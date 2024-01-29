Что такое накладные расходы и что в них входит

Что такое накладные расходы
Накладные расходы — это дополнительные расходы организации, которые не связаны с производством продукции, с оказанием услуг, выполнением определенных работ.
Например, секретарь работает с документами, в выпуске продукции он не участвует, бухгалтер ведет учет и сдает отчетность, он не работает на станке и не выпускает детали, значит, тоже к производству отношения не имеет. Но зарплата и премии таких специалистов является накладными расходами компании и должны быть учтены в себестоимости выпускаемой продукции.
Или еще пример: на одном станке могут производить разные детали. Они могут отличаться по сложности, трудозатратам — гайку выпилить быстрее, нежели болт. Но трудозатраты на каждую деталь посчитать точно невозможно, так как время изготовления болтов и гаек зависит от квалификации работников: один рабочий за час выпилит 10 болтов, а другой, более опытный — 15 штук. Амортизацию оборудования нужно распределить между видами продукции расчетным способом, а это признак косвенных расходов.
То есть накладные расходы в смете — это затраты, которые не могут быть отнесены на определенный вид продукции, работ, услуг, поэтому распределяются на себестоимость по выбранной компанией методике.
Иногда накладные расходы бухгалтеры называют «косвенными», так как у них одинаковый перечень, о котором расскажем далее.
Чтобы разобраться в учете и нормировании накладных расходов, нужно время и специалисты с экономическим образованием. Если в компании нет бухгалтера или экономиста, часть их задач можно передать на аутсорсинг. Эксперты ПЭБ не только подхватят ваш учет и отчетность, но и возьмут на себя финансовую ответственность — в случае ошибки штраф заплатит аутсорсер, а не вы. Средний чек — от 9000 рублей в месяц.
Что входит в накладные расходы
Законодательно понятие накладных расходов и их состав не закреплены. Можно использовать приказ Минстроя от 04.08.2020 № 421/пр в пп. «д». В п. 18 говорится том, что к накладным расходам относятся общепроизводственные и общехозяйственные расходы.
В состав накладных расходов обычно включают такие затраты:
заработную плату и другие начисления административно-управленческому персоналу, например: секретарю, бухгалтеру, экономисту, менеджеру по продажам;
амортизацию основных средств и расходы на их содержание, обслуживание, дооборудование и ремонт, если невозможно определить сумму амортизации для отдельно взятой единицы продукции;
арендные и лизинговые платежи по тому имуществу, которое не используется в процессе производства продукции, например, офис, склад, автомобили руководства, складская техника;
командировочные расходы;
представительские расходы;
расходы на обеспечение техники безопасности, нормальных условий труда, противопожарной безопасности;
расходы на страхование;
расходы на рекламу;
расходы на консалтинг, информационно-консультационные услуги, аудит, поиск сотрудников;
почтовые расходы, расходы на канцелярию, в том числе затраты на телефон, связь.
Сомневаетесь, правильно ли учитываете все расходы?
Поможем оптимизировать налоги и наладить учет в компании. Наши бухгалтеры подготовят все документы, чтобы подтвердить расходы за текущий период, а также спишут убытки прошлых лет
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами
Как распределить накладные расходы
Порядок распределения накладных расходов нужно прописать в учетной политике.
Организация его определяет самостоятельно. Конкретной формулы распределения накладных расходов в законодательстве нет.
Есть три общепринятых способа распределения накладных расходов:
пропорционально зарплате основного персонала — расчет накладных расходов пропорционально фонду оплаты труда работников, занятых в основном производстве;
пропорционально стоимости сырья и материалов — расчет исходя из отношения прямых издержек на единицу товара к общей сумме прямых расходов;
пропорционально выручке, объемам продаж — распределение пропорционально машино-часам.
Все три метода можно комбинировать, либо разработать собственный порядок расчета и распределения накладных расходов.
Покажем на примерах, как рассчитать и распределить накладные расходы по трем методам.
Распределение пропорционально заработной плате производственных рабочих
Компания «12 стульев» занимается производством трех видов мебели.
Месячная заработная плата производственных рабочих, которые производят:
Диваны — 1 000 000 рублей, произведено 100 штук;
Кровати — 2 000 000 рублей, произведено 150 штук;
Столы — 3 000 000 рублей, произведено 500 штук.
Итого заработная плата производственного персонала — 6 000 000 рублей.
Сумма накладных расходов, которые надо распределить, — 1 000 000 рублей.
Процент распределения накладных расходов на диваны:
1 000 000 руб. / 6 000 000 руб. х 100% = 16,67 % составляет заработная плата рабочих, занятых производством диванов, от заработной платы всех производственников.
На единицу диванов будет распределено 0,1667 x 1 000 000 руб. / 100 штук = 1 666,66 руб. на штуку.
Процент распределения на кровати:
2 000 000 руб. / 6 000 000 руб. х 100% = 33,33 %.
На кровати будет распределено: 0,3333 x 1 000 000 руб. / 150 штук = 2 222,22 руб. на штуку.
