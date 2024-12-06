Как выбрать режим налогообложения с учетом налоговой реформы-2025

Налоговая реформа и УСН
В чем суть режима. Упрощенный, по сравнению с общей системой налогообложения, режим с особым порядком уплаты налогов. Самый популярный выбор малого и среднего бизнеса при соблюдении определенных лимитов. Заменяет налог на прибыль и имущество у организаций и НДФЛ и налог на имущество у предпринимателей, которое они используют в бизнесе.
Сколько налогов платить. 6% на режиме «Доходы» или 15% на режиме «Доходы минус расходы». Определенные регионы могут снижать ставки: по УСН «Доходы» — с 6% до 1%, по УСН «Доходы минус расходы» — с 15% до 5%.
С 2025 года придется платить НДС тем, кто получает доход более 60 миллионов в год — по стандартным ставкам 10 и 20% или сниженным — 5 и 7%.
Кто может применять. ИП и компании, которые укладываются в лимиты:
доходов — не более 450 миллионов рублей;
средней численности сотрудников — не более 130 человек;
остаточной стоимости основных средств — не более 200 миллионов рублей.
УСН не подойдет для некоторых видов деятельности, например, банковской, страховой, пенсионной.
Как на режим повлияла налоговая реформа. Бизнес на УСН с доходами больше 60 миллионов в год, независимо от режима «Доходы» или «Доходы минус расходы» будет платить НДС и сдавать отчетность. Можно выбрать общий порядок со ставками 20,10 и 0% и вычетами или применять сниженные ставки 5 и 7%, если «входящего» НДС очень мало или его вообще нет.
НДФЛ с зарплат сотрудников придется платить по прогрессивной ставке — до 22% вместо 13%. Подробно рассказали про новый порядок начисления и уплаты этого налога здесь.
Налоговая реформа и ОСНО
В чем суть режима. Общая система, чтобы развивать бизнес без лимитов и ограничений деятельности. Плата за отсутствие рамок — больше всего налогов и отчетности по сравнению с другими режимами.
Сколько налогов платить. ИП платит НДФЛ с доходов, НДС и налог на имущество, а компания — налог на прибыль, НДС и налог на имущество.
Кто может применять. ИП и компании, которым не подходят другие системы налогообложения из-за ограничений.
Как на режим повлияла налоговая реформа. Налог на прибыль увеличили — 25% вместо 20%. IT-компании лишились льготной ставки налога на прибыль 0% — теперь будут отчислять 5%.
НДФЛ с зарплат сотрудников придется платить по прогрессивной ставке — до 22% вместо 13%.
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Налоговая реформа и АУСН
В чем суть режима. Это новый налоговый режим, который с 2025 года смогут вводить все субъекты РФ, ранее был в качестве эксперимента только в 4 субъектах. Автоматизированную «упрощенку» ввели, чтобы сделать учет более функциональным и легким. Отчетность классического УСН упростили или отменили, не нужно платить взносы за сотрудников, а НДФЛ из зарплат работников удерживает и перечисляет в бюджет банк налогоплательщика.
Сколько налогов платить. 8% при выборе АУСН «Доходы», 20% при выборе АУСН «Доходы минус расходы», но не менее 3% от доходов.
Кто может применять. Компании и ИП с 1 января 2025 года, если родной субъект принял соответствующий закон — список регионов постоянно пополняется, его можно найти на сайте ФНС. Если компании или предприниматель применяют НПД или УСН, то могут перейти на автоматическую «упрощенку» с 1 числа любого месяца года. Для АУСН надо соблюдать лимиты:
доходов — не более 60 миллионов в год;
численности — не более 5 человек в штате;
остаточной стоимости основных средств — не более 150 миллионов рублей.
Как на режим повлияла налоговая реформа. НДФЛ с зарплат сотрудников придется платить по прогрессивной ставке — до 22% вместо 13%.
Обязанность уплаты НДС, которая наступает при перелимите доходов в 60 миллионов рублей, «автоматизированных упрощенцев» не коснется. Оставаться на АУСН можно только в рамках этого лимита.
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Налоговая реформа и ПСН
В чем суть режима. Предприниматель покупает патент на определенный вид деятельности и больше не платит других налогов. Купить патент можно на срок от 1 до 12 месяцев в пределах календарного года, подав заявление через личный кабинет налогоплательщика или лично посетив ФНС.
Сколько налогов платить. Зависит от региона, вида деятельности, срока. На сайте ФНС есть удобный калькулятор, который выдаст сумму налога, учтя все параметры.
Кто может применять. ИП, которые не получают больше 60 миллионов дохода в год и не планируют нанимать больше 15 сотрудников. Патентная система не подойдет для определенных видов деятельности, например, оптовой торговли, а площади торговых точек или количество транспортных средств предпринимателя на ПСН может быть ограничено.
Как на режим повлияла налоговая реформа. Теперь, чтобы претендовать на патент, надо сохранить лимит доходов 60 миллионов рублей уже в 2024 году, иначе купить патент в 2025 не получится.
НДФЛ с зарплат сотрудников придется платить по прогрессивной ставке — до 22% вместо 13%.
Налоговая реформа и ЕСХН
В чем суть режима. Специальный налоговый режим для производителей сельскохозяйственной продукции — компаний и ИП. Призван облегчить учет и заменить одним налогом несколько: налог на прибыль и имущество у организаций и НДФЛ, НДС и налог на имущество, которое используется в бизнесе, у предпринимателей.
Сколько налогов платить. 6% с положительного значения разницы между доходами и расходами, но субъект РФ может уменьшить ставку до 0%. Если доходы от деятельности за год превысили 60 миллионов рублей, то придется платить НДС.
Кто может применять. Компании и ИП, у которых не менее 70% дохода поступает от сельскохозяйственной деятельности. ИП могут совмещать ЕСХН с патентным режимом, но нельзя продавать свою сельхозпродукцию через свои же торговые точки на ПСН.
Как на режим повлияла налоговая реформа. НДФЛ с зарплат сотрудников придется платить по прогрессивной ставке — до 22% вместо 13%.
Одно из изменений налоговой реформы — собственники земель, кадастровая стоимость которой превышает 300 миллионов рублей, больше не смогут рассчитывать на льготную ставку в 0,3%, но владельцев земель для сельхозпроизводства это не коснется.
Налоговая реформа и НПД
В чем суть режима. Налог на профессиональный доход, который платит самозанятый. Не нужно сдавать отчетность, кроме чеков, которые можно формировать на смартфоне в приложении «Мой Налог» — они автоматически попадают в ФНС. Через приложение уплачивается и сам налог на основании отправленных чеков.
Сколько налогов платить. 4% — с доходов от физлиц, 6% — с доходов от юридических лиц.
Кто может применять. ИП, которые занимаются определенными видами деятельности — есть серьезные ограничения, например, нельзя заниматься торговлей. Совместить НПД с другим режимом тоже нельзя. Надо соблюдать лимит доходов в год — 2,4 миллиона рублей и не получится нанять работников, но можно не платить взносы за себя. Сейчас обсуждается поэтапное увеличение лимитов, планы на 2025 год — 3,6 миллиона рублей.
Как на режим повлияла налоговая реформа. Никак.
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