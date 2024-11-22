Долги, ошибки, две «нулевки». Как эксперты ПЭБ спасают компанию от уголовной ответственности и потери репутации 

Клиент Первой Экспертной Бухгалтерии — IT-компания, ООО на УСН «Доходы», которая занималась разработкой высокотехнологичных устройств, в том числе для Министерства Обороны. Штат сотрудников — около 40 человек.

Руководитель компании на первой встрече попросил полный аудит учета за три года — 2022, 2023 и 2024. Наши специалисты на старте сотрудничества постарались сразу сэкономить деньги и нервы клиента — анализ текущего года показал массовые и повторяющиеся ошибки на критичных участках учета. Так вместо проверки трех периодов нам хватило одного — составили план восстановления учета.

Основная проблема компании — за все отвечал один человек. Бухгалтер клиента пренебрегала своими обязанностями — создавала видимость работы, чтобы скрывать проблемы как можно дольше. Например, сдавала «нулевки» отчетов — это помогало уложиться в сроки и раньше времени не фокусировать внимание руководителя на претензиях ФНС и других контрольных органов.

Другая проблема компании — постоянные ошибки в начислениях и выплате зарплаты сотрудникам. Это максимально критичный участок учета — из-за жалоб сотрудников и проверок трудовой инспекции риски уголовной ответственности и крупных штрафов, которые могут обанкротить компанию, увеличиваются.

Команда Первой Экспертной Бухгалтерии — это всегда несколько специалистов, которые отвечают за свой участок. Именно так можно добиться максимального результата и стать экспертом в своем деле. На встрече с клиентом мы решили, что сразу три наших бухгалтера и кадровика займутся восстановлением профильных участков учета по результатам аудита.