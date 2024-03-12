ПланФикс
Ведение бизнеса

Эффективное общение для бухгалтера: как ничего не забыть и не потерять

Что может быть удобнее, чем по-быстрому в мессенджере обсудить вопрос с коллегой или клиентом? Это доступно и заманчиво как фастфуд — и так же вредно, когда начинаешь им злоупотреблять: сроки выполнения отчетов подгорают, нужных документов нет, информация потерялась в длинных диалогах.
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Эффективное общение для бухгалтера: как ничего не забыть и не потерять
Иллюстрация: ПланФикс

Это боль знакома каждому, кто использует мессенджеры в работе. Мы в ПланФиксе утверждаем, что такое общение с клиентами можно и нужно структурировать. Давайте об этом и поговорим.

Чат в ПланФиксе — это не чат с людьми, а чат по задачам. И он отличается от чата с людьми, как яблоко от гамбургера. Далее объясним почему.

Чат с людьми vs чат по задачам

Общение — строго по темам

Мессенджер

ПланФикс

Один чат — много рабочих вопросов — хаос.

Один чат — один рабочий вопрос — порядок.

Общение в ПланФиксе ведется в задачах. Каждая задача создана для решения конкретного рабочего вопроса, и все обсуждение ведется только по нему.

Это упрощает рабочий процесс и экономит время. Не нужно «прыгать» по чатам, чтобы найти необходимую информацию:

Все мессенджеры в одном окне

Мессенджер

ПланФикс

Постоянный мониторинг почты, мессенджеров, соцсетей.

Все сообщения попадают в одно окно.

В ПланФикс можно интегрировать разные каналы связи. В итоге общаться с клиентами через мессенджеры, почту и социальные сети в одном окне, даже не открывая эти сервисы. Это просто и удобно:

Неважно по какому каналу связи вам напишет клиент, его сообщение автоматически станет задачей в ПланФиксе. Просмотреть все задачи можно в его карточке, она создается также автоматически при первом контакте:

Рабочее не смешивается с личным

Мессенджер

ПланФикс

Личные контакты и обсуждения перемешаны с рабочими.

Только рабочие вопросы – для личных есть любимый мессенджер.

Общение в ПланФиксе — только по рабочим вопросам. Это позволяет быстро находить нужные диалоги и не отвлекаться на чтение новостей, родительских и домовых чатов.

Переписки сохранены

Мессенджер

ПланФикс

Клиент может случайно или специально удалить важную переписку.

Сообщения, пришедшие в ПланФикс, сохранятся, даже если они были удалены в мессенджере. 

В ПланФиксе хранятся все сообщения, пришедшие по разным каналам связи. Если сообщение в аккаунте кто-то удалил, администратор всегда может восстановить его

Быстрая фиксация итогов

Мессенджер

ПланФикс

По итогам обсуждения в мессенджере нужно заводить какие-то отдельные таблицы и документы для фиксации принятых решений.

Фиксировать итоги и принятые решения можно прямо в задаче, где шло обсуждение.

В каждой задаче ПланФикса есть чек-лист, в котором по пунктам можно изложить план работ или основные этапы проекта.

В задаче можно зафиксировать отработанное время, указать сроки выполнения, добавить нужные документы.

ПланФикс — это платформа для создания своей собственной системы управления

Создайте аккаунт и посмотрите, как работает ПланФикс. Мы подскажем, с чего начать, и ответим на все вопросы. Это бесплатно

Уведомление только выбранных участников чата

Мессенджер

ПланФикс

В мессенджерах уведомления приходят всем участникам беседы, вне зависимости от того, кому предназначалось сообщение. 

Уведомления приходят только выбранным участникам чата.

В ПланФиксе несколько сотрудников могут одновременно работать над одной задачей. При отправке сообщения вы выбираете, кого из них уведомить:

Ещё сообщение можно сделать скрытым, если его должен увидеть, например, только один участник задачи:

Быстрые ответы на часто задаваемые вопросы

Мессенджер 

ПланФикс

Ответы в ручную на однотипные вопросы — долго.

База готовых ответов — быстро.

Соберите базу ответов на часто задаваемые вопросы и используйте её, чтобы экономить время:

Напоминания

Мессенджер

ПланФикс

Приходится вручную напоминать коллегам и клиентам вовремя сбросить отчёт, выполнить другие задачи. 

Напоминания гибко настраиваются и срабатывают автоматически.

В ПланФиксе напоминания добавляются прямо в задачи, как обычные сообщения. Причём ставить их можно не только самому себе, но и любым другим участникам задачи. Ещё напоминания могут повторяться — это избавит от ручной работы, например, напоминать коллегам о совещаниях, созвонах и дедлайнах:

Клиентская база — в безопасности

Мессенджер

ПланФикс

При  увольнении сотрудник, общавшийся с клиентами через мессенджеры, может «прихватить» с собой клиентскую базу.

Доступ к клиентской базе можно ограничить. При общении через ПланФикс сотрудник не увидит номер или почту клиента. 

Чувствительную для вашего бизнеса информацию можно скрыть от сотрудников. Это позволит избежать утечек и переманивая клиентов.

Удобный редактор  

И на десерт. Для тех, кто любит отправлять коллегам длинные тексты, в ПланФиксе есть удобный редактор сообщений.

Вы сможете выделять цитаты и важные моменты, добавлять списки и даже строить таблицы.

А мессенджер так умеет?

Переводите коммуникации на новый уровень

ПланФикс поможет структурировать и упорядочить коммуникации, отделить личные переписки от рабочих, эффективнее управлять временем и контролировать дедлайны.

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