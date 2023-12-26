Договор вместо адвоката: как составить, чтобы легко отстоять свои интересы в суде

Вместе с Павлом Патрикеевым, юридическим консультантом «Первой Экспертной Бухгалтерии» и ведущим юристом компании «Патрикеев и партнеры», разобрали ключевые условия договора, которые значительно упростят вашу работу с поставщиком и станут достаточным фундаментом для выстраивания линии защиты в суде при наличии споров.

Плохо написанный договор является одним из самых распространённых источников спора в судах. Часто предприниматели заключают договоры, не отвечающие на ключевые вопросы, которые могут возникнуть при исполнении договора и в спорных ситуациях.

«Как показывает наша практика, более 50% судебных споров с контрагентами происходят из-за плохо прописанного договора. Это касается абсолютно любого вида договора. Так, в лучшем случае, для договора подряда на выполнение монтажных работ стороны забывают указать ответственного за вывоз мусора, в худшем — не прописывают в договоре, чьи материалы будут использоваться в работах. Для договора аренды распространенная головная боль — судьба неотделимых улучшений, то есть результата работ или ремонта, которые нельзя убрать, не нанося ущерб помещению. Такие договоры часто не включают в себя указаний, кому достаются эти улучшения, будут ли их стоимость компенсирована или же от арендатора потребуют вернуть как было» — Павел Патрикеев, юридический консультант «Первой Экспертной Бухгалтерии» и ведущий юрист компании «Патрикеев и партнеры».

Причин, почему договор написан плохо, может быть несколько. Самые распространенные — простая невнимательность или же чрезмерное доверие из-за многолетнего сотрудничества с поставщиком. На деле договор не отменяет доверия к контрагенту, а только подкрепляет его документально.

Еще одна ошибка предпринимателей при работе с договорами — использование шаблонных формулировок из интернета. В результате документ теряет смысл, потому что не содержит нужного в конкретном случае порядка расторжения, способов решения споров и множества других условий, которые бы значительно облегчили работу с контрагентом.

В статье мы обозначили ключевые условия, которые стоит учесть, чтобы минимизировать риски и сделать работу с поставщиками максимально комфортной.

Чтобы договор точно защищал интересы сторон и был юридически грамотным, лучше обратиться к специалистам Первой Экспертной Бухгалтерии. Так, в 2023 году наши клиенты доверили нам уже более 300 договоров для самых различных правоотношений, начиная от покупки холдинга и заканчивая сложными договорами франчайзинга для сети развлекательных центров.

Каким должен быть договор

Любой правовой документ должен быть прозрачным и работоспособным, то есть его условия должны быть прописаны доступно и реально применимы на практике. Дальше все зависит от специфики сферы, в которой договор заключается. Так, в простые договоры купли-продажи или оказания услуг могут быть небольшими и емкими, а вот договоры франчайзинга или передачи неисключительных прав на составное произведение, написанные на двух страницах без попытки предусмотреть конкретные механизмы, скорее всего, приведут к проблемам и неопределенностям.

Чтобы договор считался изначально заключенным и имел юридическую силу, необходимо предусмотреть обязательные условия:

1. Предмет договора

Простыми словами, это основная цель, которую стороны хотят достичь, заключая договор.

2. Условия, которые названы в законе существенными или необходимыми для договора

Например, для продажи доли в ООО обязательным является нотариальная форма договора.

3. Условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение

Разберем подробнее пункты, которые нужно написать в договоре.

7 условий, которые стоит учесть в договоре

1. Предмет

Про необходимость подробного описания предмета известно, кажется, всем. Но на практике значительная часть споров исходит как раз из-за плохого описания предмета договора. Все еще встречаются споры, где не описаны технические характеристики оборудования или площадь арендуемого помещения.

