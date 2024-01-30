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Малый и средний бизнес

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства: условия включения, льготы, критерии 2024

Привилегии от государства и отсутствие проверок: узнаем, зачем бизнесмену нужен статус субъекта МСП и как его получить.
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Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства: условия включения, льготы, критерии 2024
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое реестр МСП 

Это список предпринимателей и компаний, которые вправе получать государственные преференции в виде отсрочек платежей, субсидий из бюджета, сниженных тарифов.

Следят за ведением реестра сотрудники ФНС — именно они отвечают за то, чтобы бизнесмена внесли в список, и обновляют перечень претендентов. Информация поступает из различных источников, включая данные самих инспекций и иных госорганов.

Доступ к базе может получить любой желающий. Информация опубликована на специальном сервисе налоговой.

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ведется и действует с 1 августа 2016 года. Сейчас к участникам МСП относятся примерно 6,3 млн бизнесменов. Из них 2,27 млн — это организации и 4,04 млн — индивидуальные предприниматели.

Критерии МСП в 2024 году

К малому и среднему бизнесу относятся российские компании или ИП, которые попадают под определенные условия по численности персонала и полученной прибыли. 

Участниками также могут стать:

  • крестьянские (фермерские) хозяйства;

  • производственные и сельскохозяйственные кооперативы;

  • хозяйственные общества.

Некоммерческие организации и унитарные предприятия не могут получить статус МСП.

Малый бизнес делится на три вида:

  • микропредприятия;

  • малые предприятия;

  • средние предприятия.

Классификация помогает ФНС отслеживать изменение ключевых показателей компаний и корректировать перечень, если необходимо. 

Для каждого вида определены максимальные значения, при которых предприниматели могут получить статус получателей господдержки (ст. 4 закона № 209-ФЗ).

Предельные значения для попадания в реестр субъектов МСП в 2024 году:

Вид

Условия

Доход в прошлом году

Количество сотрудников

Доля других компаний

Доля государства, субъектов и НКО 

микропредприятие

до 120 млн руб.

до 15

малое предприятие

до 800 млн руб.

до 100

среднее предприятие

до 2 млрд руб.

до 250

до 1000 — для легкой промышленности

до 1500 — в сфере общественного питания (пп. 2.2 ч. 1.1 ст. 4 закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ)

Пример. ООО ДОМ за 2023 год получило доход — 245 млн рублей. При этом численность персонала компании составила 87 человек. Доля других участников в капитале фирмы не превышает 49%. Значит, ООО ДОМ соответствует всем условиям и имеет статус МСП в категории малое предприятие.

Существуют исключения, когда допускается превышение лимитов:

  • Компания участвует в разработке высокотехнологичного оборудования или является резидентом «Сколково». В этом случае лимиты с долей уставного капитала могут быть увеличены.

  • Иностранные компании, проходящие по прибыли и количеству работников. Их доля в хозяйственном партнерстве может быть более 49%.

Важно! Еще один критерий для всех категорий — это своевременная сдача отчетности. Бизнесмен, нарушивший срок подачи деклараций, будет удален из списка получателей господдержки.

Какие сведения доступны

Бизнесмена или фирму, которые состоят в реестре МСП, можно найти на официальном сайте налоговой по ИНН.

Кроме ИНН, общедоступными являются данные:

  • название компании или Ф. И. О. ИП;

  • адрес фирмы или место проживания ИП;

  • вид предприятия — микро-, малое или среднее;

  • виды деятельности;

  • дата регистрации;

  • количество работников;

  • отметка о недавней регистрации;

  • наличие лицензий;

  • сведения об участии в госзакупках и программах партнерства; 

  • данные о производстве инновационной и высокотехнологичной продукции.

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Как попасть в единый реестр субъектов МСП

Предприниматели, соответствующие критериям, включаются в список автоматически. 

Специально для этого обращаться куда-то не нужно.

Бизнесмены ежегодно предоставляют документы о количестве работников и декларации в ФНС. 

