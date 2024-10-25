12 оговорок в соглашениях, которые спасут бизнес от финансовых потерь

Оговорки — это специальные условия, которые определяют, как сторонам вести себя в той или иной ситуации. Эти на первый взгляд незначительные формулировки помогают спасти компании миллионы рублей.
1. Оговорка gross-up
Нужна для снижения налоговых рисков. Компании отражают в договоре особенности распределения обязательств по уплате в бюджет. Например, указать невключение НДС в стоимость договора (а значит, на эту сумму нельзя будет снизить налог).
Полезна в соглашениях:
поставки;
подряда;
об оказании услуг с зарубежными контрагентами.
Что будет, если не включить оговорку. Сумма контракта может оказаться ниже за счет уплаты местных налогов.
Пример:
Стороны договариваются о том, что все платежи в рамках настоящего Договора производятся без налоговых, банковских и иных удержаний, включая компенсационные платежи по понесенным убыткам.
Если по закону удержание необходимо, сумма платежа увеличивается соответственно, как если бы такого удержания не производилось.
2. Оговорка о должной осмотрительности
Нужна, чтобы обезопасить компанию от претензий налоговой по ст. 54.1 НК РФ. Стороны таким образом заверяют друг друга, что соблюдают нормы законодательства.
Полезна в соглашениях с российскими компаниями.
Что будет, если не включить оговорку. Если контрагент окажется «фирмой-однодневкой», компания не сможет получить с него компенсацию по НДС и рискует навлечь проверку налоговиков.
Пример:
1.1 Поставщик / Исполнитель на момент подписания Договора гарантирует, что:
он является юридическим лицом / индивидуальным предпринимателем, который зарегистрирован с полным соблюдением законодательства Российской Федерации;
в отношении Поставщика / Исполнителя не возбуждено исполнительного производства о банкротстве, а также отсутствуют намерения кредиторов о подаче заявления о признании Поставщика / Исполнителя банкротом;
для подписания и выполнения условий договора соблюдены все условия и получены все разрешения;
он неукоснительно соблюдает требования налогового законодательства, корректно ведет бухгалтерский учет, полно и точно отражает в учете все бухгалтерские операции, своевременно начисляет и платит требуемые налоги и сборы, в том числе налоги и взносы за сотрудников в соответствии с трудовым законодательством РФ.
1.2. Поставщик / Исполнитель при заключении сделки не ставит цель снизить налоговую базу вследствие искажения информации о хозяйственной жизни и объектах налогообложения компании.
1.3. Поставщик / Исполнитель обязуется лично исполнить обязательства по договору или передать это обязательство третьим лицам по договору или в соответствии с законом. Поставщик / Исполнитель дает гарантию того, что договоренности с привлеченными третьими лицами также содержат в себе оговорки, указанные в пунктах 1.1–1.10. Поставщик / Исполнитель полностью ответственен за достоверность документации, которая сопровождает договоренности с третьей стороной.
1.4. Поставщик / Исполнитель предпочитает покупать товары, расходники и комплектующие, необходимые для исполнения условий договора, напрямую у производителей или их официальных представителей и избегает сделок с компаниями-посредниками в многоэтапной перепродаже.
1.5. У Поставщика / Исполнителя достаточно ресурсов (имущественных, производственных и трудовых) для поставки / выполнения работ / оказания услуг.
1.6. Поставщик / Исполнитель может привлечь к исполнению обязательств по договору Соисполнителей. Эти третьи лица обязаны исполнить обязательства самостоятельно, без передачи обязательств другим лицам. Добросовестность Соисполнителей должна быть подтверждена копиями документов, заверенных соответствующим образом: выписка из ЕГРН, свидетельство о регистрации ТС, ПТС и иных документов. При этом Соисполнители — независимые компании, не подконтрольные Поставщику / Исполнителю.
