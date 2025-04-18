Досудебная претензия: образец, сроки, как написать

Досудебная претензия — это письмо с требованием уладить спор и предупреждением пойти в суд в противном случае.
Когда письмо-претензия обязательна
Досудебный порядок разрешения конфликтов позволяет сократить число судебных процессов, так как тяжбы вредят репутации компаний и чреваты издержками. В суд идут, только когда иначе договориться не удалось.
Подать письмо-претензию могут друг другу организации, ИП и физлица-самозанятые.
Есть ряд деловых отношений и сфер, когда попытка разрешить конфликт с помощью досудебной претензии обязательна.
Например:
возникли споры о взыскании средств по договорным отношениям (оплата счета, аванс, частичное взыскание);
спорные моменты по госконтрактам;
досудебная претензия по договору аренды или найма;
споры в сферах грузоперевозок;
споры в области защиты прав на товарный знак и других исключительных прав.
Компании вправе установить собственный порядок разрешения деловых споров прямо при заключении договора.
Давид Алмазов, руководитель юридического отдела ПЭБ:
Если договором не предусмотрен претензионный порядок, то срок рассмотрения направленной претензии будет общим в 30 календарных дней. При договорных отношениях рекомендуется предусматривать порядок направления и рассмотрения претензий.
Пример 1. Компании А и Б договорились о поставке запасных частей для промышленного оборудования. Поставщик Б не уложился в срок, из-за чего производитель А понес убытки. Организация А пишет в адрес Б претензию с требованием погасить сумму ущерба плюс неустойку.
Пример 2. Арендатор В не оплатил аренду в пользу Г. Руководство Г направило В письмо с условием погасить задолженность и угрозой расторжения договора.
Пример 3. Компания Д подала заявление на выплату страховки после ДТП с участием корпоративного транспорта. Страховая задерживает выплату, ссылаясь на дополнительные проверки. Компания Д направила досудебную претензию в страховую компанию с требованием выплатить возмещение, так как срок рассмотрения истек.
Когда досудебная претензия не нужна
Есть исключения, где соблюдение досудебного порядка не обязательно, в т.ч. когда процессуальным законодательством закреплены особенности их рассмотрения:
дела о банкротстве (вступление в реестр);
корпоративные споры (оспаривание решений);
об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
конфликты, связанные с деятельностью судов (подача искового заявления после отмены судебного приказа).
Пример. Миноритарный акционер компании не согласен с решением общего собрания акционеров увеличить уставной капитал. Он считает действия незаконными, так как его доля размоется. Несогласный вправе обратиться в суд напрямую для признания решения недействительным.
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Как составить досудебную претензию
В российском законодательстве нет формы или требований к тексту претензии. Тем не менее это письмо — «спусковой крючок» к официальному судебному разбирательству, его обязательно изучит судья на соответствие исковым требованиям. Досудебная претензия должна быть похожа по сути и по форме на исковое заявление.
Далее рассмотрим основные блоки претензии.
Шапка письма
Вот информация, которую следует отразить в начале документа:
полное название компании, включая организационно-правовую форму (ООО, ПАО, НКО и др.) либо ФИО (для ИП);
ОГРН/ОГРНИП и/или ИНН (для однозначной интерпретации);
контактные данные: юридический адрес контрагента с почтовым индексом, электронный адрес, номер телефона;
все перечисленные данные, но уже для адресанта-заявителя;
номер и дата исходящего письма (по журналу исходящих);
название документа (досудебная претензия / претензия).
Если в споре участвуют несколько сторон, можно указать данные дополнительных участников в шапке письма для копий.
Описание ситуации
В начале письма кратко изложите факты, которые предшествовали спору. Рекомендуем делать это в хронологической последовательности.
Укажите реквизиты (дата, номер, тип соглашения, общая сумма или объем поставки) и пункты договора, которые были нарушены.
Опишите чуть подробнее, что именно пошло не так: нарушен срок, доля брака превышает допустимый по договору, поставка не в том объеме и др.
Если инцидент имел негативные последствия, осветите их.
Допустим:
из-за сорванных сроков производитель не уложился в требования по другому контракту и потерпел убытки (рассчитайте точную сумму);
из-за услуги, которую оказали не должным образом, компанию оштрафовали государственные органы;
вследствие ошибочного отключения от интернета провайдером офис был на сутки отключен от сети и понес ущерб из-за простоя;
Ни один пункт не должен был голословным. Каждое утверждение будьте готовы подтвердить документально.
Примеры таких документов:
протокол осмотра и заключение внутреннего или стороннего эксперта (для оценки ущерба);
фото-, аудио- и видеоматериалы;
первичная бухгалтерская документация (акты, накладные);
смета работ;
акт сверки;
банковские выписки (для подтверждения оплаты или отсутствия перевода) и т.д.
Оформите копии документов и перечислите их в приложении. Часть из них наверняка есть у контрагента, но подготовка пакета скорее всего ускорит процесс.
