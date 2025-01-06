5 дел руководителя в начале года

Самый известный метод анализа — SWOT, который учитывает и внешние, и внутренние факторы, но из-за серьезных политических и социальных изменений за последние годы, предлагаем попробовать PEST-анализ.

PEST — аббревиатура, в которой зашифрованы категории анализа: политическая (Political), экономическая (Economic), социальная (Social) и технологическая (Technological). Метод удобен и универсален — бизнес любого уровня может составить табличку с факторами по четырем категориям и оценить их в баллах.

Начислять баллы нужно, оценивая каждый фактор с точки зрения возможности или угрозы для бизнеса:

1. Начислите по баллу «возможности» — до четырех в сумме, если фактор:

помогает достичь цели;

влияет на достижение;

доступен;

длиться на протяжении долгого времени.

2. Начислите по баллу «угрозы» — до четырех в сумме, если фактор:

постоянный;

значительно влияет на достижение цели;

от него нет способов защиты или можно защититься частично;

он будет длиться на протяжении долгого времени.

Сделали упрощенный пример с одним фактором в каждой категории, но у вас их может быть больше.

PEST-анализ магазина бытовой техники:

Параметр Описание Баллы Возможность Угроза Политический



Санкционное давление усилилось — известные бренды ушли с рынка 2 Экономический Платежеспособность населения снизилась из-за инфляции 1 2 Социальный Покупатель больше доверяет новым турецким брендам бытовой техники 2 1 Технологический Рост количества удаленных заказов — с помощью интернет-магазина 4 1

Анализ подсветил, что масштабироваться можно за счет технологического рывка — сделать интернет-магазин, чтобы покупатели могли совершать покупки онлайн. Угрозы от санкций и платежеспособности перевешивают возможности — стоит отказаться от закупки техники известных, но дорогих брендов через параллельный импорт. Вместо этого — повышать доверие к турецким производителям, покупая товар у проверенных поставщиков.