Как снять сотрудника с воинского учета в 2024

Отлаженный и правильно организованный воинский учет помогает компаниям собирать данные по призывникам и военнообязанным сотрудникам, отчитываться в военкоматы. Вовремя и без ошибок снять работника с воинского учета не менее важно, чем поставить — подсветили, как это сделать.

В каком возрасте снимают с воинского учета

Воинский учет подразделяют на специальный и общий.

На специальном воинском учете состоят:

военнообязанные запаса, забронированные на период мобилизации и военного положения;

служащие органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы МЧС России, органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотиков.

В большинстве компаний и делопроизводстве предпринимателей необходимо вести общий воинский учет. В п. 1 ст. 53 закона 53-ФЗ от 28.03.1998 о воинской обязанности указан предельный возраст пребывания в запасе. Этот возраст напрямую зависит от звания и пола сотрудника компании.

С 2024 года возраст пребывания сотрудников в запасе в звании солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов поэтапно будет увеличен на 5 лет. Приведем ниже данные в таблицу, которая отражает возраст сотрудников для снятия с воинского учета.

Воинское звание сотрудника компании или предпринимателя Возраст сотрудника компании или ИП, находящегося в запасе Первая категория Вторая категория Третья категория Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 35 лет до 45 лет до 50 лет Младшие офицеры до 50 лет до 55 лет до 60 лет Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга до 55 лет до 60 лет до 65 лет Полковники, капитаны 1 ранга до 60 лет до 65 лет - Высшие офицеры до 65 лет до 70 лет -

Женщины подлежат воинскому учету в только в том случае, если у них имеется военно-учетная специальность. Женщины-офицеры находятся в запасе до 50 лет, другие военнообязанные женщины — до 45 лет.

Как снять с воинского учета по состоянию здоровья

Существует возможность для сотрудников компании быть снятыми с воинского учета по причине ухудшения состояния здоровья. Перечень этих заболеваний законодательно установлен Правительством, например:

хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем в тяжелой форме;

онкологические заболевания;

психические расстройства;

потеря конечностей или утрата зрения.

На основании медицинского освидетельствования военно-врачебная комиссия принимает решение, а работодатель в свою очередь принимает меры для изменения в кадровом учете.

Для снятия с воинского учета по состоянию здоровья сотруднику необходимо:

Подать заявление, рапорт о снятии с воинского учета по состоянию здоровья командиру части или в военкомат. Предоставить медицинские документы к материалам личного дела, подтверждающие наличие заболевания. Добиться назначения медицинского освидетельствования для установления категории годности «Д» (категория «Д» — не годен к военной службе). Получить справку о снятии с воинского учета.

Как снять с воинского учета при смене места жительства или переезде

При смене жительства военнообязанному необходимо сообщить в военкомат по прежнему месту жительства, сняться с учета. Далее — встать на учет по новому адресу жительства в течении двух недель.

Необходимые документы для данной процедуры:

Паспорт.

Документ воинского учета.

Свидетельство о временной регистрации, если оно имеется.

Документ об образовании.

6 фотографий размером 3х4 см.

Постановка на воинский учет осуществляется бесплатно, но если своевременно не встать на воинский учет по новому месту жительства, то можно получить штраф от 1 до 5 тысяч рублей.

🎓 Слово эксперта. С 1 октября 2024 санкции ужесточились, например, неявка в военкомат по повестке наказывается штрафом от 10 до 30 тыс. рублей. Таким образом, государство всегда имеет возможность быстро найти военнообязанного, например, чтобы вручить ему повестку. К тому же работодатель обязан сообщить, если военнообязанного приняли в штат, а последний уклоняется от визита в военкомат, иначе на компанию или предпринимателя тоже наложат штраф — за несодействие военкомату. Поэтому если работник меняет место жительства, чтобы избежать явки по повестке — надо учитывать такие риски.

При переезде за границу основание для снятия с воинского учета — непроживание военнообязанного в РФ более шести месяцев. Документы, необходимые в этом случае:

Заявление по установленной форме.

Паспорт.

Военный билет.

Документы, подтверждающие проживание военнообязанного более 6 месяцев за рубежом.

После удачного прохождения снятия с воинского учета в этом случае военнообязанному выдается соответствующая справка.

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Как снять сотрудника с воинского учета в 2024 году: пошаговая инструкция

Порядок снятия сотрудников с воинского учета у предпринимателей и организациях един.

Во-первых, сотрудник предоставляет военный билет с отметкой о снятии с воинского учета по возрасту для проверки наличия соответствующей отметки. Проверку проводит специалист, в обязанности которого входит ведение воинского учета в организации.

Во-вторых, кадровик делает соответствующие записи в двух учетных регистрах:

отметку в карточке гражданина по унифицированной форме №10;

запись в личной карточке сотрудника предприятия.

На оборотной странице карточки по форме № 10 в поле «Отметка о снятии с воинского учета» указывают:

«дата»;

«по возрасту»;

подпись ответственного сотрудника, который ведет военный учет в организации.

В-третьих, хранить документы необходимо в архиве до сверки данных с военкоматом. После сверки, когда по истечению сроку хранения карточки должны быть уничтожены, составляют акт.

Как работодателю не пропустить снятие с воинского учета сотрудников-мужчин и женщин

Составили чек-лист необходимых мероприятий:

Каждый год проводим плановую проверку карточек военнообязанных по форме № 10 и раздела II личных карточек, если такие имеются, сверяем записи в карточках с данных военных билетов или временных удостоверений.

Обращаем внимание на возраст каждого военнообязанного сотрудника, если он достиг периода, когда снимают с воинского учета, то в письменной форме напоминаем ему о необходимом посещении военкомата. Он должен расписаться на бланке письма или журнале регистрации, в противном случае будет сложно доказать факт информирования сотрудника.

Запрашиваем у сотрудника документы после возвращения из военкомата, проверяем наличие штампа о выходе в отставку, делаем записи в карточке учета военного, до какого возраста. Если военный учет автоматизирован в компании, обновляем имеющиеся данные на актуальные. Исключаем карточку вышедшего в отставку сотрудника из картотеки военнобязанных.

Всегда делаем отметку в табеле учета рабочего времени. Проведенный период работником в военкомате отмечается буквенным кодом «Г» или «23» (исполнение государственных или общественных обязанностей согласно законодательству), и оплачивается в размере среднего заработка. Расходы работодателя в этом случае компенсируются из бюджета в порядке, предусмотренном ст. 170 ТК, на основании справки из военкомата и приказа об исполнении государственных обязанностей.

🎓 Слово эксперта. Изменения в законе от 28.03.1998 № 53-ФЗ не только поэтапно увеличивают возраст пребывания в запасе, но и вводят переходный период до 2028 года. Например, если у вас работает специалист в воинском звании «сержант», которому в 2024 году исполняется 50 лет, то его предельный возраст пребывания в запасе наступит в 51 год. Следовательно, снять его с учета сможете в 2025 году.

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