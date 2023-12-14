Единый налоговый платеж в 2024 году

ЕНП теперь обязателен для всех компаний и ИП, вне зависимости от налогового режима. Отказаться и пользоваться отдельными платежками больше нельзя. Рассказали, как и когда отчитываться, платить налоги и взносы, и что делать, если возникла переплата или недоимка на едином налоговом счете.

Единый налоговый платеж (ЕНП) — способ уплаты налогов и обязательных платежей для бизнеса. Компании и ИП должны уплатить все свои налоги и взносы по одному платежному поручению, не указывая в нем различные КБК — главный источник ошибок и перечисления платежей не по целевому назначению. ЕНП призван исправить ситуацию, когда суммы налогов и взносов не доходили до бюджета, зависали, а бизнес платил пени и штрафы за просрочку.

Со второй половины 2022 года применение ЕНП было добровольным, с начала 2023 года стало обязательным.

А с 1 января 2024 года платежки со статусом 02, которые заменяли собой уведомления об исчисленных суммах, отменили. Переходный период по единому налоговому платежу закончился, и с 2024 году все налоги следует проводить платежными поручениями только со статусом 01.

Если в 2023 году вы еще подавали отдельные платежки, придется учиться заполнять и подавать уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов.

Напомним КБК ЕНП — 18201061201010000510.

Кроме того, с 1 января перестает действовать мораторий на пени и штрафы за ошибки в уведомлениях. Так что рекомендуем внимательно изучить обновленные правила, чтобы избежать ошибок.

Как работает единый платеж

Главная польза единого налогового платежа для бизнеса — освобождение от постоянного контроля за суммами переплат и задолженностей по налогам, взносам, пени и штрафам. Теперь можно положить на единый налоговый счет (ЕНС) определенную сумму, а ФНС сама займется распределением денег по обязательным платежам. Вот как это работает:

1.Счет для компании или ИП открывает Федеральное казначейство в Управлении по Тульской области. Это место является единым расчетным центром, вне зависимости от места нахождения производства или собственника бизнеса в РФ.

2.Представитель бизнеса рассчитывает сумму обязательных взносов и платежей и перечисляет их на ЕНС. С помощью ЕНП можно оплатить:

налоги и авансовые платежи;

взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование;

выплаты по временной нетрудоспособности;

торговый сбор;

штрафы, пени и проценты.

Есть платежи, которые нельзя включать в состав ЕНП:

взносы на травматизм;

госпошлины;

НДФЛ на иностранцев, которые работают по патенту.

Важно! Есть налоги, которые можно платить как в составе единого налогового платежа, так и отдельно. К ним относятся сборы за пользование объектами животного мира и водных биоресурсов, а также налог на профессиональный доход для самозанятых.

3. Компания перечисляет деньги не позже установленного срока уплаты налога — 28 числа месяца. Если это квартальный платеж, например, налог на имущество — это 28 число первого месяца следующего квартала.

Чтобы пополнить ЕНС, можно:

Зайти в личный кабинет налогоплательщика в сервисе ФНС и указать только сумму. Зайти в отдельный сервис на сайте ФНС «Уплата налогов и пошлин», указать сумму и ИНН. Сделать платежку или совершить банковский перевод. Здесь надо указывать сумму, ИНН и реквизиты:

ИНН получателя — 7727406020;

КПП получателя — 770801001;

Наименование банка получателя средств — ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула;

БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) — 017003983;

Номер счета банка получателя средств — 40102810445370000059;

Получатель — Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом);

Номер счета получателя — 03100643000000018500.

4.Налоговики самостоятельно распределяют деньгина основании деклараций. От ошибок в отчетности никто не застрахован, поэтому предусмотрительно будет платить чуть больше. Излишек ЕНП можно зачесть в следующие платежи или вернуть, если возникнет такая необходимость.

Собственнику бизнеса следует знать порядок распределения его средств: 1. Недоимки по НДФЛ прошлых периодов. 2. НДФЛ. 3. Недоимки по другим налогам, сборам и взносам. 4. Налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы. 5. Пени. 6. Проценты. 7. Штрафы.

Если на все обязательства суммы на счете не хватит, то ФНС не будет оставлять какую-то статью неисполненной, а распределит деньги пропорционально.

5.Компания или ИП проверяет сальдо — разницу между поступлением на счет и списанием, которое сделает ФНС. Если сальдо отрицательное, значит, средств на счете не хватило для погашения всех платежей. Тогда налоговая пришлет требование об уплате недоимки и будет начислять пени.

