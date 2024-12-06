Как выбрать режим налогообложения с учетом налоговой реформы-2025

В чем суть режима. Упрощенный, по сравнению с общей системой налогообложения, режим с особым порядком уплаты налогов. Самый популярный выбор малого и среднего бизнеса при соблюдении определенных лимитов. Заменяет налог на прибыль и имущество у организаций и НДФЛ и налог на имущество у предпринимателей, которое они используют в бизнесе.

Сколько налогов платить. 6% на режиме «Доходы» или 15% на режиме «Доходы минус расходы». Определенные регионы могут снижать ставки: по УСН «Доходы» — с 6% до 1%, по УСН «Доходы минус расходы» — с 15% до 5%.

С 2025 года придется платить НДС тем, кто получает доход более 60 миллионов в год — по стандартным ставкам 10 и 20% или сниженным — 5 и 7%.

Кто может применять. ИП и компании, которые укладываются в лимиты:

доходов — не более 450 миллионов рублей;

средней численности сотрудников — не более 130 человек;

остаточной стоимости основных средств — не более 200 миллионов рублей.

УСН не подойдет для некоторых видов деятельности, например, банковской, страховой, пенсионной.

Как на режим повлияла налоговая реформа. Бизнес на УСН с доходами больше 60 миллионов в год, независимо от режима «Доходы» или «Доходы минус расходы» будет платить НДС и сдавать отчетность. Можно выбрать общий порядок со ставками 20,10 и 0% и вычетами или применять сниженные ставки 5 и 7%, если «входящего» НДС очень мало или его вообще нет.

НДФЛ с зарплат сотрудников придется платить по прогрессивной ставке — до 22% вместо 13%. Подробно рассказали про новый порядок начисления и уплаты этого налога здесь.