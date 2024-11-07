Если при проведении камеральной проверки налоговый инспектор выявил нарушения, он должен составить акт камеральной проверки (п. 5 ст. 88, абз. 2 п. 1 ст. 100 НК), в котором указаны детали выявленных нарушений, выводы и предложения в отношении размера недоимки и/или штрафа.
Сроки вручения акта
Согласно пп. 2 п. 1 ст. 100 НК срок формирования акта по окончании проверки составляет 10 рабочих дней. Соответственно, дата окончания проверки — это дата истечения срока ее проведения. Срок камеральной налоговой проверки составляет 1, 2 или 3 месяца с даты представления налоговой декларации в налоговый орган.
Акт налоговой проверки должен быть направлен налогоплательщику (представителю) в течение 5 рабочих дней с момента составления акта (п. 5 ст. 100, п. 6 ст. 6.1 НК).
Инспектор вправе составить документ как в бумажном, так и в электронном виде. Вручить его налогоплательщику ИФНС может любым удобным способом: лично, посредством ТКС или отправить почтой.
Если акт направлен почтой, датой вручения считается шестой рабочий день с момента отправки заказного письма (п. 5 ст. 100, п. 6 ст. 6.1 НК). Таким образом, дата фактического получения документа в этом случае роли не играет.
Налогоплательщику нет смысла отказываться или уклоняться от получения акта, проще получить его лично для того, чтобы иметь возможность ознакомиться с результатами проверки и, в случае несогласия с заключениями налогового органа, обжаловать решение.
Какие есть способы возражения на акт
Закон регламентирует обязательное досудебное урегулирование налоговых споров (ст. 138 НК), закрепляя право налогоплательщика на подачу возражений.
Возражение — способ оспорить и пересмотреть Акт налоговой проверки и материалы проверки по итогам камеральной проверки.
Важно: представление возражений — право, а не обязанность. Вы можете не подавать возражение, но как правило, лучше воспользоваться данным правом, особенно если вы решили отстаивать свою позицию не только перед руководителем (заместителем) инспекции, который будет рассматривать материалы проверки, но и впоследствии в вышестоящем органе и суде.
Закон не предъявляет обязательных требований к форме возражения, но лучше включить в него три основные части: вводную, описательную и итоговую, по принципу структуры самого акта налоговой проверки.
В вводной части укажите:
реквизиты ИФНС — наименование, адрес, ИНН/КПП;
дату и номер акта камеральной проверки.
Описательная часть должна содержать:
все обстоятельства проверки, с которыми вы не согласны, а также обоснование ваших доводов;
ссылки на законы и НПА, официальные разъяснения Минфина или ФНС;
ссылки на акты из судебной практики, которые подтверждают ваши выводы. В первую очередь, это решения высших судебных органов, судебная практика по вашему судебному округу или другим округам;
обстоятельства, смягчающие ответственность или обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности;
документы либо их заверенные копии, подтверждающие возражения.
Итоговая часть включает:
обобщение сказанного, выводы — например, что недоимки не возникло, потому оснований для начисления штрафа и пеней за несвоевременную уплату налога нет;
указание на то, что вы просите вынести решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;
список приложений — всех подтверждающих ваши доводы документов.
Важность возражений значительно возрастает, если есть доказательства по существу предъявленных налоговых правонарушений и эти доказательства достаточно убедительны. С их помощью вы продемонстрируете не только решимость отстаивать свою правоту, но и намерение отменить решение по итогам проверки в суде, а такая вероятность — весомый аргумент для налоговиков.
Потому при рассмотрении материалов проверки ваши возражения играют ключевую роль. Максимально подробно изложите, почему вы не согласны с актом в целом либо с его отдельными положениями, и подтвердите свои доводы документально.
Вместе с тем при подаче возражений надо учитывать, что они могут повлечь за собой дополнительные контрольные мероприятия (п. 6 ст. 101 НК, постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 15.07.2009 N А58-4792/08, ФАС Московского округа от 09.09.2009 N КА-А40/8644-09, ФАС Северо-Западного округа от 01.06.2009 № А56-26710/2008). Решение по результатам проверки будет принято с учетом данных, полученных в ходе дополнительных мероприятий налогового контроля. Следовательно, направлять возражение стоит тогда, когда вы уверены, что сможете доказать свою правоту правильно оформленными документами.
Готовое возражение вы можете подать в налоговый орган лично (в окне налоговой), заказным письмом на почте или дистанционно: посредством ТКС.
