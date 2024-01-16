Топ–30 идей для бизнеса на 2024 год

8 из 10 опрошенных сервисом hh.ru задумываются над тем, чтобы уйти из найма и открыть собственный бизнес. Их привлекает ощущение независимости, финансовый рост и интерес. Предлагаем вдохновляющую подборку из 30 бизнес-идей для тех, кто решился открыть собственное дело в 2024 году.

1. Продавец на маркетплейсе

Объемы интернет-торговли с времен пандемии растут на десятки процентов в год. Только за первые полгода 2023 года продажи выросли на 20%. Львиная доля покупок приходится на маркетплейсы «Вайлдберриз», «Озон» и «Яндекс.Маркет».

Из минусов отметим невозможность повлиять на ценообразование в период акций, штрафы и постоянно изменяющиеся условия сотрудничества.

Определиться с режимом налогообложения предпринимателю помогут специалисты «Первой Экспертной Бухгалтерии». Они же возьмут на себя полный бухучет, проконсультируют и уберегут от ошибок новичков. Связаться с нами.

2. ПВЗ маркетплейсов

Собственники пунктов выдачи заказов получают прибыль с оборота продаж выданных товаров. В среднем — 5%.

Для этого потребуется открыть ИП и присоединиться к оферте для партнеров. Далее — арендовать помещение с высокой проходимостью, но вдалеке от конкурирующей точки.

3. Производство перерабатываемой упаковки

Если тема охраны природы близка вам, обратите внимание на изготовление экологичной упаковки. Ее делают из бумаги, картона, бамбука, биоразлагаемых растительных полимеров и даже пищевых продуктов — например съедобные стаканчики для кофе навынос.

Рынок сбыта — сетевые магазины, кафе и кофейни.

4. Аренда специального туристического снаряжения

В России — бурный рост внутреннего туризма.

Но закупка полного набора: палатка, спальные мешки, надувная лодка, костюмы для погружения в воду, туристическая плитка и т.д. — обойдется в десятки и сотни тысяч рублей. Набирает популярность краткосрочная аренда таких предметов в районе заповедников и нацпарков.

Из минусов — нужны складские мощности и ресурсы на ремонт вышедших из строя вещей.

5. Служба клининга

4 из 10 россиян ненавидят уборку — говорится в исследовании, опубликованном «Ромир». Главная причина отказа от услуг клининга — высокий ценник.

Идея для бизнеса — предложить поддерживающую экономичную уборку. Стоимость клининга рассчитывается исходя из метража помещения, с дополнительной оплатой за мойку окон.

Искать клиентов можно как в B2C, так и в B2B аудитории: кафе, семейные гостиницы, строительные бригады.

6. Производство кормов для аквакультур

Перспективное направление — выпуск кормов для рыб. Их катастрофически не хватает после ухода зарубежных брендов, несмотря на рост отрасли на 39% только за 2023 год. Два десятка небольших производителей не покрывают нужд страны.

Выпуск продукции для сельхозпроизводителей важен для нужд импортозамещения. Предприниматели могут получить финансовую поддержку от государства. Сориентироваться в многообразии мер для бизнеса и оформить заявку помогут опытные эксперты из «Первой Экспертной Бухгалтерии». Бесплатная консультация.

Другой путь развития — организация поставок импортных кормов через альтернативные пути, например закупаясь в третьих странах.

7. Продажа готовой еды

В крупных городах все чаще отказываются от самостоятельного приготовления пищи из-за усталости или нежелания проводить время на кухне.

При разработке меню важно позиционирование: русская кухня (блины и сырники всегда актуальны), здоровое питание с точным подсчетом калорий и т.д. Обратите внимание на сезонность: летом спрос падает.

8. Ремонт квартир

Если есть успешный опыт в комплексном ремонте, извлеките из него прибыль. Или наймите бригаду профессиональных мастеров.

Наиболее востребованы мастера-универсалы, которые и перегородки возведут, и стены отштукатурят и покрасят, и пол уложат.

9. Продажа сезонных товаров

Можно обеспечить себя работой (и выручкой!) на все лето, заключив договор напрямую с производителем мороженого или прохладительных напитков: лимонад, квас и т.д.

10. Кофейни-автоматы

На рынке множество предложений от кофеен, предлагающих кофейни без сотрудников по франшизе. Достаточно стартового капитала в 50-100 тысяч рублей.

Обслуживание аппарата требует нескольких часов в неделю — для прочистки и заправки.

11. Киберспортивный клуб

Киберспорт признан официальным видом спорта. В России около 20 млн активных геймеров, и инфраструктуры для проведения полноценных соревнований пока недостаточно.

Открытие киберарен — прибыльная ниша для крупных городов и региональных центров.

12. VR-клуб

VR-клуб — место для проведения детских праздников, дней рождения, корпоративов.

Чаще всего такие развлекательные заведения открывают по франшизе: франчайзер предоставляет шлемы, игры, сценарии мероприятий, помогает с продвижением.

Нанимая сотрудников, вы становитесь работодателем. Со всей соответствующей ответственностью. Чтобы не погружаться в нюансы, передайте расчет зарплаты и кадровый учет в руки профессионалов из Первой Экспертной Бухгалтерии.

