Как правильно учитывать штрафы за нарушение ПДД и контролировать их оплату

Как компании получают штрафы за нарушение ПДД
Штраф за нарушение ПДД назначают, если:
Инспектор ГИБДД остановил автомобиль в момент нарушения. Тогда штраф выписывают на имя водителя по его водительскому удостоверению.
Нарушение было зафиксировано камерой. Тогда штраф оформляется на владельца автомобиля, будь то физическое или юридическое лицо.
В настоящее время инспекторы на дорогах встречаются нечасто, поэтому большая часть нарушений фиксируется камерами.
Получив уведомление о штрафе, компания может:
Признать и оплатить штраф, а затем потребовать от сотрудника возместить расходы за нарушение.
Оплатить штраф и простить его сотруднику — если это редкий для него случай, а сумма небольшая.
Оспорить штраф в течение 10 дней с даты его вынесения, если есть основания. На практике так делают нечасто, так как доказательства обычно подкреплены техническими средствами, что усложняет обжалование. Также легко пропустить десятидневный срок для подачи жалобы.
В течение 20 дней после правонарушения можно оплатить штраф со скидкой 50%. Она распространяется не на все штрафы. Например, скидка действует при таких нарушениях:
отсутствие пристегнутых ремней безопасности;
превышение скорости или выезд на встречную полосу;
проезд на красный свет светофора;
отсутствие полиса ОСАГО;
разговор водителя по телефону при движении авто.
Кто обязан оплатить штраф
Если водитель был остановлен инспектором и предоставил постановление своему работодателю, ответственность за оплату штрафа несет сам водитель. Он же оплачивает нужную сумму. Это правило действует даже в том случае, если владелец авто — организация.
Если водитель успел уволиться и не заплатил, эта обязанность перейдет к компании. Еще важно следить, чтобы не было просрочек: сотрудник может забыть про штраф, не оплатить его из-за финансовых трудностей — особенно если сумма большая, и т. д.
При этом после оплаты штрафа водитель может обратиться к работодателю с просьбой возместить расходы, если это предусматривают внутренние правила фирмы.
Другое дело — когда нарушение зафиксировала камера. Так как ТС оформлено на организацию, штраф выпишут на нее. Даже если фактически в нарушении ПДД виновен водитель, штраф оплачивает фирма — об этом однозначно сказано в постановлении КС от 13.12.2022 № 54-П.
Проверка и оплата штрафов ГИБДД для юридических лиц
Поможем не пропустить ни одного штрафа за нарушение ПДД и сэкономить деньги. Получайте уведомления по СМС или почте и оплачивайте сразу со скидкой 50%
Можно ли взыскать штраф с водителя
В общем случае компания может взыскать штрафы с водителей, работающих по трудовому договору. Если заключен договор ГПХ, такое взыскание возможно, только если в договоре вы зафиксировали соответствующее условие.
Если нарушение ПДД произошло по вине штатного водителя, компания имеет право удержать сумму штрафа из его зарплаты. Например, это возможно, если камера зафиксировала, как водитель совершил запрещенный разворот или превысил скорость. Но если водитель докажет, что действовал из крайней необходимости или самообороны, взыскать с него штраф не получится.
Чтобы водитель возместил нужную сумму, работодатель должен издать приказ и в нем указать сумму взыскания. Она не может быть больше среднего месячного заработка водителя. При этом удерживать без согласия сотрудника каждый месяц не могут больше 20% от зарплаты.
Если водитель откажется платить штраф и дело дойдет до суда, вовсе необязательно, что судьи встанут на сторону работодателя. Работник считается более уязвимой стороной в трудовых отношениях, поэтому решения нередко выносят в их пользу. Судьи руководствуются принципом, что если организация не оспорила штраф, то тем самым признала ответственность за его оплату. А попытка взыскать деньги с работника — это уклонение от административного наказания.
Примеры судебных актов, в которых вынесено решение в пользу взыскания штрафа с работодателя, — определение ВКСОЮ от 13.02.2020 по делу № 88-4963/2020, апелляционное определение Мосгорсуда от 12.03.2020 по делу № 33-6338/2020, определение Седьмого КСОЮ от 29.03.2022 по делу № 2-6509/2021.
При этом суды не едины в разрешении подобных споров. Иногда они признают, что водитель должен компенсировать работодателю административный штраф за нарушение правил дорожного движения (пример — апелляционное определение Мосгорсуда от 28.10.2019 по делу № 33-47109/2019).
