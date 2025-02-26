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Доверяй, но проверяй: зачем вашему бизнесу нужен аудитор

Иногда кажется, что дела компании идут хорошо, но в бухгалтерском или налоговом учете могут таиться ошибки, которые переносят из года в год — последствия накопят критическую массу и привлекут внимание контролирующих органов. Рассказали, как этого не допустить и защитить ответственных лиц компании.

Чего ждать предпринимателю от аудиторской проверки

Внешний аудит бизнеса, как процедура диспансеризации — помогает выявить болевые точки до того, как они существенно повлияют на прибыль или привлекут внимание ФНС.

Чтобы не ждать выездной проверки налоговиков, можно провести независимый аудит, в ходе которого специалист проанализирует:

  • состояние бухгалтерской, налоговой и финансовой отчетности;

  • процессы ведения бухучета;

  • учетную политику компании;

  • сроки и правильность оформления операций по движению денег и других ресурсов бизнеса;

  • прозрачность финансовых и хозяйственных операций, соответствие их нормам закона — оценит «привлекательность» компании для ФНС и других контролирующих органов.

Наш аудитор-эксперт с опытом работы свыше 9 лет подчеркивает: грамотный специалист составит полное заключение и найдет ошибки до того, как они станут фатальными для бизнеса. Собственнику не стоит предвзято или с опасением относится к аудиту — важно помнить, что можно понести ответственность вплоть до уголовной, например, за существенные нарушения налогового законодательства. 

По итогам аудита владелец бизнеса сможет:

  • оценить профессионализм своего коллектива бухгалтеров и кадровиков;

  • выявить случаи мошенничества, если они были;

  • устранить риски санкций и штрафов;

  • получить полную картину о количестве активов, которыми он располагает. 

Важность последнего пункта многие предприниматели недооценивают — считают, что аудит подсветит только ошибки в бухгалтерском и налоговом учете. Но аудитор может подсказать бизнесмену, например, что финансовые активы компании меньше, чем он думает, или срок окупаемости из-за ошибок в налоговом учете увеличился — не позволит масштабировать компанию в течение определенного времени.

Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» может провести полную проверку вашего бизнеса или сделать экспресс-аудит. Наш эксперт промониторит состояние всех учетных функций, оценит работу бухгалтеров и кадровиков, даст рекомендации по ведению учета без ошибок в соответствии с нормами законодательства. 

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Как подготовиться к аудиторской проверке

Если вы заказываете аудит, то можете самостоятельно определить участки учета, которые хотите проверить. Но можно выбрать и другой подход — поручить аудитору полную проверку отчетности — предоставить все документы, чтобы максимально обезопасить бизнес от ошибок.

Что надо подготовить до визита проверяющего или обеспечить доступ, если какие-то документы представлены только в электронном виде:

  • Полный комплект бухгалтерской отчетности — все формы, включая приложения.

  • Налоговую отчетность.

  • Акты сверок с контрагентами.

  • Первичную документацию.

  • Кадровые документы и зарплатные ведомости.

  • Отчетность по инвентаризации.

Аудитор может запросить документы и анализировать их удаленно или приехать на место, чтобы в ходе проверки сразу брать разъяснения у ответственных лиц.

Как проходит аудиторская проверка

Ход проверки может отличаться в зависимости от объема мониторинга или принципа работы аудитора, но есть общие этапы. Например, специалист может придерживаться такого порядка:

  1. Изучить результаты прошлых аудиторских проверок, чтобы выявить цепочку или закономерность ошибок.

  2. Провести беседу с ответственными лицами: бухгалтерами, кадровиками, сотрудниками, клиентами, поставщиками. Личные беседы или общение через мессенджеры с большим кругом лиц, которые участвуют в бизнес-процессах, помогут вскрыть факты мошенничества или злоупотребления положением.

  3. Проверить бухгалтерскую, налоговую, кадровую и финансовую отчетность. На данном этапе бухгалтер может сопоставлять «первичку» с отчетами, смотреть правильность расчета зарплаты и величину налоговых отчислений.

  4. Проанализировать состояние кредиторской и дебиторской задолженности, просмотреть акты сверки с поставщиками.

  5. Оценить правильность и полноту текста учетной политики.

  6. Проверить состояние активов и ресурсов компании.

  7. Оценить прозрачность сделок, репутацию поставщиков и контрагентов.

  8. Подготовить аудиторское заключение — перечислить ошибки, подсветить возможные штрафы за нарушения и дать рекомендации, как устранить пробелы в учете прямо сейчас и избежать их в будущем.

Почему не стоит откладывать аудит

Наши эксперты перечислили причины, почему следует устроить проверку бизнеса как можно раньше:

  • Найти ошибки в бухгалтерском, налоговом и кадровом учете до сдачи отчетности. Так получится не привлекать внимание налоговых органов «уточненками». 

  • Оценить надежность и репутацию своих контрагентов — своевременно расторгнуть договоры с компаниями-«однодневками» и держать дебиторскую и кредиторскую задолженность под контролем. 

Специалисты «ПЭБ» обращают внимание — сейчас ФНС может мониторить «благонадежность» компаний ежемесячно по базам, а инспекторы отдела выездных проверок постоянно уточняют фактическое расположение ИП и ООО по их адресам: наличие офиса, вывески, сотрудников. Оперативный аудит поможет позаботиться о репутации и не навлечь на бизнес выездную проверку.

  • Определить скрытые резервы. Лишних денег в бизнесе не бывает — аудитор может выявить большие переплаты в бюджет, например, подсказать пути оптимизации налогового бремени или сохранить право на вычет НДС. Такая помощь компании в моменте может, например, устранить кассовые разрывы или найти ресурсы для немедленного масштабирования.

  • Оспорить претензии контролирующих органов. Иногда у компетентного аудитора получается оспорить итоги проверки и доначисления налогов. Например, доказать, что выплаты самозанятым были правомерны — работы носили разовый характер, а сам плательщик налога на профессиональный доход обладал уникальными навыками — в штате работодателя не было аналогичного специалиста.

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