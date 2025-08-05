Изменения в законе о персональных данных

Как оформлять согласие на обработку персональных данных
Ключевое изменение — надо получать добровольное и осознанное согласие от граждан или клиентов на обработку персданных. Законодатели решили убрать механизм, когда работодатель, например, по умолчанию прописывает согласие договор или компания встраивает уже проставленную «галочку» в форму согласия на сайте.
Роскомнадзор неоднократно обращал внимание на самые частые нарушения в этой сфере. Вот, какие документы стоит проверить:
трудовые договоры;
пользовательские соглашения, публичные оферты;
политики конфиденциальности;
заявления и анкеты, например, при оформлении карты постоянного покупателя.
Законодатели считают, что «встроенные» согласия пользователь или работник не читает — это порождает практику «скрытого согласия» и незаконного сбора и обработки данных.
С 1 сентября 2025 года согласие на обработку персональных данных надо оформлять отдельным документом — его нельзя прописать в текст трудового договора или анкеты.
Эксперт обращает внимание: согласия, которые вы уже оформили до 1 сентября, переоформлять не нужно, они продолжат действовать. Важно соблюдать новые положения закона после дедлайна, иначе можно получить штраф до 700 тысяч рублей.
Как поменять согласие на обработку персональных данных на сайте
Если у вас еще нет политики обработки персданных, то ее надо создать и разместить на отдельной странице сайта. А еще надо делать на нее ссылку везде, где бизнес собирает данные клиентов. Нелишним будет поставить ссылку в футер сайта — так политика будет автоматически на каждой странице.
Политика обработки обязательно должна содержать:
ссылку на сайт, к которому она применяется;
Ф. И. О. или название организации, которая получает согласие посетителя сайта;
цели обработки персональных данных.
Целью может быть, например, отправка пользователям уведомления об акциях или доступ к обучающим курсам. Если сайт собирает cookie — это тоже нужно указать в политике, как отдельную цель.
Под каждой формой сбора персданных на сайте надо сделать уведомление, которое скажет пользователю или клиенту — да, здесь собирают ваши данные. Подготовьте форму с кнопкой, где пользователь сам проставит галочку согласия рядом с текстом «Даю согласие на обработку своих персональных данных». Если на сайте есть пользовательское соглашение (оферта), добавьте на нее ссылку в текст.
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Как составить согласие на обработку ПДн
Согласие может быть как в бумажном виде, так и в электронном виде — если использовать простую электронную подпись, то оно будет иметь такую же юридическую силу. Но важно соблюсти требования к содержанию. Что должно быть:
Ф. И. О., адрес, реквизиты паспорта (номер, дата выдачи, кем выдан).
Данные представителя субъекта, если согласие дает он — реквизиты, адрес, Ф. И. О. плюс реквизиты доверенности.
Сведения об операторе: наименование ИП или компании, адрес местонахождения оператора, который получает согласие клиента.
Цель обработки. Ее надо написать предметно. Например, «Для получения акций и рассылок», но не «Улучшение сервиса сайта».
Перечень обрабатываемых персданных. Надо указать списком, какие именно данные будут собирать и обрабатывать: Ф. И. О., телефон, e-mail, паспортные данные.
Сведения о третьем лице, если обработку делегировали ему: Ф. И. О., адрес лица, который обрабатывает данные по поручению оператора.
Перечень действий, которые будут делать с ПДн: сбор, систематизация, хранение, передача.
Способы обработки: автоматизированный, неавтоматизированный, смешанный.
Срок действия согласия и порядок отзыва.
Собственноручная подпись субъекта ПДн или его представителя для бумажной формы, а для электронной — ЭП субъекта.
Организовать в компании или у ИП обработку персональных данных довольно сложно — надо учесть много нюансов, проверить кучу документов и настроить специальные программы. У «Первой Экспертной Бухгалтерии» есть специалисты, которые могут с нуля создать систему защиты персональных данных в вашей компании или доработать имеющуюся в соответствии с изменениями закона. Мы предлагаем оптимальную цену за полный пакет мероприятий и документов.
Как передавать обезличенные данные ПДн
Кроме обновленной формы согласия, с 1 сентября 2025 года в основном законе о персданных ФЗ № 152-ФЗ появится новая статья — 13.1. Ее суть: операторы персональных данных будут обязаны подавать обезличенные данные в Государственную информационную систему (ГИС).
Бизнесу может поступить требования от Минцифры — направить обезличенные персональные данные. Компания или ИП, которые являются операторами, должны обезличить данные по методике, которую утвердят Правительство РФ и ФСБ.
Дополнительно ФСБ получает возможность контролировать процесс обезличивания и хранения данных не только у компаний госсектора, но и прийти с проверкой к частному бизнесу. Порядок проверки будет установлен Правительством.
Что будут проверять:
политику обработки ПДн;
другие документы, например, анкеты, договоры, форму согласия;
оценку потенциального вреда при утечке персданных;
сертифицированные средства защиты и их работу;
факт назначения ответственных лиц;
журналы учета и контроля.
Эксперт обращает внимание: заранее обезличивать данные сотрудников не нужно. Закон обязывает хранить персональные данные сотрудников в том виде, в котором вы их получили — как на бумажных носителях, так и в электронной форме. Заняться обезличиванием можно только после получения требования от Минцифры.
Как подготовиться к изменениям в законе о персданных
До 1 сентября 2025 года надо успеть:
1. Организовать аудит документальной базы: договоры, политики, заявления, опросники, анкеты.
2. Исключить документы и механизмы, которые предполагают «согласие по умолчанию»:
договоры, где согласие «вшито» в текст;
форму на сайте, в которой нельзя отозвать «галочку» согласия или она уже проставлена за пользователя.
3. Оформить новое согласие, которое будет соответствовать требованиям 152-ФЗ с 1 сентября 2025 года — бумажную версию для кадрового учета или работы с клиентами, электронную версию для электронных площадок.
4. Подать уведомление об обработке ПДн, если еще не сделали этого. Иначе бизнес могут оштрафовать на сумму до 300 000 рублей. Чтобы быстро и правильно организовать защиту, обработку и хранение персональных данных с нуля, можно поручить это команде «Первой Экспертной Бухгалтерии».
5. Проверить, работают ли у вас программы и алгоритмы обезличивания персональных данных. Они пригодятся, если поступит соответствующее требование от Минцифры.
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