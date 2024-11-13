Сверки с военкоматом: с каким проблемами чаще всего сталкиваются компании в 2024 году 

Рассказали, как наши эксперты выстраивают коммуникации и решают проблемы в моменте, чтобы это не пришлось делать кадровикам и собственникам бизнеса.
Двухэтапная проверка
Одна из сложностей воинского учета прямо сейчас — два контролирующих органа, которые требуют отчеты и сверок: военный комиссариат и местная администрация. Кадровик или бухгалтер организации должен научиться лавировать между двумя специалистами из разных инстанций, которые либо конкурируют между собой, либо стремятся делегировать обязанности.
Самый частый случай — сотрудник военкомата требует сначала подать документы в отдел по мобилизационной работе в администрации, чтобы частично облегчить себе работу и снять ответственность. В то же время компании важно отчитаться в первую очередь в военкомате, а если проходить две инстанции, то можно не уложиться в срок, что в конце года особенно актуально.
В настоящий момент только в Москве можно сразу подавать документы в военкомат, минуя администрацию. В остальных городах, даже «миллионниках» надо проходить две инстанции. Специалисты воинского учета Первой Экспертной Бухгалтерии научились совмещать требования двух государственных структур — подавать отчетность без ошибок и в срок. Давайте и вам наладим бесперебойный и эффективный воинский учет.
Электронный реестр воинского учета: скорее мертв, чем жив
Электронные реестры должны были заработать с 1 ноября 2024 года, но на практике все еще находятся в тестовом режиме. Многие военкоматы, особенно районные не оснащены должным образом — физически не могут перейти на цифровизацию учета. В населенном пункте или районе может и не быть полноценного военкомата — его заменяет отдельный кабинет со специфичным графиком работы или военно-учетный стол, который может быть приписан к другому отделу.
Поэтому ПЭБ закрывает проблемы клиентов в сфере воинского учета с помощью своих сотрудников — они лично подают документы и общаются с военкоматом.
Кейс клиента. Ответственный специалист военного комиссариата потребовал личного присутствия кадровика компании или генерального директора. Команда ПЭБ помогла собрать нужные документы, а наш сотрудник сопроводил специалиста и помог ему решить проблему за один визит. Мы обучаем правильно отвечать на запросы военкоматов, чтобы выстроить работу через взаимодействие с ними на месте. А сотрудников и директора бизнеса — не беспокоить.
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К каким документам чаще всего возникают вопросы у военкомата
Специалисты Первой Экспертной Бухгалтерии давно нашли слабые места воинского учета бизнеса — некоторые формы и отчеты сдавать и сверять сложнее всего.
1. Оборотная сторона формы № 18 — основной карточки воинского учета, пункт 10 и его подпункты.
Например, ответственные специалисты не могут правильно разделить персонал на категории — поделить на группы в зависимости от воинского звания.
Еще одна частая ошибка — в п. 10. 4 надо правильно указать количество работников призывного возраста, которые признаны годными к службе в армии, но еще ее не прошли. Этих работников не нужно включать в п. 10.1, так как в запасе не состоят. При отсутствии таких лиц ставят «0».
2. Приложение № 1 — листок сообщения об изменениях сведений о гражданах, состоящих на воинском учете. Основная сложность состоит в том, что надо сообщать об изменения места жительства и семейного положения, не нарушая сроки.
А еще надо обработать и унифицировать данные от военнообязанных, которые они предоставляют по разным типам документов: справки, военные билеты РФ, военные билеты Украины, например, от сотрудников из Донбасса, удостоверение призывника.
Воинский учет «под ключ»
Многие команды бухгалтерского аутсорсинга предлагают заняться воинским учетом, но берут только 3–5 самых востребованных форм и отчетов. Это не всегда закрывает потребности бизнеса, а еще такой подход связан с экономией ресурсов и сложностью учета.
Вот несколько примеров того, что сверка сведений воинского учета может иметь множество практических сложностей.
Военкоматы Санкт-Петербурга могут требовать подавать данные не на унифицированных бланках, которые закреплены в постановлении от 27.11.2006 № 719, а на собственных.
Комиссариат может запросить дополнительные формы. Например, кадровика могут обязать отчитываться по форме 1-ТР, чтобы военком увидел, каким грузовым транспортом владеет юрлицо. Эта форма не отражает данные человеческих ресурсов бизнеса и не является формой, которую сможет сделать кадровик, но это относится к ведению воинского учета в компании в принципе. Оформлять ее должны главные механики, но не всегда получается синхронизировать работу между отделами.
Пакет документов могут не принять из-за незначительных различий в оформлении, хотя такого требования нет ни в одном нормативном документе. Например, листа согласования или описи.
Комиссариаты могут менять сроки предоставления отчетности в одностороннем порядке — почти всегда в меньшую сторону. Бизнесу сложно быстро сориентироваться и предоставить в течение пары дней требуемую форму.
Причина такой рассинхронизации — текучка кадров в военкоматах. Однажды в процессе отчетной кампании нашему эксперту по ВУ пришлось сдавать документы трем разным специалистам одного комиссариата.
Команда Первой Экспертной Бухгалтерии подхватит воинский учет компании с любым количеством форм и отчетов. А еще мы умеем выстраивать деловое общение с сотрудником конкретного военкомата — находить компромиссы, но защищать интересы клиентов.
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