Отмена льготных страховых взносов для МСП с 2026 года: кого коснется и как подготовиться

С 1 января 2026 года большинство МСП могут утратить право на пониженный тариф страховых взносов. Минфин предложил вернуть для них общие ставки — 30% до предельной базы и 15% сверх нее. Разберем, кого коснутся изменения и как к ним подготовиться.

Почему меняют правила

Пониженные тарифы были введены в 2020 году в разгар пандемии для поддержки занятости и снижения нагрузки на бизнес. Позднее льгота неоднократно продлевалась по просьбе предпринимателей. По данным Минфина, мера выполнила задачу: сектор МСП показал устойчивый рост, а уровень безработицы удалось удержать.

Теперь ведомство считает льготу избыточной и предлагает переформатировать её, сохранив поддержку только для приоритетных несырьевых отраслей.

Кто лишится льготы

С 2026 года стандартный тариф (30%) будут платить МСП, работающие в сферах:

торговли (оптовая и розничная);

строительства;

добычи полезных ископаемых;

операций с недвижимостью;

финансовой и страховой деятельности;

других неприоритетных отраслей.

Опасаетесь, что отмена льгот ударит по вашему бизнесу? Эксперты ПЭБ помогут пересчитать фонд оплаты труда, адаптировать учет и сохранить устойчивость бизнеса Консультация

Кто сохранит пониженный тариф

Право на льготную ставку останется у компаний с определенными кодами ОКВЭД. Льгота может коснуться:

обрабатывающих производств;

сельского хозяйства;

транспорта и логистики;

производства электроники и оптики;

ИТ-сферы.

Размер тарифа пока обсуждается. Возможны два варианта:

сохранить действующие 15% (с выплат свыше 1,5 МРОТ);

установить еще более низкий уровень — 7,6% (как для ИТ-компаний).

Эксперт обращает внимание: точный перечень отраслей и тарифов будет закреплен в финальной редакции законопроекта. Пока эти перечни — только предположение.

Изменения по страховым взносам — это лишь часть масштабной налоговой реформы. В «ПЭБ» можно бесплатно пройти аудит, чтобы узнать, сохранится ли льготный тариф по вашему ОКВЭД, как изменятся расходы на сотрудников в 2026 году и какие меры помогут оптимизировать налоговую нагрузку.

Новые требования для работодателей

С 2026 года коммерческие организации должны будут начислять взносы с зарплат руководителей не ниже уровня МРОТ. Даже если фактически зарплата меньше, база для расчета взносов будет доначисляться. По мнению Минфина, это перекроет распространённые схемы ухода от налогов через фиктивные «минимальные» зарплаты и сократит объем «серых» выплат.

Пример расчёта для бизнеса для 2026 года Возьмем зарплату сотрудника 80 000 руб. в месяц (960 000 руб. в год). В 2025 году (льготный тариф для МСП): С части в пределах 1,5 МРОТ (33 660 руб.) — 30% = 10 098 руб. С оставшейся суммы (80 000 – 33 660 = 46 340 руб.) — 15% = 6 951 руб. Всего: 17 049 руб.

В 2026 году (при условии отмены льготы отмена льготы, единый тариф 30%): Вся зарплата 80 000 × 30% = 24 000 руб.

Итого: дополнительная нагрузка составит 6 951 руб. в месяц на одного сотрудника. Важно: пример расчёта приведён условно — исходя из проекта Минфина, и будет актуален только в случае, если изменения вступят в силу с 2026 года.

Что делать бизнесу уже сейчас

Проверить ОКВЭД. Если у компании есть приоритетное направление (например, собственное производство), можно рассмотреть выделение его в отдельное юрлицо.

Пересчитать бюджеты. Рост расходов на персонал стоит заложить в финансовые планы и ценообразование на 2026 год.

Пересмотреть кадровую политику. Бизнесу придется искать баланс между зарплатами, численностью персонала и возможным аутсорсингом.

Не уверены, попадет ли ваш ОКВЭД в список «льготных» отраслей? В ПЭБ мы проверим коды деятельности и подскажем, как защитить бизнес от лишних расходов Оставить заявку

Реклама: ООО «ПЭБ», ИНН 5904400185, erid: 2W5zFHEsGFS