Дробление бизнеса: разбор реальных случаев и судебная практика

Владелец местной торговой сети продуктовых магазинов не стал дожидаться наступления налоговой реформы. Еще в 2024 году он разделил свой бизнес на несколько ООО и ИП на УСН. Каждый магазин стал отдельным обществом с ограниченной ответственностью, а для «надежности» бизнесмен сделал разные вывески и названия обществ.

Закупку товаров от оптовиков для реализации в магазинах занималось ООО «Оптовик», маркетологи, руководители и бухгалтеры магазинов вошли в ООО «Управленец», а складом, который аккумулировал в себе товары ООО «Оптовик» и распределял их по магазинам, заведовал ИП на УСН — родственник конечного бенефициара.

ФНС организовали выездную проверку и признали группу юрлиц и ИП одной структурой. Их суммарная выручка превысила 60 миллионов рублей в год, значит, требование о доначислении НДС — законно. Инспекторы пояснили, что в данном случае необходимо было изменить структуру бизнеса, определить единого руководителя и платить НДС по ставке 5 или 7%, так как бизнес не стал пользоваться правом на вычет входного НДС.

Наш эксперт обращает внимание: амнистией по дроблению могут воспользоваться только те предприниматели, которые в 2025–2026 добровольно откажутся от схем дробления до визита налоговой.

Команда «Первой Экспертной Бухгалтерии» найдет законные методы оптимизации налогового бремени. Проанализируем — использует ли предприниматель все положенные вычеты, определим оптимальный режим налогообложения, заменим собой штатных сотрудников в целях экономии фонда оплаты труда. Посмотрите условия наших тарифов — можно получить несколько специалистов разного профиля вместо одного бухгалтера.