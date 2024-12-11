Календарь бухгалтера на декабрь

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Сдать налоговую и бухгалтерскую отчетность
Перед уплатой налогов нужно отправить отчетность в свою ИФНС до 25 числа. Если налог был уплачен до сдачи отчетности — необходимо направить уведомление об исчисленных взносах до 25 декабря. Уведомления по НДФЛ отправляют до 25 и до 3 числа следующего месяца — в зависимости от периода начислений.
В таблице указали сроки подачи отчетности и уплаты налогов и сборов, а ниже дали пояснения.
Срок
Отчет или платеж, кому надо сдавать
Куда сдавать
3 декабря
Подать уведомление об НДФЛ за период с 23 по 30 ноября — налоговым агентам
ИФНС по месту регистрации бизнеса
5 декабря
Уплатить НДФЛ за период с 23 по 30 ноября — налоговым агентам
25 декабря
Подать уведомление об НДФЛ за период с 1 по 22 декабря — налоговым агентам
Подать расчет финансового результата инвестиционного товарищества за ноябрь — управляющим товарищам, которые ответственны за налоговый учет и исчисляют ежемесячные авансы по фактической прибыли
Подать декларацию (налоговый расчет) по налогу на прибыль за ноябрь — налогоплательщикам, которые рассчитывают ежемесячные авансы по фактической прибыли
Подать персонифицированные сведения о физлицах за ноябрь — плательщикам страховых взносов на ОПС (обязательное пенсионное страхование), ОМС (обязательное медицинское страхование), ВНиМ (взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством), которые производят выплаты физлицам
Подать уведомление о рассчитанных страховых взносах на ОПС, ОМС, ВНиМ за ноябрь — плательщикам страховых взносов на ОПС, ОМС, ВНиМ, которые производят выплаты физлицам
28 декабря
Подать уведомление по НДФЛ за период с 23 по 31 декабря — налоговым агентам
Уплатить НДФЛ за период с 1 по 22 декабря — налоговым агентам
Уплатить НДФЛ за период с 23 по 31 декабря — налоговым агентам
Уплатить аванс по налогу на прибыль за ноябрь — налогоплательщикам, которые рассчитывают ежемесячные авансы по фактической прибыли.
Уплатить налог на прибыль с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам за ноябрь — налогоплательщикам, которые получили доход по этим ценным бумагам в предыдущем отчетном периоде
Уплатить третий аванс по налогу на прибыль в 4 квартале — налогоплательщикам, которые рассчитывают ежемесячные авансы с доплатой по итогам квартала
Уплатить 1/3 НДС за 3 квартал — налогоплательщикам и налоговым агентам
Уплатить страховые взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ за ноябрь — плательщикам страховых взносов на ОПС, ОМС, ВНиМ, которые производят выплаты физлицам
Уплатить дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию за ноябрь — работодателям, которые уплачивают эти страховые взносы
Уведомление по НДФЛ
Уведомления по НДФЛ в декабре подают трижды:
За период с 23 по 30 ноября — до 5 числа.
За период с 1 по 22 декабря — до 25 числа.
За период с 23 по 31 декабря — до 28 числа текущего месяца.
Расчет финансового результата инвестиционного товарищества
Применяется с 29 мая 2024 года, форма утверждена приказом ФНС от 01.03.2024 N ЕД-7-3/170@. Она включает три раздела:
Раздел 1. Расчет финансового результата по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок.
Раздел 2. Расчет финансового результата по операциям с долями участия в уставном капитале организаций и прочим операциям, а также доходы, полученные в виде дивидендов.
Раздел 3. Расчет распределения расходов управляющего товарища в интересах всех товарищей для ведения общих дел товарищей в соответствии с установленной договором инвестиционного товарищества долей каждого участника в прибыли инвестиционного товарищества.
Скачать бланк расчета финансового результата инвестиционного товарищества.
Персонифицированные сведения о физлицах
Персонифицированные сведения обязаны подавать все плательщики страховых взносов — компании и ИП. Отчитываться надо по каждому застрахованному работнику. В отчете указывают:
ФИО сотрудника;
ИНН и СНИЛС сотрудника;
начисленные суммы за прошлый месяц.
Подача персонифицированных сведений обязательна, даже если в отчетном месяце не было никаких начислений и выплат.
Отчитываться по ИП и самозанятым физическим лицам, с которыми был заключен договор ГПХ, — не нужно, на выплаты такого характера страховые взносы не начисляют. ИП без сотрудников не подает персонифицированные сведения о себе.
Скачать образец персонифицированных сведений о физлицах.
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Декларация по налогу на прибыль
Компания, которая уплачивает квартальные авансы, сдает декларацию 4 раза в год.
Организация, которая уплачивает авансы ежемесячно по фактической прибыли — сдает декларацию 12 раз.
Подавать декларацию по налогу на прибыль обязаны:
Компании из РФ на ОСН.
Налоговые агенты по налогу на прибыль, независимо от применяемой системы налогообложения. В частности, организации, которые уплачивают налог за другую компанию, например, через российского посредника, выплачивают дивиденды иностранной компании.
