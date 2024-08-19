Как получить грант на развитие бизнеса

Грант — это механизм поддержки инициатив, которые могут принести пользу обществу или экономике.

Получить грант можно как от государства, так и от общественных фондов или даже крупных коммерческих компаний. Например, Яндекс проводил грантовую программу «Товары для НКО», и победители конкурса получили средства на покупку медицинского оборудования и товаров первой необходимости для подопечных НКО.

Большинство грантов рассчитаны на некоммерческие проекты, но далеко не все из них. Получить грант может и коммерческая компания или ИП, но только под конкретную цель, и на конкурсной основе: нужно доказать жюри значимость своей бизнес-идеи, объяснить статьи расходов и обойти других претендентов. После получения гранта нужно обязательно отчитаться о тратах.

Чаще всего грант предполагает материальную помощь. Однако можно получить и другую поддержку, например, консультации экспертов по ведению бизнеса или готовое оборудование для производства.

Помимо грантов, бизнес может рассчитывать и на другие формы поддержки — например, субсидии или льготные кредиты. Читайте также: Поддержка бизнеса в 2024 году.