Чек-лист: как понять, что вам нужен лизинг

Минимальный первоначальный взнос
Приятная новость: стандартный первоначальный взнос по лизингу — от 0% против 15% в целевом автокредите.
Можно получить скидку
В лизинге покупка автомобиля в 90% случаев происходит со скидкой. Крупные лизинговые компании сами получают от производителей огромные скидки потому что регулярно покупают у них технику. А после делятся ими с клиентами — это повышает конкурентноспособность таких компаний.
Не нужен залог
В лизинге обеспечение кредита — это само транспортное средство. Дополнительного обеспечения не требуется. В отличие от нецелевого кредита — там в качестве залога могут использовать деньги или товары в обороте. А еще банк может потребовать перевода оборотных средств компании на свои счета с условием поддержания на них определенного остатка.
Кредитная история компании не имеет значения
При лизинге можно переместить сумму задолженности с вашего баланса на баланс самой лизинговой компании — так открывается путь для дополнительного кредитного финансирования. А вот кредит могут и не дать — каждый новый ухудшает кредитный баланс компании и препятствует последующему привлечению финансирования.
Экономия на налогах
Лизинг позволяет применять к транспортным средствам (кроме легковых авто с объемом двигателя менее 3,5 литра) механизм ускоренной амортизации с коэффициентом не выше 3. Срок амортизации для грузовой и спецтехники (4 и 5 амортизационные группы) в случае лизинга — 21 и 29 месяцев. При стандартном кредитовании это 5–7 лет и 7–10 лет.
Лизинговые платежи, включая аванс, налог на имущество и на транспорт, страховку входят в себестоимость. И вы получаете возможность подбирать авансовые и лизинговые платежи таким образом, что налог на прибыль будет снижен до минимума. Лизинг позволяет больше расходов относить на затраты и потому — экономить на налоге на прибыль.
Лизинг авто и спецтехники для бизнеса
Лизинг авто и спецтехники для бизнесаВсе модели в наличии у партнеров и готовы к сделке
Можно быстрее получить автомобиль
Кредит — это долго. Пока соберете документы, пока их проверят, пока определят оценочную стоимость залогового имущества. С лизингом все проще — с учетом пониженных рисков, пакет документов, которые требуют, уменьшается. А рассматривают заявку быстро — все решат в течение 1–3 дней.
Нужны дополнительные услуги
Лизинговая компания часто оказывает не только услуги финансирования и страхования, но и регистрации, сервисного обслуживания, предоставляет выгодные топливные программы и программы помощи на дорогах. А еще можно заключить договор оперативного лизинга.
Когда срок договора закончится, вам не придется выкупать автомобиль и самому продавать его на вторичном рынке. Вы оплачиваете только часть стоимости автомобиля, и лизинговые платежи будут до 2 раз меньше по сравнению с финансовым лизингом или кредитом.
Субсидии от Минпромторга
Ежегодная программа субсидий от Минпромторга распространяется на новые автомобили и электромобили отечественного производства, в нее также включены и туристические автобусы. Кроме того, программа распространяется на лизинг коммерческого и грузового транспорта, электромобилей Evolute и «Москвич», легковые автомобили отечественных марок (Lada, КАМАЗ и др.), а также автомобили Haval, произведенные в РФ.
Размер субсидии (скидки): на электромобили может составлять — до 35% (но не более 925 тыс. рублей); на легковые и грузовые авто — до 10% (но не более 500 тыс. рублей); на седельные тягачи N3 от КАМАЗ — до 850 тыс. рублей. Воспользоваться субсидией могут индивидуальные предприниматели и юридические лица. Количество лизинговых договоров не ограничено.
Субсидии могут направляться на погашение аванса или процентной ставки по лизинговым платежам. В 2025 году Минпромторг выделит 27 млрд рублей на программу льготного лизинга.
ППР агрегирует все варианты субсидий и передает их своим клиентам.
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С этим вам может помочь ППР. Мы не просто оформим вам лизинг, а вручную соберем мультипредложение мечты — сформируем его из самых выгодных вариантов на рынке от наших проверенных поставщиков. Кроме того, вам откроются бонусы на другие сервисы нашей экосистемы. Например, ППР может бесплатно переобуть вашу новую лизинговую машину — удобно?
Как это работает
ППР договорится с несколькими компаниями, которые предоставляют услугу лизинга. И вот, почему это удобно и выгодно для вас:
Единое окно для обращений. Клиент получает доступ к предложениям всех партнеров — не нужно самому мониторить рынок и заполнять заявки у разных поставщиков услуг. ППР работает с Европлан, Каркаде, Альфа Лизинг и другими компаниями.
Нет дополнительных комиссий. Мы сами за этим проследим и предложим самый выгодный вариант.
Можно получить дополнительные услуги и сервисы. В экосистеме продуктов ППР много возможностей для развития автопарка. Все они доступны в едином личном кабинете и мобильном приложении «Мой ППР» — можно подключить в любой момент.
Почему это выгодно
Срок лизинга от 12 до 84 месяцев.
Специальные акции для клиентов ППР
Вы можете обратиться напрямую к лизинговым компаниям или сделать это через ППР — условия будут одинаковыми.
Но вместе с ППР вам будет гораздо удобнее — мы сами проанализируем все предложения и выберем самые выгодные с максимально возможными скидками. Вам не придется тратить время на поиск, анализ рынка и коммуникацию — уверены, у вас есть более важные дела.
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