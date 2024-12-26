Чек-лист: как понять, что вам нужен лизинг

Лизинг позволяет применять к транспортным средствам (кроме легковых авто с объемом двигателя менее 3,5 литра) механизм ускоренной амортизации с коэффициентом не выше 3. Срок амортизации для грузовой и спецтехники (4 и 5 амортизационные группы) в случае лизинга — 21 и 29 месяцев. При стандартном кредитовании это 5–7 лет и 7–10 лет.

Лизинговые платежи, включая аванс, налог на имущество и на транспорт, страховку входят в себестоимость. И вы получаете возможность подбирать авансовые и лизинговые платежи таким образом, что налог на прибыль будет снижен до минимума. Лизинг позволяет больше расходов относить на затраты и потому — экономить на налоге на прибыль.