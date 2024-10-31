Изменения воинского учета с 1 ноября 2024 года

Осенняя призывная кампания, которая началась в октябре 2024 года, должна пройти уже с тестовым использованием единого цифрового реестра воинского учета и реестра повесток.

Цифровой сервис должен был заработать одновременно с началом призыва, но сейчас действует только в тестовом режиме для Рязанской области, Сахалинской области и Республики Марий Эл. Пока реестры не заработали в полную силу, постановку на воинский учет военнообязанных сотрудников будут проводить как раньше, в том числе и без личной явки. Основание — ч. 2 ст. 9 127-ФЗ, п. 3 ПП № 1211 от 25.07.2023.

Предварительно Минцифры обозначило срок запуска реестра — 1 ноября 2024 года. Сейчас пользователи могут протестировать функционал, а специалисты — исправить критичные ошибки. Сервисом будут пользоваться все стороны: военкоматы, работодатели и военнообязанные сотрудники.