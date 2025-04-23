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Что такое договор давальческого сырья и зачем он нужен

Давальческий договор — хороший инструмент для предпринимателя, который поможет сэкономить на расходах и персонале или остаться на выгодной системе налогообложения. Вместе с юристом ПЭБ объясняем, как его составить.

Когда нужен давальческий договор

Суть давальческого договора предполагает, что у одной стороны есть материалы или полуфабрикаты, но нет необходимого оборудования, чтобы превратить это в готовый продукт. У другой стороны такое оборудование есть — надо составить договор давальческого сырья, от которого выиграют все.

В чем выгода собственника сырья:

  1. Не нужно покупать основные средства, тратиться на их ремонт и обслуживание.

  2. Не нужно искать, нанимать, платить зарплату и взносы новым специалистам.

  3. Не нужно усложнять учет и нести сопутствующие траты, например, на страхование оборудования, модернизацию, охрану.

  4. Права собственности на материалы у передающей стороны сохраняются — это можно использовать с выгодой в обоих случаях:

  • Прописать в договоре условия о разумном и рациональном расходовании полуфабрикатов при производстве, чтобы вернуть максимальное количество остатков для следующего цикла.

  • Прописать в договоре порядок перерасчета услуги, чтобы владелец оборудования снизил цену на стоимость остатка сырья.

В чем выгода собственника оборудования:

  1. Не нужно искать сырье и поставщика — производственные мощности загружены без дополнительных трат, например, на рекламу.

  2. Договор давальческого сырья защищает производителя — он получит оплату, если итоговое качество товара получилось неудовлетворительным из-за плохого материала.

  3. Можно уменьшить выручку — рассчитать ее только с услуг по переработке, а не с полной стоимости готового продукта. Так получится сэкономить на налогах или остаться в пределах лимита доходов упрощенного режима.

Как заключить давальческий договор

Давальческий договор не стоит заключать без помощи профессионального юриста. В тексте Гражданского кодекса вид такого договора не фигурирует, прямого упоминания нет. Но его суть отражена в главе 37, статье 713 ГК. Вот основные положения статьи: 

  • Подрядчик или владелец оборудования должен использовать материал экономно и расчетливо, предоставить отчет об израсходовании по окончании работ.

  • Подрядчик или владелец оборудования должен возвратить остаток материалов или уменьшить цену в зачет остатка.

  • Подрядчик вправе требовать оплату, если получившийся товар непригоден для использования из-за некачественного сырья. При этом необходимо доказать, что недостатки материалов нельзя было обнаружить в ходе приемки товара, которая была организована по всем правилам.

Защищать сторону собственника материалов в давальческом договоре будет статья 714 ГК — подрядчик несет ответственность за сохранность материалов, которые ему передали.

Юрист «Первой Экспертной Бухгалтерии» сможет составить грамотный договор давальческого сырья и подхватить остальные договоры компании или ИП. Если поручить нам правовое сопровождение вашего бизнеса, у вас получится сэкономить до 250 тысяч рублей в месяц на штатном специалисте.

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Какие документы понадобятся, чтобы заключить и сопроводить договор давальческого сырья:

От заказчика/владельца материалов:

  • Накладная на отпуск материалов или сырья по форме М-15. Нужно сделать два экземпляра, чтобы передать непосредственно ответственному лицу подрядчика и на собственный склад для отгрузки.

  • Накладная для дополнительных товаров по форме ТОРГ-12. Понадобится, например, для передачи тары, которая используется для конечного продукта. Важно не забыть сделать пометку, что товар передается в рамках давальческого договора, иначе налоговики могут посчитать передачу тары безвозмездной и доначислить НДС.

От собственника оборудования/подрядчика:

  • Приходный ордер на сырье по форме М-4. Пригодится, если сырья слишком много для одного цикла переработки. Весь объем отправляют на склад, закрепляя количество и наименование материальных ценностей в ордере.

  • Накладная на передачу готовой продукции в место хранения по форме МХ-18. Нужны два экземпляра — для производственного помещения и склада подрядчика.

  • Акт о выполненных работах при передаче готовой продукции. В двух экземплярах для каждой из сторон договора.

  • Счет-фактура при передаче готовой продукции, если есть НДС. В двух экземплярах для каждой из сторон договора.

  • Отчет об израсходовании материалов в свободной форме при передаче готовой продукции. Количество экземпляров и форму отчета можно закрепить в тексте договора.

  • Накладная на передачу остатка материалов от подрядчика владельцу по форме М-15. В двух экземплярах для каждой из сторон договора.

Юрист «Первой Экспертной Бухгалтерии» обращает внимание: иногда у налоговой могут быть претензии к давальческому договору — предприниматели могут замаскировать под него обычный договор поставки. С точки зрения ФНС — давальческий договор и изготовление конечного сырья из материалов или полуфабрикатов — это услуга, так указано в п. 5 ст. 154 НК. Таким образом, важно, чтобы в теле договора были прописаны именно услуги. А еще стоит в договоре прописать полный цикл: поступление, переработка, передача готового товара для реализации.

Скачать образец договора давальческого сырья.

Что прописать в договоре

Важно, чтобы в тексте договора было:

  • Описание сырья — полное и точное наименование, требование к подрядчику с указанием стандартов, например, ГОСТов по изготовлению, которые действуют в данной области производства.

  • Требования к конечному продукту, можно дополнительно прописать сферу применения.

  • Сроки циклов договора: поступления, переработки, передачи готового товара для реализации.

  • Стоимость работы. В договоре можно прописать цену за переработку одной единицы или общего объема, но тогда важно определить механизм расчета стоимости остатка.

  • Ответственность сторон. Владелец сырья должен обязательно прописать неустойку или пени за каждый день просрочки, а владелец оборудования — безусловность оплаты при плохом качестве сырья.

  • Место и условия производства, например, соблюдение температуры или стерильности. Особенно важно указать условия, если это прописано в ГОСТ. 

  • Процесс передачи или утилизации отходов. Например, подрядчик может утилизировать их за свой счет или передать собственнику сырья.

  • Должности, Ф.И.О. и подписи представителей сторон.

Почему налоговая следит за давальческим договором подряда

Потому что, зачастую, видит в этом не выгоду для предпринимателя, а уклонение от налогов. Наш юрист поделился, как закрывать возражения инспекторов, если вы решили составить договор давальческого сырья. Составили все в удобном формате таблицы.

Возможные претензии ФНС

Как предпринимателю обосновать необходимость давальческого договора

Признак дробления — у давальца и подрядчика один и тот же бенефициар

Указать, что у предпринимателей разные реквизиты, штаты работников, адрес и основные средства

Уход от налогов с помощью давальческого договора. Владелец сырья может сам производить конечный продукт

Привести пример калькуляции — производство подрядчика обойдется владельцу материалов дешевле, чем запуск собственного производства

Готовые материалы слишком долго хранятся на складе подрядчика, а давальческий договор — фикция

Включить в текст договора пункт о хранении материалов на складе владельца оборудования, обозначить стоимость таких услуг и порядок расчетов

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