Процент распределения на столы:
3 000 000 руб. / 6 000 000 х 100 % = 50%
На столы будет распределено: 0,5 х 3 000 000 руб. / 500 штук = 3 000 руб.
Распределение пропорционально стоимости сырья и материалов
Стоимость сырья и материалов, использованных в производстве, составила 1 200 000 рублей, в том числе:
Диваны — 500 000 рублей, произведено 100 штук;
Кровати — 400 000 рублей, произведено 150 штук;
Столы — 300 000 рублей, произведено 500 штук.
Накладные расходы, которые надо распределить, — 1 000 000 рублей.
Распределение выглядит так.
Процент распределения накладных расходов на диваны:
500 000 руб. / 1 200 000 руб. x 100% = 41,67% составляет стоимость сырья и материалов, использованных в процессе производства диванов, от стоимости сырья и материалов всего производства.
На диваны будет распределено: 0,4167 x 1 000 000 руб. / 100 штук = 4 166,67 руб. на штуку.
Процент распределения на кровати:
400 000 руб. / 1 200 000 руб. х 100% = 33,33%
На кровати будет распределено: 0,3333 х 1 000 000 руб. / 150 штук = 2 222 руб.
Процент распределения на столы:
300 000 руб. / 1 200 000 руб. х 100 % = 25%
На столы будет распределено: 0,25 х 1 000 000 руб. / 500 штук = 500 руб.
Распределение пропорционально выручке от объема продаж товаров, работ, услуг
Выручка от продажи составила 10 000 000 рублей, в том числе:
Диваны — 5 000 000 рублей, произведено 100 штук;
Кровати — 4 000 000 рублей, произведено 150 штук;
Столы — 1 000 000 рублей, произведено 500 штук.
Накладные расходы, которые надо распределить, — 1 000 000 рублей.
Распределение выглядит так.
На диваны: выручка от продажи диванов составляет 50% от всей выручки 5 000 000 руб. / 10 000 000 руб. x 100%.
50% x 1 000 000 руб. / 100 штук = 5 000 рублей на штуку.
На кровати:
4 000 000 руб. / 10 000 000 руб. x 100% = 40%
0,4 x 1 000 000 руб. / 150 штук = 2 666, 67 руб.
На столы:
1 000 000 руб. / 10 000 000 руб.x 100% = 10%
0,1 x 1 000 000 руб. / 500 штук = 200 руб.
Как нормировать накладные расходы
Нормы накладных расходов обычно используются в строительстве и химической промышленности (приказы Минстроя от 04.08.2020 № 421/пр, Минпромнауки от 04.01.2003 № 2). В документах прописана методика расчета сметной стоимости в строительстве и методика по калькулированию себестоимости продукции (работ и услуг) в химической промышленности.
Компаниям из других отраслей мы можем посоветовать заложить планируемую долю или норму накладных расходов в смете. Иначе может получиться так, что фактическая сумма накладных расходов превысит планируемую и организация может уйти в убыток по производству конкретного вида продукции, работ, услуг. Чтобы этого избежать, накладные расходы лучше нормировать.
Кроме того, некоторые виды накладных расходов нормируются в налоговом учете:
расходы на добровольное страхование работников;
представительские расходы;
расходы на рекламу;
расходы на формирование резервов по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию;
расходы в виде процентов по долговым обязательствам по контролируемым сделкам и контролируемой задолженности;
расходы на формирование резервов по сомнительным долгам.
Чтобы грамотно оптимизировать расходы с учетом особенностей вашего бизнеса, обратитесь в Первую Экспертную Бухгалтерию. Квалифицированные бухгалтеры и юристы изучат учет, сделки и договоры с контрагентами, чтобы понять ваши бизнес-процессы и сэкономить на каждом этапе работы. Первый месяц аутсорсинга бухгалтерии в подарок.
Как учитывать накладные расходы
Накладные расходы учитываются на счетах — 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». Затраты собирают по дебету счета 25 и 26, а затем распределяют с этих счетов на счет 20 или сразу 90 «Продажи» по выбранной компанией методике. Обычно накладные расходы списывают в конце месяца.
Бухгалтер составляет следующие проводки:
Д 25 К 10, 60, 70, 76 и другие счета затрат — учтены общепроизводственные затраты,
Д 26 К 10, 60, 70, 69, 76 — учтены общехозяйственные затраты,
Д 20 К 25 — списаны общепроизводственные расходы на себестоимость продукции,
Д 90 К 26 — списаны общехозяйственные расходы на себестоимость продукции.
Затраты списывают на счета учета по первичным учетным документам. Например, актам об использовании сырья и материалов, расчетно-платежным ведомостям, бухгалтерским справкам. Используют как собственные, так и общепринятые унифицированные формы документов.
Первая экспертная бухгалтерия
Бесплатно проверим ваш бухгалтерский, налоговый и кадровый учет за предыдущие 1,5 года и возьмем ответственность за проверенный период, как будто учет вели мы
Реклама: ООО «Центр Бухгалтерских Решений», ИНН 5902063551, erid: LjN8JxeWb
Начать дискуссию