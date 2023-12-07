Поддержка бизнеса в 2024 году

Разбираем основные направления и механизмы поддержки бизнеса, которые будут действовать в 2024 году.

Где получить информацию о мерах поддержки бизнеса

Отслеживать предоставляемые государством меры поддержки бизнеса можно:

На цифровой платформе МСП. Это совокупность сервисов, которые помогают бизнесу найти подходящие меры поддержки на федеральном и на региональном уровнях.

На сайте центра «Мой бизнес».

На официальном сайте правительства региона, в котором зарегистрировали бизнес. Единого сайта нет — для каждого субъекта он свой. Например, меры поддержки в Санкт-Петербурге можно посмотреть здесь.

На сайте Правительства. Нужно выбрать раздел об интересующих мерах поддержки. Например, «Общие меры», «Социальная поддержка», «Финансы» и др.

Налоговые преференции

В налоговой сфере будут действовать несколько поддерживающих мер:

Ускоренный порядок возмещения НДС в заявительном порядке без предоставления гарантий, если компания не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства. Льгота доступна до конца 2025 почти для всех юрлиц и предпринимателей.

Ставку НДФЛ для работающих за границей по трудовому договору установили в размере 13% (или 15% – с доходов свыше 5 млн рублей) вне зависимости от статуса налогового резидентства. При этом нужно будет удерживать НДФЛ независимо от того, что сказано в трудовом договоре о месте работы сотрудника.

Часть транспортных средств освободили от уплаты транспортного налога: не нужно платить его по самоходным, специальным и специализированным автотранспортным средствам, которые зарегистрированы на сельхозпроизводителей или используются при сельскохозяйственных работах для производства такой продукции.

Для ИП, которые работают в производственной, социальной или научной сфере и оказывают гостиничные или бытовые услуги, продлили налоговые каникулы. Чтобы воспользоваться ими в 2024 году, нужно зарегистрировать ИП до конца этого года или в 2024 и сразу после этого подать заявление о переходе на УСН или получить патент.

Подробности о том, как воспользоваться налоговыми каникулами, читайте здесь.

Социальный контракт для начинающих предпринимателей

И в уходящем году начинающие предприниматели могли получить выплату в 350 тысяч рублей на открытие бизнеса (постановление Правительства от 29.06.2022 года № 1160). Льгота действует для малоимущих граждан — тех, чей уровень заработка ниже прожиточного минимума. Утверждают бизнес-план органы социальной защиты.

В 2024 году получение выплаты упростят:

Можно будет заполнить заявление на портале Госуслуг — дополнительные справки не нужны.

Межведомственное взаимодействие позволит соцзащите самостоятельно запросить информацию о доходах и членах семьи.

Изменится расчет нуждаемости — теперь учитывать будут доходы заявителя, супруги/супруга и несовершеннолетних или учащихся в аккредитованных учебных заведениях детей. Не учитываются доходы других родственников и доходы в натуральной форме.

Финансовые меры поддержки

Центробанк разработал дорожную карту на 2023–2024 годы, где определяет меры поддержки начинающих и малых предпринимателей. Цель программы — сделать кредитные деньги для этих категорий более доступными. Так, среди мер:

ориентирование программ льготного кредитования в большей степени на финансирование инвестиций;

развитие оборотного кредитования;

распространение льготных программ на факторинг;

размещение акций на инвестиционных платформах;

предоставление доступа к платформе «Знай своего клиента» для проверки контрагентов;

снижение транзакционных издержек бизнеса за счет приема оплаты через Систему быстрых платежей;

предоставление кредитных каникул один раз в течение действия кредитного договора, включая уменьшение размера платежей по требованию заемщика;

более активное кредитование бизнеса благодаря сокращению издержек при кредитовании, применению пониженных коэффициентов риска по активам, которые обеспечены поручительствами Корпорации МСП, и др.

О том, что проверяет банк и как получить кредит на открытие и развитие бизнеса, читайте здесь.

Привести в порядок документы перед визитом в банк вам помогут специалисты Первой Экспертной Бухгалтерии. Эксперты бесплатно проверят ваш бухгалтерский, налоговый и кадровый учет за предыдущие 1,5 года, исправят ошибки и возьмут ответственность за проверенный период. Подробнее об аутсорсинге бухгалтерии читайте здесь.

Мораторий на проверки бизнеса

Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития подготовить проект постановления о продлении на 2024 год действующего моратория на проверки бизнеса. Это сделано по поручению Владимира Путина на совещании главы государства с членами правительства, которое прошло 22 ноября.

При этом под исключение попадут объекты чрезвычайно высокого и высокого рисков — это объекты и виды деятельности, которые имеют максимальный или близкий к нему уровень риска причинения вреда в соответствующей сфере. Также контрольные органы будут проводить проверки на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований.

Субсидии на трудоустройство отдельных категорий граждан

Субсидии в 2024 году можно получить за трудоустройство нескольких категорий граждан.

Участников СВО.

По постановлению Правительства от 28.04.2023 № 669 участники СВО могут также пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование. Ограничения по сроку действия постановление не ставит, значит, субсидию можно будет получить и в 2024 году. Субсидию выплачивают тремя платежами: в первый месяц после приема на работу, через три месяца и через полгода.

Размер субсидии составляет 3 МРОТ, умноженные на районный коэффициент плюс страховые взносы.

Молодежи.

Пока еще эту субсидию не утвердили, но вполне возможно, что действовать в следующем году она тоже будет. В 2023 году субсидия за трудоустройство сотрудников, которые не достигли возраста 30 лет, рассчитывается также, как и за участников СВО.

