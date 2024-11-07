Согласно пп. 2 п. 1 ст. 100 НК срок формирования акта по окончании проверки составляет 10 рабочих дней. Соответственно, дата окончания проверки — это дата истечения срока ее проведения. Срок камеральной налоговой проверки составляет 1, 2 или 3 месяца с даты представления налоговой декларации в налоговый орган.

Акт налоговой проверки должен быть направлен налогоплательщику (представителю) в течение 5 рабочих дней с момента составления акта (п. 5 ст. 100, п. 6 ст. 6.1 НК).

Инспектор вправе составить документ как в бумажном, так и в электронном виде. Вручить его налогоплательщику ИФНС может любым удобным способом: лично, посредством ТКС или отправить почтой.

Если акт направлен почтой, датой вручения считается шестой рабочий день с момента отправки заказного письма (п. 5 ст. 100, п. 6 ст. 6.1 НК). Таким образом, дата фактического получения документа в этом случае роли не играет.

Налогоплательщику нет смысла отказываться или уклоняться от получения акта, проще получить его лично для того, чтобы иметь возможность ознакомиться с результатами проверки и, в случае несогласия с заключениями налогового органа, обжаловать решение.