Иностранные компании, которые работают в РФ через представительства и получают доходы от источников в России.
Ответственные участники консолидированных групп налогоплательщиков. Это российские компании, которые добровольно объединяются для оптимизации процесса уплаты налога на прибыль. В декларации прибыли и убытки суммируются, то есть происходит консолидация налоговой базы. За счет этого уменьшается сумма налога на прибыль. Рассчитывает и уплачивает налог на прибыль по группе в целом одна из компаний, которая является ответственным участником консолидированной группы.
Сдать отчетность в СФР и уплатить взносы
Организации и ИП обязаны сдать отчеты в СФР и уплатить страховые взносы. Собрали сроки отчетности и уплаты взносов в таблицу, а ниже дали пояснения.
Срок
Отчет или платеж
Куда сдавать
13 декабря
Подать заявление о возмещении затрат на предупредительные меры по сокращению травматизма за 2024 год — плательщикам страховых взносов «на травматизм»
СФР
16 декабря
Уплатить страховые взносы «на травматизм» за ноябрь — плательщикам страховых взносов «на травматизм», которые производят выплаты физлицам
25 декабря
Подать сведения о трудовой деятельности за ноябрь 2024 г в составе отчета ЕФС-1. подраздел 1.1
Срок сдачи зависит от кадрового события:
9 января 2025 года
Уплата фиксированных страховых взносов ИП за себя
Крайний срок — 9 января 2025 года, так как 31 декабря 2024 года — выходной
СФР
Заявление о возмещении затрат на предупредительные меры по сокращению травматизма
Работодатели проводят мероприятия по охране труда за свой счет — обязаны направлять на эти цели не менее 0,2% затрат на производство продукции или услуг. Часть таких расходов можно возместить из СФР в порядке, предусмотренном приказом Минтруда от 14.07.2021 № 467н.
Воспользоваться такой льготой вправе организации и ИП, которые страхуют своих работников «от травматизма» и не применяют АУСН. Основание — пп. 6 п. 1 ст. 18 закона от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев». Процедура работает так:
Страхователь рассчитывает сумму финансирования предупредительных мер (ФПМ) на 2024 год. Кроме того, погашает все задолженности по страховым взносам, пени, штрафам, чтобы получить возмещение.
Страхователь согласовывает с СФР План финансового обеспечения предупредительных мер на текущий год — мероприятий по профилактике травматизма, сокращению профессиональных заболеваний и санаторно-курортному лечению определенных категорий работников — приложение к Правилам № 467н.
Страхователь выполняет одобренный План за свой счет и в конце года отчитывается о произведенных расходах в Фонд. Все корректировки по мероприятиям и, соответственно, расходам обязательно согласуются — п. 13, 14 Правил.
Фонд по заявлению страхователя в конце года возмещает ему фактические расходы по утвержденному Плану, путем перечисления денежных средств на расчетный счет. По общему правилу работодатель получит их до конца текущего года. Деньги могут задержаться, если есть ошибка в платежных реквизитах или Фонд получит заявление от страхователя, отправленное Почтой России в конце календарного года.
Прямое возмещение затрат на охрану труда путем перечисления денег действует с 2021 года — после того, как в силу вступил приказ № 467н. Ранее работодатели имели право уменьшать страховые взносы «на травматизм» на согласованную сумму.
Скачать образец заявления о возмещении затрат «на травматизм».
Сведения о трудовой деятельности в составе отчета ЕФС-1, подраздел 1.1
ЕФС-1 — это единая форма сведений, которая применяется с 2023 года. Включает сразу несколько отчетных форм, сдаваемых вместо используемых ранее. В подразделе 1.1 необходимо указывать вид договора для основных работников и совместителей.
В ней добавлены два новых кода для договоров ГПХ (ДГПХФЛНС, ДАВТФЛНС), введены дополнительные коды для дистанционных работников (ДИСТ), работающих на дому (НДОМ) или неполный рабочий день (неделю) (НЕПД, НЕПН), для государственных служащих, осуществляющих профессиональную служебную деятельность (ОСОБ). Уточнены случаи, когда нужно указывать кадровые мероприятия «Увольнение» и «Переименование».
Подраздел 1.1 заполняют, если заключили или прекратили с исполнителями физическими лицами договоры ГПХ, на вознаграждение по которым начисляются страховые взносы. К таким договорам относятся:
о выполнении работ или оказании услуг;
авторского заказа, об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства;
издательские лицензионные договоры, лицензионные договоры о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе договоры о передаче полномочий по управлению правами, заключенные с организацией по управлению правами на коллективной основе.
Подраздел 1.1 не нужно заполнять по тем гражданско-правовым договорам, предметом которых является передача организации имущества в собственность или в пользование, поскольку страховые взносы на вознаграждение по ним не начисляются.
К ним относятся договоры:
купли-продажи;
мены;
аренды;
найма жилого помещения;
займа;
дарения.
ИП, у которого не работают сотрудники по трудовому договору или ГПД, на вознаграждения по которым начисляются страховые взносы, не является страхователем. Поэтому ему не нужно представлять подраздел 1.1 за себя, даже нулевой.
Скачать образец формы ЕФС-1, подраздел 1.1.
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