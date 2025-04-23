Что такое договор давальческого сырья и зачем он нужен

Как заключить давальческий договор

Давальческий договор не стоит заключать без помощи профессионального юриста. В тексте Гражданского кодекса вид такого договора не фигурирует, прямого упоминания нет. Но его суть отражена в главе 37, статье 713 ГК. Вот основные положения статьи:

Подрядчик или владелец оборудования должен использовать материал экономно и расчетливо, предоставить отчет об израсходовании по окончании работ.

Подрядчик или владелец оборудования должен возвратить остаток материалов или уменьшить цену в зачет остатка.

Подрядчик вправе требовать оплату, если получившийся товар непригоден для использования из-за некачественного сырья. При этом необходимо доказать, что недостатки материалов нельзя было обнаружить в ходе приемки товара, которая была организована по всем правилам.

Защищать сторону собственника материалов в давальческом договоре будет статья 714 ГК — подрядчик несет ответственность за сохранность материалов, которые ему передали.

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Какие документы понадобятся, чтобы заключить и сопроводить договор давальческого сырья:

От заказчика/владельца материалов:

Накладная на отпуск материалов или сырья по форме М-15. Нужно сделать два экземпляра, чтобы передать непосредственно ответственному лицу подрядчика и на собственный склад для отгрузки.

Накладная для дополнительных товаров по форме ТОРГ-12. Понадобится, например, для передачи тары, которая используется для конечного продукта. Важно не забыть сделать пометку, что товар передается в рамках давальческого договора, иначе налоговики могут посчитать передачу тары безвозмездной и доначислить НДС.

От собственника оборудования/подрядчика:

Приходный ордер на сырье по форме М-4. Пригодится, если сырья слишком много для одного цикла переработки. Весь объем отправляют на склад, закрепляя количество и наименование материальных ценностей в ордере.

Накладная на передачу готовой продукции в место хранения по форме МХ-18. Нужны два экземпляра — для производственного помещения и склада подрядчика.

Акт о выполненных работах при передаче готовой продукции. В двух экземплярах для каждой из сторон договора.

Счет-фактура при передаче готовой продукции, если есть НДС. В двух экземплярах для каждой из сторон договора.

Отчет об израсходовании материалов в свободной форме при передаче готовой продукции. Количество экземпляров и форму отчета можно закрепить в тексте договора.

Накладная на передачу остатка материалов от подрядчика владельцу по форме М-15. В двух экземплярах для каждой из сторон договора.

Юрист «Первой Экспертной Бухгалтерии» обращает внимание: иногда у налоговой могут быть претензии к давальческому договору — предприниматели могут замаскировать под него обычный договор поставки. С точки зрения ФНС — давальческий договор и изготовление конечного сырья из материалов или полуфабрикатов — это услуга, так указано в п. 5 ст. 154 НК. Таким образом, важно, чтобы в теле договора были прописаны именно услуги. А еще стоит в договоре прописать полный цикл: поступление, переработка, передача готового товара для реализации.

Скачать образец договора давальческого сырья.