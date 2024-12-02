Как правильно учитывать штрафы за нарушение ПДД и контролировать их оплату

Если водитель был остановлен инспектором и предоставил постановление своему работодателю, ответственность за оплату штрафа несет сам водитель. Он же оплачивает нужную сумму. Это правило действует даже в том случае, если владелец авто — организация.

Если водитель успел уволиться и не заплатил, эта обязанность перейдет к компании. Еще важно следить, чтобы не было просрочек: сотрудник может забыть про штраф, не оплатить его из-за финансовых трудностей — особенно если сумма большая, и т. д.

При этом после оплаты штрафа водитель может обратиться к работодателю с просьбой возместить расходы, если это предусматривают внутренние правила фирмы.

Другое дело — когда нарушение зафиксировала камера. Так как ТС оформлено на организацию, штраф выпишут на нее. Даже если фактически в нарушении ПДД виновен водитель, штраф оплачивает фирма — об этом однозначно сказано в постановлении КС от 13.12.2022 № 54-П.