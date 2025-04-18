Досудебная претензия: образец, сроки, как написать

Когда письмо-претензия обязательна

Досудебный порядок разрешения конфликтов позволяет сократить число судебных процессов, так как тяжбы вредят репутации компаний и чреваты издержками. В суд идут, только когда иначе договориться не удалось.

Подать письмо-претензию могут друг другу организации, ИП и физлица-самозанятые.

Есть ряд деловых отношений и сфер, когда попытка разрешить конфликт с помощью досудебной претензии обязательна.

Например:

возникли споры о взыскании средств по договорным отношениям (оплата счета, аванс, частичное взыскание);

спорные моменты по госконтрактам;

досудебная претензия по договору аренды или найма;

споры в сферах грузоперевозок;

споры в области защиты прав на товарный знак и других исключительных прав.

Компании вправе установить собственный порядок разрешения деловых споров прямо при заключении договора.

Давид Алмазов, руководитель юридического отдела ПЭБ: Если договором не предусмотрен претензионный порядок, то срок рассмотрения направленной претензии будет общим в 30 календарных дней. При договорных отношениях рекомендуется предусматривать порядок направления и рассмотрения претензий.

Пример 1. Компании А и Б договорились о поставке запасных частей для промышленного оборудования. Поставщик Б не уложился в срок, из-за чего производитель А понес убытки. Организация А пишет в адрес Б претензию с требованием погасить сумму ущерба плюс неустойку.

Пример 2. Арендатор В не оплатил аренду в пользу Г. Руководство Г направило В письмо с условием погасить задолженность и угрозой расторжения договора.

Пример 3. Компания Д подала заявление на выплату страховки после ДТП с участием корпоративного транспорта. Страховая задерживает выплату, ссылаясь на дополнительные проверки. Компания Д направила досудебную претензию в страховую компанию с требованием выплатить возмещение, так как срок рассмотрения истек.