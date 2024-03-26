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Бухгалтерская рутина: иной подход к повторяющимся задачам

В первый месяц весны компании и ИП продолжают отчитываться и платить обязательные налоги, взносы и сборы. Традиционно в мартовский бухгалтерский календарь включается годовой баланс и отчет о финансовых результатах, отчет о производственном экологическом контроле. Нельзя забывать и про регулярные статистические формы.
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Бухгалтерская рутина: иной подход к повторяющимся задачам
Иллюстрация: ПланФикс

А если вы бухгалтер на аутсорсе, то все документы умножаются на число клиентов. В результате их количество измеряется десятками, а иногда и сотнями. Все это нужно подготовить и сдать вовремя. Как ничего не забыть, не пропустить и не потерять?

Бухгалтерский календарь, конечно, выручает. Но есть и другой подход. Мы в ПланФиксе предлагаем вам автоматизировать весь процесс с помощью повторяющихся задач. 

В целом, в нашем понимании, подготовка любого документаэто задача. Например, подготовить отчет для налоговой, сделать приказ, сформировать платежную ведомость — все это задачи. В Планфиксе работа строится вокруг таких задач. 

Значительная часть этих задач возникает регулярно, с определенной периодичностью. Какие-то документы нужно готовить раз в месяц, какие-то раз в квартал, какие-то раз в год. 

Для того чтобы не создавать каждый раз однотипные задачи вручную, можно настроить их повторяемость и автоматическое создание. Задачи сами будут появляться в нужный день и напоминать: что сделать, какие формы заполнить, в какой срок. 

Дальше на примерах из реальной практики покажем, как это работает. 

Напоминания для отчетов

Представьте, вы бухгалтер на аутсорсе и готовите персонифицированные сведения о застрахованных лицах. При этом за третий месяц квартала этот отчет можно не отправлять, так как данные дублируются в другой форме отчетности. Но дьявол, как обычно, кроется в деталях. 

Некоторым клиентам, в зависимости от того, каким видом деятельности они занимаются, все равно приходится отсылать именно эту форму отчетности своим заказчикам. И конкретно для них такой документ необходимо подготовить.

Чтобы не забыть это сделать, можно использовать повторяющиеся задачи ПланФикса:

В шаблоне указываем для каких именно клиентов готовим отчет, и «убиваем» сразу двух зайцев:

  • Напоминаем себе и сотрудникам подготовить документацию, чтобы не пропустить сроки.

  • Сразу указываем кому конкретно нужна отчетность, чтобы не забыть ни про кого из клиентов.   

В результате процесс отлажен, все всё успевают, а бухгалтер по зарплате готовит форму отчета только по небольшой части клиентов.

И такие шаблоны повторяющихся задач можно сделать для каждого типа отчетности.

Актуализация статистических форм

Многие компании обязаны сдавать отчетность в Росстат. Список отчетов в каждом конкретном случае может отличаться в зависимости от организационно-правовой формы компании, видов деятельности и проводимых выборок со стороны самого Росстата.

Видов отчетности множество, и, даже если при подписании договора на бухгалтерское сопровождение заложить нужные формы в проект клиента, через некоторое время их перечень все равно изменится, а значит такие перечни периодически надо актуализировать и обновлять. 

Для того чтобы не забыть об этом, можно использовать повторяющиеся задачи, которые с указанной вами периодичностью будут напоминать о себе:

Аналогичным образом повторяющиеся задачи может использовать не только бухгалтер, но и HR-менеджер, юрист, в общем любой специалист, на работу которого могут повлиять поправки в законодательстве:

Оплата услуг сопровождения

Во многих компаниях трудятся не только сотрудники, нанятые по трудовому договору, но и привлекаются самозанятые специалисты. Повторяющуюся раз в месяц задачу удобно использовать, чтобы проконтролировать все расчеты с такими сотрудниками.

К задаче подключаются необходимые участники. В ней же согласуются акты, собираются счета и чеки. Когда все работы завершены — задачу можно закрыть.

На следующий период автоматически вновь будет создана задача с правильным названием месяца. Для этого в шаблон задачи добавлены специальные переменные:

Рутинные задачи и материальное обеспечение

Каждый офис нуждается в материальном обеспечении: обновлении оргтехники, закупке канцелярских принадлежностей и иных расходников. Повторяющиеся задачи — удобный инструмент для системного подхода в этом вопросе:

  • Раз в месяц автоматически создается задача для сбора заявок.

  • Сотрудники указывают, что необходимо.

  • Ответственный — закупает:

Аналогичным образом можно контролировать своевременность оплаты коммунальных услуг, аренды и любых других периодических платежей:

Полезные опции повторяющихся задач

Гибкая настройка периодичности

В настройках шаблона повторения вы сами указываете с какой периодичностью будет появляться задача:

Назначение исполнителей и контроль сроков

Вы сами выбираете исполнителей и задаете сроки выполнения:

Дополнительные напоминания

Чтобы точно ничего не пропустить из-за большого потока сообщений, можно прямо в задачу встроить дополнительные напоминания. Например, за два дня до дедлайна:

Уведомление о невыполненной вовремя задаче

Если выполнение задачи все же было просрочено, ПланФикс вас автоматически об этом уведомит:

Все задачи можно добавить в календарь для наглядности. Кроме этого, в нем будут отображаться не только текущие задачи, но и будущие — повторяющиеся задачи, которым только предстоит появиться: 

В результате вы всегда знаете заранее: когда, какой отчет и в какие сроки подготовить. 

Будьте эффективными

Подготовка отчетов, регулярный сбор данных, планирование рабочих встреч, совещаний и митапов — все эти процессы легко систематизировать в ПланФиксе при помощи повторяющихся задач.

Вот их основные преимущества:

  • Гибкая настройка периодичности

  • Дополнительные напоминания

  • Контроль сроков

  • Автоматизация множества рутинных операций

Все это снизит риски что-то забыть, пропустить или сделать не вовремя.

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