Что такое накладные расходы и что в них входит

Рассказываем, что такое накладные расходы, отличаются ли они от косвенных, как их учитывать, нормировать и распределять на себестоимость продукции, работ и услуг.

Что такое накладные расходы

Накладные расходы — это дополнительные расходы организации, которые не связаны с производством продукции, с оказанием услуг, выполнением определенных работ.

Например, секретарь работает с документами, в выпуске продукции он не участвует, бухгалтер ведет учет и сдает отчетность, он не работает на станке и не выпускает детали, значит, тоже к производству отношения не имеет. Но зарплата и премии таких специалистов является накладными расходами компании и должны быть учтены в себестоимости выпускаемой продукции.

Или еще пример: на одном станке могут производить разные детали. Они могут отличаться по сложности, трудозатратам — гайку выпилить быстрее, нежели болт. Но трудозатраты на каждую деталь посчитать точно невозможно, так как время изготовления болтов и гаек зависит от квалификации работников: один рабочий за час выпилит 10 болтов, а другой, более опытный — 15 штук. Амортизацию оборудования нужно распределить между видами продукции расчетным способом, а это признак косвенных расходов.

То есть накладные расходы в смете — это затраты, которые не могут быть отнесены на определенный вид продукции, работ, услуг, поэтому распределяются на себестоимость по выбранной компанией методике.

Иногда накладные расходы бухгалтеры называют «косвенными», так как у них одинаковый перечень, о котором расскажем далее.

Чтобы разобраться в учете и нормировании накладных расходов, нужно время и специалисты с экономическим образованием. Если в компании нет бухгалтера или экономиста, часть их задач можно передать на аутсорсинг. Эксперты ПЭБ не только подхватят ваш учет и отчетность, но и возьмут на себя финансовую ответственность — в случае ошибки штраф заплатит аутсорсер, а не вы. Средний чек — от 9000 рублей в месяц.

Что входит в накладные расходы

Законодательно понятие накладных расходов и их состав не закреплены. Можно использовать приказ Минстроя от 04.08.2020 № 421/пр в пп. «д». В п. 18 говорится том, что к накладным расходам относятся общепроизводственные и общехозяйственные расходы.

В состав накладных расходов обычно включают такие затраты:

заработную плату и другие начисления административно-управленческому персоналу, например: секретарю, бухгалтеру, экономисту, менеджеру по продажам;

амортизацию основных средств и расходы на их содержание, обслуживание, дооборудование и ремонт, если невозможно определить сумму амортизации для отдельно взятой единицы продукции;

арендные и лизинговые платежи по тому имуществу, которое не используется в процессе производства продукции, например, офис, склад, автомобили руководства, складская техника;

командировочные расходы;

представительские расходы;

расходы на обеспечение техники безопасности, нормальных условий труда, противопожарной безопасности;

расходы на страхование;

расходы на рекламу;

расходы на консалтинг, информационно-консультационные услуги, аудит, поиск сотрудников;

почтовые расходы, расходы на канцелярию, в том числе затраты на телефон, связь.

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Как распределить накладные расходы

Порядок распределения накладных расходов нужно прописать в учетной политике.

Организация его определяет самостоятельно. Конкретной формулы распределения накладных расходов в законодательстве нет.

Есть три общепринятых способа распределения накладных расходов:

пропорционально зарплате основного персонала — расчет накладных расходов пропорционально фонду оплаты труда работников, занятых в основном производстве;

пропорционально стоимости сырья и материалов — расчет исходя из отношения прямых издержек на единицу товара к общей сумме прямых расходов;

пропорционально выручке, объемам продаж — распределение пропорционально машино-часам.

Все три метода можно комбинировать, либо разработать собственный порядок расчета и распределения накладных расходов.

Покажем на примерах, как рассчитать и распределить накладные расходы по трем методам.

Распределение пропорционально заработной плате производственных рабочих

Компания «12 стульев» занимается производством трех видов мебели.

Месячная заработная плата производственных рабочих, которые производят:

Диваны — 1 000 000 рублей, произведено 100 штук;

Кровати — 2 000 000 рублей, произведено 150 штук;

Столы — 3 000 000 рублей, произведено 500 штук.

Итого заработная плата производственного персонала — 6 000 000 рублей.

Сумма накладных расходов, которые надо распределить, — 1 000 000 рублей.

Процент распределения накладных расходов на диваны:

1 000 000 руб. / 6 000 000 руб. х 100% = 16,67 % составляет заработная плата рабочих, занятых производством диванов, от заработной платы всех производственников.

На единицу диванов будет распределено 0,1667 x 1 000 000 руб. / 100 штук = 1 666,66 руб. на штуку.

