Как вернуть переплату по налогам и взносам

Как узнать о переплате по ЕНС

Если образовалась переплата, то сальдо по счету будет положительным. Его можно увидеть в личном кабинете на сайте ФНС или в справке о сальдо счета. Запрос о справке можно подать на бумаге или через личный кабинет — документ выдадут в течение пяти дней после заявления представителя ИП или организации.

Эксперт обращает внимание: если бухгалтер или собственник бизнеса хочет проверить все тщательно, то стоит написать заявление о сверке счета. Так можно узнать, как именно образовалась переплата, что данную сумму действительно стоит возвращать, а не оставить в счет предстоящего платежа.

После того, как факт переплаты и ее размер установили, можно решить, как ей распорядиться:

Оставить на ЕНС для будущих платежей либо зачесть в счет конкретного налога или взноса.

Вернуть на расчетный счет.

В «Первой Экспертной Бухгалтерии» считают, что большой переплаты по налогам на ЕНС быть не должно — деньги нужны бизнесу в обороте. Вы можете доверить учет нам, чтобы оптимизировать налоги, всегда платить вовремя и пользоваться льготами и вычетами. Посмотрите условия наших тарифов, чтобы подобрать оптимальный.