1.7. Вся бухгалтерская документация, сопровождающая сделку, будет отражена в первичной бухгалтерской документации сторон, а также всех видах отчетности (бухгалтерская, налоговая, статистическая и иная), подаваемой в государственные органы.
1.8. Поставщик / Исполнитель обязуется передать Покупателю / Заказчику всю первичную документацию, предоставленную Соисполнителем.
1.9. Поставщик / Исполнитель обязуется предоставить в налоговый орган, Покупателю / Заказчику или суду документы или заверенные копии документов а течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования, если иной срок не предусмотрен текстом запроса.
1.10. Ни одна из операций, в которых участвует Поставщик / Исполнитель, не имеет признаков несформированного источника для вычета по НДС по всей цепочке поставок товаров / работ / услуг.
3. Оговорка об отказе от налоговой тайны
Нужна, чтобы снизить риски для потенциальных контрагентов и упростить проверку с его стороны. Поставщики, покупатели, заказчики и инвесторы могут обратиться в ФНС с запросом о деятельности компании. Обнародование такой информации говорит о том, что вы работаете прозрачно. Вы можете запросить такие же сведения по любой российской компании сами.
К налоговой тайне относят: сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, данные о режиме налогообложения, среднесписочная численность организации, наличие непогашенной задолженности перед бюджетом, бухгалтерская отчетность и др.
Полезна в соглашениях с российскими компаниями.
Что будет, если не включить оговорку. При выборе партнера из двух конкурентов скорее всего выберут того, кто подписал такое согласие.
Пример:
3.1. Поставщик дает гарантию, что предоставил согласие на признание информации, составляющей налоговую тайну, общедоступными (основание — пп. 1 п. 1 ст. 102 НК РФ, приказ ФНС России от 15.11.2016 №ММВ-7-17/615@), если эти сведения касаются несформированного источника для вычета по НДС по всей цепочке поставок товаров / работ / услуг. Согласие Поставщика / Исполнителя и Соисполнителей по периоду действия должно охватывать календарный налоговый квартал, когда был заключен Договор, и все налоговые периоды, в которые будут вноситься платежи по договору.
3.2. Настоящий договор является основанием для признания условия о даче указанными лицами разрешения на раскрытие, распространение и передачу, в том числе через сеть Интернет третьим лицам сведений о имеющихся признаках несформированного источника для вычета по НДС по всей цепочке поставок товаров / работ / услуг, которые являются конфиденциальными. Согласие действует с начала календарного квартала, включающего дату заключения соглашения, в течение неограниченного срока.
4. Оговорка о возмещении потерь
Нужна для минимизации риска налоговых потерь. Если компания нарвется на недобросовестного контрагента, оговорка поможет переложить часть потерь на него. Включение пункта в договор служит целям налоговой оптимизации.
Полезна в соглашениях с российскими компаниями.
Что будет, если не включить оговорку. Все налоговые потери понесет компания-покупатель.
Пример:
5.1 Поставщик / Исполнитель обязуется возместить любые имущественные убытки, которые понесет Покупатель / Заказчик вследствие невозможности снизить налоговую базу на сумму, которая образовалась в результате операций с Поставщиком / Исполнителем. Сумму ущерба определяет решение налогового органа или постановление о начале уголовного преследования.
5.2. Акт государственного органа является доказательством понесенного Покупателем / Заказчиком ущерба, безотносительно действий Поставщика / Исполнителя по его обжалованию.
5.3 Поставщик / Исполнитель обязуется возместить имущественный ущерб, который возник из-за неустранения признаков несформированного источника для вычета по НДС по всей цепочке поставок товаров / работ / услуг, если при этом Покупатель / Заказчик оказался вынужден отказаться от снижения суммы НДС, подлежащего уплате вследствие операций с Поставщиком / Исполнителем.
5.4. Сумма, подлежащая возмещению, должна покрыть сумму налогового вычета, от снижения которой таким образом отказался Покупатель / Заказчик.
