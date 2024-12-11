Календарь бухгалтера на декабрь

Отчет или платеж, кому надо сдавать

Подать уведомление об НДФЛ за период с 23 по 30 ноября — налоговым агентам

Уплатить НДФЛ за период с 23 по 30 ноября — налоговым агентам

Подать уведомление о рассчитанных страховых взносах на ОПС, ОМС, ВНиМ за ноябрь — плательщикам страховых взносов на ОПС, ОМС, ВНиМ, которые производят выплаты физлицам

Подать персонифицированные сведения о физлицах за ноябрь — плательщикам страховых взносов на ОПС (обязательное пенсионное страхование), ОМС (обязательное медицинское страхование), ВНиМ (взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством), которые производят выплаты физлицам

Подать декларацию (налоговый расчет) по налогу на прибыль за ноябрь — налогоплательщикам, которые рассчитывают ежемесячные авансы по фактической прибыли

Подать расчет финансового результата инвестиционного товарищества за ноябрь — управляющим товарищам, которые ответственны за налоговый учет и исчисляют ежемесячные авансы по фактической прибыли

Подать уведомление об НДФЛ за период с 1 по 22 декабря — налоговым агентам

28 декабря