Налоговая реформа–2025: изменения по НДФЛ

Рассказали об изменениях по НДФЛ, включая новые ставки и вычеты, которые активно обсуждаются и могут быть приняты в ближайшее время. Обратили внимание на уже действующие изменения, которые могут значительно повлиять на расходы бизнеса или его сотрудников.

Президент Владимир Путин обещал увеличить налоговые вычеты, но теперь становится ясно, что вырастут и ставки НДФЛ. Директорам компаний и предпринимателям-работодателям следует обратить на это особое внимание:

При высоких доходах придется выплачивать больше налогов в бюджет.

Необходимо убедиться, что ваш бухгалтер учел все изменения в работе.

Изменения по НДФЛ: новые ставки и вычеты на детей

Прямо сейчас рассматривается возможность введения новой прогрессивной шкалы по НДФЛ. Планируется, что с 2025 года ставка налога будет увеличиваться при росте дохода физического лица. Например, официальные доходы руководителей и топ-менеджеров компании при превышении лимита будут облагаться более высокой ставкой НДФЛ.

Новая ставка НДФЛ

Базовая ставка в 2024 году составляет 13%, а при годовом доходе свыше 5 миллионов рублей — 15%. В 2025 году планируется расширить прогрессивную шкалу НДФЛ. Рассматривают несколько предложений и законопроектов, однако наиболее перспективной считают шкалу из пяти налоговых ставок, максимальная из которых составит 22%.

Ставка 13% — до 2,4 миллиона рублей в год или до 200 тысяч рублей в месяц.

Ставка 15% — от 2,4 до 5 миллионов рублей в год или от 200 до 416,7 тысяч рублей в месяц.

Ставка 18% — от 5 до 20 миллионов рублей в год или от 416,7 тысяч до 1,67 миллиона рублей в месяц.

Ставка 20% — от 20 до 50 миллионов рублей в год или от 1,67 до 4,17 миллиона рублей в месяц.

Ставка 22% — свыше 50 миллионов рублей в год или более 4,17 миллиона рублей в месяц.

Повышенные ставки будут применять только к сумме дохода, которая превышает установленный порог. Например, при годовом доходе 3 миллиона рублей НДФЛ 13% будет удержан с 2,4 миллиона, а НДФЛ 15% — с 600 тысяч рублей.

Также планируют сохранить существующие льготы по НДФЛ для дивидендов и депозитов (13% и 15%), а также для продажи акций (льготный период непрерывного владения составит 5 лет). Увеличение ставки не затронет доходы участников СВО.

Для семей с двумя и более детьми запланировали снижение НДФЛ до 6%, если их доход ниже полутора прожиточных минимумов в регионе. Однако точные условия и порядок возврата налога пока неизвестны — эксперты ПЭБ ожидают информации в октябре-ноябре 2024 года.

Новые размеры вычетов на детей

Предлагают в два раза увеличить стандартные налоговые вычеты на детей. Согласно новому порядку, хотят изменить статью 218 НК — это приведет к удвоению размера вычетов на детей за каждый месяц:

на первого ребенка — до 1,4 тысяч рублей;

на второго ребенка — с 1.4 рублей до 2,8 тысяч рублей;

на третьего и последующих детей — с 3 тысяч рублей до 6 тысяч рублей

Также хотят увеличить предельный доход для применения вычета с 350 тысяч рублей до 450 тысяч рублей Эти изменения касаются родителей, опекунов и попечителей.

Слово эксперта 🎓Руководителям компаний и индивидуальным предпринимателям следует знать, что неправильное предоставление налоговых вычетов сотрудникам не повлечет ответственности для компании или руководителя. Однако это может привести к снижению лояльности сотрудников и возможности обращения в трудовую инспекцию или суд. Впрочем, с 2026 года налоговые вычеты будут автоматизированы — бремя расчетов возьмет на себя ФНС. Такое поручение президент дал министру финансов, предполагают, что расчет будет автоматическим, а людям не придется самостоятельно собирать подтверждающие документы, например, для вычетов на детей.

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Изменения по НДФЛ, применяемые с 2024 года

Рассмотрим изменения по НДФЛ, которые уже действуют. Руководители и ИП должны их знать для аудита работы бухгалтера, если вы все еще не перешли на экспертный аутсорс команды ПЭБ.

