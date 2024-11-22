Долги, ошибки, две «нулевки». Как эксперты ПЭБ спасают компанию от уголовной ответственности и потери репутации 

Как мы провели аудит бухгалтерского учета
Клиент Первой Экспертной Бухгалтерии — IT-компания, ООО на УСН «Доходы», которая занималась разработкой высокотехнологичных устройств, в том числе для Министерства Обороны. Штат сотрудников — около 40 человек.
Руководитель компании на первой встрече попросил полный аудит учета за три года — 2022, 2023 и 2024. Наши специалисты на старте сотрудничества постарались сразу сэкономить деньги и нервы клиента — анализ текущего года показал массовые и повторяющиеся ошибки на критичных участках учета. Так вместо проверки трех периодов нам хватило одного — составили план восстановления учета.
Основная проблема компании — за все отвечал один человек. Бухгалтер клиента пренебрегала своими обязанностями — создавала видимость работы, чтобы скрывать проблемы как можно дольше. Например, сдавала «нулевки» отчетов — это помогало уложиться в сроки и раньше времени не фокусировать внимание руководителя на претензиях ФНС и других контрольных органов.
Другая проблема компании — постоянные ошибки в начислениях и выплате зарплаты сотрудникам. Это максимально критичный участок учета — из-за жалоб сотрудников и проверок трудовой инспекции риски уголовной ответственности и крупных штрафов, которые могут обанкротить компанию, увеличиваются.
Команда Первой Экспертной Бухгалтерии — это всегда несколько специалистов, которые отвечают за свой участок. Именно так можно добиться максимального результата и стать экспертом в своем деле. На встрече с клиентом мы решили, что сразу три наших бухгалтера и кадровика займутся восстановлением профильных участков учета по результатам аудита.
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Как мы занялись восстановлением учета
Для начала структурировали проблемы, которые нашли в ходе аудита:
Массовые ошибки в кадровом учете. Не оформлены переводы и другие изменения в штате, не отражены выплаты зарплаты сотрудникам.
Массовые ошибки в начислениях и уплате налогов и взносов. Например, бухгалтер долгое время ошибочно применяла льготные тарифы взносов для IT-компаний, не учитывая, что организация уже потеряла такой статус.
Нарушены сроки сдачи отчетности с начала 2024 года. Сами сведения бухгалтерского учета для формирования отчетов либо не заносили в базу, либо исказили.
IT-компания лишилась лицензии и возможности участвовать в тендерах Минобороны из-за систематических нарушений в части распределения средств.
Что мы будем делать, чтобы восстановить учет и создать бизнесу точку перезапуска финансово-хозяйственной деятельности:
Запросим акты сверок с контрагентами, чтобы разобраться с дебиторской и кредиторской задолженностью компании.
Запросим акты сверок с фискальными органами, чтобы понять — как и сколько отчетов сдавать, определим остаток средств на ЕНС.
Запросим выписки по счетам из банков, чтобы подсчитать — сколько у компании средств, а еще — оценить ликвидность активов для погашения первоочередных долгов.
Проведем инвентаризацию активов и материальных запасов.
Восстановим кадровый учет. Установим порядок кадровых изменений из личных бесед с сотрудниками, выявим и рассчитаем размер долгов по заработной плате.
Займемся восстановлением первичной документации. После сверок с контрагентами попросим у них акты, накладные и счета-фактуры — дубликаты или копии.
Восстановим регистры учета на основе первичных документов.
Подадим уточненные декларации и отчеты, поможем минимизировать штрафы.
Проведем повторную сверку с контрагентами и контрольными органами после всех процедур восстановления учета.
Восстановление бухгалтерского учета — процесс, который потребует больших ресурсов и времени. Лучше, если им займется команда специалистов — вряд ли с реанимацией всех участков справится один штатный кадровик или бухгалтер. Если вы обнаружили, что ваш сотрудник некомпетентен, а время сдачи отчетности близится, действовать нужно оперативно. Обратитесь к команде Первой Экспертной Бухгалтерии, чтобы мы провели аудит и занялись восстановлением бухгалтерского учета до необратимых последствий, например, уголовной ответственности руководителя или ответственных лиц.
Как мы поможем компании наладить бизнес-процессы
Неразбериха в налоговом учете и кадровом делопроизводстве косвенно повлияла на главный источник дохода IT-компании. Бизнес потерял аккредитацию, не может участвовать в тендерах Министерства обороны и предлагать свою продукцию.
Сейчас IT-компании могут потерять аккредитацию по ряду причин — некоторые из них напрямую связаны с учетом:
Организация заявила ОКВЭД, которого нет в постановлении от 30 сентября 2022 года № 1729.
На официальном сайте компании нет информации об IT-деятельности.
Образовалась задолженность по налогам, сборам, страховым взносам, или пени/штраф свыше 3000 рублей.
Нет согласия на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну.
Доходы компании от IT-деятельности составили менее 30% за отчетный период.
Запустить процедуру получения новой аккредитации можно сразу после устранения причин. Команда ПЭБ восстановит безошибочное ведение учета, а еще поможет клиенту подготовить документы для участия в тендерах.
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