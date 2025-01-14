Экологические платежи в 2025 году: что изменилось и как теперь платить

Что такое экосбор
Экосбор — вид неналогового платежа в федеральный бюджет. Его уплачивают с определенной периодичностью импортеры и производители, так как большинство компаний не может переработать отходы от продукции и упаковки самостоятельно. Суть экосбора — оплата услуг государства по утилизации отходов производства бизнеса.
Важно! Экосбор и выплаты за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) — разные виды платежей. НВОС вносят только те компании, деятельность которых соответствует условиям, указанным в постановлении Правительства № 2398 от 31.12.2020.
Кто уплачивает экосбор
Перечислять в бюджет деньги должны:
Бизнес, который занимается импортом. Импортеры, участвующие в эксперименте (постановление Правительства №750 от 01.06.2024), вносят платеж только при ввозе продукции, а остальные организации — на общих основаниях по результатам 2024–2025 годов.
ИП и компании, которые занимаются производством. По результатам 2024 года выплаты в бюджет вносят изготовители товаров в упаковке, по результатам 2025 года — производители товаров и изготовители упаковки.
Уплачивать экологический платеж нужно в обязательном порядке, если компания соответствует трем критериям:
товары и упаковка ввезены в Россию или изготовлены в РФ и поставляются здесь же конечному покупателю;
продукция и тара включены в специальный перечень;
норматив утилизации отходов от продукции и упаковки не достигнут.
Перечень товаров и упаковки, по которым требуется уплата, указан в двух постановлениях Правительства: № 750 от 01.06.2024 и № 2414 от 29.12.2023. Если упаковки или товара в перечне нет, уплачивать сбор не нужно, но производители и импортеры за отчетный 2024 год уплачивают экосбор даже при отсутствии продукции в перечне.
Наш эксперт подчеркивает: экологический платеж за многоразовую упаковку и тару уплачивают те, кто ее произвел. Если товар не готов к употреблению, экосбором облагают использованную упаковку. Производители колесного транспорта и прицепов к нему, с которого вносят утилизационный сбор, экосбор уплачивают только по упаковке.
Кто не уплачивает экосбор
От неналогового экологического платежа освобождены:
ИП и компании, которые занимаются импортом и производством, выполнившие норматив утилизации.
Экспортеры продукции и упаковки.
ИП и компании, которые производят и импортируют сырье, товары и упаковку в целях использования для собственных нужд.
Производители и импортеры, работающие с гостайной и ГОЗ.
Не рекомендуем самостоятельно определять — освобождена ли ваша компания от обязанности уплачивать экосбор и сдавать отчеты. Обратитесь в территориальное ведомство Росприроднадзора по месту, где зарегистрирована организация или ИП.
Базовые ставки и расчет экологического платежа в 2025 году
В Постановлении № 1041 от 01.08.2024 прописали базовые ставки на 2025, 2026, 2027 годов.
Сумму сбора также рассчитывают в рублях за одну тонну товарной категории или упаковки в соответствии с перечнем. В сравнении с 2024 годом ставки увеличились на 15%. В 2026 году они вырастут на 8%, в 2027 — на 4%.
Собрали для примера базовые значения отдельных отраслей в таблицу.
Год
Размер ставки за изделия из одной товарной группы (рубли/тонна)
Текстильные изделия
Бумажные изделия и печатная продукция
2025
18 750
2 735
2026
20 250
2 953
2027
21 060
3 072
При расчете ставки используют специальный коэффициент, который отражает общую сложность обработки отходов при дальнейшей утилизации использованной продукции.
Рассчитывают сумму сбора по формуле:
Размер экологического сбора = ставка масса продукции в тоннах
или количество единиц товара (норматив утилизации − масса отходов от использования продукции)
Массу продукции или количество товарных единиц организация рассчитывает самостоятельно.
Расчет экосбора по итогам 2024 года производители и импортеры, которые не попали в эксперимент, проводят по старым требованиям. Для расчета потребуются два типа данных:
количество товаров и упаковки, которые предприятие поставило за 2023 год в России;
количество продукции и упаковки, утративших потребительские свойства, которое было утилизировано.
Если организация включена в эксперимент по импорту — понадобятся таможенные декларации на товары.
Важно! Запросить данные о реализованных товарах и упаковке нужно у отдела, который отвечает за учет. Стоит заранее согласовать с отделом форму и перечень сведений, которые вам необходимы, чтобы не получить огромный список, который придется сравнивать с данными, указанными в приложениях к постановлению от 29.12.2023 № 2414 и распоряжении от 31.12.2020 № 3721-р, классификатором ОКПД и ТН ВЭД ЕАЭС.
Когда требуется уплачивать сбор
Обязательство по утилизации или организации утилизации отходов наступает у компаний-производителей:
в дату отгрузки продукции и упаковки;
в дату частичной либо полной оплаты объектов экологического платежа;
в дату, когда товары или упаковка были списаны в связи с браком или порчей.
