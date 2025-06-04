Социальный контракт в 2025 году: 350 тысяч рублей на бизнес от государства

На что можно получить деньги по соцконтракту в 2025 году
Социальный контракт подразумевает не просто передачу денег в помощь гражданину, а выполнение с его стороны обязательств. Субсидию выдают на определенные цели:
Физическое лицо хочет открыть свое дело в качестве ИП. В рамках социального контракта можно рассчитывать на разовую выплату до 350 000 рублей, оплату обучения предпринимательскому делу в размере до 30 000 рублей.
Физическое лицо хочет развивать свое подсобное хозяйство. Можно получить разовую выплату до 200 000 рублей, пройти профильное обучение стоимостью до 30 000 рублей.
Социальные контракты с гражданами, которые хотят развивать свое хозяйство или открывать ИП заключают на год. Есть и другие выплаты от государства в рамках соцконтракта, которые помогают выйти из сложных жизненных ситуаций, но размеры выплат и сроки будут ниже:
Разовые или ежемесячные выплаты в размере МРОТ на срок до 6 месяцев.
Поддержка в период поиска работы или переобучения на срок до 9 месяцев. Государство может делать выплаты, пока гражданин ищет вакансии и в течение 3 месяцев после оформления, а еще — оплатить переобучение или стажировку.
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Только две категории малообеспеченных граждан — семейные и одинокие. В каждом случае надо считать среднедневной душевой доход за 3 последних месяца перед тем, как заключить соцконтракт.
Среднедушевой доход семьи за 3 последних месяца не превышает прожиточный минимум на душу населения по региону.
Личный доход за 3 последних месяца не превышает прожиточный минимум на душу населения по региону.
На социальный контракт не распространяется правило нулевого дохода и оценка имущественной обеспеченности.
Чтобы посчитать среднедушевой доход на члена семьи, надо сложить все доходы семьи и поделить на количество человек. Полученное число — сравнить с региональным прожиточным минимумом.
Например, величина прожиточного минимума на душу населения в Тамбовской области в 2025 году — 14 718 рублей. Муж зарабатывает 40 000 рублей, жена — 30 000 рублей, размер стипендии сына — 15 000 рублей. Ежемесячный доход семьи — 85 000 рублей, а среднедушевой показатель — 28 333 рубля. Таким образом, члены этой семьи не могут претендовать на помощь по социальному контракту, если захотят стать индивидуальными предпринимателями.
Как заключить соцконтракт в 2025 году
Расскажем, как получить выплату по социальному контракту, если гражданин захотел стать ИП.
1. Пройти тест на платформе мсп.рф. Это нужно, чтобы государство узнало уровень предпринимательской грамотности будущего предпринимателя. Пройти тест можно в центре «Мой бизнес», для доступа понадобится только паспорт. Далее — пройти электронный тест на сайте центра. Чтобы перейти к следующему этапу, надо ответить минимум на 50% вопросов. Если процент правильных ответов будет меньше, то будущего предпринимателя могут отправить на обучение.
2. Собрать пакет документов. В каждом регионе он может различаться, но общий список примерной такой:
паспорт;
ИНН;
свидетельство о браке;
свидетельство о рождении детей;
свидетельство о праве собственности.
справки о доходах за последние 3 месяца.
3. Написать заявление о заключении социального контракта, подать лично через МФЦ или Госуслуги. В тексте нужно указать личные данные, сведения о семье, доходах и имуществе, указать счет для перевода платежа. Важно прописать цель заключения соцконтракта. Если подавать заявление через Госуслуги, то личные данные заполнять не обязательно.
4. Дождаться положительного решения. Критерии соответствия и документы будут проверять сотрудники соцзащиты в течение 30 дней. Если противоречий нет, то будущего предпринимателя пригласят в МФЦ, чтобы подписать контракт — там будут прописаны условия предоставления помощи, сроки и обязательства сторон.
5. Выполнить условия контракта, которые прописаны в тексте без нарушения сроков и других существенных условий.
6. Составить отчет и передать его сотрудникам соцзащиты. В отчете указать, что выполнили условия договора, а деньги, которые получили от государства, потратили исключительно на целевые нужды в рамках контракта.
Эксперт обращает внимание: до момента перечисления денег надо успеть зарегистрироваться в качестве ИП. Можно выбрать любой вид деятельности, который доступен индивидуальному предпринимателю.
Перечисленные деньги можно тратить строго в рамках бизнес-плана и с учетом ограничений, которые есть в постановлении правительства № 1931. Например, на аренду можно потратить не более 15% от суммы, а на оплату госпошлин и лицензий — не более 5%. Расходные материалы вообще покупать нельзя, стоит направить деньги на оборудование, которое проработает несколько производственных циклов: станки, инструменты, офисную мебель.
Почему могут отказать в соцконтракте
Основные причины: у потенциального предпринимателя искажены данные по прожиточному минимуму, нет бизнес-компетенций, предоставил неполный пакет документов, отсутствует или нереалистичный бизнес-план.
Так, работники министерства труда и социальной защиты Российской Федерации могут обнаружить, что гражданин намеренно занизил доходы своей семьи.
В другом случае, бизнес-план может быть основан на сомнительной идее или уровень доходов будущего предпринимателя будет ниже, чем заработная плата гражданина до заключения социального контракта.
Отказ можно оспорить в региональном министерстве социальной защиты:
подать документы, которые подтвердят уровень доходов членов семьи;
исправить или дополнить пакет документов, скорректировать заявление на социальный контракт;
переработать бизнес-план.
Ежемесячно, в течение срока действия контракта надо будет отправлять чеки о расходовании средств специалистам соцзащиты. Дополнительно можно приложить договоры, в рамках которых ИП, например, оплачивал аренду или покупал оборудование.
Если деньги потратить на другие нужды, то контракт расторгнут, а сумму придется вернуть. Основание — приказ Минтруда № 159 от 29.03.2024. Дополнительно проверяющие могут привлечь ИП к уголовной ответственности за нецелевое использование средств по статье 159 УК. Предпринимателю грозит:
штраф до 120 тысяч рублей или в размере годового дохода;
обязательные работы до 360 часов или исправительные работы до одного года, принудительные работы до двух лет;
лишение свободы до двух лет.
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