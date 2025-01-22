Новый сбор для распространителей онлайн-рекламы в 2025 году

Бизнес, который участвует в создании и распространении рекламы в интернете, с апреля 2025 года будет платить новый сбор. Разобрались, кому точно придется перечислять платеж в бюджет и как правильно это делать.

Для чего ввели сбор, кто будет и не будет платить

Госдума одобрила проект изменений в закон о рекламной деятельности в интернете — они вступят в силу с 1 апреля 2025 года. В нововведениях предусмотрели дополнительное отчисление для ИП и компаний, которые публикуют рекламный контент в интернете. Новую выплату в бюджет назвали сбором — теперь надо перечислять 3% от стоимости услуги за создание и размещение.

Средства будет аккумулировать федеральный бюджет, а потом направит их на поддержку отечественного IT-сектора. На эти отчисления будут улучшать интернет-ресурсы федерального значения — список утвердит Минцифры.

Платить будут все, кто участвует в создании и размещении рекламного контента в интернете:

Распространители. Владельцы сайтов, площадок, социальных сетей, где можно размещать рекламные объявления от заказчиков — физических или юридических лиц. Если распространитель получил деньги, например, за статью или ролик, а не просто выложил рекомендацию в рамках взаимопиара, — он обязан уплатить сбор.

Операторы. Компании, которые помогают с размещением рекламы и предоставляют сопутствующие услуги, например, продвижения или статистики. К ним относятся Яндекс.Директ, VK Реклама, my Target.

Агенты. Компании или ИП, которые помогают сделать рекламный контент, учитывая пожелания клиентов, и выкладывают его на площадке в интернете. Часто агент может быть распространителем, например, диджитал-агентство делает рекламный ролик или статью, а потом публикует его на своем сайте.

Заказчикам рекламы и посредникам, которые участвуют в создании, но не относятся к агентам или распространителям, платить сбор не придется.

Есть исключение — заказчики рекламы тоже должны уплатить рекламный за распространение онлайн-рекламы, если они заказывают услуги у зарубежных компаний или частных лиц. Даже если рекламу опубликуют на территории РФ — отчисление в бюджет придется сделать. Самый популярный пример — реклама в Telegram, так как мессенджер является зарубежной платформой. Его включили в список иностранных приложений 1 марта 2023 года.

Пример. ООО «Июль» хочет прорекламировать новую продукцию своей пекарни — круассаны и маффины. ООО «Июль» обращается к ИП Воронову В.В. — руководителю диджитал-агентства. Воронов предлагает снять ролик про новые товары, а потом выложить на портале-агрегаторе, который делает обзоры на городские заведения общепита. Порталом владеет компания ООО «Где поесть». ООО «Июль» отклоняет предложение о ролике, так как это выходит за рамки рекламного бюджета — самостоятельно нанимает П.П. Петрова — фотографа, который сделает красивые снимки круассанов и маффинов для рекламы на портале. Оформить и выложить фото поручают ИП Воронову В.В.

Пример. ООО «Август» получило заказ от ИП. Александрова А.А. — написать рекламную статью про новую автомойку. В ООО «Август» написали статью и предложили выложить ее на своем сайте, но Александров отказался — сказал, что будет размещать статью самостоятельно на бесплатных ресурсах. В этом случае ООО «Август» не будет платить сбор с оплаты за статью, так как только создало, не выкладывало рекламный контент в сеть.

Сбор будут платить не все распространители, агенты и операторы — есть исключения. От перечислений освободили:

Маркетплейсы.

Бизнес, у которого в уставном капитале есть доля государства или они учреждены госорганами/муниципалитетом. А еще если компания или предприниматель получили государственные субсидии в течение года.

Общероссийские информационные агентства, телеканалы и радиоканалы, которые размещают рекламу и на своих сайтах.

Сайты печатных изданий с большой периодичностью и тиражом, минимальные значения: не реже 1 раза в три месяца, 300 тысяч экземпляров.

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Как и когда платить рекламный сбор за распространение рекламы в интернете

Компаниям и ИП, которые участвуют в создании и публикации рекламы в интернете, придется отчислять 3% с суммы дохода за услуги ежеквартально. В законе указано, что база — доход, полученный от реализации услуг по распространению рекламы в сети «Интернет».

Первый платеж нужно будет сделать в июле 2025 года — перечислить 3% за доходы от рекламных услуг, которые бизнес получил в апреле, мае и июне текущего года.

Следить за суммами и порядком уплаты будет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РКН). У ведомства есть механизм маркировки интернет-рекламы, который поможет собирать нужную информацию для контроля. Сведения поступают в Единый реестр онлайн-рекламы, который доступен для просмотра РКН, ФНС, ФАС.

Наш эксперт предупреждает: с начала года и после вступления в силу изменений закона о «Рекламе» необходимо внимательно следить за нормативными актами и поясняющими письмами министерств. Из-за нового сбора в размере 3% может появиться механизм двойного налогообложения — компании и предприниматели уже уплачивают налоги с прибыли, которые включают доход от рекламной деятельности. А еще сбор в бюджет могут взимать за одну единицу контента дважды: с платформы, на которой будет размещена реклама, и с диджитал-агентства, в котором эту рекламу сделали и выложили.

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