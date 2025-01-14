Экологические платежи в 2025 году: что изменилось и как теперь платить

В Постановлении № 1041 от 01.08.2024 прописали базовые ставки на 2025, 2026, 2027 годов.

Сумму сбора также рассчитывают в рублях за одну тонну товарной категории или упаковки в соответствии с перечнем. В сравнении с 2024 годом ставки увеличились на 15%. В 2026 году они вырастут на 8%, в 2027 — на 4%.

Собрали для примера базовые значения отдельных отраслей в таблицу.

Год Размер ставки за изделия из одной товарной группы (рубли/тонна) Текстильные изделия Бумажные изделия и печатная продукция 2025 18 750 2 735 2026 20 250 2 953 2027 21 060 3 072

При расчете ставки используют специальный коэффициент, который отражает общую сложность обработки отходов при дальнейшей утилизации использованной продукции.

Рассчитывают сумму сбора по формуле:

Размер экологического сбора = ставка масса продукции в тоннах

или количество единиц товара (норматив утилизации − масса отходов от использования продукции)

Массу продукции или количество товарных единиц организация рассчитывает самостоятельно.

Расчет экосбора по итогам 2024 года производители и импортеры, которые не попали в эксперимент, проводят по старым требованиям. Для расчета потребуются два типа данных:

количество товаров и упаковки, которые предприятие поставило за 2023 год в России;

количество продукции и упаковки, утративших потребительские свойства, которое было утилизировано.

Если организация включена в эксперимент по импорту — понадобятся таможенные декларации на товары.

Важно! Запросить данные о реализованных товарах и упаковке нужно у отдела, который отвечает за учет. Стоит заранее согласовать с отделом форму и перечень сведений, которые вам необходимы, чтобы не получить огромный список, который придется сравнивать с данными, указанными в приложениях к постановлению от 29.12.2023 № 2414 и распоряжении от 31.12.2020 № 3721-р, классификатором ОКПД и ТН ВЭД ЕАЭС.