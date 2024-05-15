Таблицы бухгалтерских проводок для начинающих

В статье рассказываем, что такое бухгалтерские проводки, показываем на примерах, как они составляются, и приводим таблицы самых распространенных проводок.

Что такое проводка

По закону от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» все компании обязаны вести бухгалтерский учет. Проводки — главный инструмент бухучета.

Бухгалтер составляет проводки по каждой хозяйственной операции методом двойной записи с использованием минимум двух корреспондирующих счетов (ч. 3 ст. 10 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Например, при совершении хозяйственной операции бухгалтер сначала определит бухгалтерские счета, участвовавшие в операции. Затем сумму операции одновременно занесет в кредит одного счета и дебет другого. Покажем на конкретной ситуации. 50 000 рублей из кассы были перемещены на расчетный счет компании. Участвуют следующие счета: «Касса» (50), «Расчетные счета» (51). Бухгалтер составит проводку: ДТ 51 КТ 50 — 50 000 рублей.

Проводка позволяет узнать детали проводимой операции: в кассе произошло уменьшение средств, а на расчетном счете — увеличение. Сумма при обеих операциях одна и та же.

Или еще один пример: из кассы компании была выплачена зарплата сотрудникам — 100 000 рублей. Бухгалтер составит проводку: Д 70 К 50 — 100 000 руб. То есть, деньги были переданы из кассы сотрудникам. Сумма по дебету и кредиту совпадает.

Что такое план счетов

У новичка может возникнуть вопрос: откуда бухгалтер берет номера счетов для проводок? Коды и названия счетов указаны в плане счетов — документ называется «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н». К плану счетов прилагается и инструкция по его применению. Этот план счетов обязаны применять все организации за исключением кредитных (банков) и бюджетных организаций. У них другие планы счетов.

Какие бывают счета бухгалтерского учета

Счета бывают:

активными,

пассивными,

активно-пассивными.

Счета, которые могут иметь только дебетовое сальдо, называются активными. У них увеличение активов записывается в дебет соответствующего счета, уменьшение — в кредит. Эти счета отражают активы (имущество, долги и т. д.) компании. Основные активные счета представлены в таблице:

Счет Определение 01 Основные средства 04 Нематериальные активы 10 Материалы 11 Животные на выращивании 20 Производство 21 Полуфабрикаты 41 Товары 43 Готовая продукция 50 Касса 51 Расчетные счета 52 Валютные счета 81 Собственные акции

Пассивные счета указывают на источники имущества компании и имеют только кредитовый остаток. К ним относятся:

Счет Определение 02 Амортизация ОС 05 Амортизация НМА 42 Наценка 66/67 Кредиты 70 Расчеты с персоналом 80 Уставный капитал 82 Резервный капитал 83 Добавочный капитал

К активно-пассивным счетам относятся счета, имеющие как дебетовый, так и кредитовый остаток. Например, если у счета 60 «Расчеты с поставщиками» кредитовое сальдо — это значит, что компания должна контрагенту за поставленные товары или услуги. Если мы оплатили поставщику аванс, значит, контрагент должен нашей компании. У этой операции будет дебетовое сальдо.

Счет Определение 60 Расчеты с поставщиками 62 Расчеты с покупателями 68/69 Налоги и взносы 71 Подотчетные лица 84 Нераспределенная прибыль (убыток) 99 Прибыли/убытки

Еще в Плане сче­тов есть за­ба­лан­со­вые счета. Всего их одиннадцать. Такие счета необ­хо­ди­мы для ин­фор­ма­ции о на­ли­чии и дви­же­нии цен­но­стей, ко­то­рые вре­мен­но на­хо­дят­ся в поль­зо­ва­нии или рас­по­ря­же­нии ор­га­ни­за­ции. На­при­мер, счет 001 «Арен­до­ван­ные ос­нов­ные сред­ства» и счет 004 «То­ва­ры, при­ня­тые на ко­мис­сию».

Таблицы типовых проводок в бухгалтерском учете

Рассмотрим основные проводки в бухучете.

Учет ОС и НМА: счета 01 и 02

Основные средства (ОС) — это оборудование и другое дорогостоящее имущество, которое компания использует больше года.

Основные средства в бухучете отражают на счете 01: по дебету — поступление, по кредиту — списание.

Амортизацию по ОС учитывают отдельно, по кредиту счета 02.

