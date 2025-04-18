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Досудебная претензия: образец, сроки, как написать

Если контрагент нарушил условия договора, нет смысла бежать в суд сразу. Иск отклонят, поскольку компании не попытались решить спор сами. Разбираем, как написать досудебную претензию, когда без документа не обойтись и какие варианты событий возможны.

Досудебная претензия — это письмо с требованием уладить спор и предупреждением пойти в суд в противном случае.

Когда письмо-претензия обязательна

Досудебный порядок разрешения конфликтов позволяет сократить число судебных процессов, так как тяжбы вредят репутации компаний и чреваты издержками. В суд идут, только когда иначе договориться не удалось. 

Подать письмо-претензию могут друг другу организации, ИП и физлица-самозанятые. 

Есть ряд деловых отношений и сфер, когда попытка разрешить конфликт с помощью досудебной претензии обязательна.

Например: 

  • возникли споры о взыскании средств по договорным отношениям (оплата счета, аванс, частичное взыскание);

  • спорные моменты по госконтрактам;

  • досудебная претензия по договору аренды или найма;

  • споры в сферах грузоперевозок;

  • споры в области защиты прав на товарный знак и других исключительных прав.

Компании вправе установить собственный порядок разрешения деловых споров прямо при заключении договора. 

Давид Алмазов, руководитель юридического отдела ПЭБ:

Если договором не предусмотрен претензионный порядок, то срок рассмотрения направленной претензии будет общим в 30 календарных дней. При договорных отношениях рекомендуется предусматривать порядок направления и рассмотрения претензий.

Пример 1. Компании А и Б договорились о поставке запасных частей для промышленного оборудования. Поставщик Б не уложился в срок, из-за чего производитель А понес убытки. Организация А пишет в адрес Б претензию с требованием погасить сумму ущерба плюс неустойку.

Пример 2. Арендатор В не оплатил аренду в пользу Г. Руководство Г направило В письмо с условием погасить задолженность и угрозой расторжения договора.

Пример 3. Компания Д подала заявление на выплату страховки после ДТП с участием корпоративного транспорта. Страховая задерживает выплату, ссылаясь на дополнительные проверки. Компания Д направила досудебную претензию в страховую компанию с требованием выплатить возмещение, так как срок рассмотрения истек.

Когда досудебная претензия не нужна

Есть исключения, где соблюдение досудебного порядка не обязательно, в т.ч. когда процессуальным законодательством закреплены особенности их рассмотрения:

  • дела о банкротстве (вступление в реестр);

  • корпоративные споры (оспаривание решений);

  • об установлении фактов, имеющих юридическое значение;

  • конфликты, связанные с деятельностью судов (подача искового заявления после отмены судебного приказа).

Пример. Миноритарный акционер компании не согласен с решением общего собрания акционеров увеличить уставной капитал. Он считает действия незаконными, так как его доля размоется. Несогласный вправе обратиться в суд напрямую для признания решения недействительным.

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Как составить досудебную претензию

В российском законодательстве нет формы или требований к тексту претензии. Тем не менее это письмо — «спусковой крючок» к официальному судебному разбирательству, его обязательно изучит судья на соответствие исковым требованиям. Досудебная претензия должна быть похожа по сути и по форме на исковое заявление.

Далее рассмотрим основные блоки претензии.

Шапка письма

Вот информация, которую следует отразить в начале документа:

  • полное название компании, включая организационно-правовую форму (ООО, ПАО, НКО и др.) либо ФИО (для ИП);

  • ОГРН/ОГРНИП и/или ИНН (для однозначной интерпретации);

  • контактные данные: юридический адрес контрагента с почтовым индексом, электронный адрес, номер телефона;

  • все перечисленные данные, но уже для адресанта-заявителя;

  • номер и дата исходящего письма (по журналу исходящих);

  • название документа (досудебная претензия / претензия).

Если в споре участвуют несколько сторон, можно указать данные дополнительных участников в шапке письма для копий.

Описание ситуации

В начале письма кратко изложите факты, которые предшествовали спору. Рекомендуем делать это в хронологической последовательности. 

Укажите реквизиты (дата, номер, тип соглашения, общая сумма или объем поставки) и пункты договора, которые были нарушены. 

Опишите чуть подробнее, что именно пошло не так: нарушен срок, доля брака превышает допустимый по договору, поставка не в том объеме и др.

Если инцидент имел негативные последствия, осветите их. 

Допустим:

  • из-за сорванных сроков производитель не уложился в требования по другому контракту и потерпел убытки (рассчитайте точную сумму);

  • из-за услуги, которую оказали не должным образом, компанию оштрафовали государственные органы;

  • вследствие ошибочного отключения от интернета провайдером офис был на сутки отключен от сети и понес ущерб из-за простоя;

Ни один пункт не должен был голословным. Каждое утверждение будьте готовы подтвердить документально

Примеры таких документов: 

  • протокол осмотра и заключение внутреннего или стороннего эксперта (для оценки ущерба);

  • фото-, аудио- и видеоматериалы;

  • первичная бухгалтерская документация (акты, накладные);

  • смета работ;

  • акт сверки;

  • банковские выписки (для подтверждения оплаты или отсутствия перевода) и т.д. 

Оформите копии документов и перечислите их в приложении. Часть из них наверняка есть у контрагента, но подготовка пакета скорее всего ускорит процесс.

