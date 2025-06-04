Социальный контракт в 2025 году: 350 тысяч рублей на бизнес от государства

Как заключить соцконтракт в 2025 году

Расскажем, как получить выплату по социальному контракту, если гражданин захотел стать ИП.

1. Пройти тест на платформе мсп.рф. Это нужно, чтобы государство узнало уровень предпринимательской грамотности будущего предпринимателя. Пройти тест можно в центре «Мой бизнес», для доступа понадобится только паспорт. Далее — пройти электронный тест на сайте центра. Чтобы перейти к следующему этапу, надо ответить минимум на 50% вопросов. Если процент правильных ответов будет меньше, то будущего предпринимателя могут отправить на обучение.

2. Собрать пакет документов. В каждом регионе он может различаться, но общий список примерной такой:

паспорт;

ИНН;

свидетельство о браке;

свидетельство о рождении детей;

свидетельство о праве собственности.

справки о доходах за последние 3 месяца.

3. Написать заявление о заключении социального контракта, подать лично через МФЦ или Госуслуги. В тексте нужно указать личные данные, сведения о семье, доходах и имуществе, указать счет для перевода платежа. Важно прописать цель заключения соцконтракта. Если подавать заявление через Госуслуги, то личные данные заполнять не обязательно.

4. Дождаться положительного решения. Критерии соответствия и документы будут проверять сотрудники соцзащиты в течение 30 дней. Если противоречий нет, то будущего предпринимателя пригласят в МФЦ, чтобы подписать контракт — там будут прописаны условия предоставления помощи, сроки и обязательства сторон.

5. Выполнить условия контракта, которые прописаны в тексте без нарушения сроков и других существенных условий.

6. Составить отчет и передать его сотрудникам соцзащиты. В отчете указать, что выполнили условия договора, а деньги, которые получили от государства, потратили исключительно на целевые нужды в рамках контракта.

Эксперт обращает внимание: до момента перечисления денег надо успеть зарегистрироваться в качестве ИП. Можно выбрать любой вид деятельности, который доступен индивидуальному предпринимателю.

Перечисленные деньги можно тратить строго в рамках бизнес-плана и с учетом ограничений, которые есть в постановлении правительства № 1931. Например, на аренду можно потратить не более 15% от суммы, а на оплату госпошлин и лицензий — не более 5%. Расходные материалы вообще покупать нельзя, стоит направить деньги на оборудование, которое проработает несколько производственных циклов: станки, инструменты, офисную мебель.