С 2024 года произошли изменения в расчете НДФЛ с совокупной базы. Теперь налоговые агенты должны учитывать лимит в 5 миллионов рублей и шкалу ставок при определении налога с доходов. Исключение — доходы от долевого участия в виде дивидендов, где налоговая база определяется отдельно.

Следует учесть, что ошибка бухгалтера в расчете базы для удержания НДФЛ может повлечь штраф в размере 20% от неудержанной суммы налога для компании.

Материальная выгода, полученная в 2024 году, снова облагается НДФЛ. С 1 января 2024 года необходимо рассчитывать и уплачивать НДФЛ с материальной выгоды, которая была освобождена от него только в 2021—2023 годах. Руководителям и индивидуальным предпринимателям следует обратить внимание на изменение порядка расчета НДФЛ для материальной помощи сотрудникам.

Два периода, два уведомления и два срока. С 2024 года порядок уплаты НДФЛ для налоговых агентов претерпел существенные изменения: введены два обязательных уведомления и новые сроки уплаты налога.

Новые отчетные периоды: с 1 по 22 число текущего месяца и с 23 числа по последний день текущего месяца (в декабре с 23 по 31 декабря).

Уведомления по периоду 1: подается не позднее 25 числа текущего месяца, по периоду — не позднее 3 числа следующего месяца. Второе уведомление подается за период с 23 по 31 декабря в срок не позднее последнего рабочего дня года.

Сроки уплаты по периоду 1: не позднее 28 числа текущего месяца. По периоду 2: не позднее 5 числа следующего месяца. За период с 23 по 31 декабря срок уплаты не позднее последнего рабочего дня года.

Налог на доходы удаленных сотрудников. С 1 января 2024 года доходы сотрудников, работающих удаленно, облагают НДФЛ по прогрессивной шкале ставок (13 или 15%), независимо от их статуса (резидент или нерезидент РФ). Это правило распространяется на доходы,которые они получили по трудовому договору с российской организацией или подразделением иностранной компании, зарегистрированными в России, так как они считаются доходами из российских источников.

Руководителям компаний и ИП следует обратить внимание на то, чтобы их бухгалтеры скорректировали налогообложение НДФЛ для таких сотрудников. На первый взгляд, работа бухгалтеров упрощается, так как доходы сотрудников считаются полученными из российских источников, независимо от фактического местоположения. Однако, часто бухгалтеры забывают о том, что это послабление не касается налоговых вычетов по НДФЛ. Нерезидентам, как и ранее, не предоставляются вычеты на детей, лечение, обучение и покупку жилья.

НДФЛ с компенсации дистанционным сотрудникам

С 2024 года компенсация за использование личного имущества дистанционного сотрудника в пределах 35 рублей за отработанный день не облагается НДФЛ без необходимости предоставления подтверждающих документов.

Слово эксперта 🎓 Руководителю компании или индивидуальному предпринимателю следует внести изменения в кадровые документы. Для применения этой нормы выбранный метод компенсации должен быть указан в коллективном договоре, локальном нормативном акте, трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору. В этом случае компенсации не будут облагаться НДФЛ.

Новые коды доходов и вычетов по НДФЛ. С 20 февраля 2024 года вступили в силу изменения, утвержденные Приказом ФНС России, касающиеся кодов доходов и вычетов по НДФЛ.

Уточнены определения стандартных вычетов на детей с кодами с 126 по 149. Новые определения необходимо использовать при составлении справок за 2023 год. В описании кодов добавили уточнение о вычетах на детей или подопечных, признанных судом недееспособными. Коды вычетов остались прежними. Коды для суточных и компенсаций. Ввели новые коды доходов для сверхнормативных суточных и компенсаций, выплачиваемых дистанционным работникам. Новые правила налогообложения этих доходов действуют с 1 января 2024 года. Коды вычетов по операциям с ценными бумагами и дивидендам. Отменили код 601, который применялся к сумме, уменьшающей налоговую базу по доходам в виде дивидендов. Ввели новый код 253 для вычета суммы накопленного процентного (купонного) дохода. Эти изменения необходимо учитывать при оформлении справок сотрудникам бизнеса за 2024 год.

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