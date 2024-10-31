Изменения воинского учета с 1 ноября 2024 года

Единый реестр воинского учета и повесток
Осенняя призывная кампания, которая началась в октябре 2024 года, должна пройти уже с тестовым использованием единого цифрового реестра воинского учета и реестра повесток.
Цифровой сервис должен был заработать одновременно с началом призыва, но сейчас действует только в тестовом режиме для Рязанской области, Сахалинской области и Республики Марий Эл. Пока реестры не заработали в полную силу, постановку на воинский учет военнообязанных сотрудников будут проводить как раньше, в том числе и без личной явки. Основание — ч. 2 ст. 9 127-ФЗ, п. 3 ПП № 1211 от 25.07.2023.
Предварительно Минцифры обозначило срок запуска реестра — 1 ноября 2024 года. Сейчас пользователи могут протестировать функционал, а специалисты — исправить критичные ошибки. Сервисом будут пользоваться все стороны: военкоматы, работодатели и военнообязанные сотрудники.
Как будет работать единый реестр воинского учета
Сервис позволит военнообязанным:
вставать и сниматься с учета онлайн в ручном режиме;
получать автоматические уведомления об изменении статуса учета;
собрать все сведения о военнообязанных сотрудниках — суммировать данные из «Госуслуг», данных военкоматов и других ведомств;
направлять сведения, которые влияют на статус воинского учета, например, запрет призывнику выезжать за границу.
Дополнительно обещают интеграцию реестра воинского учета с порталом «Госуслуги» — информация автоматически подтянется в реестр, а военнообязанный сможет получать уведомления в личном кабинете портала.
Как будет работать единый реестр повесток
Реестр повесток будет учитывать данные движения повесток — когда были направлены уведомления, электронные копии документов, выписки из личного кабинета. Военнообязанные могут получить доступ ко всей информации через личный кабинет портала «Госуслуг» онлайн или по лично — по заявке в МФЦ.
Работодателю или кадровику, который отвечает за воинский учет стоит быть внимательнее — электронная подача сведений делает все движения документов прозрачными, а еще сокращает срок контроля. Если забыть передать повестку сотруднику, то контролирующие органы могут сразу и автоматически назначить штраф.
Как подготовиться для работы с единым реестром воинского учета
Когда реестры заработают в полную силу, работодателям придется подавать сведения воинского учета через сервис «Госуслуги» — самостоятельно работать с реестром не нужно, так как специалисты Минобороны будут сами формировать его из данных работодателей.
Что надо будет делать:
Подавать данные о новых сотрудниках, которые не состоят на воинском учете, но обязаны состоять. Срок подачи данных — 3 дня.
Подавать данные о приеме или увольнении военнообязанных, а также уведомлять об изменениях, которые с ними произошли — новое места жительства или работы, смена семейного положения, критичные ухудшения состояния здоровья, которые делают сотрудника непригодным или ограниченно годным для несения воинской службы.
Проверять уведомления от военкомата. Контролирующий орган может направить запрос, например, узнать численность военнообязанных — важно не нарушить срок — ответить в течение 3 дней с момента поступления.
Напоминаем, что штрафы за несоблюдение требований для компаний кратно увеличили — ошибки в воинском учете могут обойтись дорого для бизнеса. Например, есть штраф за несодействие военкомату — действия, при котором организация или кадровик умышленно или неумышленно скрывает от постановки на учет или замалчивает факт получения повестки для ценного сотрудника. Для должностных лиц штраф составит от 60 000 до 80 000 рублей, а для юридических лиц — от 400 000 до 500 000 рублей.
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Как настроить передачу данных воинского учета с осени 2024 года
1. Оформите активную усиленную квалифицированную цифровую подпись ответственному сотруднику, который будет работать с электронными реестрами.
Сделайте ключи и сертификат в ФНС на должностное лицо.
Оформите машиночитаемую доверенность от руководителя.
2. Зарегистрируйте компанию на «Госуслугах».
Оформите ЭЦП на руководителя.
Введите данные компании на портале: ИНН, ОГРН, адрес электронной почты, контактный номер телефона организации.
Из личного профиля выберите «Все организации и роли», а потом вкладки «Создать» → «Добавить» → «Юридическое лицо».
Вставьте ЭЦП и отправьте данные на проверку — до 5 дней.
Проверьте — должен появиться раздел «Воинский учет».
Выберете «Подключиться к системе», введите реквизиты юридического лица.
3. Добавьте ответственного специалиста в перечень доверенных лиц кабинета «Госуслуг».
Вбейте персональные данные и СНИЛС, отправьте на проверку.
Убедитесь, что в течение 3 дней ему пришло уведомление о доступе.
4. Подайте документы, которые подтвердят статус вашей компании, как работодателя для военнообязанных сотрудников.
Оригинал приказа об организации воинского учета с согласованием военкомата — скан.
Выписка ЕГРЮЛ — скан.
Сведения о доверенном лице в свободной форме, Ф.И.О., должность, номер контактного телефона — скан.
Стоит проверить данные военнообязанных сотрудников перед сдачей сведений в электронном виде. Наши эксперты могут провести полный аудит воинского учета компании. Например, очень часто мы находим ошибки на участке своевременного обновления личных сведений — перемены места жительства или семейного положения.
Чаще всего через кабинет «Госуслуг» придется сдавать:
данные о приеме или увольнении специалистов, которых должны состоять на воинском учете — форма из подпункта «а» п. 32 постановления от 27.11.2006 № 719;
уведомление об изменении личных сведений военнообязанных — форма из подпункта «е» п. 32 постановления № 719.
Как работает единый реестр воинского учета и повесток прямо сейчас
Из практики понятно, что наладить связку личного кабинета компании на «Госуслугах» и портала электронных реестров сложно — вряд ли новый механизм подачи сведений заработает с начала ноября 2024 года. Не у всех военкоматов или военно-учетных столов есть материальная база, например, компьютер с выходом в интернет. Сайт реестров работает пока в тестовом режиме всего для трех субъектов РФ.
Скорее всего, компаниям придется сдавать данные и отчеты в бумажной форме, а когда наладят работу электронного воинского учета — дублировать подачу сведений через интернет на бумаге.
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