Что такое договор давальческого сырья и зачем он нужен

Когда нужен давальческий договор
Суть давальческого договора предполагает, что у одной стороны есть материалы или полуфабрикаты, но нет необходимого оборудования, чтобы превратить это в готовый продукт. У другой стороны такое оборудование есть — надо составить договор давальческого сырья, от которого выиграют все.
В чем выгода собственника сырья:
Не нужно покупать основные средства, тратиться на их ремонт и обслуживание.
Не нужно искать, нанимать, платить зарплату и взносы новым специалистам.
Не нужно усложнять учет и нести сопутствующие траты, например, на страхование оборудования, модернизацию, охрану.
Права собственности на материалы у передающей стороны сохраняются — это можно использовать с выгодой в обоих случаях:
Прописать в договоре условия о разумном и рациональном расходовании полуфабрикатов при производстве, чтобы вернуть максимальное количество остатков для следующего цикла.
Прописать в договоре порядок перерасчета услуги, чтобы владелец оборудования снизил цену на стоимость остатка сырья.
В чем выгода собственника оборудования:
Не нужно искать сырье и поставщика — производственные мощности загружены без дополнительных трат, например, на рекламу.
Договор давальческого сырья защищает производителя — он получит оплату, если итоговое качество товара получилось неудовлетворительным из-за плохого материала.
Можно уменьшить выручку — рассчитать ее только с услуг по переработке, а не с полной стоимости готового продукта. Так получится сэкономить на налогах или остаться в пределах лимита доходов упрощенного режима.
Как заключить давальческий договор
Давальческий договор не стоит заключать без помощи профессионального юриста. В тексте Гражданского кодекса вид такого договора не фигурирует, прямого упоминания нет. Но его суть отражена в главе 37, статье 713 ГК. Вот основные положения статьи:
Подрядчик или владелец оборудования должен использовать материал экономно и расчетливо, предоставить отчет об израсходовании по окончании работ.
Подрядчик или владелец оборудования должен возвратить остаток материалов или уменьшить цену в зачет остатка.
Подрядчик вправе требовать оплату, если получившийся товар непригоден для использования из-за некачественного сырья. При этом необходимо доказать, что недостатки материалов нельзя было обнаружить в ходе приемки товара, которая была организована по всем правилам.
Защищать сторону собственника материалов в давальческом договоре будет статья 714 ГК — подрядчик несет ответственность за сохранность материалов, которые ему передали.
Юрист «Первой Экспертной Бухгалтерии» сможет составить грамотный договор давальческого сырья и подхватить остальные договоры компании или ИП. Если поручить нам правовое сопровождение вашего бизнеса, у вас получится сэкономить до 250 тысяч рублей в месяц на штатном специалисте.
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Какие документы понадобятся, чтобы заключить и сопроводить договор давальческого сырья:
От заказчика/владельца материалов:
Накладная на отпуск материалов или сырья по форме М-15. Нужно сделать два экземпляра, чтобы передать непосредственно ответственному лицу подрядчика и на собственный склад для отгрузки.
Накладная для дополнительных товаров по форме ТОРГ-12. Понадобится, например, для передачи тары, которая используется для конечного продукта. Важно не забыть сделать пометку, что товар передается в рамках давальческого договора, иначе налоговики могут посчитать передачу тары безвозмездной и доначислить НДС.
От собственника оборудования/подрядчика:
Приходный ордер на сырье по форме М-4. Пригодится, если сырья слишком много для одного цикла переработки. Весь объем отправляют на склад, закрепляя количество и наименование материальных ценностей в ордере.
Накладная на передачу готовой продукции в место хранения по форме МХ-18. Нужны два экземпляра — для производственного помещения и склада подрядчика.
Акт о выполненных работах при передаче готовой продукции. В двух экземплярах для каждой из сторон договора.
Счет-фактура при передаче готовой продукции, если есть НДС. В двух экземплярах для каждой из сторон договора.
Отчет об израсходовании материалов в свободной форме при передаче готовой продукции. Количество экземпляров и форму отчета можно закрепить в тексте договора.
Накладная на передачу остатка материалов от подрядчика владельцу по форме М-15. В двух экземплярах для каждой из сторон договора.
Юрист «Первой Экспертной Бухгалтерии» обращает внимание: иногда у налоговой могут быть претензии к давальческому договору — предприниматели могут замаскировать под него обычный договор поставки. С точки зрения ФНС — давальческий договор и изготовление конечного сырья из материалов или полуфабрикатов — это услуга, так указано в п. 5 ст. 154 НК. Таким образом, важно, чтобы в теле договора были прописаны именно услуги. А еще стоит в договоре прописать полный цикл: поступление, переработка, передача готового товара для реализации.
Что прописать в договоре
Важно, чтобы в тексте договора было:
Описание сырья — полное и точное наименование, требование к подрядчику с указанием стандартов, например, ГОСТов по изготовлению, которые действуют в данной области производства.
Требования к конечному продукту, можно дополнительно прописать сферу применения.
Сроки циклов договора: поступления, переработки, передачи готового товара для реализации.
Стоимость работы. В договоре можно прописать цену за переработку одной единицы или общего объема, но тогда важно определить механизм расчета стоимости остатка.
Ответственность сторон. Владелец сырья должен обязательно прописать неустойку или пени за каждый день просрочки, а владелец оборудования — безусловность оплаты при плохом качестве сырья.
Место и условия производства, например, соблюдение температуры или стерильности. Особенно важно указать условия, если это прописано в ГОСТ.
Процесс передачи или утилизации отходов. Например, подрядчик может утилизировать их за свой счет или передать собственнику сырья.
Должности, Ф.И.О. и подписи представителей сторон.
Почему налоговая следит за давальческим договором подряда
Потому что, зачастую, видит в этом не выгоду для предпринимателя, а уклонение от налогов. Наш юрист поделился, как закрывать возражения инспекторов, если вы решили составить договор давальческого сырья. Составили все в удобном формате таблицы.
Возможные претензии ФНС
Как предпринимателю обосновать необходимость давальческого договора
Признак дробления — у давальца и подрядчика один и тот же бенефициар
Указать, что у предпринимателей разные реквизиты, штаты работников, адрес и основные средства
Уход от налогов с помощью давальческого договора. Владелец сырья может сам производить конечный продукт
Привести пример калькуляции — производство подрядчика обойдется владельцу материалов дешевле, чем запуск собственного производства
Готовые материалы слишком долго хранятся на складе подрядчика, а давальческий договор — фикция
Включить в текст договора пункт о хранении материалов на складе владельца оборудования, обозначить стоимость таких услуг и порядок расчетов
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