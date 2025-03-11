Дробление бизнеса: разбор реальных случаев и судебная практика

Какие схемы дробления ФНС рассматривает в приоритетном порядке
Практику дробления бизнеса на основе 400 арбитражных дел Федеральная налоговая служба собрала в письме от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@. Там можно ознакомиться с 17 видами обстоятельств, которые инспектор может предъявить в качестве доказательств незаконного разделения.
Учитывая этот перечень обстоятельств, налоговики обращают внимание на схемы, которые чаще всего создают бизнесмены, чтобы уйти от налогов:
Компания или предприниматель ведет деятельность через подставное лицо, которое применяет специальный налоговый режим. В свою очередь, это лицо ведет ее не в целях получения прибыли и не осуществляет фактическое руководство бизнесом, а просто подписывает документы в интересах владельца компании или предпринимателя без спецрежима. Зачастую подпись подставного лица копируют и применяют без его ведома.
Компании и предприниматели имеют одну группу сотрудников и одни и те же ресурсы для осуществления разных бизнесов. Руководители компаний или индивидуальные предприниматели тесно сотрудничают и принимают общие или взаимодополняющие решения по ключевым организационным вопросам бизнесов друг друга.
Компании или предприниматели имеют разные производственные структуры, офисы и штат сотрудников, но составляют одну производственную цепочку. Например, ИП производит запчасти для товаров общества с ограниченной ответственностью. ООО не только платит ИП за запчасти, но и передает ему часть выручки от продажи товаров на зарплату сотрудникам или закупку производственного оборудования.
Эксперт обращает внимание: ФНС серьезно относится к теме дробления и пытаются удержать предпринимателей от незаконных схем высокими штрафами. Например, если инспектор докажет умысел в уклонении от налога, то штраф составит не 20%, а 40%. Кроме того, если сумма незаконной налоговой оптимизации будет значительной, то появятся основания для возбуждения уголовного дела. Такую позицию налоговая служба изложила в письме от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@.
Компаний и предпринимателей на УСН много, бенефициар — один
Владелец местной торговой сети продуктовых магазинов не стал дожидаться наступления налоговой реформы. Еще в 2024 году он разделил свой бизнес на несколько ООО и ИП на УСН. Каждый магазин стал отдельным обществом с ограниченной ответственностью, а для «надежности» бизнесмен сделал разные вывески и названия обществ.
Закупку товаров от оптовиков для реализации в магазинах занималось ООО «Оптовик», маркетологи, руководители и бухгалтеры магазинов вошли в ООО «Управленец», а складом, который аккумулировал в себе товары ООО «Оптовик» и распределял их по магазинам, заведовал ИП на УСН — родственник конечного бенефициара.
ФНС организовали выездную проверку и признали группу юрлиц и ИП одной структурой. Их суммарная выручка превысила 60 миллионов рублей в год, значит, требование о доначислении НДС — законно. Инспекторы пояснили, что в данном случае необходимо было изменить структуру бизнеса, определить единого руководителя и платить НДС по ставке 5 или 7%, так как бизнес не стал пользоваться правом на вычет входного НДС.
Наш эксперт обращает внимание: амнистией по дроблению могут воспользоваться только те предприниматели, которые в 2025–2026 добровольно откажутся от схем дробления до визита налоговой.
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Общий офис, общее дело
Компания на УСН не хотела переходить на ОСНО, чтобы не платить больше налог и усложнять учет — раздробилось на две компании. Чтобы не привлекать внимания ФНС, они распределили производственную деятельности на этапы, зарегистрировали разные ОКВЭД. При вызове в инспекцию руководители пояснили, что просто снимают один офис вместе в целях экономии — это не запрещено законом.
Но инспекторы провели выездную проверку и выяснили — компании не только снимают один офис, но и имеют общий контактный телефон, лицензии на бухгалтерский софт и другие производственные программы, например, AutoCAD. Более того, бухгалтерские и кадровые документы хранятся в несгораемых шкафах, которые находятся в одном помещении — доступ в него имеют сотрудники обеих компаний. Руководитель одной из компаний перечислял в управляющую компанию и коммунальные службы платежи за все здание, закрывая долги обеих организаций.
Кадровый учет предприятий тоже взаимосвязан — работники увольнялись из одной компании и тут же устраивались в другую.
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ИП вместо сотрудников
Офлайн-магазин занимался продажей бытовой техники, компьютеров и гаджетов. Руководитель уговорил ведущих продавцов-консультантов открыть ИП и заключить договоры с магазином.
Таким образом, в торговом зале находились предприниматели, которые обслуживали клиентов на территории и в интересах другого ООО. Продажи дробились — частично записывались на ООО, частично на предпринимателей.
Дополнительно руководитель офлайн-магазина экономил на НДФЛ сотрудников, оплачивая предпринимателям-консультантам возмещение ежегодных взносов ИП «за себя» и налога на УСН 6%.
Как предпринимателю доначислят налоги, если обвинят в дроблении
Все, что было уплачено раньше — зачтут. Если УСН применяли незаконно, то сумму налогов, которые уже перечислили в бюджет в статусе «упрощенцев», вычтут при определении размера налогов по ОСНО, пеней и штрафов, которые начислят инспекторы организатору схемы дробления.
Зачет проведут в рамках периодов, которые вошли проверку — начнут с более ранних. С первой даты периода будут считать штрафы и пени, которые придется заплатить конечному бенефициару.
Как случаи дробления разбирают суды
Случается, что компании не согласны с доводами ФНС и обращаются в арбитражный суд — указывают, что несколько компаний и ИП в собственности одного лица — это не дробление, а оптимизация управления бизнесом.
Суды не всегда соглашаются с мнением инспекторов — в практике есть несколько случаев, когда наличие у одного бенефициара несколько ООО и ИП считали обоснованным. Главный критерий для суда — структура управления.
Судьи могут отклонить требования о доначислении налогов, если у компаний или ИП:
есть собственный персонал, который не «перетекает» к друг другу, а у руководителей нет «перекрестных доверенностей»;
ключевые решения компаний и ИП не совершались в один временной отрезок;
есть возможность работать обособленно;
разные ниши на рынке, удаленное местоположение;
налажено самостоятельное обеспечение матресурсами и оборудованиями, есть разные поставщики.
Обоснование — постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 07.02.2020 № Ф01-8278/2019 по делу № А11-11907/2017.
Другой важный критерий — финансовые потоки. Инспекторы, зачастую, смотрят на деньги — важно, чтобы ИП и компании не платили друг за друга, например, коммунальные платежи или задолженность поставщикам.
Обоснование — постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 17.01.2024 № Ф06-11548/2023 по делу № А12-33427/2022 и от 20.10.2023 № Ф06-9285/2023 по делу № А55-38711/2022, Северо-Западного округа от 19.03.2020 № Ф07-759/2020 по делу № А13-18722/2017.
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Комментарии1
Что-то здесь не то. Вы всё рассказываете, как свершившуюся историю, хотя 60 млн, 5 и 7%- история, самое раннее, будущего апреля. Понимаете, о чём пишите?