Срок подачи возражений — месяц со дня получения акта налоговой проверки (п. 6 ст. 100 НК).
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Инспекция обязана сообщить организации, когда и где будет проходить рассмотрение материалов проверки. Компания может присутствовать лично, а может направить представителя.
Материалы проверки рассматривает руководитель инспекции или его заместитель, по факту всегда присутствует инспектор, проводивший проверку. Он выступает в роли докладчика: излагает детали обнаруженных нарушений.
Налогоплательщик высказывает свою позицию, дает пояснения и подтверждает свои доводы необходимыми документами.
Порядок обжалования решения по акту камеральной проверки
По итогам рассмотрения возражений налоговая принимает одно из следующих решений:
о привлечении организации к ответственности;
об отказе от привлечения ответственности;
о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля.
Если налоговый орган выносит решение о привлечении компании к ответственности за совершенное налоговое правонарушение, такое решение также можно обжаловать. НК предусматривает обязательный досудебный порядок такого обжалования.
Согласно действующему законодательству, решение налогового органа может быть обжаловано в суде только после того, как оно будет оспорено в вышестоящем налоговом органе (абз. 1 п. 2 ст. 138 НК). При этом НК не уточняет, должен ли налогоплательщик оспорить в вышестоящем органе каждый эпизод решения.
Такое обжалование дает явное преимущество: подача апелляционной жалобы отсрочит вступление решения в силу. Решение вступит в силу только со дня принятия вышестоящим налоговым органом решения по жалобе или со дня принятия решения об оставлении ее без рассмотрения (но не ранее истечения срока подачи апелляционной жалобы, п. 9 ст. 101, ст. 101.2 НК).
Вышестоящий налоговый орган может и вовсе отменить решение нижестоящего и принять новое, которое вступит в силу в день принятия (п. 2 ст. 101.2 НК). А значит, до наступления указанных обстоятельств, некоторое время можно не исполнять решение по проверке.
В жалобе в вышестоящий налоговый орган указываются следующие данные:
ФИО и адрес компании;
реквизиты налоговой, действия которой обжалуются;
дата и номер обжалуемого решения;
основания, по которым нарушены права заявителя;
требования заявителя;
способ получения решения по жалобе: в бумажном, электронном виде либо через личный кабинет налогоплательщика.
В жалобу можно внести любые дополнительные обстоятельства, смягчающие или исключающие ответственность налогоплательщика.
Подается заявление в тот же налоговый орган, который вынес решение. Он должен передать жалобу в вышестоящий налоговый орган в течение трех дней. Пока вышестоящий орган рассматривает жалобу, начисленные платежи не начисляются (отражаются) и не взыскиваются.
Стоит учитывать, что вышестоящий орган может отказать в принятии заявления. Причинами отказа могут быть грубые нарушения при составлении жалобы или окончание срока, предусмотренного законом для подачи заявления.
Налоговые юристы коллегии адвокатов «Петухов и партнеры» проконсультируют по вопросам взаимодействия с налоговыми органами и помогут составить жалобу с учетом действующего законодательства. Обратиться за помощью вы можете на любой стадии спора с ИФНС, но чем раньше это будет сделано, тем выше вероятность того, что позицию удастся отстоять с минимальными для бизнеса рисками.
Процесс рассмотрения жалобы
Как правило, решение по апелляционной жалобе вышестоящий орган принимает в течение месяца с момента ее получения.
Срок может быть увеличен на месяц: к примеру, если для рассмотрения заявления необходима дополнительная информация от нижестоящих налоговых органов. Инспекция может продлить срок и в случае, когда заявитель представлял дополнительные документы к жалобе. О продлении срока рассмотрения апелляции ФНС должна известить налогоплательщика в течение трех рабочих дней.
Жалоба рассматривается заочно, присутствие налогоплательщика не требуется.
Вышестоящий налоговый орган вызывает налогоплательщика только в одном из следующих случаев:
Если обнаружены противоречия или несоответствия между имеющимися данными и дополнительной информацией, представленной налогоплательщиком (согласно п. 2 ст. 140 НК).
Если необходимо устранить процедурные ошибки, допущенные при рассмотрении инспекцией (как указано в постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 19.10.2020 № Ф04-4286/2020 по делу № А75-22107/2019).
В иных ситуациях приглашение налогоплательщика является правом, а не обязанностью вышестоящего налогового органа (на основании постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20.09.2022 № Ф04-4868/2022 по делу № А75-12429/2021). Поэтому важно изложить все доводы в жалобе максимально ясно и точно, так как возможности для предоставления пояснений «на месте» не будет.
