Единый реестр воинского учета: правила для работодателей

8 августа 2024 года вступили в силу изменения в законе № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Работодатели теперь могут подавать сведения о военнообязанных сотрудниках через специальную цифровую платформу — Единый реестр воинского учета.

Сейчас реестр еще не запущен, и данные можно передавать прежним способом. Запуск Реестра запланирован на 1 ноября 2024 года.

Реестр — это единая база данных, в которую попадают сведения не только от работодателей, но и из других источников:

от самих военнообязанных

ФНС

Росреестра

МВД

ФСБ

органов местного самоуправления

Из Единого реестра воинского учета будет формироваться Единый реестр повесток.

Начиная с осеннего призыва в 2024 году, призывнику будет приходить и привычная бумажная повестка по месту жительства или работы, и электронная, сформированная из Единого реестра. Уведомление о ней придет в личный кабинет на Госуслугах.

Если призывник не получит повестку «традиционным» способом, то она будет считаться врученной через семь дней после размещения в Реестре повесток.