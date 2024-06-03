Все отчеты и платежи июня 2024 года для всех режимов налогообложения

Все отчеты июня
Срок
Вид отчета
Кто сдает
до 3 июня
Уведомление по НДФЛ, удержанному с выплат с 23 по 31 мая
Все работодатели
Форма № С-1 за май 2024 года
Заказчики строительства и застройщики
до 6 июня
Форма № П (услуги) за май 2024 года
Организации, оказывающие платные услуги
до 14 июня
Форма № П-1 за май 2024 года
Организации, кроме ИП, малых предприятий и отдельных исключений
Форма № ПМ-пром за май 2024 года
Малые предприятия, работающие в сфере промышленности
Форма № ПМ-торг за май 2024 года
Малые предприятия, работающие в сфере торговли
до 17 июня
Форма № П-4 за май 2024 года
Все организации, кроме малого бизнеса
до 20 июня
Декларация по косвенным налогам за май
Все организации
до 25 июня
Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов
Все работодатели
Подраздел 1.1 раздела 1 ЕФС-1 за май
Все работодатели
Персонифицированные сведения за май
Все работодатели
Уведомление по НДФЛ, удержанному с выплат с 1 по 22 июня
Все работодатели
Декларация на игорный бизнес за май
ИП и компании, работающие в сфере игорного бизнеса
Декларация по акцизам за май 2024 года. По операциям, требующим наличия специальных свидетельств
Организации, работающие с подакцизными товарами
Декларация по акцизам за май 2024 года. По операциям, не требующим наличия специальных свидетельств
Организации, работающие с подакцизными товарами
Декларация по акцизам на нефтяное сырье за май
Организации, работающие в нефтегазовой отрасли
Декларация по налогу на прибыль за январь-май
Организации и налоговых агентов, которые рассчитывают авансы ежемесячно по фактической прибыли.
Налоговая декларация по НДПИ за май
ИП и компании, осуществляющие добычу полезных ископаемых
Декларация по нефтяному сырью за май
ИП и компании, работающие в нефтегазовой отрасли
до 28 июня
Форма № П-3 за январь-май 2024 года
Все юрлица, кроме прописанных в законе исключений
Извещение об уплате авансового платежа акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции за июнь 2024 года и копии платежного документа и банковской выписки
ИП и организации, работающие с алкогольной продукцией
Нет времени отслеживать даты всех платежей и уведомлений?
Возьмем на себя бухглатерский, налоговый и кадровый учет, настроим процессы и поможем избежать штрафов
Оставьте контакты и получите месяц обслуживания в подарок
Все платежи июня
Срок
Вид платежа
Плательщики
до 5 июня
НДФЛ, удержанный с выплат с 23 по 31 мая
Все работодатели
до 17 июня
Взносы на травматизм за май
Все работодатели
до 20 июня
Косвенные налоги за май
Все организации
НДС за май при импорте из стран ЕАЭС
Плательщики НДС, которые ввозят товары из стран ЕАЭС
до 25 июня
Расчет по налогу на прибыль за январь–май
Организации и налоговых агентов, которые рассчитывают авансы ежемесячно по фактической прибыли
до 28 июня
Страховые взносы за май
Все работодатели
НДФЛ, удержанный с выплат с 1 по 22 июня
Все работодатели
Третий платеж по налогу на прибыль за II квартал
Организации и налоговых агентов, которые рассчитывают авансы ежеквартально
НДС за I квартал
Компании на ОСНО и налоговые агенты, которые разбили квартальный платеж на три части и уплачивают их в течение квартала до 28 числа каждого месяца
НДПИ за май
ИП и компании, осуществляющие добычу полезных ископаемых
Авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции за июнь
ИП и организации, работающие в сфере алкогольной продукции
Акциз по нефтяному сырью за май
ИП и компании, работающие в нефтегазовой отрасли
Акциз за май 2024 года, март 2024 года и декабрь 2023 года
ИП и организации, работающие с подакцизными товарами
Главное
до 12 июня — при необходимости оформить выход на работу в праздничный день. Если один из ваших сотрудников, работающих по стандартному графику 5/2, должен выйти на работу 12 июня, заранее оформите документы и оплатите работу в двойном размере или предоставьте отгул в другой день.
до 25 июня — сдать уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей и страховых взносов.
до 28 июня — утвердить годовую бухгалтерскую отчетность на собрании АО. Содержание отчетности то же, что в документе, отправленном в ИФНС до 28 апреля. Помимо этого, на собрании необходимо утвердить годовой отчет и, при необходимости, аудиторское заключение.
Подготовьтесь к июлю заранее! С 25 июня до 1 июля необходимо сдать:
отчет по нематериальным активам (форму 11-НА);
сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке и сдаче их в аренду (форму № 11 сделка).
Хотите оптимизировать налогообложение в 2024 году?
Выявим налоговые переплаты и поможем сэкономить без ущерба для бизнеса
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: LjN8KH7F6
Начать дискуссию