Давид Алмазов, руководитель юридического отдела ПЭБ:

Случается так, что договора нет, например в сделках с фрилансерами или на полном доверии. В этом случае для обоснования претензии следует поднять и задокументировать переписку в мессенджерах или по электронной почте, с указанием даты и времени, когда договоренности были достигнуты.

В случае финансовых споров обоснуйте разумность сроков ожидания средств (к примеру, 7 дней) и подтвердите отсутствие перевода банковской выпиской.

Требования

После описания ситуации укажите желаемые сроки и порядок рассмотрения досудебной претензии, с учетом  информации отраженной в договоре. Также сделайте ссылки на соответствующие статьи нормативного правового акта подкрепляющие Ваши доводы.

Как правило, требования касаются: 

  • финансов — вернуть уплаченные деньги, оплатить счет за поставку или услуги, возместить ущерб, заплатить неустойку или штраф по договору

  • определенных действий от контрагента — заменить товар, часть поставки, привезти дополнительные объемы продукции, исправить недочеты, выполнить оставшиеся услуги по договору и т.д.

Давид Алмазов, руководитель юридического отдела ПЭБ:

В тексте одной претензии может быть несколько требований, финансовых и нефинансовых. К примеру, допоставить товар, который покрывал бы долю брака, и уплатить неустойку. Читатель должен истолковать требования однозначно.

Все конкретные суммы обязательно обоснуйте прозрачными расчетами. Для удобства скопируйте в текст банковские реквизиты компании.

Предупреждение о судебном порядке разрешения спора

В заключительной части обозначьте срок рассмотрения досудебной претензии. Стандартный период ответа — 30 дней — обговорен в Гражданском кодексе. Но если в договоре прописаны меньшие сроки, например 14 дней, можно ориентироваться на них.

Срок нужно указать, чтобы избежать недоразумения, когда контрагент ответил, а судопроизводство уже инициировано.

Обозначьте одним предложением намерение обратиться в суд, если указанные требования не будут выполнены.

Давид Алмазов, руководитель юридического отдела ПЭБ:

Важная деталь: письмо подписывает либо руководитель, либо уполномоченный сотрудник на основании доверенности.

Впоследствии суд может придраться к документу, подписанному рядовым менеджером. Заверять письмо у нотариуса не нужно, достаточно зарегистрировать исходящее. 

Как доставить претензию

Письмо с требованиями важно доставить по всем правилам, чтобы в суде к истцу не было вопросов.

Вот несколько способов отправить требования контрагенту.

«Почтой России» или курьерской службой

Отправить досудебную претензию следует заказным письмом на юридический адрес, с уведомлением о вручении и с описью вложения.  

Чек с почты и уведомление нужно сохранить. Это докажет суду, что письмо отправлено и получено.

Доставить лично

Вариант для компаний, имеющих физические офисы в том же городе или хотя бы регионе.

Давид Алмазов, руководитель юридического отдела ПЭБ:

Если отправляете претензию нарочно, советуем сделать копию документа, на котором вторая сторона сделает отметку о номере и дате входящего документа.

По электронной почте

Уместно отразить в договоре более быстрый способ коммуникации при спорах — перечислить электронные адреса для требований.

Если вы отправите только электронное письмо, а пункта об официальной переписке по электронной почте или в мессенджерах в договоре нет, суд может посчитать, что досудебное урегулирование не прошло по всем правилам.

Давид Алмазов, руководитель юридического отдела ПЭБ:

Ваша задача — сделать все возможное, чтобы контрагент получил претензию. Уместно совместить несколько способов. Например, направить письмо на юридический адрес, продублировать его на все доступные электронные адреса, сохранив скриншот о доставке, а также уточнить по телефону или в мессенджере, что скан письма получен.

Сроки

Для подавляющего большинства рассматриваемых дел срок исковой давности — три года. В отдельных случаях этот срок ниже (например, есть всего полгода, чтобы предъявить требования в сфере железнодорожных перевозок). Если в договоре прописаны иные сроки, после которых подать претензию нельзя, следует придерживаться их.

Так, в спорах по договорам поставки логично направить претензию не откладывая, пока в наличии доказательная база. А для договоров аренды необходимости торопиться нет.

Что дальше

После подачи претензии следует выждать разумный срок: 30 дней по ГК или менее (по договору). 

Дальнейший ход событий зависит от решения контрагента. Возможны три ситуации:

  1. Контрагент согласился с требованиями в полном объеме и исполнил их (оплатил счет с неустойкой, вернул деньги, исправил недочеты в работах).

  2. Вы так и не получили ответа или получили четкий отказ удовлетворить требования. Досудебный порядок полностью исполнен, можно идти в суд с исковым заявлением.

  3. Контрагент частично соглашается с требованиями, просит рассрочку платежа, спорит с размером компенсации и т.д. В этой ситуации вы либо идете на переговоры, либо в суд, если ваши требования окончательные.

Давид Алмазов, руководитель юридического отдела ПЭБ:

Суд неизбежен, если в ответ на досудебную претензию вы получаете требования уже в свой адрес. 

К примеру, компания недовольна работами, которые выполнил подрядчик. Но, по мнению исполнителя, все работы выполнены по договору и в полном объеме, а огласка инцидента нанесла ущерб репутации подрядчика.

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