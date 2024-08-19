Как получить грант на развитие бизнеса

Что такое грант и в чем его особенности
Грант — это механизм поддержки инициатив, которые могут принести пользу обществу или экономике.
Получить грант можно как от государства, так и от общественных фондов или даже крупных коммерческих компаний. Например, Яндекс проводил грантовую программу «Товары для НКО», и победители конкурса получили средства на покупку медицинского оборудования и товаров первой необходимости для подопечных НКО.
Большинство грантов рассчитаны на некоммерческие проекты, но далеко не все из них. Получить грант может и коммерческая компания или ИП, но только под конкретную цель, и на конкурсной основе: нужно доказать жюри значимость своей бизнес-идеи, объяснить статьи расходов и обойти других претендентов. После получения гранта нужно обязательно отчитаться о тратах.
Чаще всего грант предполагает материальную помощь. Однако можно получить и другую поддержку, например, консультации экспертов по ведению бизнеса или готовое оборудование для производства.
Помимо грантов, бизнес может рассчитывать и на другие формы поддержки — например, субсидии или льготные кредиты. Читайте также: Поддержка бизнеса в 2024 году.
Кто может получить грант
Получить грант могут несколько категорий бизнеса.
Начинающие предприниматели
Государство поддерживает несколько грантов для начинающих предпринимателей, которые готовятся к запуску первого бизнеса или совсем недавно его открыли. Отдельная категория грантов — поддержка молодых предпринимателей, в возрасте от 14 до 25 лет: в зависимости от региона, они могут получить до 1 млн рублей.
Бизнес в приоритетных отраслях экономики
Компании и ИП, которые решают стратегически важные задачи для страны, могут рассчитывать на поддержку. Она распространяется, например, на IT-компании, промышленные предприятия, которые занимаются импортозамещением и фермерство.
Социальный бизнес
Грант может получить компания, которая соответствует хотя бы одному критерию социального предпринимательства, по ФЗ 26.07.2019 № 245:
предлагает общественно важные товары или услуги (например, организует уход за больными и пожилыми людьми или отдых и лечение детей);
предоставляет более 50% рабочих мест инвалидам, сиротам, беженцам и другим сотрудникам из социально незащищенных групп.
Гранты для предпринимателей в 2024–2025 годах
Для бизнеса действует множество грантовых программ, как на уровне регионов, так и на общероссийском.
Претенденты на грант
Сумма гранта
Организатор
Молодые предприниматели до 25 лет
от 100 000 до 1 000 000 рублей на аренду помещения, покупку оборудования, сырья и ПО, рекламу, оплату услуг связи
Центры «Мой бизнес». Условия участия в программе могут отличаться в зависимости от региона
Действующие студенты российских вузов
до 1 000 000 рублей на запуск бизнес-проекта
Фонд содействия инновациям, программа «Студенческий стартап»
Представители малого бизнеса, которые разрабатывают новые товары, технологии и услуги на основе собственных исследований в определенных отраслях
до 4 000 000 на первом этапе программы, до 12 000 000 рублей — на третьем
Фонд содействия инновациям, программа «Старт»
Компании, которые занимаются импортозамещением в IT-сфере
от 10 млн до 6 млрд рублей на особо значимые проекты. Срок реализации — 6-30 месяцев
Минцифры
IT-стартапы фонда «Сколково»
до 1,5 млн рублей на развитие проекта
Фонд «Сколково»
Новые фермерские хозяйства
до 5 млн рублей на разведение крупного рогатого скота для молока или мяса, до 3 млн рублей на другие проекты, связанные с созданием или развитием КФХ
Министерство сельского хозяйства, программа «Агростартап»
Предприниматели, создающие туристические объекты на базе своих ферм
до 10 млн рублей на оборудование пеших троп, организацию ярмарки, покупку необходимого инвентаря
Министерство сельского хозяйства, программа «Агротуризм»
ИП, НКО и бюджетные организации
до 10 млн рублей на воплощение проектов, связанных со сферой культуры, искусства и креативных индустрий. Сумму утверждает Экспертный совет на основе заявки участника
Президентский фонд культурных инициатив
Социальные предприятия
до 500 000 рублей на развитие проекта
Центры «Мой бизнес»
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Как получить грант
В каждом грантовом конкурсе условия участия могут отличаться. Чтобы претендовать на грант, нужно изучить правила конкретного конкурса:
в какие сроки можно подавать заявку;
как оформить заявку, какие документы и в каком виде необходимо предоставить;
как отправить пакет документов — лично, по электронной почте или заказным письмом.
В большинстве случаев в пакет документов входит:
грантовая заявка с описанием проекта, презентацией и сметой;
копии личных документов человека, от имени которого подается заявка, — обычно паспорт и ИНН;
копия выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
для компаний — копия устава.
Помимо этого, у каждого гранта могут быть дополнительные требования. Например, для получения гранта молодым предпринимателям через центры «Мой бизнес» еще понадобится:
подробный бизнес-план проекта;
справка об исполнении обязанности по уплате налогов;
подтверждение того, что предприниматель прошел обязательное бесплатное бизнес-обучение в центре «Мой бизнес» или в Корпорации МСП.
Требования к заявке могут меняться в зависимости от региональных условий, поэтому их лучше уточнить в региональном центре «Мой бизнес».
Штрафы за нецелевое использование гранта
В заявке на грант обязательно должны быть прописаны статьи расходов, и по ним нужно будет отчитываться. В зависимости от условий гранта, иногда нужно предоставлять отчет только по итогам проекта, иногда — на промежуточных этапах.
Тратить средства гранта можно только на обозначенные вами статьи расходов. Даже если, например, в заявке были указаны расходы на закупку оборудования, а средства вы потратили на аренду — это будет нецелевым использованием гранта.
Если расходы проекта будут ощутимо отклоняться от сметы, компании придется вернуть деньги и заплатить штраф по ст. 15.14 КоАП. Если сумма гранта меньше 1 500 000 рублей, штрафы составят:
для ИП или директора ООО — от 20 000 до 50 000 рублей;
для малых предприятий — от 2,5 до 12,5% от суммы гранта;
для средних и крупных компаний — от 5 до 25% от суммы гранта.
Если грант свыше 1 500 000 рублей, за нецелевые траты может грозить уголовная ответственность.
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