Процент распределения на кровати:

2 000 000 руб. / 6 000 000 руб. х 100% = 33,33 %.

На кровати будет распределено: 0,3333 x 1 000 000 руб. / 150 штук = 2 222,22 руб. на штуку.

Процент распределения на столы:

3 000 000 руб. / 6 000 000 х 100 % = 50%

На столы будет распределено: 0,5 х 3 000 000 руб. / 500 штук = 3 000 руб.

Распределение пропорционально стоимости сырья и материалов

Стоимость сырья и материалов, использованных в производстве, составила 1 200 000 рублей, в том числе:

Диваны — 500 000 рублей, произведено 100 штук;

Кровати — 400 000 рублей, произведено 150 штук;

Столы — 300 000 рублей, произведено 500 штук.

Накладные расходы, которые надо распределить, — 1 000 000 рублей.

Распределение выглядит так.

Процент распределения накладных расходов на диваны:

500 000 руб. / 1 200 000 руб. x 100% = 41,67% составляет стоимость сырья и материалов, использованных в процессе производства диванов, от стоимости сырья и материалов всего производства.

На диваны будет распределено: 0,4167 x 1 000 000 руб. / 100 штук = 4 166,67 руб. на штуку.

Процент распределения на кровати:

400 000 руб. / 1 200 000 руб. х 100% = 33,33%

На кровати будет распределено: 0,3333 х 1 000 000 руб. / 150 штук = 2 222 руб.

Процент распределения на столы:

300 000 руб. / 1 200 000 руб. х 100 % = 25%

На столы будет распределено: 0,25 х 1 000 000 руб. / 500 штук = 500 руб.

Распределение пропорционально выручке от объема продаж товаров, работ, услуг

Выручка от продажи составила 10 000 000 рублей, в том числе:

Диваны — 5 000 000 рублей, произведено 100 штук;

Кровати — 4 000 000 рублей, произведено 150 штук;

Столы — 1 000 000 рублей, произведено 500 штук.

Накладные расходы, которые надо распределить, — 1 000 000 рублей.

Распределение выглядит так.

На диваны: выручка от продажи диванов составляет 50% от всей выручки 5 000 000 руб. / 10 000 000 руб. x 100%.

50% x 1 000 000 руб. / 100 штук = 5 000 рублей на штуку.

На кровати:

4 000 000 руб. / 10 000 000 руб. x 100% = 40%

0,4 x 1 000 000 руб. / 150 штук = 2 666, 67 руб.

На столы:

1 000 000 руб. / 10 000 000 руб.x 100% = 10%

0,1 x 1 000 000 руб. / 500 штук = 200 руб.

Как нормировать накладные расходы

Нормы накладных расходов обычно используются в строительстве и химической промышленности (приказы Минстроя от 04.08.2020 № 421/пр, Минпромнауки от 04.01.2003 № 2). В документах прописана методика расчета сметной стоимости в строительстве и методика по калькулированию себестоимости продукции (работ и услуг) в химической промышленности.

Компаниям из других отраслей мы можем посоветовать за­ло­жить пла­ни­ру­е­мую долю или норму на­клад­ных рас­хо­дов в смете. Иначе может получиться так, что фак­ти­че­ская сумма на­клад­ных рас­хо­дов превысит пла­ни­ру­е­мую и ор­га­ни­за­ция может уйти в убыток по производству кон­крет­ного вида про­дук­ции, работ, услуг. Чтобы этого избежать, накладные расходы лучше нормировать.

Кроме того, некоторые виды накладных расходов нормируются в налоговом учете:

расходы на добровольное страхование работников;

представительские расходы;

расходы на рекламу;

расходы на формирование резервов по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию;

расходы в виде процентов по долговым обязательствам по контролируемым сделкам и контролируемой задолженности;

расходы на формирование резервов по сомнительным долгам.

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Как учитывать накладные расходы

Накладные расходы учитываются на счетах — 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». Затраты собирают по дебету счета 25 и 26, а затем распределяют с этих счетов на счет 20 или сразу 90 «Продажи» по выбранной компанией методике. Обычно накладные расходы списывают в конце месяца.

Бухгалтер составляет следующие проводки:

Д 25 К 10, 60, 70, 76 и другие счета затрат — учтены общепроизводственные затраты,

Д 26 К 10, 60, 70, 69, 76 — учтены общехозяйственные затраты,

Д 20 К 25 — списаны общепроизводственные расходы на себестоимость продукции,

Д 90 К 26 — списаны общехозяйственные расходы на себестоимость продукции.

Затраты списывают на счета учета по первичным учетным документам. Например, актам об использовании сырья и материалов, расчетно-платежным ведомостям, бухгалтерским справкам. Используют как собственные, так и общепринятые унифицированные формы документов.

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