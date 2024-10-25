12 оговорок в соглашениях, которые спасут бизнес от финансовых потерь

Нужна, чтобы обезопасить компанию от претензий налоговой по ст. 54.1 НК РФ. Стороны таким образом заверяют друг друга, что соблюдают нормы законодательства.

Полезна в соглашениях с российскими компаниями.

Что будет, если не включить оговорку. Если контрагент окажется «фирмой-однодневкой», компания не сможет получить с него компенсацию по НДС и рискует навлечь проверку налоговиков.

Пример:

1.1 Поставщик / Исполнитель на момент подписания Договора гарантирует, что:

он является юридическим лицом / индивидуальным предпринимателем, который зарегистрирован с полным соблюдением законодательства Российской Федерации;

в отношении Поставщика / Исполнителя не возбуждено исполнительного производства о банкротстве, а также отсутствуют намерения кредиторов о подаче заявления о признании Поставщика / Исполнителя банкротом;

для подписания и выполнения условий договора соблюдены все условия и получены все разрешения;

он неукоснительно соблюдает требования налогового законодательства, корректно ведет бухгалтерский учет, полно и точно отражает в учете все бухгалтерские операции, своевременно начисляет и платит требуемые налоги и сборы, в том числе налоги и взносы за сотрудников в соответствии с трудовым законодательством РФ.

1.2. Поставщик / Исполнитель при заключении сделки не ставит цель снизить налоговую базу вследствие искажения информации о хозяйственной жизни и объектах налогообложения компании.

1.3. Поставщик / Исполнитель обязуется лично исполнить обязательства по договору или передать это обязательство третьим лицам по договору или в соответствии с законом. Поставщик / Исполнитель дает гарантию того, что договоренности с привлеченными третьими лицами также содержат в себе оговорки, указанные в пунктах 1.1–1.10. Поставщик / Исполнитель полностью ответственен за достоверность документации, которая сопровождает договоренности с третьей стороной.

1.4. Поставщик / Исполнитель предпочитает покупать товары, расходники и комплектующие, необходимые для исполнения условий договора, напрямую у производителей или их официальных представителей и избегает сделок с компаниями-посредниками в многоэтапной перепродаже.

1.5. У Поставщика / Исполнителя достаточно ресурсов (имущественных, производственных и трудовых) для поставки / выполнения работ / оказания услуг.

1.6. Поставщик / Исполнитель может привлечь к исполнению обязательств по договору Соисполнителей. Эти третьи лица обязаны исполнить обязательства самостоятельно, без передачи обязательств другим лицам. Добросовестность Соисполнителей должна быть подтверждена копиями документов, заверенных соответствующим образом: выписка из ЕГРН, свидетельство о регистрации ТС, ПТС и иных документов. При этом Соисполнители — независимые компании, не подконтрольные Поставщику / Исполнителю.

1.7. Вся бухгалтерская документация, сопровождающая сделку, будет отражена в первичной бухгалтерской документации сторон, а также всех видах отчетности (бухгалтерская, налоговая, статистическая и иная), подаваемой в государственные органы.

1.8. Поставщик / Исполнитель обязуется передать Покупателю / Заказчику всю первичную документацию, предоставленную Соисполнителем.

1.9. Поставщик / Исполнитель обязуется предоставить в налоговый орган, Покупателю / Заказчику или суду документы или заверенные копии документов а течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования, если иной срок не предусмотрен текстом запроса.

1.10. Ни одна из операций, в которых участвует Поставщик / Исполнитель, не имеет признаков несформированного источника для вычета по НДС по всей цепочке поставок товаров / работ / услуг.