Единый реестр воинского учета: правила для работодателей

Что такое Единый реестр воинского учета
8 августа 2024 года вступили в силу изменения в законе № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Работодатели теперь могут подавать сведения о военнообязанных сотрудниках через специальную цифровую платформу — Единый реестр воинского учета.
Сейчас реестр еще не запущен, и данные можно передавать прежним способом. Запуск Реестра запланирован на 1 ноября 2024 года.
Реестр — это единая база данных, в которую попадают сведения не только от работодателей, но и из других источников:
от самих военнообязанных
ФНС
Росреестра
МВД
ФСБ
органов местного самоуправления
Из Единого реестра воинского учета будет формироваться Единый реестр повесток.
Начиная с осеннего призыва в 2024 году, призывнику будет приходить и привычная бумажная повестка по месту жительства или работы, и электронная, сформированная из Единого реестра. Уведомление о ней придет в личный кабинет на Госуслугах.
Если призывник не получит повестку «традиционным» способом, то она будет считаться врученной через семь дней после размещения в Реестре повесток.
Защитите себя от штрафов при ведении воинского учета
Возьмем на себя подготовку всех необходимых документов для постановки на воинский учет и диалог с военкоматами
Оставьте заявку, мы перезвоним
Какие сведения содержатся в Едином реестре воинского учета
Реестр содержит подробную информацию о военнообязанных:
ФИО;
дату рождения;
пол;
сведения о паспорте;
СНИЛС;
ИНН;
место жительства или пребывания;
гражданство;
сведения о состоянии здоровья;
место работы или обучения;
код в Реестре ВУ;
основания для отсрочки или освобождения от призыва и другие сведения, перечисленные в постановлении Правительства от 19.04.2024 № 506.
В Положении перечислено 50 пунктов, включая сведения о недвижимости и автомобилях, которые находятся в собственности, о судимостях и объявлении в розыск, однако работодателям не нужно будет вносить в Реестр всю эту информацию. Достаточно тех сведений, которые предоставляются сейчас:
паспортные данные;
сведения об образовании
о статусе военнообязанного
о семейном положении и наличии детей
о должности
Отслеживайте актуальность информации: если сотрудник переехал или завел семью, сведения об этом сразу, в течение трех дней, нужно будет передать в военкомат и внести в Единый реестр.
По ТК, сотрудник не обязан сообщать работодателю о смене места жительства или изменении других данных. Мы рекомендуем объяснять им как можно подробнее, почему эта информация нужна вам для ведения учета, и какие штрафы грозят, в том числе самому военнообязанному.
Читайте также: 40 вопросов про воинский учет с ответами эксперта.
Если работодатель не провел ликбез и не проинформировал сотрудника о том, что ему необходимо сообщать об изменениях в сведениях для воинского учета, он тоже может быть ответственным за предоставление неполных сведений. Но если он проинформировал и может это доказать — ответственность переходит на сотрудника.
Что такое Реестр повесток и что нужно учитывать работодателю
Реестр повесток формируется на основе сведений из Реестра воинского учета. В него входят сведения:
о призывнике (ФИО, паспортные данные, место рождения и место жительства);
дате направления и вручения повестки;
дате предписанной явки в военкомат;
военкомате, который направил повестку;
ограничениях, которые накладываются на военнообязанного.
В Реестре будет автоматически формироваться повестка для призывника, а затем военкомат будет ее направлять — в личный кабинет на Госуслуги и по месту жительства или работы.
Сразу после публикации повестки в Реестре у призывника появится временное ограничение — ему будет запрещено выезжать за пределы РФ. Информация об этом публикуется в его личном кабинете на Госуслугах и автоматически попадает в базы данных по воинскому учету, ФСБ и МВД.
Если призывник проигнорирует повестку без уважительной причины, то через 20 дней появятся и другие ограничения:
на регистрацию в качестве ИП;
учет в качестве самозанятого;
регистрацию прав на недвижимость, транспортные средства;
получение кредитов и займов;
управление транспортом.
Если такой сотрудник водит автомобиль в рамках служебных обязанностей, его придется отстранить от работы.
Информация о введении и отмене запретов будет отражаться в Реестре воинского учета. Подробные рекомендации о работе с Реестром от Минобороны появятся позже.
Настроим воинский учет с нуля
Проведем аудит кадров, определим военнообязанных, заполним документы
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: LjN8KXs9N
Начать дискуссию