Давид Алмазов, руководитель юридического отдела ПЭБ:
Случается так, что договора нет, например в сделках с фрилансерами или на полном доверии. В этом случае для обоснования претензии следует поднять и задокументировать переписку в мессенджерах или по электронной почте, с указанием даты и времени, когда договоренности были достигнуты.
В случае финансовых споров обоснуйте разумность сроков ожидания средств (к примеру, 7 дней) и подтвердите отсутствие перевода банковской выпиской.
Требования
После описания ситуации укажите желаемые сроки и порядок рассмотрения досудебной претензии, с учетом информации отраженной в договоре. Также сделайте ссылки на соответствующие статьи нормативного правового акта подкрепляющие Ваши доводы.
Как правило, требования касаются:
финансов — вернуть уплаченные деньги, оплатить счет за поставку или услуги, возместить ущерб, заплатить неустойку или штраф по договору
определенных действий от контрагента — заменить товар, часть поставки, привезти дополнительные объемы продукции, исправить недочеты, выполнить оставшиеся услуги по договору и т.д.
Давид Алмазов, руководитель юридического отдела ПЭБ:
В тексте одной претензии может быть несколько требований, финансовых и нефинансовых. К примеру, допоставить товар, который покрывал бы долю брака, и уплатить неустойку. Читатель должен истолковать требования однозначно.
Все конкретные суммы обязательно обоснуйте прозрачными расчетами. Для удобства скопируйте в текст банковские реквизиты компании.
Предупреждение о судебном порядке разрешения спора
В заключительной части обозначьте срок рассмотрения досудебной претензии. Стандартный период ответа — 30 дней — обговорен в Гражданском кодексе. Но если в договоре прописаны меньшие сроки, например 14 дней, можно ориентироваться на них.
Срок нужно указать, чтобы избежать недоразумения, когда контрагент ответил, а судопроизводство уже инициировано.
Обозначьте одним предложением намерение обратиться в суд, если указанные требования не будут выполнены.
Давид Алмазов, руководитель юридического отдела ПЭБ:
Важная деталь: письмо подписывает либо руководитель, либо уполномоченный сотрудник на основании доверенности.
Впоследствии суд может придраться к документу, подписанному рядовым менеджером. Заверять письмо у нотариуса не нужно, достаточно зарегистрировать исходящее.
Как доставить претензию
Письмо с требованиями важно доставить по всем правилам, чтобы в суде к истцу не было вопросов.
Вот несколько способов отправить требования контрагенту.
«Почтой России» или курьерской службой
Отправить досудебную претензию следует заказным письмом на юридический адрес, с уведомлением о вручении и с описью вложения.
Чек с почты и уведомление нужно сохранить. Это докажет суду, что письмо отправлено и получено.
Доставить лично
Вариант для компаний, имеющих физические офисы в том же городе или хотя бы регионе.
Давид Алмазов, руководитель юридического отдела ПЭБ:
Если отправляете претензию нарочно, советуем сделать копию документа, на котором вторая сторона сделает отметку о номере и дате входящего документа.
По электронной почте
Уместно отразить в договоре более быстрый способ коммуникации при спорах — перечислить электронные адреса для требований.
Если вы отправите только электронное письмо, а пункта об официальной переписке по электронной почте или в мессенджерах в договоре нет, суд может посчитать, что досудебное урегулирование не прошло по всем правилам.
Давид Алмазов, руководитель юридического отдела ПЭБ:
Ваша задача — сделать все возможное, чтобы контрагент получил претензию. Уместно совместить несколько способов. Например, направить письмо на юридический адрес, продублировать его на все доступные электронные адреса, сохранив скриншот о доставке, а также уточнить по телефону или в мессенджере, что скан письма получен.
Сроки
Для подавляющего большинства рассматриваемых дел срок исковой давности — три года. В отдельных случаях этот срок ниже (например, есть всего полгода, чтобы предъявить требования в сфере железнодорожных перевозок). Если в договоре прописаны иные сроки, после которых подать претензию нельзя, следует придерживаться их.
Так, в спорах по договорам поставки логично направить претензию не откладывая, пока в наличии доказательная база. А для договоров аренды необходимости торопиться нет.
Что дальше
После подачи претензии следует выждать разумный срок: 30 дней по ГК или менее (по договору).
Дальнейший ход событий зависит от решения контрагента. Возможны три ситуации:
Контрагент согласился с требованиями в полном объеме и исполнил их (оплатил счет с неустойкой, вернул деньги, исправил недочеты в работах).
Вы так и не получили ответа или получили четкий отказ удовлетворить требования. Досудебный порядок полностью исполнен, можно идти в суд с исковым заявлением.
Контрагент частично соглашается с требованиями, просит рассрочку платежа, спорит с размером компенсации и т.д. В этой ситуации вы либо идете на переговоры, либо в суд, если ваши требования окончательные.
Давид Алмазов, руководитель юридического отдела ПЭБ:
Суд неизбежен, если в ответ на досудебную претензию вы получаете требования уже в свой адрес.
К примеру, компания недовольна работами, которые выполнил подрядчик. Но, по мнению исполнителя, все работы выполнены по договору и в полном объеме, а огласка инцидента нанесла ущерб репутации подрядчика.
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