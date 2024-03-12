Эффективное общение для бухгалтера: как ничего не забыть и не потерять

Это боль знакома каждому, кто использует мессенджеры в работе. Мы в ПланФиксе утверждаем, что такое общение с клиентами можно и нужно структурировать. Давайте об этом и поговорим.
Чат в ПланФиксе — это не чат с людьми, а чат по задачам. И он отличается от чата с людьми, как яблоко от гамбургера. Далее объясним почему.
Чат с людьми vs чат по задачам
Общение — строго по темам
❌ Мессенджер
✅ ПланФикс
Один чат — много рабочих вопросов — хаос.
Один чат — один рабочий вопрос — порядок.
Общение в ПланФиксе ведется в задачах. Каждая задача создана для решения конкретного рабочего вопроса, и все обсуждение ведется только по нему.
Это упрощает рабочий процесс и экономит время. Не нужно «прыгать» по чатам, чтобы найти необходимую информацию:
Все мессенджеры в одном окне
❌ Мессенджер
✅ ПланФикс
Постоянный мониторинг почты, мессенджеров, соцсетей.
Все сообщения попадают в одно окно.
В ПланФикс можно интегрировать разные каналы связи. В итоге общаться с клиентами через мессенджеры, почту и социальные сети в одном окне, даже не открывая эти сервисы. Это просто и удобно:
Неважно по какому каналу связи вам напишет клиент, его сообщение автоматически станет задачей в ПланФиксе. Просмотреть все задачи можно в его карточке, она создается также автоматически при первом контакте:
Рабочее не смешивается с личным
❌ Мессенджер
✅ ПланФикс
Личные контакты и обсуждения перемешаны с рабочими.
Только рабочие вопросы – для личных есть любимый мессенджер.
Общение в ПланФиксе — только по рабочим вопросам. Это позволяет быстро находить нужные диалоги и не отвлекаться на чтение новостей, родительских и домовых чатов.
Переписки сохранены
❌ Мессенджер
✅ ПланФикс
Клиент может случайно или специально удалить важную переписку.
Сообщения, пришедшие в ПланФикс, сохранятся, даже если они были удалены в мессенджере.
В ПланФиксе хранятся все сообщения, пришедшие по разным каналам связи. Если сообщение в аккаунте кто-то удалил, администратор всегда может восстановить его:
Быстрая фиксация итогов
❌ Мессенджер
✅ ПланФикс
По итогам обсуждения в мессенджере нужно заводить какие-то отдельные таблицы и документы для фиксации принятых решений.
Фиксировать итоги и принятые решения можно прямо в задаче, где шло обсуждение.
В каждой задаче ПланФикса есть чек-лист, в котором по пунктам можно изложить план работ или основные этапы проекта.
В задаче можно зафиксировать отработанное время, указать сроки выполнения, добавить нужные документы.
ПланФикс — это платформа для создания своей собственной системы управления
Создайте аккаунт и посмотрите, как работает ПланФикс. Мы подскажем, с чего начать, и ответим на все вопросы. Это бесплатно
Уведомление только выбранных участников чата
❌ Мессенджер
✅ ПланФикс
В мессенджерах уведомления приходят всем участникам беседы, вне зависимости от того, кому предназначалось сообщение.
Уведомления приходят только выбранным участникам чата.
В ПланФиксе несколько сотрудников могут одновременно работать над одной задачей. При отправке сообщения вы выбираете, кого из них уведомить:
Ещё сообщение можно сделать скрытым, если его должен увидеть, например, только один участник задачи:
Быстрые ответы на часто задаваемые вопросы
❌ Мессенджер
✅ ПланФикс
Ответы в ручную на однотипные вопросы — долго.
База готовых ответов — быстро.
Соберите базу ответов на часто задаваемые вопросы и используйте её, чтобы экономить время:
Напоминания
❌ Мессенджер
✅ ПланФикс
Приходится вручную напоминать коллегам и клиентам вовремя сбросить отчёт, выполнить другие задачи.
Напоминания гибко настраиваются и срабатывают автоматически.
В ПланФиксе напоминания добавляются прямо в задачи, как обычные сообщения. Причём ставить их можно не только самому себе, но и любым другим участникам задачи. Ещё напоминания могут повторяться — это избавит от ручной работы, например, напоминать коллегам о совещаниях, созвонах и дедлайнах:
Клиентская база — в безопасности
❌ Мессенджер
✅ ПланФикс
При увольнении сотрудник, общавшийся с клиентами через мессенджеры, может «прихватить» с собой клиентскую базу.
Доступ к клиентской базе можно ограничить. При общении через ПланФикс сотрудник не увидит номер или почту клиента.
Чувствительную для вашего бизнеса информацию можно скрыть от сотрудников. Это позволит избежать утечек и переманивая клиентов.
Удобный редактор
И на десерт. Для тех, кто любит отправлять коллегам длинные тексты, в ПланФиксе есть удобный редактор сообщений.
Вы сможете выделять цитаты и важные моменты, добавлять списки и даже строить таблицы.
А мессенджер так умеет?
Переводите коммуникации на новый уровень
ПланФикс поможет структурировать и упорядочить коммуникации, отделить личные переписки от рабочих, эффективнее управлять временем и контролировать дедлайны.
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