«В отношении предмета действует простое правило: пишите настолько подробно и детально, насколько это возможно. Если вы покупаете товар, то опишите его технические характеристики, модель и так далее. Если товар не новый, то опишите его недостатки. Если вы указываете работы, то также описывайте максимально подробно все этапы» —Павел Патрикеев, юридический консультант «Первой Экспертной Бухгалтерии» и ведущий юрист компании «Патрикеев и партнеры».

Подробное описание предмета можно также перенести в отдельное приложение — спецификацию. Для договоров на большие суммы не является редкостью заключение нескольких многостраничных приложений с подробным описанием всех работ, разделенных на этапы, с требованиями к качеству и сроках.

Плохая формулировка: «Исполнитель обязуется поставить щебень» Хорошая формулировка: «Исполнитель обязуется поставить Щебень пригодный для высоконагруженных фундаментов и строительных работ в соответствии с действующим ГОСТ (8267-93) размером от 70 до 80 мм»

2. Сроки оказания услуг

Данный раздел в договоре часто описан в минимальном виде. Этого может быть достаточно для простых договоров, например, для договора поставки, где часто указывают только дату или промежуток времени, в который должен быть поставлен тот или иной товар.

Но есть множество случаев, когда вас сильно выручит подробное описание всех этапов в сроках. Например, в ПЭБ обратился клиент со спором по договору на создание произведения. Несмотря на подозрения, что работа не будет выполнена в срок, исполнитель отказывался предоставлять промежуточные результаты, потому что в договоре была оговорена только крайняя дата без промежуточных этапов. Подробное описание промежуточных сроков помогло бы избежать такой ситуации.

Пример описания сроков выполнения всех этапов: «Дата начала выполнения работ - 01.04. 2023 г., Дата поставки необходимых материалов на объект - 15.04.2023, Дата завершения первого этапа работ - 30.04.2023. Дата окончания выполнения работ и приемки - 10.05.2023»

Для договора подряда описание этапов и сроков работ зачастую является обязательным условием. Так заказчику будет проще следить за этапами проведения работ, а подрядчику будет на что ссылаться, если возникнут требования ускориться на определенном этапе.

«Важным также является указание на срок действия договора. Часто можно встретить указание на бессрочный характер отношений или автоматическую пролонгацию отношений там, где договор не обслуживает длящиеся отношения. Это не вполне корректно с юридической точки зрения. Обратная история, когда контрагенты забывают, что срок действия договора уже истек и продолжают по нему работать. Это не влечет автоматическое признание правоотношений недействительными, однако наличие договора с актуальными датами вносит порядок во взаимоотношения сторон и нивелирует попытки злоупотребления контрагентом» — Павел Патрикеев, юридический консультант «Первой Экспертной Бухгалтерии» и ведущий юрист компании «Патрикеев и партнеры».

Подготовим договоры, которые будут работать на вас Проведем юридическую экспертизу уже заключенных договоров и разработаем договоры под вашу ситуацию Оставьте контакты, мы свяжемся с вами: Отправить

3. Цена

Рекомендуем дублировать цены прописью на случай возможных описок. Обратите внимание, что при разночтении между цифровым и прописным описанием цены судья отдает предпочтение прописной цене.

Если контрагент просит указывать стоимость оборудования в иностранной валюте, то обязательно пропишите валютную оговорку, например, в виде закрепления верхних и нижних границ курса, поскольку курс может сильно измениться на момент оплаты в рублях.

Пример валютной оговорки: «Оплата производится в рублях по курсу доллара США к рублю, установленному Банком России на дату оплаты. Курс не может быть выше 100 рублей за доллар США и ниже 40 рублей за доллар США. Если курс выйдет за указанные пределы, применяется курс 75 и 40 руб. за доллар США соответственно».

Если вы покупаете несколько товаров, то рекомендуем вам указать стоимость одного товара на случай возврата части.

Если вы прописываете в договоре отсутствие НДС, необходимо указать причину: специальный налоговый режим, льготы и другие основания. Бухгалтер не пропустит договор, в котором не прописана судьба налогов.

