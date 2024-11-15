6 задач ноября для руководителя и кадровика

- СкачатьБланк заявления от иностранного лица об изменениях в сведениях, которые уже передали в налоговый орган.xlsx
- СкачатьБланк заявления от иностранного лица о снятии с учета в налоговом органе.xlsx
- СкачатьБланк заявления от иностранного лица о постановке на учет в налоговом органе.xlsx
- СкачатьНовая форма уведомления о перерасчете уменьшения суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения — КНД 1120530.docx
Компенсируйте дни отгула — они теперь не «сгорают»
Если сотрудники перерабатывают, например, трудятся в выходной или праздничный день, то вправе рассчитывать на денежную компенсацию рабочего дня в двойном размере. Альтернативный вариант — взять отгул, который зачастую приплюсовывают к отпуску. Но руководитель или кадровик не всегда согласовывает дополнительные выходные дни — их трудно встроить в рабочий процесс в отличие от отпуска, который планируют заранее.
Из-за этого отгулы могли копиться, а при увольнении «сгореть». Теперь работодатель обязан оплатить накопившиеся дни, если сотрудник решил прекратить трудовую деятельность в компании или у ИП.
Что надо сделать: ведите строгий учет отгулов или предложите сотрудникам сразу оплачивать переработки.
Внесите изменения в рабочий график: утвердили порядок переноса выходных дней в 2025 году
4 октября 2024 года утвердили постановление Правительства № 1335 о переносе выходных в 2025 году. Собрали все переносы и график отдыха сотрудников на стандартной «пятидневке» в таблицу.
Как перенесли выходные
Как будут отдыхать сотрудники
с 4 января (суббота) на 2 мая (пятница)
29.12.2024 г. по 08.01.2025 г.
с 5 января (воскресенье) на 31 декабря (среда)
с 23 февраля (воскресенье) на 8 мая (четверг)
22.02.2025 г. по 23.02.2025 г. →
с 08.05.2025 г. по 11.05.2025 г.
с 8 марта (суббота) на 13 июня (пятница)
с 08.03.2025 г. по 09.03.2025 г. →
с 12.06.2025 г. по 15.06.2025 г.
с 1 ноября (суббота) на 3 ноября (понедельник)
с 02.11.2025 г. по 04.11.2025 г.
Что надо сделать: заранее составьте локальный производственный календарь, чтобы избежать простоев.
Обновите формы заявлений, используемых при учете иностранных лиц
Внесли изменения в формы документов, которые есть в пункте 4.6 статьи 83 НК — их надо учитывать с 1 ноября 2024 года. Общее изменение только одно — формат заявления от иностранного лица, но предусмотрели бланки под разные ситуации:
о постановке на учет в налоговом органе;
об изменениях в сведениях, которые уже передали в налоговый орган;
о снятии с учета в налоговом органе.
Скачать бланк заявления от иностранного лица о постановке на учет в налоговом органе.
Скачать бланк заявления от иностранного лица об изменениях в сведениях, которые уже передали в налоговый орган.
Скачать бланк заявления от иностранного лица о снятии с учета в налоговом органе.
Что надо сделать: применяйте актуальные бланки, если ведете кадровый учет иностранных специалистов.
Кадровый учет может быть сложным, особенно после ужесточений миграционного законодательства. Команда Первой Экспертной Бухгалтерии защитит от рисков в сфере трудового права и возьмет на себя финансовую ответственность за ваш кадровый учет.
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Следите за формами и учетом операций с прослеживаемыми товарами
Если компания или ИП ввозят товары, которые относятся к прослеживаемым, например, некоторую бытовую или строительную технику, то об операциях надо отчитываться по особым формам. Они нужны, чтобы уведомлять ФНС о факте ввоза, остатках, перемещении товаров. Посмотреть, что относится к таким товарам, можно на сайте ФНС.
Налоговая разработала новые формы, но документ еще не утвердили в Минюсте — приказ от 11.07.2024 № ЕД-7-15/551. Пока нужно использовать формы, форматы и порядки заполнения, которые есть в приказе ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@.
Что надо сделать: мониторить статус приказа, который утвердит новые формы. Участники оборота прослеживаемых товаров должны отчитываться в специальном реестре — там есть сведения по представленным декларациям НДС, декларациям на товары и документы, в которых есть реквизиты прослеживаемости.
Не пропустите уведомление о перерасчете суммы патента по новой форме
Налоговики могут пересчитать налог, если обнаружат, что предприниматель на ПСН уменьшил его на сумму большую, чем страховые взносы. Новую сумму пришлют на новом бланке уведомления — такое нововведение стартует с 1 ноября 2024 года.
Что надо сделать: контролировать расчет налога и следить за уведомлениями ФНС.
Скачать новую форму уведомления о перерасчете уменьшения суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения — КНД 1120530.
Проверьте — можно ли заниматься майнингом криптовалюты
С 1 ноября бизнес, который есть в «МайнингРеестре» ФНС, может:
Самостоятельно заниматься добычей криптовалют и покупать виртуальные монеты.
Стать оператором майнинговой инфраструктуры. Разрешено предоставлять места для размещения и использования оборудования, которое нужно для майнинга, например, «ферм» из видеокарт.
Что надо сделать: если бизнес есть в «МайнингРеестре» ФНС, то внести изменения в учетную политику и отчитываться за доходы на крипторынке. Нужно подтверждать доходы и расходы, факты покупки и продажи цифровой валюты и активов, а еще — платить налоги на доход или прибыль в зависимости от системы налогообложения.
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