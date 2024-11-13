Сверки с военкоматом: с каким проблемами чаще всего сталкиваются компании в 2024 году 

Одна из сложностей воинского учета прямо сейчас — два контролирующих органа, которые требуют отчеты и сверок: военный комиссариат и местная администрация. Кадровик или бухгалтер организации должен научиться лавировать между двумя специалистами из разных инстанций, которые либо конкурируют между собой, либо стремятся делегировать обязанности.

Самый частый случай — сотрудник военкомата требует сначала подать документы в отдел по мобилизационной работе в администрации, чтобы частично облегчить себе работу и снять ответственность. В то же время компании важно отчитаться в первую очередь в военкомате, а если проходить две инстанции, то можно не уложиться в срок, что в конце года особенно актуально.

В настоящий момент только в Москве можно сразу подавать документы в военкомат, минуя администрацию. В остальных городах, даже «миллионниках» надо проходить две инстанции. Специалисты воинского учета Первой Экспертной Бухгалтерии научились совмещать требования двух государственных структур — подавать отчетность без ошибок и в срок. Давайте и вам наладим бесперебойный и эффективный воинский учет.