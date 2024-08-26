Как подготовить бизнес к глобальным изменениям в налоговой системе: инструкция для собственников и руководителей

Закон о налоговой реформе уже принят, изменения вступят в силу с 1 января 2025 года. У бизнеса на подготовку осталось всего 3 месяца: нужно решить насчет налогового режима, найти новые способы снизить налоговую нагрузку и в целом — перестроить бухгалтерию на новый лад. Разбор всех изменения с рекомендации по каждому — в нашем вебинаре.

Новые правила коснутся всех налогоплательщиков:

НДС и новые лимиты для «упрощенцев»;

прогрессивная шкала НДФЛ и новые вычеты;

рост налога на прибыль;

налоговая амнистия;

новые тарифы по страховым взносам;

туристический налог, НДПИ, акцизы и т.д.

Начнем с первой и наиболее нашумевшей новости.

НДС на УСН: как это будет?

Компании и ИП на «упрощенке», которые зарабатывают в год больше 60 млн рублей, начнут платить НДС с 2025 года.

Для них будут действовать льготные ставки в зависимости от годового дохода:

5% — для тех, чья выручка больше 60 млн рублей, но меньше 250 млн рублей;

7% — для компаний с доходом от 250 млн до 450 млн рублей.

При желании «упрощенцы» могут воспользоваться и базовыми ставками — 20% и 10% (на некоторые группы товаров).

Те же компании и ИП, чей доход за год не превысит 60 млн рублей, получат освобождение от НДС.

Путаница с освобождением

В изначальной редакции законопроекта о налоговой реформе была информация, что для освобождения от уплаты НДС компании и ИП на УСН должны заранее подать специальное уведомление.

И у руководителей бизнеса возникали справедливый вопрос:

«Как подавать уведомление за 2024 год для освобождения на 2025, если год еще не закончился, и точная сумма годового дохода к этому моменту будет еще не определена?»

Добавляло масло в огонь и то, что форма уведомления еще была не определена, в то время как «пугалки» про НДС на УСН были уже в каждом СМИ на первых полосах.

Когда законопроект утвердили окончательно, пункт про уведомление из него убрали. Теперь с освобождением все стало проще: оно будет автоматическим, никаких заявлений подавать не нужно.

Под освобождение от налога попадают и компании, которые продают подакцизные товары. Отдельного уведомления подавать также не нужно.

Важно! Даже при освобождении от НДС придется выставлять счета-фактуры.

Какую ставку лучше выбрать?

Лимит для пониженных ставок по НДС рассчитывается, исходя из доходов УСН за год. Чтобы подтвердить право на льготу, нужно показать в декларации годовой доход. Рекомендуем рассчитать его заранее.

Для сохранения текущей ставки лимиты нужно соблюдать минимум в течение трех лет.

Главный минус льготных ставок для «упрощенцев» в отсутствии права на вычеты входного НДС. Вычеты можно будет получить только с полученного аванса.

От пониженных ставок можно отказаться. Но механизм отказа от льгот в законе не прописан, и заявлений для этого не предусмотрено. Так что ожидаем дополнительные разъяснения от ФНС.

Что можно сделать сейчас?

Рассчитайте полученные доходы за 2024 год, чтобы узнать, сможете ли вы претендовать на освобождение от НДС или по какой ставке будете платить налог. Перейдите на электронный документооборот с контрагентами и подпишите с ними дополнительные соглашения. Пересмотрите цены с учетом включенного НДС.

Другие вопросы руководителей и собственников по налоговой реформе

«Что изменится конкретно для моего бизнеса?»

«Как снизить налоговую нагрузку в новых условиях?»

«Нужно ли менять налоговый режим и поможет ли это?»

Ответы на эти и другие вопросы сейчас пытаются найти все руководители и собственники. И мы знаем, где можно их получить.

Приглашаем вас 28 августа в 15:00 мск на бесплатный вебинар.

Эксперт по налоговому планированию и оптимизации, а по совместительству руководитель Первой Экспертной Бухгалтерии Анастасия Южанина расскажет, как поменяется расчет налогов для разных компаний и ИП, что стоит перестроить в бизнесе уже сейчас, а также поделится советами — как можно сохранить и даже снизить налоговую нагрузку в 2025 году.

Нужна срочная консультация по налоговой реформе? Мы организовали горячую линию по вопросам налоговой реформы На связи аттестованные главбухи, налоговые консультанты и аудиторы. Просто опишите свою ситуацию или задайте вопрос и получите консультацию с рекомендациями экспертов Оставьте свои контакты, и мы перезвоним вам в течение 5 минут Отправить

Разберем все ключевые пункты налоговой реформы

Новая прогрессивная шкала ставок НДФЛ: кого коснется.

Больше вычетов: сколько НДФЛ можно будет вернуть.

НДС для УСН: как изменится работа на упрощенке.

Новые лимиты на УСН: кому выгодно перейти на спецрежим.

Повышение ставки налога на прибыль и новые льготы.

Амнистия за дробление: кому простят долги и какие есть риски.

Новые льготы по страховым взносам.

Спикер затронет и другие специфические изменения в налоговой системе: туристический налог, новые ставки НДПИ, расширение списка подакцизных товаров.

Дадим рекомендации для конкретных форм бизнеса и систем налогообложения

Главбухи, налоговые консультанты и аудиторы Первой Экспертной Бухгалтерии составили инструкции и подготовили советы для руководителей и собственников:

После вебинара мы пришлем вам на почту запись вебинара и все полезные материалы.

До встречи на вебинаре!

Вебинар по налоговой реформе для собственников и руководителей Встречаемся 28 августа в 15:00 мск. Участие бесплатное Зарегистрироваться

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: LjN8KSdCg