На практике часто встречаются споры из-за неуказания судьбы НДС в договоре. В связи с этим недобросовестные контрагенты могут попытаться доначислить НДС поверх всей суммы договора, как это было в рамках спора А40-96904/2020, где только через суд удалось вернуть необоснованно доначисленный НДС поверх размера арендной платы.

Пример указания судьбы НДС: «Стоимость услуг составляет 10 000 рублей, НДС не применяется в связи с применением исполнителем упрощенной системы налогообложения (УСН)».

Особое внимание следует обратить на порядок оплаты. Пункт должен отвечать на вопрос, с какого момента возникает обязательство по оплате. Например, они могут возникнуть с момента подписания договора, с окончательной приемки или с момента доставки товара или части.

Если ваш договор предполагает поэтапную оплату, то необходимо подробно описать в рублях и процентах каждый этап оплаты, и чем он обусловлен: наступлением срока или доставкой части товара.

Пример указания на поэтапную оплату: «Стороны договорились о поэтапной оплате работ: Оплата первого этапа: до "__"________ ___ г. в размере _______ (________) рублей. Оплата второго этапа: до "__"________ ___ г. в размере _______ (________) рублей».

4. Ответственность сторон

В зависимости от особенностей ваших взаимоотношений рекомендуем не игнорировать данный раздел и не использовать шаблонные формулировки.

Универсальные последствия при неисполнении договора указаны в законе, но четко прописанный порядок реагирования на нарушение обязательств и конкретно установленная санкция позволят минимизировать споры о средствах защиты в случае попадания дела в суд.

«Мы рекомендуем подробно описать возможные недобросовестные действия другой стороны и обозначить механизмы противодействия им в договоре. Например, для договора на создание произведения следует указать требования к уникальности произведения и недопустимости незаконного использования чужой интеллектуальной собственности. При продаже программного обеспечения имеет смысл указать последствия распространения заказчиком такой программы в сети интернет. В договоре поставки следует прописать последствия доставки товара с браком или неисполнения обязательств в срок, в договоре подряда — разглашения коммерческой тайны и т.д.» — Павел Патрикеев, юридический консультант «Первой Экспертной Бухгалтерии» и ведущий юрист компании «Патрикеев и партнеры».

Пропишите последствия хотя бы двух–трех возможных негативных сценариев. Часто в договорах это самый большой раздел.

Кроме указания на недопустимость тех или иных действий и их последствия укажите также порядок направления требования контрагенту и срок исправления ошибок или оплаты штрафа.

Когда будете прописывать штрафные санкции, не забывайте о верхней границе. Так, в договорах принято прописывать штраф в 0,1% от суммы неисполненных обязательств без границ вида: «но не более 50% от суммы неисполненных обязательств». Штрафы без границ могут привести к необоснованным суммам требований в суде.

В определении от 24.02.2015 N 5-КГ14-131 Верховный Суд указывает, что штрафы должны быть адекватны, а не приводить к обогащению. Поэтому суды ищут баланс между оценкой действительного ущерба и мерой ответственности должника и охотно уменьшают размеры штрафов, которые в разы превышают размер основных требований.

Пример формулировки с указанием верхней границы: «В случае неоказания или оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, не в срок, Исполнитель выплачивает в пользу Заказчика пеню в размере 0,1% от суммы настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 50% от стоимости неоказанных услуг».

5. Изменение и расторжение договора

К сожалению, при заключении особенно выгодного договора стороны часто не думают о том, как он будет расторгаться.

Часто контрагенты, которые не хотят больше платить за абонентское обслуживание, аренду оборудования, средства связи, при попытке расторгнуть бессрочный договор обнаруживают неадекватные условия. Уведомления за 60 дней до даты расторжения договора аренды с уплатой штрафа в размере месячного платежа мы наблюдали на практике не раз.

Иногда в договоре вообще нет ни пункта про порядок расторжения и возврата средств за оплаченный, но не использованный период, что приводит к спорам между контрагентами.

Рекомендуем вам предусмотреть порядок расторжения любого договора и возврата средств, оборудования.

