Как вернуть переплату по налогам и взносам

Переплата на ЕНС: откуда она берется
На единый налоговый счет (ЕНС) ИП и компании вносят деньги, чтобы ФНС самостоятельно распределяла единый налоговый платеж (ЕНП) на уплату налогов и взносов бизнеса. Как именно распределять общую сумму со счета, инспекторы узнают из отчетности.
Переплата на ЕНС может образоваться по разным причинам:
Руководство или бухгалтер компании постоянно платят сумму ЕНП больше, чем нужно — опасаются задолженности, начисления штрафов и пени.
Бизнес воспользовался льготами. Например, применили вычет за счет страховых взносов с опозданием — налоговая вернула деньги на ЕНС.
Суд отменил доначисление налога. Если инспектор пришел в компанию или к ИП с проверкой, доначислил налог, но в Арбитражном суде интересы бизнесмена удалось отстоять, то ФНС вернет оспоренный платеж на единый налоговый счет.
Как узнать о переплате по ЕНС
Если образовалась переплата, то сальдо по счету будет положительным. Его можно увидеть в личном кабинете на сайте ФНС или в справке о сальдо счета. Запрос о справке можно подать на бумаге или через личный кабинет — документ выдадут в течение пяти дней после заявления представителя ИП или организации.
Эксперт обращает внимание: если бухгалтер или собственник бизнеса хочет проверить все тщательно, то стоит написать заявление о сверке счета. Так можно узнать, как именно образовалась переплата, что данную сумму действительно стоит возвращать, а не оставить в счет предстоящего платежа.
После того, как факт переплаты и ее размер установили, можно решить, как ей распорядиться:
Оставить на ЕНС для будущих платежей либо зачесть в счет конкретного налога или взноса.
Вернуть на расчетный счет.
В «Первой Экспертной Бухгалтерии» считают, что большой переплаты по налогам на ЕНС быть не должно — деньги нужны бизнесу в обороте. Вы можете доверить учет нам, чтобы оптимизировать налоги, всегда платить вовремя и пользоваться льготами и вычетами. Посмотрите условия наших тарифов, чтобы подобрать оптимальный.
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Как вернуть переплату по налогам
С возвратом переплаты не стоит слишком затягивать — налоговики вернут излишне уплаченные платежи только за три предыдущих года.
Для возврата сальдо надо направить заявление — написать его на бумаге или подать через личный кабинет ФНС. В личном кабинете удобно сразу распорядиться переплатой:
Выбрать «Распорядиться сальдо» → заполнить «Заявление о распоряжении путем возврата». В форме надо прописать сумму и реквизиты расчетного счета предпринимателя.
Выбрать «Распорядиться сальдо» → заполнить «Заявление о распоряжении путем зачета в счет исполнения предстоящей обязанности». Когда окно заявления откроется, надо указать КБК налога, срок уплаты и сумму. Чтобы распределить сумму между несколькими видами налогов, под строчками можно нажать кнопку «Добавить».
Если налогоплательщик хочет подать заявление на бумаге, то надо скачать бланк заявления по форме КНД 1112542. Он состоит из двух страниц. На первой надо заполнить:
личные данные;
код отделения налоговой инспекции;
сумму переплаты по ЕНС к возврату;
количество страниц в документе.
На второй странице надо указать номер счета для зачисления переплаты и тип получателя — компания или физическое лицо.
Если заявление заполнено без ошибок, то налоговая рассматривает его в течение рабочего дня, а далее — направляет в казначейство, которое обрабатывает документ и платеж до 3 дней. В итоге компания или ИП сможет получить переплату не позднее, чем 4 рабочих дня после подачи заявления.
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Комментарии1
Уважаемый автор, Вы ошибаетесь! До введения ЕНС/ЕНП, когда переплаты были по определенным налогам, так и было. Но теперь переплата "висит" не на отдельных КБК, а на ЕНС. Поэтому у этой переплаты нет срока давности. И это, пожалуй, единственный положительный момент во всей этой канители...