Проводки по учету ОС:

Операция Дт Кт Поступили ОС Поступили ОС 08 60 (71, 75, 76) Отражен входной НДС по приобретению ОС 19 60 НДС принят к вычету 68 19 Купленное ОС принято к учету и введено в эксплуатацию 01 08 Ремонт ОС Ремонт ОС собственными силами 20 (23, 26, 44) 10 (02, 69, 70) Ремонт выполнен подрядчиками 20 (26, 44) 60 Модернизация ОС Отражены затраты на модернизацию ОС 08 60 (10, 23, 69, 70) Увеличена первоначальная стоимость ОС 01 08 Списание ОС Списана первоначальная стоимость ОС 01.09 01.01 Списана амортизация 02 01.09 Списана остаточная стоимость недоамортизированного ОС 91.02 01.09 Продажа ОС Признан доход от продажи ОС 62 91.01 Начислен НДС 91.02 68 Списана первоначальная стоимость 01.09 01.01 Списана накопленная амортизация 02.01 01.09 Включена в расходы остаточная стоимость ОС 91.02 01.09

Операция Дт Кт ОС для производства товаров, работ, услуг (станок, здание цеха) 20 02 ОС для нужд управления (автомобиль директора) 26 02 ОС для продажи товаров, работ, услуг (автомобиль для доставки товаров покупателям, здание склада) 44 02

Учет НМА: счет 04 и 05

Нематериальные активы (НМА) — это результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, на которые у вашей компании есть исключительные права.

НМА принимают к учету по первоначальной стоимости. В нее включают все затраты на приобретение или создание актива (п. 3 ст. 257 НК, п. 7 ПБУ 14/2007).

Проводки по учету НМА:

Операция Дт Кт Приобретен НМА 08.05 60 (71, 76) НМА создан своими силами 08.05 70 (76, 69, 02, 10) НМА принят к учету 04 08.05 Ежемесячно Начислена амортизация НМА 20 (25, 26) 05 При списании НМА Сформирована остаточная стоимость НМА 05 04 Остаточная стоимость НМА отнесена на расходы 91.02 04

Учет капитальных вложений: счета 07 и 08

На счете 08 показывают поступление любых ОС и НМА. Учет ведут отдельно по каждому объекту.

По дебету счета отражают затраты на приобретение или создание объекта, с кредита списывают полностью сформированную стоимость на счет 01 или 04.

Проводки по учету приобретения ОС:

Операция Дт Кт Приобретено ОС 08.04 60 Расходы, связанные с приобретением ОС 04.04 60 (71,76) ОС принято к учету 01 08.04

Оборудование, которое требует монтажа, прикрепления к фундаменту, полу или несущим конструкциям здания, сначала принимают к учету на счет 07, а при передаче в монтаж переводят на счет 08. Смонтированное оборудование принимают к учету на счет 01.

Проводки по учету оборудования к установке:

Операция Дт Кт Приобретено оборудование 07 60 Затраты на доставку оборудования 07 60 Оборудование передано в монтаж 08.03 07 Затраты на монтаж оборудования 08.03 60 (10, 23, 70) Смонтированное оборудование принято к учету 01 08.03

Учет сырья и материалов: счет 10

Материалы учитывают: по дебету счета 10 — поступление, по кредиту — списание в производство или выбытие по другим причинам.

Проводки по учету материалов:

Операция Дт Кт Приняты к учету материалы 10 60 (76, 71) Списана стоимость материалов 20 (23, 25, 26) 10

С 01.01.2021 материалы для управленческих нужд можно списывать по товарной накладной минуя счет 10: Д 26(44) — К 60 (п. 2 ФСБУ 5/2019).

Учет затрат и расходов: счета 20, 25, 26, 44, 91

Затраты непосредственно на производство — сырье, зарплату рабочих, амортизацию оборудования, учитывают на счете 20. Расходы на обслуживание производства — отопление и освещение цехов, ремонт оборудования — на счете 25. В конце месяца счет 25 закрывают, как правило, на счет 20.

Проводки по учету затрат на производство на счете 20:

Операция Дт Кт Учтены затраты на производство 20 02 (10, 60, 70, 69) Выпущена готовая продукция 43 20 Списана стоимость работ или услуг, принятых заказчиком 90 20

Проводки по учету общепроизводственных расходов на счете 25

Операция Дт Кт Учтены затраты на обслуживание производства 25 02 (10, 60, 76, 70, 69) Общепроизводственные расходы списаны на себестоимость 20 25

Управленческие расходы — это амортизация здания офиса или плата за его аренду, зарплата руководства, бухгалтерии, юристов, расходы на связь. Их называют еще общехозяйственными и учитывают на счете 26, а в конце месяца полностью списывают на счет 90 или на счет 20. Выбранный способ закрепляют в учетной политике.

