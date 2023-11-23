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НДФЛ

Как платить НДФЛ в 2024 году: новый порядок уплаты и подачи уведомлений 

Со следующего года будет два периода уплаты налога в месяц, и второе уведомление по НДФЛ станет обязательным. Рассказали, как скажутся изменения на работе бухгалтера и руководителя.
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Как платить НДФЛ в 2024 году: новый порядок уплаты и подачи уведомлений 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Как платят и отчитываются по НДФЛ в 2023 году

Сейчас компании считают НДФЛ за «рваные» периоды с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего. Налог, удержанный за этот период, нужно перечислять в бюджет до 28 числа каждого месяца.

Уведомление в 2023 году сдают раз в месяц — до 25 числа текущего месяца. 

Второе уведомление можно подавать по желанию: за период с 23 числа предыдущего по 9 число текущего месяца — до 12 числа текущего месяца. Это право компании, а не ее обязанность.

Как отчитываться и платить НДФЛ в декабре 2023

Исключение из общего порядка уплаты и отчетности — декабрьский НДФЛ.

НДФЛ, исчисленный и удержанный за период с 23 по 31 декабря. Сдать уведомление и заплатить налог за этот период нужно до последнего рабочего дня года.

В декабре 2023 года будут действовать такие сроки:

Сроки подачи уведомлений

  • за период с 1 по 22 декабря — до 25 декабря

  • за период с 23 по 31 декабря — до 29 декабря (последний рабочий день года)

Сроки уплаты НДФЛ

  • за период с 1 по 22 декабря — до 28 декабря

  • за период с 23 по 31 декабря — до 29 декабря

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Как пережить декабрь в бухгалтерии

Своим опытом и советами поделилась Эдислава Красных, руководитель участка «Зарплата и кадры» в Первой Экспертной Бухгалтерии.

«Декабрь всегда очень “жаркий” для бухгалтеров по зарплате. В декабре нужно выплатить зарплату за ноябрь, аванс за декабрь, после быстро собрать все сведения и подать уведомление в ФНС по первому сроку, т.е. до 25 числа. 

А так как в конце декабря все уходят на новогодние каникулы, в последний рабочий день месяца, в этом году это 29 декабря, бухгалтеры должны произвести все расчеты зарплаты, выплаты и подать в этот же день второе уведомление в налоговую — за период с 23 по 29 декабря. 

На что здесь очень важно обратить внимание: в момент подачи уведомления на едином налоговом счете уже должна быть корректная сумма к уплате. Если компания не заплатит до подачи уведомления, то уведомление будет считаться некорректным, придется подавать корректировку. 

Так что обязательно заранее обговорите с руководителем сроки уплаты в декабре.

Если вы работаете на аутсорсинге, и у вас на обслуживании сразу несколько компаний, то заранее сделайте рассылку по клиентам: уведомите их, что до 29 числа (лучше указать точное время), нужно перевести на ЕНС сумму к уплате.

И лучше после каникул сразу проверить, все ли корректно засчитано в ФНС. Если есть ошибки, то чем раньше вы подадите корректировку, тем лучше».

Какой порядок подачи уведомлений и уплаты НФДЛ в 2024 году

Госдума в третьем чтении приняла проект поправок в НК. С 1 января 2024 года работодатели должны уплачивать НДФЛ и подавать уведомления об исчисленных суммах два раза в месяц.

Новые сроки уплаты НДФЛ в 2024:

  • за период с 1 по 22 число текущего месяца — до 28 числа текущего месяца;

  • за период с 23 числа по последнее число текущего месяца  — до 5 числа следующего месяца.

Сроки подачи уведомлений в 2024:

  • за период с 1 по 22 число текущего месяца — до 25 числа текущего месяца;

  • за период с 23 числа по последнее число текущего месяца — до 3 числа следующего месяца.

Второе уведомление об исчисленных суммах с 2024 года нужно сдавать в обязательном порядке.

Скачать бланк уведомления об исчисленных суммах.

Обратите внимание, что правила на декабрьский НДФЛ остаются прежними и в 2024 году. Срок для сдачи уведомления и уплаты НДФЛ, исчисленного и удержанного с 23 по 31 декабря  — последний рабочий день года.

«Для бухгалтеров по заработной плате второе обязательное уведомление может стать дополнительным источником головной боли. В сроки, когда нужно подать второе уведомление, активно идут начисления авансов, зарплат и прочих выплат. А значит, у бухгалтера добавляется задач. Причем объем работы увеличивается в “платежные” дни, когда нагрузка и так довольно большая на сотрудника. Посоветовать здесь можно только одно — заранее планировать нагрузку и распределять ее равномерно, что-то делать заранее, насколько это возможно.

В то же время изменения все же в лучшую сторону. Мы уходим от “рваных” периодов, которых осложняли вычеты, и возвращаемся к месяцу как отчетному периоду. Это плюс, потому что в рамках месяца проще считать выплаты», — комментирует нововведение Эдислава Красных, руководитель участка «Зарплата и кадры» в Первой Экспертной Бухгалтерии.

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