С положительным сальдо можно ничего не делать — оно зачтется в счет будущих платежей. Если оно слишком большое, а деньги компании нужны прямо сейчас — можно его вернуть.

Легче всего проверить сальдо в личном кабинете налогоплательщика ФНС. Альтернативный вариант — запросить в ФНС справку о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС. Ее будут делать дольше — в течение 5 дней, но зато она будет более детализированной.

Скачать бланк заявления о получении справки по сальдо ЕНС

Чтобы собственник бизнеса мог наглядно оценить плюсы и минусы единого налогового платежа — сделали таблицу.

Плюсы Минусы Расчеты бизнеса с бюджетом сделали быстрыми и простыми Надо по-прежнему самостоятельно рассчитывать налоги, чтобы не положить меньшую сумму Платежки стало заполнять легче — микробизнес без бухгалтера и ИП справятся сами Все равно нужно прописывать единый КБК, а еще не ошибиться в основании платежа, налоговом периоде Если на ЕНС есть излишек — налоговики зачтут его без лишних заявлений от бизнеса в счет будущих платежей Недоимки будут погашаться автоматически, даже те, которые компания собиралась оспорить в суде Вносить деньги на спецсчет может любой человек, без доверенности. Если нужно вернуть излишек — это может сделать только представитель ИП или компании Бизнес может запутаться с подачей отчетов и уведомлений. По налогам, которые выплачивают до сдачи отчетности, необходимо подавать уведомления до 25 числа месяца, в котором будет платеж

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Когда и как сдавать отчетность и уведомления

Главное, что надо сделать при подготовке к ЕНП — сдать отчетность или направить уведомления, если налоги и взносы не привязаны к отчету. Именно этими документами налоговики будут руководствоваться при распределении средств с единого счета.

Срок сдачи деклараций и расчетов тоже единый — не позднее 25 числа месяца. Это касается как бумажной, так и электронной формы.

Все налоги и взносы к моменту уплаты единого налогового платежа 28 числа должны быть подсчитаны, а отчеты — приняты в ФНС.

Сроки подачи уведомления об исчисленных суммах те же, что у отчета — его нужно направить до 25 числа. Если крайняя дата приходится на выходной или праздник — можно перенести подачу на следующий рабочий день.

Важно! Уведомления подавать не нужно, если срок подачи декларации раньше, чем дата подачи уведомления.

Например, за март, июнь, сентябрь и декабрь текущего года уведомления по страховым взносам не нужны. Эти данные отразятся в РСВ, которые будут сданы в апреле, июле, октябре 2023 года и в январе 2024 года. А вот в других месяцах — нужны.

Для удобства — собрали сроки подачи уведомлений по основным платежам в таблицу.

Платеж Срок подачи уведомления Авансы по УСН за I,II и III квартал До 25 апреля, 25 июля и 25 октября Агентский налог на прибыль До 25 числа следующего месяца, после окончания расчетного периода Страховые взносы До 25 числа каждого месяца Авансы по имущественному, земельному и транспортному налогу До 25 апреля, 25 июля и 25 октября Имущественный, земельный и транспортный налог за 2023 год До 25 апреля 2024

На официальном сайте налоговой инспекции есть уточнения по срокам для налога на доходы физических лиц и 6-НДФЛ.

Новые сроки уплаты НДФЛ в 2024:

за период с 1 по 22 число текущего месяца — до 28 числа текущего месяца;

за период с 23 числа по последнее число текущего месяца — до 5 числа следующего месяца.

Сроки подачи уведомлений в 2024:

за период с 1 по 22 число текущего месяца — до 25 числа текущего месяца;

за период с 23 числа по последнее число текущего месяца — до 3 числа следующего месяца;

за период с 23 по 31 декабря — до последнего рабочего дня года.

Сдача отчетности по форме 6-НДФЛ:

за квартал, полугодие и девять месяцев — не позднее 25 числа месяца, следующего за соответствующим периодом;

за год — не позднее 25 февраля.

Если подать уведомление с опозданием или не подать вовсе — придется заплатить штраф в размере 200 рублей за каждый документ.

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Уведомление подается либо в электронном, либо в бумажном виде — по форме КНД 1110355, и вот как его заполнять.

Скачать бланк уведомления

В одно уведомление можно включить сразу несколько налогов — по каждому придется заполнить отдельный блок — строчки 1–6. Там надо прописать КПП, ОКТМО, КБК, сумму налога, взноса или сбора, код отчетного или налогового периода или месяц и календарный год.

Что делать, если в уведомлении допущена ошибка

В случае ошибки надо подать новое с правильными данными. Если допущена ошибка только в одном налоге — не надо дублировать все правильные, надо подать отдельное уведомление только с тем налогом, который откорректировали.