5.5. Факт наступления обстоятельств, которые приведут к обязанности Поставщика / Исполнителя возместить ущерб Покупателю / Заказчику, определяет требование / запрос / информационное письмо территориального отделения Федеральной налоговой службы.
5.6. Поставщик / Исполнитель обязан выполнить требование Покупателя / Заказчика о возмещении ущерба в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого запроса. К требованию Покупатель / Заказчик обязан приложить документы, подтверждающие наступление обстоятельств, которые привели к ущербу.
Если письмо с требованием направлено заказным письмом с использованием «Почты России», такое письмо считается полученным спустя 6 (шесть) дней после отправки.
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5. Оговорка о добросовестности
Нужна для защиты компании от недобросовестных контрагентов. Оговорка подтверждает законность совершения сделки, а представитель компании обладает правом подписи таких договоров.
Если хотя бы один из пунктов оговорки не соответствует действительности, контрагент вправе потребовать возместить ущерб, заплатить неустойку и/или признать договор недействительным.
Полезна в соглашениях с российскими и зарубежными компаниями.
Что будет, если не включить оговорку. Риски признания соглашения недействительным несет компания-покупатель.
Пример:
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» является юридическим лицом, учрежденным и зарегистрированным в соответствии с нормами российского законодательства (ст. 431.2 ГК РФ).
1.2. Место регистрации Общества и место осуществления функций единоличного исполнительного органа совпадают.
1.3. Деятельность Общества разрешена и регулируется действующим законодательством РФ, а также локально-нормативными актами Общества.
1.4. Общество имеет все необходимые для работы лицензии и разрешения, а ОКВЭД организации соответствует ее виду деятельности.
1.5. Представитель Общества, от имени которого подписывается Договор, получил разрешения и наделен полномочиями заключать сделку и правом подписи.
1.6. Стороны Договора условились о том, что за каждое нарушение настоящей Оговорки о добросовестности, допущенное в пп. 1.1–1.5 Общество заплатит Покупателю / Заказчику неустойку в размере 20 000 рублей (двадцати тысяч рублей) в дополнение к прочим понесенным убыткам. Общество обязано оплатить неустойку в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого требования.
6. Оговорка о применении специального налогового режима (УСН)
Нужна для однозначного понимания суммы к возмещению НДС покупателем. Пропишите, что, будучи на «упрощенке» не являетесь плательщиком НДС. Укажите сумму договора за товар или услугу без НДС и обоснуйте, на основании чего НДС не взимается.
Полезна в соглашениях с российскими компаниями на ОСНО.
Что будет, если не включить оговорку. Контрагент получит недостаточно сведений о вероятной сумме возмещения НДС, на которую претендует.
Пример:
Сумма договора — 490 000 (четыреста девяносто тысяч) рублей. НДС не облагается, так как Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и плательщиком НДС не является. Основание: п. 2 ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ.
7. Валютная оговорка
Нужна для защиты компании от значительных перепадов курсов валют.
Различают валютные оговорки:
прямая (валюты договора и платежа зависят от курса другой валюты) и косвенная (допустим валютный коридор для избежания неприемлемого разброса в сумме платежа);
односторонняя и двусторонняя (по числу сторон, защищенных оговоркой);
определенная (фиксирует курс в тексте договора) и неопределенная (курс привязан к дате заключения сделки, отгрузки и т.д.).
Их можно применять в разных комбинациях.
Полезна в договорах поставки и аренды с зарубежными компаниями.
Что будет, если не включить оговорку. Размер платежей может значительно увеличиться или уменьшиться под влиянием биржевых факторов.
Пример прямой оговорки:
Платеж рассчитан по курсу 93 рубля за доллар. Размер платежа установлен в рублях. Изменение курса рубля к доллару США на дату очередного платежа влечет за собой изменение цены и суммы договора.
