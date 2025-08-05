Изменения в законе о персональных данных

Как оформлять согласие на обработку персональных данных

Ключевое изменение — надо получать добровольное и осознанное согласие от граждан или клиентов на обработку персданных. Законодатели решили убрать механизм, когда работодатель, например, по умолчанию прописывает согласие договор или компания встраивает уже проставленную «галочку» в форму согласия на сайте.

Роскомнадзор неоднократно обращал внимание на самые частые нарушения в этой сфере. Вот, какие документы стоит проверить:

трудовые договоры;

пользовательские соглашения, публичные оферты;

политики конфиденциальности;

заявления и анкеты, например, при оформлении карты постоянного покупателя.

Законодатели считают, что «встроенные» согласия пользователь или работник не читает — это порождает практику «скрытого согласия» и незаконного сбора и обработки данных.

С 1 сентября 2025 года согласие на обработку персональных данных надо оформлять отдельным документом — его нельзя прописать в текст трудового договора или анкеты.