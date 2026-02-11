«Письма счастья» для импортеров и производителей
Одним из важных этапов соблюдения законодательства по экологическому сбору является информирование компаний (импортеров и производителей) об их обязательствах. Обычно такие уведомления приходят в виде официальных писем или сообщений от государственных органов. Ниже расскажем, как именно эти письма приходят и какие действия необходимо предпринимать.
Как и откуда приходят письма об обязательствах по экологическому сбору?
1. Официальная корреспонденция
Письменные уведомления на электронную почту или почтовый адрес — большинство регулирующих органов используют электронные системы уведомлений, но могут отправлять и письма по почте.
2. Электронные системы и порталы
• Информационные системы и порталы — компании регистрируются на официальных порталах (создание личного кабинета природопользователя), где получают уведомления и обновления по своим обязательствам.
• В нашей стране для отправки уведомлений чаще используют портал «Госуслуги».
3. Регламентированные сроки
• Обычно письма приходят за те периоды, по которым компания сдавала или не сдавала отчеты. Когда информация о производстве или импорте товаров попадает в Росприроднадзор, то сотрудникам надзорных органов видны товары, с которых должен быть уплачен экосбор, но отчёты и/или оплаты не отображаются.
• Обычно компании заранее предупреждают о сроках, чтобы обеспечить своевременную отчетность и оплату – в письмах указывают 10 рабочих дней на исполнение требований.
Что делать, если пришло письмо об экологическом сборе?
Специалисты АО ПЕТРОМАКС могут проконсультировать и рассказать пошаговую инструкцию для импортеров и производителей:
1. Внимательно ознакомиться с письмом
• Проверьте все детали: название компании, контактные данные, сроки.
• Убедитесь, что информация в письме совпадает с вашими данными и деятельностью.
2. Изучите вложенные инструкции
• Ознакомьтесь с приложенными шаблонами отчётов, руководствами по оплате и нормативными актами.
• Обратите внимание на требования по срокам: предоставления отчетности и оплаты.
3. Начинайте сбор информации для отчетности и расчет экосборов
• Соберите все необходимые данные по товарам: вес НЕТТО, вес БРУТТО, наименование товаров и коды ТНВЭД или ОКПЭС /ОКПД 2
• Рассчитайте сумму экологического сбора по установленной Росприроднадзором формуле.
4. Подайте отчёты и оплатите сбор
Подайте отчёт через официальный портал Росприроднадора и осуществите оплату экологического сбора по реквизитам РПН. Стандартную квитанцию об оплате можно выгрузить с портала Росприродназора
5. Выполните дополнительные требования
• При необходимости предоставьте дополнительные сведения или документы по запросам государственных органов.
• Ведите учёт выполненных обязательств для возможных проверок.
6. Следите за обновлениями и уведомлениями
• Регулярно проверяйте свои сообщения и обновления в системе.
• Соблюдайте сроки, чтобы избежать штрафов или санкций.
Итог
При получении письма об экологическом сборе важно действовать оперативно и аккуратно. Внимательное изучение документации, своевременная подготовка и оплата — залог успешного выполнения своих обязательств.
Если у вас возникнут сложности с пониманием требований или оформлением отчётов, лучше обратиться к специалистам компетентной организации такой, как АО ПЕТРОМАКС. Не откладывайте на потом — экологические сборы требуют внимания и ответственности!
При использовании материалов сайта ссылка на наш ресурс обязательна © АО “ПЕТРОМАКС”
Реклама: АО «ПЕТРОМАКС», ИНН: 7810925261, erid: 2W5zFHZ5Mt4
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по иностранным словам. Что делать, если в словарях РАН и на Normaslov нет слова (= оно иностранное, запрещено)? Товарный знак на каждый «бьюти», «кэжуал», «стрипсы», «айс» не нарегистрируешь.
Нужно ли по 168-ФЗ, 38-ФЗ и 53-ФЗ переделывать страницы на сайтах — лендинги, блоги, посадочные (коммерческие и инфо)? Работали ли с такими запросами? Что-то вроде аудита иностранных слов, юридической проверки рекламы и тд