Пример косвенной оговорки:
Платеж рассчитан исходя из курса 93 рубля за доллар. Если на дату очередного платежа курс рубля к доллару США окажется выше 100 рублей, Покупатель / Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора, при этом возместив документально подтвержденный ущерб, которые к тому моменту понесет Поставщик / Исполнитель.
Пример двусторонней оговорки:
Платеж рассчитан исходя из курса 93 рубля за доллар. Стороны обязуются пересмотреть сумму контракта и размер платежей, если официальный курс рубля к доллару США, установленный Банком России, изменится на 10% в сторону увеличения или уменьшения.
Пример определенной оговорки:
Стоимость Оборудования по договору — 500 000 (пятьсот тысяч) юаней. Платежи производятся в российских рублях по утвержденному Договором валютному курсу: 1 юань (КНР) = 13 рублям (РФ).
8. Антикоррупционная оговорка
Нужна, чтобы снизить вероятность коррупционных действий от контрагентов, начальников подразделений и рядовых сотрудников. В тексте оговорки прямо указывается, какие именно действия стороны квалифицируют как коррупционные и что нужно делать при обнаружении таких случаев.
Полезна в договорах поставки с российскими компаниями.
Что будет, если не включить оговорку. Возможны убытки компании за неисполнение договора и штрафы в пользу контрагента и бюджета.
Пример:
1.1. Стороны договора обязуются соблюдать сами и требовать друг от друга соблюдения требований №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (от 25.12.2008 г.) и всех нормативных актов, созданных для соблюдения этого закона. Также стороны обязуются не нарушать норм международного антикоррупционного права.
1.2. Под коррупционными правонарушениями стороны считают обещание, дачу или получение взятки, подкуп или получение другой материальной выгоды в результате взаимодействия с представителями органами государственной власти на муниципальном, региональном или федеральном уровнях, с представителями коммерческих организаций или НКО, с российскими или иностранными должностными лицами ради получения частной или корпоративной выгоды (далее — Коррупционное правонарушение).
1.3. Если одна из сторон узнает о Коррупционном правонарушением (как о возможном, так и уже свершившемся), которое допустила вторая сторона, она обязуется направить запрос в письменной форме с перечислением всех известных фактов. До выяснения обстоятельств первая сторона освобождена от исполнения договора.
Вторая сторона должна направить в ответ подтверждение, что такого правонарушения не было или что оно не может произойти, в течение 10 (десяти) рабочих дней.
Если первая сторона останется не удовлетворена ответом и будет настаивать на том, что Коррупционное правонарушение имело место, то она имеет право отказаться от исполнения договора и потребовать возместить ущерб, понесенный в результате отказа от исполнения контракта, и потребовать перечислить неустойку в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей.
Антикоррупционная оговорка уместна также в текстах трудовых договоров. Согласно оговорке работник должен воздерживаться от действий, которые могут быть истолкованы как коррупционное правонарушение.
9. Ретрооговорка
Нужна, чтобы применить к событиям, которые случились до подписания соглашения. Например, если товар отгрузили и приняли до подписания договора. Если оплата после отгрузки еще не произведена, обозначьте в тексте оговорки срок платежа.
Полезна в договорах поставки.
Что будет, если не включить оговорку. Договор можно оспорить, так как стандартно соглашение вступает в силу с момента подписания, и, например, не получить оплату за отгруженный товар.
Пример:
Стороны договорились, что действие соглашения охватывает отношения, возникшие с 14.10.2024 года, то есть до момента его заключения 18.10.2024 года.
Заказчик обязуется внести платежи за поставленные товары в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора. Основанием для платежа является акт приема-передачи.
❗️ Ретрооговорки недопустимы в договорах, заключенных по №ФЗ-44 (госзаказ).
10. Оговорка о защите персональных данных
Нужна для защиты интересов сотрудников, которые по работе вынуждены передавать контрагентам личные сведения (имя, номер телефона, электронный адрес и пр.). Закон №ФЗ-152 «О защите персональных данных» с каждым годом становится жестче по отношению к операторам персональных данных. Работодатель является таким оператором.
