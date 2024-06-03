Все отчеты и платежи июня 2024 года для всех режимов налогообложения

Срок Вид платежа Плательщики

до 5 июня НДФЛ, удержанный с выплат с 23 по 31 мая Все работодатели

до 17 июня Взносы на травматизм за май Все работодатели

до 20 июня Косвенные налоги за май Все организации

НДС за май при импорте из стран ЕАЭС Плательщики НДС, которые ввозят товары из стран ЕАЭС

до 25 июня Расчет по налогу на прибыль за январь–май Организации и налоговых агентов, которые рассчитывают авансы ежемесячно по фактической прибыли

до 28 июня Страховые взносы за май Все работодатели

НДФЛ, удержанный с выплат с 1 по 22 июня Все работодатели

Третий платеж по налогу на прибыль за II квартал Организации и налоговых агентов, которые рассчитывают авансы ежеквартально

НДС за I квартал Компании на ОСНО и налоговые агенты, которые разбили квартальный платеж на три части и уплачивают их в течение квартала до 28 числа каждого месяца

НДПИ за май ИП и компании, осуществляющие добычу полезных ископаемых

Авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции за июнь ИП и организации, работающие в сфере алкогольной продукции

Акциз по нефтяному сырью за май ИП и компании, работающие в нефтегазовой отрасли