Один раз в год — 10 июля — налоговая автоматически заносит в базу всех, кто вовремя подал сведения и отвечает условиям МСП. Проверяет остальных участников и при необходимости удаляет из списка.

Кроме этого, каждый месяц сведения обновляются:

  • вносятся в базу новые организации и ИП;

  • исключаются фирмы, которые были закрыты; 

  • проверяются актуальные виды деятельности.

Проверить, состоите ли вы в реестре МСП, можно на официальном сайте ФНС. Для этого откройте вкладку «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки» и введите ИНН.

Если бизнесмен находится в базе и получает льготы, то в следующем окне появится информация о дате, виде и размерах поддержки. 

Вас нет в реестре или данные неверны: что делать

Бывает, что налоговая упускает некоторые компании из виду.

Если бизнесмен попадает под критерии, но его не оказалось в перечне, он вправе восстановить справедливость, отправив заявление о включении в реестр МСП.

Как это сделать:

  1. Откройте сайт ФНС и нажмите на вкладку «Вас нет в реестре или данные некорректны?».

  2. Вбейте номер ИНН организации или предпринимателя и проверочные цифры в окошко.

  3. Введите данные о налоговом режиме, прибыли, полученной за прошлый год, количестве работников и доле других лиц в вашей компании.

  4. После заполнения всех данных будет сформировано заявление, которое нужно отправить, перейдя по ссылке, отправленной вам на электронную почту.

В зависимости от причины, сообщение поступает в инспекцию по месту нахождения предпринимателя или в регистрирующий орган. Проверка занимает до 15 рабочих дней, после чего результаты направят на электронную почту.

Также статус обращения можно в режиме реального времени отслеживать на сайте налоговой во вкладке «Проверить статус заявления».

Если была найдена ошибка и заявление одобрено, компанию вновь занесут в перечень при ежемесячном обновлении. Но задним числом получить статус не получится.

Льготы для участников

Что дает бизнесмену попадание в реестр? Возможность оперативно и без лишней бумажной волокиты проверить и подтвердить статус МСП. Для этого не нужно отправлять контрагентам кучу отчетов и выписок, как раньше. Теперь предпринимателю достаточно просто получить готовый документ на сайте налоговой.

Нахождение в реестре субъектов МСП — это одно из главных условий для получения льгот от государства. 

Преференции от государства:

  • сниженные тарифы страховых взносов — 15%;

  • привилегия предоставлять упрощенную бухотчетность;

  • льготные условия аренды государственной и муниципальной собственности;

  • бесплатные консультации для предпринимателей по ведению бизнеса;

  • более низкие ставки по кредитам во многих банках;

  • преимущества при участии в закупках;

  • региональные меры поддержки.

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Кроме того, реестр удобен тем, что:

  • можно быстро найти информацию о контрагентах и других предприятиях;

  • оценить рынок конкурентов.

Еще одним важным преимуществом является то, что малый бизнес реже подвергается проверкам контрольно-надзорных органов. В этом нет необходимости, так как информация о них уже есть в налоговой.

Причины удаления

Если бизнесмен забыл и не отправил декларации в инспекцию своевременно или больше не соответствует критериям, то налоговая может исключить его из списка получателей господдержки.

Это происходит раз в год — 10 июля.

Основания:

  • нарушены сроки сдачи деклараций, позволяющие оценить прибыль бизнесмена за год;

  • не отправлены данные о количестве работников;

  • фирма или ИП ликвидированы;

  • участник превысил лимиты, установленные для обладания статусом МСП.

Если бизнесмен все же отправил сведения, но позже срока, то его зачислят в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, но лишь в будущем году. 

Вывод

Реестр МСП действует с 2016 года. Информация обновляется ежегодно. Проверить свой статус можно по ИНН на сервисе налоговой. Если предприниматель подходит требованиям, но отсутствуют в списке, то он может подать заявление онлайн.

Небольшому бизнесу выгодно иметь статус МСП. Это дает право получать бесплатные консультации, вести упрощенную отчетность, избежать проверок, а также открывает доступ к государственным и региональным льготам.

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