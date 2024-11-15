6 задач ноября для руководителя и кадровика

Если сотрудники перерабатывают, например, трудятся в выходной или праздничный день, то вправе рассчитывать на денежную компенсацию рабочего дня в двойном размере. Альтернативный вариант — взять отгул, который зачастую приплюсовывают к отпуску. Но руководитель или кадровик не всегда согласовывает дополнительные выходные дни — их трудно встроить в рабочий процесс в отличие от отпуска, который планируют заранее.

Из-за этого отгулы могли копиться, а при увольнении «сгореть». Теперь работодатель обязан оплатить накопившиеся дни, если сотрудник решил прекратить трудовую деятельность в компании или у ИП.

Что надо сделать: ведите строгий учет отгулов или предложите сотрудникам сразу оплачивать переработки.