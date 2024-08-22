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Воинский учет

Единый реестр воинского учета: правила для работодателей

Начиная с 8 августа 2024 года сведения о военнообязанных сотрудниках можно подавать через Единый реестр воинского учета. Разбираемся, как он формируется, какие сведения в него вносить, и как это изменит работу.

Что такое Единый реестр воинского учета

8 августа 2024 года вступили в силу изменения в законе № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Работодатели теперь могут подавать сведения о военнообязанных сотрудниках через специальную цифровую платформу — Единый реестр воинского учета. 

Сейчас реестр еще не запущен, и данные можно передавать прежним способом. Запуск Реестра запланирован на 1 ноября 2024 года.

Реестр — это единая база данных, в которую попадают сведения не только от работодателей, но и из других источников:

  • от самих военнообязанных

  • ФНС

  • Росреестра

  • МВД

  • ФСБ

  • органов местного самоуправления

Из Единого реестра воинского учета будет формироваться Единый реестр повесток. 

Начиная с осеннего призыва в 2024 году, призывнику будет приходить и привычная бумажная повестка по месту жительства или работы, и электронная, сформированная из Единого реестра. Уведомление о ней придет в личный кабинет на Госуслугах.

Если призывник не получит повестку «традиционным» способом, то она будет считаться врученной через семь дней после размещения в Реестре повесток.

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Какие сведения содержатся в Едином реестре воинского учета

Реестр содержит подробную информацию о военнообязанных:

  • ФИО;

  • дату рождения;

  • пол;

  • сведения о паспорте;

  • СНИЛС;

  • ИНН;

  • место жительства или пребывания;

  • гражданство;

  • сведения о состоянии здоровья;

  • место работы или обучения;

  • код в Реестре ВУ;

  • основания для отсрочки или освобождения от призыва и другие сведения, перечисленные в постановлении Правительства от 19.04.2024 № 506.

В Положении перечислено 50 пунктов, включая сведения о недвижимости и автомобилях, которые находятся в собственности, о судимостях и объявлении в розыск, однако работодателям не нужно будет вносить в Реестр всю эту информацию. Достаточно тех сведений, которые предоставляются сейчас: 

  • паспортные данные;

  • сведения об образовании

  • о статусе военнообязанного

  • о семейном положении и наличии детей

  • о должности

Отслеживайте актуальность информации: если сотрудник переехал или завел семью, сведения об этом сразу, в течение трех дней, нужно будет передать в военкомат и внести в Единый реестр.

По ТК, сотрудник не обязан сообщать работодателю о смене места жительства или изменении других данных. Мы рекомендуем объяснять им как можно подробнее, почему эта информация нужна вам для ведения учета, и какие штрафы грозят, в том числе самому военнообязанному. 

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Если работодатель не провел ликбез и не проинформировал сотрудника о том, что ему необходимо сообщать об изменениях в сведениях для воинского учета, он тоже может быть ответственным за предоставление неполных сведений. Но если он проинформировал и может это доказать — ответственность переходит на сотрудника.

Что такое Реестр повесток и что нужно учитывать работодателю

Реестр повесток формируется на основе сведений из Реестра воинского учета. В него входят сведения:

  • о призывнике (ФИО, паспортные данные, место рождения и место жительства);

  • дате направления и вручения повестки;

  • дате предписанной явки в военкомат;

  • военкомате, который направил повестку;

  • ограничениях, которые накладываются на военнообязанного.

В Реестре будет автоматически формироваться повестка для призывника, а затем военкомат будет ее направлять — в личный кабинет на Госуслуги и по месту жительства или работы.

Сразу после публикации повестки в Реестре у призывника появится временное ограничение — ему будет запрещено выезжать за пределы РФ. Информация об этом публикуется в его личном кабинете на Госуслугах и автоматически попадает в базы данных по воинскому учету, ФСБ и МВД.

Если призывник проигнорирует повестку без уважительной причины, то через 20 дней появятся и другие ограничения:

  • на регистрацию в качестве ИП;

  • учет в качестве самозанятого;

  • регистрацию прав на недвижимость, транспортные средства;

  • получение кредитов и займов;

  • управление транспортом.

Если такой сотрудник водит автомобиль в рамках служебных обязанностей, его придется отстранить от работы.

Информация о введении и отмене запретов будет отражаться в Реестре воинского учета. Подробные рекомендации о работе с Реестром от Минобороны появятся позже. 

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