13. Экспресс-парикмахерская

Парикмахерские услуги устойчивы к кризисам: стричься люди не перестанут.

Однако с падением доходов предпочитают салоны подешевле. На рынке есть предложения франшиз парикмахерских эконом-класса с высоким уровнем сервиса и автоматизации.

14. Островок разливной бытовой химии в ТЦ

Отказ от упаковки значительно удешевляет продукт, а значит делает его конкурентоспособным для потребителя, который не готов переплачивать за мусор. Продвигать точку можно в группах соцсетей, где есть экоориентированная молодежь.

15. Помощь с переездом в другие страны

Оформление рабочих и туристических виз, видов на жительство, а также документов на второе гражданство — процедуры, обязательные для переезда. И неприятные.

Россиянам помогают с оформлением бумаг визовые центры. Можно открыть этот бизнес с нуля или воспользоваться опытом игроков рынка, присоединившись к франшизе.

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16. Фитостены

Озеленение стен в офисе или доме с помощью фитостены индивидуализирует интерьер и придает уюта.

Необходимо изучить типы соответствующих конструкций. А продвигать продукцию можно в кооперации с дизайнерским бюро.

17. Производство необычной мебели

Пример нестандартной мебели — трансформеры, которые из уютного столика на двоих-троих человек одним движением увеличиваются до стола на 10–12 человек. Актуально для небольших квартир.

18. Автоматизированная типография

Это устройство, которое умеет сканировать и распечатывать документы.

Автоматы популярны в учебных заведениях, бизнес-центрах, недалеко от госучреждений и МФЦ. Доступная аренда: аппарат помещается на площади в 1 кв.м.

19. Школа программирования для детей и подростков

Карьера в IT для детей — мечта многих родителей. Заинтересовать чад помогают специальные школы программирования, где дети уже с 6-7 лет создают собственные игры и программы.

Можно открыть школу с нулевым опытом в бизнесе и программировании. Компании предлагают франшизы с собственными курсами обучения и полным сопровождением партнеров.

20. Термопласт-автомат

Автомат — мини-цех по производству небольших изделий из пластмассы.

Поставлять изделия можно партнерам из разных областей — от HoReCa до мебельных фабрик.

Как организовать документооборот в сфере B2B — знают специалисты Первой Экспертной Бухгалтерии. Доверьте бухучет, налоги и отчетность опытным сотрудникам и сосредоточьтесь на задачах бизнеса.

21. Выпуск топливных брикетов

Предприятия лесопромышленного комплекса будут рады избавиться от отходов, которые станут сырьем для мини-предприятия по выпуску топливных брикетов для отопления домов и дач.

22. Разработка чат-ботов для бизнеса

Любой бизнес стремится к автоматизации, чтобы привлекать и удерживать клиентов.

Если у вас есть навыки программирования или способности к организации таких специалистов, чат-боты — перспективная область для развития.

23. Продажа годового запаса носков

Носки — необходимая вещь, которая чаще всего меняется и обновляется в гардеробе.

Годовой запас носков из натуральных материалов в подарочной стильной упаковке принимают с благодарностью.

24. Автомат для изготовления ключей

Получить привычную востребованную услугу без участия сотрудника — пока ново для российского потребителя.

Такие устройства просты в использовании и обслуживании, а аренда не займет больше 1 кв. м. в ТЦ.

25. Доставка фермерских продуктов через приложение

Договоритесь с небольшими хозяйствами и местными производителями, которые хотели бы диверсифицировать бизнес. И организуйте доставку по частным адресам.

26. Букинистический магазин

Нередко покупатели целенаправленно ищут издания, которых уже нет в продаже. Например, серии книг, выпущенные во времена СССР.

Ассортимент можно пополнять за счет частных коллекций с «Авито» и с помощью сарафанного радио.

27. Пешеходные экскурсии

Туристы стремятся посетить не только главные достопримечательности, но и открыть для себя город под другим углом.

В этом помогают пешеходные авторские экскурсии на любой вкус: мистические места, уютные дворики, арт-экскурсии, архитектурные квесты и т.д.

28. Студия йоги/растяжки/пилатеса/зумбы

Небольшие студии привлекают и объединяют по интересам женщин. Для проведения тренировок нужны специалисты, прошедший соответствующее обучение.

Плюс узконаправленных фитнес-клубов — во взаимозаменяемости тренеров и более простой организации бизнес-процессов.

Как нанять сотрудников и не нарушить трудовое законодательство — подскажем в Первой Экспертной Бухгалтерии.

29. Коворкинг для работающих мам

Востребованы в бизнес-центрах. Помещение для работы совмещают с детской комнатой. Пока дети играют под присмотром няни, мамы участвуют в переговорах или спокойно выполняют рабочие задачи.

30. Стикершоп

Модные символы и изображения, персонажи из аниме, зарубежных и отечественных сериалов, популярные фразы, мемы — всю эту атрибутику можно нанести на наклейки, временные татуировки, постеры.

Минус (или плюс?) бизнеса — необходимо ориентироваться в трендах.

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