Подключите сервис проверки и оплаты штрафов ГИБДД для юридических лиц от ППР. Он упрощает управление штрафами, автоматически отслеживая их и собирая данные в одном месте. Вы можете настроить уведомления о новых нарушениях по смс или электронной почте, а также подключить «Автоплатеж».
Как бухгалтеру учесть штрафы
Штрафы за нарушение ПДД не относятся к расходам, связанным с основной деятельностью компании, такой как производство или торговля. Они классифицируются как прочие расходы (раздел III ПБУ 10/99). Учет таких расходов производится на дату их признания — это момент, когда компания принимает решение оплатить штраф, а не оспаривать его.
Проводки:
Дт 91-2 Кт 76 — штраф учитывается в прочих расходах;
Дт 76 Кт 51 — деньги уплачены в бюджет.
Если штраф возмещается сотрудником, полученная сумма считается прочим доходом (согласно ПБУ 9/99). В бухгалтерском учете она отражается на дату, указанную в согласии водителя оплатить штраф. Проводки:
Дт 51(50,70) Кт 73 — сотрудник перечислил деньги на расчетный счет, (внес в кассу, написал заявление на удержание из заработной платы);
Дт 73 Кт 91-1 — сумма возмещения включена в прочие доходы.
Как отражают штрафы в налоговом учете
Независимо от обстоятельств получения штрафа за нарушение ПДД, его сумма не может снизить базу по налогу на прибыль (п. 2 ст. 270 НК). Даже если сотрудник оплатил штраф, а затем компания возместила эти деньги, учесть их в расходах не получится. Плательщики на упрощенке тоже не могут учитывать административные штрафы в расходах, так как они не указаны в статье 346.16 НК.
Если сотрудник возмещает штраф, это рассматривается как доход для компании (п. 3 ст. 250 НК), который увеличивает базу по налогу на прибыль, а также налоговую базу по налогу УСН. Этот доход нужно учитывать на дату:
когда получено в письменном виде согласие сотрудника возместить штраф (если учет ведут методом начисления на основной системе налогообложения);
когда сотрудник внес штраф в кассу или на расчетный счет фирмы (при учете кассовым методом, в том числе на упрощенной системе).
Если водителю простили штраф, сумма не будет считаться его доходом (письмо ФНС от 18.04.2013 № ЕД-4-3/7135@). Работодатель не должен удерживать с этой суммы НДФЛ и начислять на нее страховые взносы.
Как контролировать штрафы, если их много
Управление штрафами за нарушение ПДД для большого автопарка — трудоемкая задача. В неделю может набираться 50 и больше штрафов — отслеживание вручную занимает много времени. К тому всегда есть риск что-то пропустить и не оплатить вовремя. Часто работодатель дополнительно оплачивает трудозатраты бухгалтера, который мониторит штрафы и на их основании готовит приказы на удержание из зарплаты водителей.
Даже если в автопарке немного машин — бухгалтеру все равно приходится отслеживать штрафы вручную, что отнимает время.
Сервис проверки и оплаты штрафов ГИБДД для юридических лиц от ППР помогает упростить все эти процессы. Сервис самостоятельно отслеживает все штрафы ГИБДД и всех остальных администраторов штрафов (Ространснадзор, МАДИ, АМПП, парковочные пространства городов, где есть платные парковки) и собирает их в одном месте. Документы для оплаты формируются в сервисе заранее.
В личном кабинете можно не только смотреть историю штрафов, но и выгружать отчеты в разных форматах. Чтобы не пропустить новые постановления, можно настроить уведомления по смс или электронной почте. Информация поступает из первоисточника на протяжении дня с момента, когда выписали штраф. А чтобы гарантированно не пропустить срок оплаты, подключите функцию «Автоплатеж» — средства будут перечислены в течение пяти рабочих дней со дня вынесения постановления.
Сервис интегрируется по API с учетной системой компании — это значит, что бухгалтер сможет работать в привычном интерфейсе.
Для штрафов на сумму больше 3 000 рублей, которые выписали в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, юристы ППР помогут установить законность и подготовить пакет документов для обжалования. Подключите сервис бесплатно в течение первого месяца, чтобы протестировать и познакомиться с его работой.
Проверка и оплата штрафов ГИБДД для юридических лиц
Поможем не пропустить ни одного штрафа за нарушение ПДД и сэкономить деньги. Получайте уведомления по СМС или почте и оплачивайте сразу со скидкой 50%
Реклама: ООО «Передовые Платежные Решения», ИНН: 7743036465, erid: LjN8K5Jth
Начать дискуссию