Проводки по учету общехозяйственных расходов на счете 26:

Операция Дт Кт Учтены общехозяйственные расходы 26 02 (10, 60, 76, 70, 69) Списаны общехозяйственные расходы 90 (20) 26

Коммерческие расходы — это расходы на продажу. Например, расходы на рекламу, доставку товара до покупателя, содержание магазинов и складов. Неторговые организации учитывают их на счете 44, а в конце месяца списывают на счет 90.

Торговые организации на счете 44 учитывают и расходы на продажу, и управленческие расходы.

Проводки по учету расходов на продажу на счете 44:

Операция Дт Кт Учтены коммерческие расходы 44 02 (10, 60, 76, 70, 69) Списаны коммерческие расходы 90 44

Прочие расходы — это расходы, которые нельзя отнести к другим группам, например, проценты по кредитам и займам, списанные долги контрагентов, административные и договорные санкции (п. 11 ПБУ 10/99). Их учитывают на субсчете 91.2.

Операция Дт Кт Проценты по кредиту 91.02 66 Безнадежная задолженность, не покрытая резервом 91.02 62 (60, 76) Административный штраф, договорные санкции 91.02 76 Остаточная стоимость выбывших ОС 91.02 01.09 Штрафы и пени по налогам и взносам (кроме налога на прибыль, УСН, ЕСХН) 91.02 68 (69)

Готовая продукция: счет 43

Готовую продукцию учитывают: по дебету счета 43 — выпуск продукции, по кредиту — продажа.

В течение месяца выпуск и продажу готовой продукции учитывают по нормативной (плановой) себестоимости.

Проводки по выпуску и реализации готовой продукции:

Операция Дт Кт Выпуск готовой продукции 43 20 Готовая продукция отгружена покупателю 62 90 Начислен НДС 90 68 Списана нормативная себестоимость проданной готовой продукции 90 43 Скорректирована себестоимость готовой продукции, выпущенной за месяц (фактическая себестоимость больше нормативной) 43 20 Скорректирована себестоимость готовой продукции, выпущенной за месяц (фактическая себестоимость меньше нормативной) СТОРНО 43 20 Скорректирована себестоимость готовой продукции, проданной за месяц (фактическая себестоимость больше нормативной) 90 43 Скорректирована себестоимость готовой продукции, проданной за месяц (фактическая себестоимость меньше нормативной) СТОРНО 90 43

В течение месяца выпуск и списание готовой продукции можно учитывать только в количественном выражении. В этом случае в конце месяца делают одну проводку: Д 43 — К 20 на фактическую себестоимость всей продукции, выпущенной за месяц.

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Товары: счет 41

Товары учитывают: по дебету счету 41 — поступление, по кредиту — продажу или выбытие по другим причинам.

Проводки при принятии товаров на учет:

Операция Дт Кт Приняты товары по накладной поставщика 41 60 Учтен НДС 19 60 Товары поступили безвозмездно 41 98.02 (83.09) Оприходованы излишки товаров 41 91.01

Проводки при реализации товаров:

Операция Дт Кт Выручка от реализации товаров 62 (50) 90.01 Списана стоимость проданных товаров 90.02 41 Начислен НДС 90.03 68

В розничной торговле есть особенности: товары можно принимать к бухучету по продажной стоимости. Она равна их продажной цене - стоимости покупки, увеличенной на торговую наценку. Наценку учитывают отдельно — на специальном счете 42.

Кассовые операции: счет 50 и 51

Поступление денег — по дебету, списание — по кредиту.

Проводки по учету кассовых операций:

Операция Дт Кт Наличные сняты со счета в банке 50 51 Оприходована наличная выручка от розничной продажи 50 90 Выданы наличные под отчет 71 50 Наличные получены от подотчетного лица 50 71 Выдана зарплата наличными 70 50 Наличные сданы в банк по объявлению 51 50 Наличные сданы инкассаторам 57 50

Расчеты с контрагентами: счета 60, 62, 76

На счете 60 отражаются расчеты с поставщиками за приобретенные товары и материалы, основные средства, работы и услуги. К нему открываются минимум два субсчета: один - для учета задолженности перед поставщиком, второй — для авансов выданных.

Проводки по учету расчетов с поставщиками на субсчете 60.01:

Операция Дт Кт Поступили ОС, МПЗ 08 (10, 41) 60.01 Оказаны услуги, выполнены работы 20 (26, 44, 91) 60.01 Входной НДС 19 60.01 Погашена задолженность перед поставщиком 60.01 51

Проводки по учету авансов выданных на субсчете 60.02:

Операция Дт Кт Перечислен аванс 60.02 51 Зачтен аванс 60.01 60.02

На счете 62 отражаются расчеты с покупателями за товары, работы или услуги. К нему нужно открыть минимум два субсчета: один — для задолженности покупателей, второй — для авансов полученных.

