Все под контролем: как бизнесу учитывать расходы на ГСМ

То водители чеки потеряют, то нужно потратить несколько рабочих дней на рутинный сбор подотчетных бумаг — кажется, уследить за расходами на топливо та еще задача. Делимся советами, которые помогут упростить жизнь предпринимателям и бухгалтерам — с ними учет ГСМ станет проще.

Зачем учитывать расходы на топливо

Затраты на горюче-смазочные материалы (ГСМ) включают все, что необходимо для работы транспорта и оборудования: бензин, дизельное топливо, газ, масла и специализированные жидкости. Организация может определять собственные нормы расхода ГСМ, опираясь на специфику своего автопарка и рабочих процессов, или использовать нормативы, разработанные Министерством транспорта.

Продуманная система учета позволяет контролировать текущие расходы и выявлять возможные перерасходы — можно планировать бюджет с учетом реальных затрат. Кроме того, правильный учет поможет избежать разногласий с налоговыми органами и подтвердить обоснованность расходов.

Инвестиции в грамотный учет ГСМ — это шаг к большей прозрачности финансовых процессов и оптимизации ресурсов компании.

Какие документы нужны для учета ГСМ

Чаще всего для подтверждения расходов на топливо используются путевые листы. Они помогают учитывать работу транспорта и водителей, а также безопасно контролировать использование ГСМ.

Вот общие требования бухгалтерского учета:

Наименование документа.

Дата составления.

Название компании или ФИО предпринимателя.

Описание хозяйственной операции.

Количественная и стоимостная оценка.

Подписи ответственных лиц.

Специальные данные:

Информация о водителе.

Данные о транспортном средстве.

Сведения о перевозке.

Если вашей компании требуется более детализированный учет, можно добавить дополнительные реквизиты. Главное — утвердить собственный шаблон путевых листов и закрепить его в учетной политике компании. С марта 2023 года путевые листы допускается оформлять как в бумажном, так и в электронном виде.

Как оплачивать топливо, чтобы упростить учет

Удобнее всего делать это с помощью топливных карт ППР. С ними можно контролировать расход ГСМ, а также удобно вести бухгалтерскую отчетность. Вот всего несколько преимуществ такого способа:

Контроль за расходами . Топливная карта — это не просто средство оплаты, а целая система управления: устанавливайте лимиты в литрах, рублях или их комбинации. Например, дневной лимит на 100 литров и 6 000 рублей. А еще ограничивайте заправку на дорогих АЗС или в нерабочее время

Прозрачность и отчетность . Водитель заправляется, а бухгалтерия сразу видит: какая АЗС, какой объем, какая сумма. Отчеты можно сформировать за любой период и выгрузить в удобном формате.

Возмещение НДС . Заправка с топливной картой позволяет вернуть 20% расходов — это серьезная экономия для компании.

Широкая сеть . Например, карты «Вездеход» от ППР работают на 18 000 АЗС по всей России, включая «Газпромнефть», «Лукойл», «Роснефть» и другие. Водителю не нужно искать определенную сеть: он заправляется там, где это удобно.

Безопасность и предупреждения . Карты защищены на уровне банковских технологий. Кроме того, система предупредит вас о подозрительных операциях, например: заправка в нерабочее время; превышение лимитов; попытка заправки дорогим топливом.



Вы сами можете настроить эти оповещения в личном кабинете.

Журнал учета выдачи и приема топливных карт. Основная задача этого документа — контроль полученных водителями топливных карт. Так они не потеряются, будут закреплены за ответственными лицами, и так проще вести учета топлива — его нужно документально оформлять, чтобы потом возвращать часть НДС при подаче расходов в налоговую.

И это еще не все плюсы топливных карт ППР, но одно можем сказать точно: вести отчетность с ними гораздо проще — попробуйте, чтобы убедиться в этом самостоятельно.

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