На какую господдержку может рассчитывать ваша компания? Наши эксперты регулярно проходят повышение квалификации и знают, как использовать законы с выгодой для бизнеса Оставьте контакты и мы проконсультируем вас бесплатно Отправить

Льготные кредиты для импортеров

Импортерам предоставляют льготное кредитование — разницу коммерческому банку компенсируют из бюджета. На программу в следующем году заложили 19,5 млрд рублей — в 1,5 раза больше, чем в текущем году (постановление Правительства от 08.08.2023 № 1295).

Компании-импортеры могут взять кредит на:

пополнение материальных ресурсов;

выполнение проектировочных, пуско-наладочных работ;

оплату импортного НДС, таможенных сборов;

лизинг оборудования, которое необходимо для производства.

Параллельный импорт в следующем году также продолжается: перечень товаров устанавливает Минпромторг в приказе от 21.07.2023 № 2701. Такой механизм означает, что компании, которая ввозит товар, не требуется согласие правообладателя, и она может импортировать продукцию через третьих лиц. Товар при этом не считается контрафактом, легализация отвечает защите интересов российских покупателей и импортеров.

Преференции для туристической индустрии

На основе обсуждений с представителями отрасли Министерство экономического развития составило программу мероприятий в туристической сфере до 2025 года.

Предлагают ввести невозвратные тарифы при бронировании мест по сниженным расценкам, приравнять каюты круизных лайнеров к гостиничным номерам и упростить заселение в гостиницы. Такие меры будут способствовать притоку туристов, развитию внутреннего туризма, росту доходов компаний в этой отрасли и привлечению в нее новых предпринимателей. Также туристические компании получили следующие льготы:

Освобождение от НДС по 30.06.2027 года включительно для операторов въездного и внутреннего туризма.

Возможность получить грант в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Цель проекта — развивать инфраструктуру туристических объектов на охраняемых территориях федерального значения.

Возможность получить льготный кредит. Компании могут получить заемные деньги на льготных условиях, в первую очередь, на расширение номерного фонда и реализацию гостиничных проектов категории 3-4 звезды. По просьбе бизнеса программу расширили: в нее добавили возможность создания круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов.

Льготы для сельхозпроизводителей и агротуризма

Для аграрного бизнеса меры поддержки в 2024 году сохраняются. Наряду с приоритетными целями особое внимание Минсельхоз уделит финансированию агротуризма, на который в 2024 планируют выделить 700 млн рублей.

Аграрии могут получить гранты:

10 млн рублей — на строительство инфраструктуры, приобретение оборудования и создание развлекательных комплексов для туризма;

30 млн рублей — на развитие базы по производству, хранению и переработке сельхозпродукции;

5 млн рублей — на покупку оборудования для выращивания продукции и ее дальнейшей переработки для начинающих аграриев.

Также в этой сфере действует социальный контракт: на ведение подсобного хозяйства можно получить до 200 тысяч рублей.

Поддержка IT-отрасли

Государственные программы поддержки и преференций распространяются не только на профильных специалистов, но и на IT-предприятия. Однако получить преимущества могут далеко не все участники IT-сферы, а лишь те, чьи компании имеют аккредитацию Минцифры.

Для включения в перечень таких предприятий компания должна соответствовать ряду критериев:

ОКВЭД из утвержденного перечня;

нет задолженностей по налогам больше 3000 рублей;

руководитель не имеет неснятой или непогашенной судимости;

прямая или косвенная доля участия государства в компании не больше 50%;

у компании есть свой сайт, на котором содержатся сведения об IT-деятельности;

организация — не банк, не страховая компания и не оператор связи.

Все компании, которые прошли аккредитацию, размещены в одном реестре. Его можно найти на «Госуслугах».

Поддержка IT-отрасли включает льготные кредиты, гранты на разработку цифровых решений и стимулирование спроса на эти решения.

До 31 декабря 2024 года действуют следующие льготы:

ставка налога на прибыль 0% для организаций на основном режиме налогообложения;

ставка НДС для разработчиков программного обеспечения — 0%;

снижен тариф страховых взносов — он составляет 7,6%;

мораторий на плановые и выездные налоговые проверки;

льготная ставка по кредитам — 3%. Такой кредит можно применять только для финансирования проектов цифровой трансформации.

Также действуют льготы для сотрудников аккредитованных IT-компаний:

ипотека по льготной ставке до 5% годовых — сумма такого кредита составляет до 9 млн рублей в регионах с населением менее 1 млн человек и до 18 млн рублей в регионах с населением более 1 млн человек;

отсрочка от призыва на срочную военную службу для IT-специалистов младше 30 лет.

Льготы действуют, только пока сотрудник работает в IT-компании. При увольнении их действие прекращается.

Снижение штрафных санкций за правонарушения

Продолжает действовать закон от 26.03.2022 № 70-ФЗ, в соответствии с которым бизнес получил некоторые послабления:

Компанию не оштрафуют, если доказана вина сотрудника.

Санкции за однотипные нарушения, которые выявлены при одной проверке, не суммируются.

Штраф в установленных случаях заменяют предупреждением при первичном правонарушении.

Некоторые законопроекты еще находятся на стадии рассмотрения. Подробнее обо всех мерах поддержки в 2024 году мы расскажем, когда инициативы утвердят.

Специалисты Первой Экспертной Бухгалтерии всегда на прямой связи с ФНС, Минфином и другими ведомствами. Поэтому мы в курсе последних изменений в законодательстве. Подскажем, на какие льготы и субсидии может рассчитывать ваша компания, и подготовим все необходимые документы для получения господдержки.

Хотите сэкономить в 2024 году? Подберем выгодный налоговый режим, льготы и субсидии, а также оформим все необходимые документы Начать экономить

Реклама: ООО «Центр Бухгалтерских Решений», ИНН 5902063551, erid: LjN8KRwze