Проводки по учету расчетов с покупателями на субсчете 62.01:

Операция Дт Кт Признана выручка 62.01 90 Начислен НДС 90 68 Поступила оплата от покупателя 51 62.01

Проводки по учету авансов полученных на субсчете 62.02:

Операция Дт Кт Поступил аванс 51 62.02 Зачтен аванс 62.02 62.01

На счете 76 отражаются любые расчеты с контрагентами, кроме тех, которые учитываются на счетах 60 и 62. Например, расчеты по агентскому договору, расчеты по претензиям, по страхованию, по банковским гарантиям. Для каждого вида операций используется свой субсчет.

Учет расчетов с персоналом: счета 70, 71, 73

На счете 70 отражают расчеты с работниками по зарплате: по кредиту — начисление, по дебету — выплату, удержания, депонирование.

На счете 71 учитывают расчеты с подотчетными лицами: по дебету — выдачу денег, по кредиту — расходы подотчетного лица, возврат неизрасходованных сумм или удержание.

На счете 73 отражают любые расчеты с персоналом, кроме зарплаты и подотчета: матпомощь и денежные подарки, компенсацию расходов на проезд, возмещение ущерба.

Проводки по расчетам по зарплате:

Операция Дт Кт Выплачен аванс 70 51 (50) Начислена зарплата за месяц 20 (08, 23, 26, 44) 70 Удержан НДФЛ с зарплаты 70 68 Выплачена зарплата 70 51 (50) Депонирована неполученная зарплата 70 76-4 Возвращена в банк депонированная зарплата 51 50 Списана депонированная зарплата 76-4 91

Проводки по расчетам с подотчетными лицами:

Операция Дт Кт Выданы деньги под отчет 71 50 (51) Возмещен перерасход по авансовому отчету 71 50 (51) Возврат неизрасходованных сумм 50 71 Расходы по авансовому отчету 10 (26, 44) 71 Подотчетные суммы не возвращены в срок 94 71 Невозвращенные суммы удержаны из зарплаты 70 94

Проводки по учету матпомощи

Операция Дт Кт Начислена матпомощь 91 73 (76) Начислены страховые взносы на облагаемую сумму матпомощи 91 69 Выплачена матпомощь 73 (76) 51 (50) Удержан НДФЛ с налогооблагаемой суммы матпомощи 73 (76) 68

Налоги и взносы: счета 68 и 69

Проводки по учету налогов, взносов, штрафов и пени:

Операция Дт Кт Начислен налог на имущество 26 (44) 68 Начислен транспортный налог 20 (26,44) 68 Начислен налог при УСН 99 68 Начислены взносы 20 (23, 25, 26, 44) 69 — субсчет соответствующих взносов Пени и штрафы по налогу на прибыль, УСН, ЕНВД, ЕСХН 99 68 Пени и штрафы по остальным налогам 91 68 Пени и штрафы по страховым взносам 91 69

Учет финансового результата: счета 90, 91, 99

В течение месяца учитывают выручку и расходы по обычным видам деятельности на счете 90, прочие доходы и расходы — на счете 91.

При закрытии месяца программа сформирует на субсчетах 90.09 и 91.09 финансовый результат и спишет его на субсчет 99.01.

Проводки по учету выручки и расходов:

Операция Дт Кт Признана выручка 62 90.1 Списана себестоимость готовой продукции, товаров, работ, услуг 90.02 43 (41, 20) Начислен НДС 90.03 68.02 Списаны коммерческие расходы 90.07 44 Списаны управленческие расходы 90.08 26 Сформирована прибыль за месяц 90.09 99.01 Сформирован убыток за месяц 99.01 90.09

Проводки по учету прочих расходов:

Операция Дт Кт Признаны прочие доходы 62 (76) 91.01 Признаны прочие расходы 91.02 60 (62, 66, 67, 76, 01, 52) Сформирована прибыль от прочих операций 91.09 99.01 Сформирован убыток от прочих операций 99.01 91.09

В конце года проводят реформацию баланса — внутренними проводками закрывают все субсчета к счетам 90, 91 и 99. После этого сальдо остается только на субсчете 99.01. Это и есть финансовый результат отчетного года, его списывают на счет 84. Бухгалтерские программы делают это при закрытии декабря.

Операция Дт Кт Учтена чистая прибыль 99.01 84.01 Учтен чистый убыток 84.02 99.01

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