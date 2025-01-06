5 дел руководителя в начале года

Провести анализ факторов влияния на бизнес
Самый известный метод анализа — SWOT, который учитывает и внешние, и внутренние факторы, но из-за серьезных политических и социальных изменений за последние годы, предлагаем попробовать PEST-анализ.
PEST — аббревиатура, в которой зашифрованы категории анализа: политическая (Political), экономическая (Economic), социальная (Social) и технологическая (Technological). Метод удобен и универсален — бизнес любого уровня может составить табличку с факторами по четырем категориям и оценить их в баллах.
Начислять баллы нужно, оценивая каждый фактор с точки зрения возможности или угрозы для бизнеса:
1. Начислите по баллу «возможности» — до четырех в сумме, если фактор:
помогает достичь цели;
влияет на достижение;
доступен;
длиться на протяжении долгого времени.
2. Начислите по баллу «угрозы» — до четырех в сумме, если фактор:
постоянный;
значительно влияет на достижение цели;
от него нет способов защиты или можно защититься частично;
он будет длиться на протяжении долгого времени.
Сделали упрощенный пример с одним фактором в каждой категории, но у вас их может быть больше.
PEST-анализ магазина бытовой техники:
Параметр
Описание
Баллы
Возможность
Угроза
Политический
Санкционное давление усилилось — известные бренды ушли с рынка
2
Экономический
Платежеспособность населения снизилась из-за инфляции
1
2
Социальный
Покупатель больше доверяет новым турецким брендам бытовой техники
2
1
Технологический
Рост количества удаленных заказов — с помощью интернет-магазина
4
1
Анализ подсветил, что масштабироваться можно за счет технологического рывка — сделать интернет-магазин, чтобы покупатели могли совершать покупки онлайн. Угрозы от санкций и платежеспособности перевешивают возможности — стоит отказаться от закупки техники известных, но дорогих брендов через параллельный импорт. Вместо этого — повышать доверие к турецким производителям, покупая товар у проверенных поставщиков.
Оценить налоговый режим
Если в целях на 2025 — масштабировать или оптимизировать бизнес, то стоит оценить плюсы и минусы каждого налогового режима.
Пример. В родном регионе ИП на УСН «Доходы» ввели АУСН. Предприниматель может перейти на автоматизированную «упрощенку», поскольку соблюдает условия для перехода:
доходы — не более 60 миллионов в год;
численность — не более 5 человек в штате;
остаточная стоимость основных средств — не более 150 миллионов рублей.
Стоит провести анализ зарплат сотрудников и посчитать — будет ли выгодно перейти на АУСН. Не платить страховые взносы за сотрудников по единому тарифу, кроме взносов на травматизм, но платить налог по увеличенной ставке — 8% вместо 6%.
Важно учесть и операционные выгоды режима — предприниматель получает упрощенный порядок отчетности, а НДФЛ из зарплат работников удерживает и перечисляет в бюджет банк налогоплательщика.
Подробно про плюсы и минусы каждого налогового режима написали здесь.
Команда специалистов Первой Экспертной Бухгалтерии проведет аудит налоговой нагрузки, поможет выбрать и перевести бизнес на выгодный налоговый режим. А еще подхватим кадровый и воинский учет, чтобы вы полностью могли сосредоточиться на развитии бизнеса в новом году.
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Провести аудит базы контрагентов
Общую совокупность партнеров, подрядчиков, поставщиков и покупателей можно проверить по разным критериям:
Количество. Чем больше список контрагентов, тем больше возможностей для роста или управления в момент кризиса. Можно заранее найти каналы поставки или сбыта, если часть проверенных поставщиков решили свернуть бизнес из-за экономической ситуации или стали недоступны из-за ценовой политики. Оцените сегменты, где вам стоит расширить базу контактов — посмотреть предложения из других регионов или заняться ВЭД.
Качество. Проанализируйте каждого контрагента по уровню кредиторской или дебиторской задолженности, платежеспособности и надежности. Оцените — с каким поставщиком возникало больше всего проблем в 2024, спрогнозируйте вероятность работы с ним в новом году.
Зависимость. После количественной и качественной оценки в лидерах могут оказаться 1–3 ключевых контрагента. Оцените зависимость и уязвимость бизнеса от них, придумайте альтернативные варианты или стратегии на случай их ухода с рынка.
Побеседовать с персоналом
Масштабирование или развитие невозможно, если не работать с персоналом. Стоит провести беседы с руководителями отделов, ключевыми специалистами, чтобы понять:
Хватает ли количества сотрудников для укрупнения. Надо ли выделить бюджет на поиск кадров и расширение отдела кадрового учета.
Хватает ли навыков у сотрудников для внедрения новых технологических решений. Надо ли выделить бюджет на обучение, повышение квалификации.
Довольны ли сотрудники условиями работы. Надо ли выделить бюджет на создание системы мотивации.
Проверить репутацию
После анализа контрагентов и штата важно проверить репутацию компании — ее может испортить сотрудничество с «техническими» компаниями или отзывы недовольных сотрудников.
А еще в 2025 году важно следить за цифровым следом компании. Начало нового года — идеальное время, чтобы обновить сайт или официальную страницу в соцсетях, например, если произошли изменения в ценах или концепции бизнеса. Можно провести масштабный репутационный анализ, который будет включать:
Общее количество упоминания компании, график изменения частоты упоминаний в зависимости от периода года.
Количество площадок, где упоминается или ведется дискуссия о компании: блоги, агрегаторы отзывов, форумы, соцсети, маркетплейсы.
Характеристики аудитории, которая ведет дискуссии: пол, возраст, предпочтения, тональность отзывов и комментариев.
Степень осведомленности о товарах или услугах компании, актуальных предложениях или скидках.
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