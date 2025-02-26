Доверяй, но проверяй: зачем вашему бизнесу нужен аудитор

Чего ждать предпринимателю от аудиторской проверки
Внешний аудит бизнеса, как процедура диспансеризации — помогает выявить болевые точки до того, как они существенно повлияют на прибыль или привлекут внимание ФНС.
Чтобы не ждать выездной проверки налоговиков, можно провести независимый аудит, в ходе которого специалист проанализирует:
состояние бухгалтерской, налоговой и финансовой отчетности;
процессы ведения бухучета;
учетную политику компании;
сроки и правильность оформления операций по движению денег и других ресурсов бизнеса;
прозрачность финансовых и хозяйственных операций, соответствие их нормам закона — оценит «привлекательность» компании для ФНС и других контролирующих органов.
Наш аудитор-эксперт с опытом работы свыше 9 лет подчеркивает: грамотный специалист составит полное заключение и найдет ошибки до того, как они станут фатальными для бизнеса. Собственнику не стоит предвзято или с опасением относится к аудиту — важно помнить, что можно понести ответственность вплоть до уголовной, например, за существенные нарушения налогового законодательства.
По итогам аудита владелец бизнеса сможет:
оценить профессионализм своего коллектива бухгалтеров и кадровиков;
выявить случаи мошенничества, если они были;
устранить риски санкций и штрафов;
получить полную картину о количестве активов, которыми он располагает.
Важность последнего пункта многие предприниматели недооценивают — считают, что аудит подсветит только ошибки в бухгалтерском и налоговом учете. Но аудитор может подсказать бизнесмену, например, что финансовые активы компании меньше, чем он думает, или срок окупаемости из-за ошибок в налоговом учете увеличился — не позволит масштабировать компанию в течение определенного времени.
Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» может провести полную проверку вашего бизнеса или сделать экспресс-аудит. Наш эксперт промониторит состояние всех учетных функций, оценит работу бухгалтеров и кадровиков, даст рекомендации по ведению учета без ошибок в соответствии с нормами законодательства.
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Как подготовиться к аудиторской проверке
Если вы заказываете аудит, то можете самостоятельно определить участки учета, которые хотите проверить. Но можно выбрать и другой подход — поручить аудитору полную проверку отчетности — предоставить все документы, чтобы максимально обезопасить бизнес от ошибок.
Что надо подготовить до визита проверяющего или обеспечить доступ, если какие-то документы представлены только в электронном виде:
Полный комплект бухгалтерской отчетности — все формы, включая приложения.
Налоговую отчетность.
Акты сверок с контрагентами.
Первичную документацию.
Кадровые документы и зарплатные ведомости.
Отчетность по инвентаризации.
Аудитор может запросить документы и анализировать их удаленно или приехать на место, чтобы в ходе проверки сразу брать разъяснения у ответственных лиц.
Как проходит аудиторская проверка
Ход проверки может отличаться в зависимости от объема мониторинга или принципа работы аудитора, но есть общие этапы. Например, специалист может придерживаться такого порядка:
Изучить результаты прошлых аудиторских проверок, чтобы выявить цепочку или закономерность ошибок.
Провести беседу с ответственными лицами: бухгалтерами, кадровиками, сотрудниками, клиентами, поставщиками. Личные беседы или общение через мессенджеры с большим кругом лиц, которые участвуют в бизнес-процессах, помогут вскрыть факты мошенничества или злоупотребления положением.
Проверить бухгалтерскую, налоговую, кадровую и финансовую отчетность. На данном этапе бухгалтер может сопоставлять «первичку» с отчетами, смотреть правильность расчета зарплаты и величину налоговых отчислений.
Проанализировать состояние кредиторской и дебиторской задолженности, просмотреть акты сверки с поставщиками.
Оценить правильность и полноту текста учетной политики.
Проверить состояние активов и ресурсов компании.
Оценить прозрачность сделок, репутацию поставщиков и контрагентов.
Подготовить аудиторское заключение — перечислить ошибки, подсветить возможные штрафы за нарушения и дать рекомендации, как устранить пробелы в учете прямо сейчас и избежать их в будущем.
Почему не стоит откладывать аудит
Наши эксперты перечислили причины, почему следует устроить проверку бизнеса как можно раньше:
Найти ошибки в бухгалтерском, налоговом и кадровом учете до сдачи отчетности. Так получится не привлекать внимание налоговых органов «уточненками».
Оценить надежность и репутацию своих контрагентов — своевременно расторгнуть договоры с компаниями-«однодневками» и держать дебиторскую и кредиторскую задолженность под контролем.
Специалисты «ПЭБ» обращают внимание — сейчас ФНС может мониторить «благонадежность» компаний ежемесячно по базам, а инспекторы отдела выездных проверок постоянно уточняют фактическое расположение ИП и ООО по их адресам: наличие офиса, вывески, сотрудников. Оперативный аудит поможет позаботиться о репутации и не навлечь на бизнес выездную проверку.
Определить скрытые резервы. Лишних денег в бизнесе не бывает — аудитор может выявить большие переплаты в бюджет, например, подсказать пути оптимизации налогового бремени или сохранить право на вычет НДС. Такая помощь компании в моменте может, например, устранить кассовые разрывы или найти ресурсы для немедленного масштабирования.
Оспорить претензии контролирующих органов. Иногда у компетентного аудитора получается оспорить итоги проверки и доначисления налогов. Например, доказать, что выплаты самозанятым были правомерны — работы носили разовый характер, а сам плательщик налога на профессиональный доход обладал уникальными навыками — в штате работодателя не было аналогичного специалиста.
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