Если ошибка допущена в сумме налога:

Создайте новое уведомление. Продублируйте период, КПП, КБК, ОКТМО, а сумму поставьте новую. Корректировка произойдет автоматически.

Если ошибка допущена в реквизитах:

Создайте новое уведомление. Пропишите только правильные данные в строке, где была допущена ошибка: КПП, КБК, ОКТМО, период. Поставьте в сумме платежа «0». Во втором блоке (строки 1–6) укажите правильные реквизиты. Корректировка произойдет автоматически.

При сдаче уведомления важно не забыть про декларацию. Если подать первое, но нарушить сроки подачи второго, то налоговики вернут на ЕНС суммы, которые разнесли на основании уведомления.

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Как перечислять единый налоговый платеж в 2024 году

Чтобы деньги зачислили на ЕНС — важно правильно оформить единственное платежное поручение.

Номер реквизита платежного поручения Наименование реквизита Значение 7 Сумма Общая сумма по всем налогам, взносам и сборам 101 Статус плательщика «01» — для организаций и ИП 8 Плательщик Наименование плательщика 60 ИНН плательщика ИНН плательщика 102 КПП плательщика Компании указывают значение по месту постановки на учет, а ИП — «0» 61 ИНН получателя 7727406020 103 КПП получателя 770801001 13 Наименование банка получателя средств ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула 14 БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) 017003983 15 № счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета) 40102810445370000059 16 Получатель Управление Федерального казначейства по Тульской области 17 № Номер казначейского счета 03100643000000018500 22 Код (УИП) 0 24 Назначение платежа Единый налоговый платеж 104 КБК 18201061201010000510 105 ОКТМО можно указать «0» или код ОКТМО 106 Основание платежа 0 107 Налоговый период 0 108 Номер документа-основания платежа 0 109 Дата документа–основания платежа 0

Скачать образец платежного поручения по ЕНП

Как начисляют пени

Если сальдо будет отрицательным и возникнет задолженность — пени будут начислять на общую сумму. Основание — п. 6 ст. 11.3, п. 8 ст. 45, п.3 ст. 75 НК.

Налоговая начнет начислять пени со дня образования отрицательного сальдо, а прекратят сразу, как только на ЕНС поступит новая сумма. При этом формировать отдельные платежки на уплату пени не нужно — просто при перечислении денег за налоги и взносы стоит прибавить к общей сумме величину пени.

Как вернуть переплату

Переплата по отдельному налогу отражаться не будет — весь излишек покажут общей суммой.

Есть несколько вариантов, как распорядиться ей:

зачесть в пользу предстоящих платежей;

уплатить обязательные платежи за другое лицо, например, компанию делового партнера;

вернуть переплату на банковский счет.

Для помощи партнеру или возврата переплаты надо подать заявление через личный кабинет налогоплательщика. ФНС перенаправит поручение о возврате излишка казначейству не позднее, чем на следующий день после получения заявления. Еще один день дается казначейству на перечисление положительного сальдо.

Важно! Можно передумать и написать еще одно заявление — об отмене зачета в счет будущих платежей, полностью или частично. А вот отменить погашение обязательств другого лица не получится.

Как будут проводить взыскания с ЕНС

Как только налоговики обнаружат отрицательное сальдо на ЕНС — они выставят требование. Если налогоплательщик не исполнит его, то деньги спишут с банковских счетов или конфискуют драгоценные металлы, которые есть в банке. Если этих средств не хватит — пополнят сумму требования за счет имущества: личным, если это ИП; активами компании, если должник — юридическое лицо.

Обычно требования направляют в течение трех месяцев после образования отрицательного сальдо. Если задолженность не превышает 3000 рублей, то уведомление может прийти в течение года.

Долги по авансовым платежам могут взыскивать в таком же порядке, как и по остальным платежам.

Налоговая инспекция может взыскать долг в судебном порядке, если:

бесспорный порядок не применяется. Например, если задолженность возникла по сделкам взаимозависимых лиц или компаний — пп. 1 п. 3 ст. 45 НК;

сама пропустила срок на взыскание за счет денежных средств;

сама пропустила срок на взыскание за счет имущества.

Бизнес может обжаловать акт о взыскании. Для этого нужно обжаловать решение в вышестоящем налоговом органе, а в случае отказа обратиться в суд. Основание — пп. 12 п. 1 ст. 21, ст. 137 НК.

Если налоговики взыскали наличные деньги, личное имущество, средства или драгоценные металлы со счетов ИП или организации — можно сразу обращаться в суд. Основание — п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 18.

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