Обязательства по экосбору у импортеров зависят от того, из какой страны компания или ИП ввезли товар, например:
если импорт осуществляется из государств, включенных в ЕАЭС — обязательство возникает в дату принятия продукции на учет;
при импорте до 01.01.2026 из государств, не включенных в ЕАЭС — в день производства товаров для внутреннего потребления;
при импорте после 01.01.2026 из стран, не включенных в ЕАЭС — уплачивать экологический платеж следует до даты, когда таможня выпустит товар для внутреннего потребления.
Как уплачивать экосбор в 2025 году
Экологический сбор не входит в состав ЕНП, поэтому, чтобы его уплатить, компания или ИП заполняют отдельное платежное поручение и указывают в нем реквизиты Росприроднадзора. Сумму сбора переводят в различные подразделения в зависимости от статуса компании:
производители уплачивают сбор в территориальное ведомство Росприроднадзора по месту, где зарегистрированы компания или предприниматель;
импортеры и предприятия, которые производят и импортируют продукцию — вносят платеж в Центральный аппарат Росприроднадзора.
Реквизиты Центрального аппарата указаны на сайте Росприроднадзора, территориальных ведомств — на региональных порталах. КБК экологического платежа: 0481 12 08010 01 6000 120.
Уплачивать экосбор нужно 15 апреля года, который идет за отчетным периодом. Если дата выпала на выходной день — платеж переводят заранее.
Законодательство постоянно меняется, а штрафы увеличиваются. Поможем отслеживать изменения
Возьмем на себя бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, вовремя внесем все правки в документы
Оставьте контакты, и мы вам перезвоним
Какие отчеты по экосбору сдают в 2025 году
По экологическому платежу сдают четыре формы отчетности. Подробно — в таблице:
Вид отчета
Кто сдает
Форма
Декларация по количеству выпущенной продукции и упаковки
Сдают импортеры и российские производители продукции и упаковки, исключая лица, производящие продукцию на экспорт. Многооборотную упаковку декларируют как товар.
Отчет о выполнении нормативов по утилизации отходов
Сдают ООО и ИП, а также ассоциации, организованные производителями и импортерами в целях выполнения нормативов утилизации.
Расчет суммы экосбора
Сдают производители и импортеры, не выполнившие нормативы утилизации, которые уплачивают экологический сбор.
Уведомление о самостоятельной утилизации
Заполняют импортеры товаров, включенных в особый перечень и ввезенных не из государств ЕАЭС.
Первые три типа отчетов сдают до 15 апреля года, который следует за отчетным периодом. Уведомление о самостоятельно выполненной утилизации подают до даты поступления импортированной продукции на российский рынок. Если дата подачи отчетов выпала на выходной день — следует сдать документы заранее.
Производители подают отчетность в территориальное ведомство Росприроднадзора по месту, где зарегистрировано ООО или ИП. Бизнес, занимающийся импортом — в Центральный аппарат Росприроднадзора. Отправляют отчеты двумя способами через личный кабинет на сайте ведомства или сервис оператора ЭД.
Закон № 451-ФЗ дополнительно освобождает от сдачи отчетов производителей, которые приобретают упаковку для собственной продукции у стороннего поставщика. Если предприниматель или компания реализуют свои товары в такой упаковке — подавать отчеты с данными о ней не нужно.
При расчете экологического платежа по упаковке понадобятся коды и названия по ОКПД и ТН ВЭД ЕАЭС. В перечне упаковки продукции, которая подлежит утилизации, коды и названия не указаны. Но без них не получится сдать отчет по таре и расчет экологического сбора. Поэтому данные о кодах и названиях необходимо запросить у подразделения, отвечающего за учет производства, использования и импорта товаров в упаковке. Если данные по ОКПД и ТН ВЭД ЕАЭС, указанные в ваших документах, не совпадают с теми, которые предложены в личном кабинете природопользователя — нужно составить пояснительную записку и указать в ней, по каким причинам и какие данные различаются. Одна из причин — внесение изменений в классификатор ОКПД.
Ответственность за неуплату экологического платежа
Штрафные санкции применяются за неуплату экосбора и несдачу отчетности.
Нарушение
Сумма штрафа
Юридические лица
ИП
Должностные лица
Не сдали отчетность или отправили документы с опозданием
70 000–150 000 рублей
50 000–70 000 рублей
3000–6000 рублей
Отправили неполный комплект отчетности или представили данные с ошибками
Двукратный размер суммы экологического сбора, но не меньше 250 000 рублей
Двукратный размер суммы экологического сбора, но не менее 100 000 рублей
3000–6000 рублей
Не уплатили экологический сбор
Трехкратный размер суммы экологического сбора, но не меньше 500 000 рублей
Трехкратный размер суммы экологического сбора, но не меньше 250 000 рублей
5000–7000 рублей
Хотите оптимизировать налогообложение?
Выявим налоговые переплаты и поможем сэкономить без ущерба для бизнеса
Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFHXgFTn
Начать дискуссию