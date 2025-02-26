Доверяй, но проверяй: зачем вашему бизнесу нужен аудитор

Внешний аудит бизнеса, как процедура диспансеризации — помогает выявить болевые точки до того, как они существенно повлияют на прибыль или привлекут внимание ФНС.

Чтобы не ждать выездной проверки налоговиков, можно провести независимый аудит, в ходе которого специалист проанализирует:

состояние бухгалтерской, налоговой и финансовой отчетности;

процессы ведения бухучета;

учетную политику компании;

сроки и правильность оформления операций по движению денег и других ресурсов бизнеса;

прозрачность финансовых и хозяйственных операций, соответствие их нормам закона — оценит «привлекательность» компании для ФНС и других контролирующих органов.

Наш аудитор-эксперт с опытом работы свыше 9 лет подчеркивает: грамотный специалист составит полное заключение и найдет ошибки до того, как они станут фатальными для бизнеса. Собственнику не стоит предвзято или с опасением относится к аудиту — важно помнить, что можно понести ответственность вплоть до уголовной, например, за существенные нарушения налогового законодательства.

По итогам аудита владелец бизнеса сможет:

оценить профессионализм своего коллектива бухгалтеров и кадровиков;

выявить случаи мошенничества, если они были;

устранить риски санкций и штрафов;

получить полную картину о количестве активов, которыми он располагает.

Важность последнего пункта многие предприниматели недооценивают — считают, что аудит подсветит только ошибки в бухгалтерском и налоговом учете. Но аудитор может подсказать бизнесмену, например, что финансовые активы компании меньше, чем он думает, или срок окупаемости из-за ошибок в налоговом учете увеличился — не позволит масштабировать компанию в течение определенного времени.

Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» может провести полную проверку вашего бизнеса или сделать экспресс-аудит. Наш эксперт промониторит состояние всех учетных функций, оценит работу бухгалтеров и кадровиков, даст рекомендации по ведению учета без ошибок в соответствии с нормами законодательства.