Пример формулировки порядка расторжения: «Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора до завершения оказания (принятия) услуг. Для этого Заказчик направляет Исполнителю соответствующее уведомление. В случае отказа от исполнения Договора Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные им расходы. Исполнитель в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня доставки уведомления об отказе предоставляет Заказчику документальное подтверждение фактически понесенных расходов. Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня доставки данного подтверждения оплачивает расходы Исполнителя».

6. Разрешение споров

Часто контрагенты могут оказывать услуги в одном городе, но адрес юридического лица зарегистрирован в другой части России. Это приводит к значительным издержкам при судебных разбирательствах. Рекомендуем выбирать в договоре конкретный суд, в котором будет рассматриваться возможный спор.

Этот пункт особенно актуален для договоров с иностранными контрагентами. По возможности переводите все споры с иностранцами в российские суды, поскольку ваши издержки могут вырасти многократно в спорах в иностранных юрисдикциях.

Пример указания конкретного суда для решения споров: «Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи с ним подлежат разрешению в Арбитражном Суде города Москвы».

7. Иные положения

На нашей практике минимальным требованием к любому договору является порядок взаимодействия сторон. Опишите подробно email-адреса, с которых будете вести переписку с контрагентом, и приравняйте электронные переписки к бумажным уведомлениям.

«Лучше не использовать мессенджеры в деловой переписке.Письма на электронной почте нельзя удалить в одностороннем порядке, и отправители и получатели всегда видны в такой переписке. Чего нельзя сказать о мессенджерах. Поэтому нотариусы охотно заверяют любые переписки в рамках электронной почты в качестве доказательств, но далеко не все нотариусы сейчас заверяют переписки в мессенджерах или с использованием СМС» — Павел Патрикеев, юридический консультант «Первой Экспертной Бухгалтерии» и ведущий юрист компании «Патрикеев и партнеры».

Пример указания порядка взаимодействия сторон: «Стороны осуществляют взаимодействие по договору по следующим каналам связи: Почта “Заказчика”: [адрес электронной почты]; Почта “Исполнителя”: [адрес электронной почты] Сообщения Сторон, отправленные и полученные по указанным адресам электронной почты, будут иметь для Сторон силу письменных сообщений. Сообщение считается доставленным в день отправки и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по любым обстоятельствам, в том числе не зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Документы, переданные по электронной почте, а также скриншоты переписок могут быть использованы Сторонами в качестве доказательств в суде».

Еще один пункт, который будет не лишним указать для отдельных видов договоров — Ф. И. О. конкретных сотрудников, которые будут взаимодействовать с контрагентом и осуществлять приемку.

Главное

Договор — это не формальная бумажка, и к его составлению не стоит подходить механически, используя шаблонные формулировки или образцы из интернета. Хороший договор представляет собой отлаженный механизм, который облегчает работу с подрядчиком, предоставляет необходимые инструменты для контроля качества услуг и работ и минимизирует риски негативных последствий при недобросовестном исполнении своих обязательств контрагентом. Когда заключаете договор, стоит обдумать все возможные негативные сценарии развития событий и отобразить их в договоре. Только в случае если ваш договор написан грамотно и прозрачно, контрагент не сможет избежать исполнения, а в суде ваша позиция будет иметь твердый фундамент. Если сомневаетесь, что ваш договор сможет защитить ваши интересы, обратитесь за консультацией в Первую Экспертную Бухгалтерию. Команда «Патрикеев и Партнеры» консультирует клиентов ПЭБ письменно и устно по любым вопросам права, а также помогает подготовить документы для бизнеса: договоры, политики, обращения и иски.

Юридическая поддержка бизнеса + ведение бухгалтерии и кадров Полное экспертное сопровождение вашей компании по вопросам договоров и контрагентов, отчетов и налогов, расчета зарплаты и 1С Смотреть тарифы

Реклама: ООО «Центр Бухгалтерских Решений», ИНН 5902063551, erid: LjN8K9U2c