Вступление в силу решения по проверке после подачи апелляционной жалобы
Завершающий этап налоговой апелляции — вынесение вышестоящим налоговым органом одного из следующих решений:
Отмена решения по проверке в полном объеме.
Частичная отмена решения.
Оставление жалобы без удовлетворения.
Отмена решения в полном объеме и принятие по делу нового решения — в случаях, когда выявлены существенные нарушения норм процесса рассмотрения материалов налоговой проверки и налогоплательщик не имел возможности возразить инспекции, а также обосновать свою позицию путем представления подтверждающих документов.
Решение вступает в силу в следующем порядке:
в не отмененной и не обжалованной части — в день принятия решения по апелляционной жалобе;
при отмене решения нижестоящего налогового органа в полном объеме и принятии нового — в день принятия нового решения;
в случае оставления жалобы без рассмотрения решение ИФНС вступает в силу в день принятия решения об оставлении жалобы без рассмотрения, но не ранее истечения срока для подачи жалобы.
После принятия решения вышестоящий орган информирует заявителя письменно в течение трех рабочих дней (согласно п. 6 ст. 140 НК).
В случае несогласия с решением вышестоящего налогового органа, либо если вышестоящий налоговый орган не рассмотрел жалобу в установленный срок, налогоплательщик вправе подать иск в арбитражный суд (п. 2 ст. 138 НК).
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Сроки обжалования акта камеральной налоговой проверки
Апелляционная жалоба подается в течение месяца с момента вручения решения. Формат подачи — бумажный или электронный (лично, с помощью ТКС или почты, через личный кабинет налогоплательщика).
В случае пропуска срока подачи апелляции, компания имеет право обжаловать решение налогового органа в общем порядке: в течение года со дня его принятия (п. 2 ст. 139 НК).
Когда пропущен и общий срок обжалования, налогоплательщик также может направить апелляцию, но к ней нужно будет приложить ходатайство о восстановлении срока с указанием причины пропуска и приложением подтверждающие документов. Если вышестоящий орган признает причину уважительной, жалобу рассмотрят. В противном случае в рассмотрении будет отказано (п. 2 ст. 139, пп. 2 п. 1 ст. 139.3 НК).
Согласно ст. 198 АПК срок для направления судебного иска для обжалования акта камеральной налоговой проверки — три месяца со дня, который соответствует дате вручения решения (дате истечения срока на принятие решения по жалобе).
Обратите внимание: согласно Налоговому кодексу налогоплательщик имеет право обжаловать действия (бездействия) ФНС. Аналогично решениям, действия налоговиков могут быть обжалованы в суде только после их обжалования в вышестоящий налоговый орган.
Заключение
В заключении сформируем чек-лист рекомендаций, которые помогут компании отстоять свою позицию в случае несогласия с заключением налогового органа.
Инспектор составляет акт в течение 10 дней после окончания камеральной проверки (п. 1 ст. 100 НК).
Направить возражение вы можете в течение месяца (п. 6 ст. 100 НК) со дня получения акта (реальной датой является дата, когда компания подписала документ, потому важно следить, чтобы в акте стояла реальная дата вручения, иначе срок подачи возражений может быть сокращен).
Приложите к возражение копии подтверждающих документов, а в перечне приложений укажите каждый для исключения возможных споров о составе заявления.
Максимально подробно опишите причины несогласия с актом — активная и последовательная защита своих интересов в ходе проверки поможет отстоять позицию в суде.
Результаты дополнительных мероприятий налогового контроля сами могут стать основанием для подачи возражений (п. 6.1 ст. 101 НК).
В процессе рассмотрения результатов налоговой проверки компания вправе выразить руководителю инспекции устное несогласие с результатами и представить дополнительные документы. Доводы организации должны быть обозначены в протоколе, который ведется при рассмотрении (п. 4 ст. 101 НК).
Решение о привлечении к ответственности можно обжаловать в вышестоящем налоговом органе.
Если решение инспекции еще не вступило в силу, организация вправе подать апелляционную жалобу в тот же налоговый орган, который вынес решение. ФНС после получения жалобы самостоятельно направит ее в вышестоящий налоговый орган (п. 1 ст. 139.1 НК).
Организация может восстановить пропущенный срок, направив ходатайство с указанием уважительных причин. Восстанавливать срок или нет, решает вышестоящий налоговый орган (п. 2 ст. 139 НК).
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