Полезна в соглашениях с российскими компаниями.
Что будет, если не включить оговорку. За неправомерную передачу и использование персональных данных работников работодателя могут привлечь к административной и даже к уголовной ответственности. Оговорка накладывает требование на контрагента соблюдать №ФЗ-152 и узаконивает передачу личных сведений сотрудников.
Пример:
Для исполнения обязательств по договору Общество передает Покупателю / Заказчику персональные данные частных лиц (сотрудников Общества). Компания, получившая такие сведения, обязана обеспечивать защиту персональных данных в соответствии с требованиями ст. 19 от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». Под «персональными данными» подразумеваются сведения, указанные в статье 3 Федерального закона.
Покупатель / Заказчик берет на себя обязательства по ознакомлению с личными сведениями о сотрудниках Общества, а также по защите от неправомерного использования, в том числе третьими лицами.
Чтобы обеспечить сохранность персональных данных, Покупатель / Заказчик обязуется:
назначить ответственного за обработку личных сведений;
применять технические средства для обеспечения сохранности персональных данных;
установить контроль за безопасностью использования переданных персональных данных в соответствии с законом.
11. Оговорка о документообороте по электронной почте
Нужна для легитимизации сообщений и документов, которыми обмениваются контрагенты по электронной почте. Укажите в оговорке электронные адреса, с которых приходят и уходят официальные письма.
Полезна в соглашениях с российскими и зарубежными компаниями.
Что будет, если не включить оговорку. Суд может не признать электронную переписку юридически значимой.
Пример:
10.1. Стороны договорились о том, что будут обмениваться письмами, требованиями, запросами и другими документами с помощью электронной почты.
10.2. Поставщик и Покупатель считают достоверными и обладающими юридической силой сообщения, направленные с электронного адреса tat.halilova@mail.ru со стороны Поставщика и i.l.semyonov@mail.ru со стороны Покупателя. Моментом получения сообщения считается дата и время, зафиксированные почтовой программой.
12. Оговорка о применении усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП)
Нужна для придания документации, подписанной ЭП, юридической силы. Укажите тип и силу электронной подписи, а также какие именно документы подписываете с помощью ЭП.
Полезна в соглашениях с российскими компаниями.
Что будет, если не включить оговорку. Суд может не признать электронный документооборот юридически значимым.
Пример:
11.1. Договор может быть подписан уполномоченными представителями Поставщика и Покупателя как собственноручно, так и посредством усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), выданных в одном из удостоверяющих центров, аккредитованных Минцифры (приказ №559 от 29.10.2020 г.).
11.2. Стороны сделки несут ответственность за корректное применение УКЭП уполномоченными сотрудниками (в соответствии с требованиями №63-ФЗ от 06.04.2011 г.).
11.3. Настоящий договор и все сопутствующие документы (приложения, первичная бухгалтерская документация, закрывающие документы), подписанные УКЭП, имеют ту же юридическую силу, что и подписанные собственноручно уполномоченными представителями компаний, за исключением ситуаций, когда изменяются реквизиты сторон (в этом случае необходимо передать соответствующее уведомление).
11.4. Поставщик и Покупатель обязуются не допускать к использованию ЭП третьих неуполномоченных лиц, а также обеспечивать надежность хранения УКЭП в соответствии с российским законодательством.
11.5. Стороны договорились принимать меры против нарушений конфиденциальности применения сертификата ЭП. Если такое нарушение произойдет, одна из сторон обязана оповестить другую в течение одного рабочего дня с момента обнаружения. Стороны несут ответственность за нарушения в области применения УКЭП в соответствии с нормами российского права. Пострадавшая сторона вправе потребовать возместить ущерб, а сторона, допустившая нарушение, обязана возместить ущерб в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования.
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