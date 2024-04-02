ПланФикс
Автоматизация учета

Тонкое искусство управления дедлайнами

Ежедневники, блокноты, календари, заметки в телефоне, стикеры, бумажечки и даже тыльная сторона ладони… Все это — инструменты, которые многие используют для фиксирования важных событий и дат. При таком управлении дедлайнами постоянная спешка, опоздания по срокам и недовольные клиенты — неизменные компаньоны. Далее расскажем, как от них избавиться.
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Тонкое искусство управления дедлайнами
Иллюстрация: ПланФикс

Бухгалтерия и дедлайны

Представьте Ларису Федоровну. Она бухгалтер с кипой реально существующих проблем, которая знает, что ключевым элементом в ее работе являются дедлайны. Обсуждать их важность можно бесконечно, поэтому примем это как неоспоримый факт.

Дедлайны сами по себе не представляют угрозы, проблемы возникают при управлении ими. Блокноты или заметки на случайном  клочке бумаги уже не раз приводили к упущениям важных сроков. Поэтому сейчас Лариса Федоровна фиксирует даты, результаты встреч и другие важные дела в ПланФиксе.

Что такое ПланФикс

ПланФикс — это гибкий инструмент для автоматизации рабочих процессов. Задача в ПланФиксе представляет собой любое действие Ларисы Федоровны — от подготовки годового отчета до полива цветов в офисе. Например, консультация, подготовка отчета, встреча с клиентом — все это задачи в ПланФиксе:

Каждая задача — это своего рода чат для обсуждений и работы над конкретным вопросом, например:

В задаче указываются сроки выполнения, добавляются напоминания и автоматически приходят оповещения о просрочке. А еще в задаче можно назначать исполнителей, описывать требования к работе, прикреплять файлы, формировать документы и многое другое. 

В итоге Лариса Федоровна видит не только сроки выполнения каждой задачи, но и полную историю всех решений, действий и документов, которые с ней связаны.

Планировщик бухгалтера

Для удобства работы с большим количеством задач Лариса Федоровна использует Планировщик ПланФикса. Он позволяет структурировать, сортировать и группировать задачи по различным параметрам, например, по типу работы, клиенту, срокам выполнения и т. д. 

Важное преимущество ПланФикса — создание списков, канбан-досок и расписаний не требует длительного изучения справочного материала.

Вот, например, расписание Ларисы Федоровны на неделю с учетом дедлайнов:

А вот как еще можно расположить задачи в Планировщике:

С помощью Планировщика получилось избавиться от хаоса, автоматически отслеживать сроки выполнения задач, видеть нагрузку и планировать рабочее время. Неплохое начало, верно?

Нюансы работы

В руководстве по эксплуатации любого инструмента можно найти рекомендации и меры предосторожности. ПланФикс не исключение. При назначении задач важно помнить о следующих простых правилах:

  • Оставляйте небольшой запас времени при установке сроков выполнения, чтобы успеть среагировать на непредвиденные обстоятельства. Это очевидное, но часто забываемое правило.

  • Добавьте автоматическое напоминание в задачу за пару дней до дедлайна, чтобы избежать спешки в последний момент и завершить работу без лишнего стресса.

  • Не паникуйте, если задача оказалась просроченной. Объясните клиенту или коллегам причину задержки и договоритесь о новом сроке завершения.

Главное

В итоге управление дедлайнами с помощью ПланФикса помогает: 

  • Структурировать задачи; 

  • Эффективно планировать рабочий день;

  • Не допускать срыва дедлайнов;

  • Гибко управлять сроками выполнения задач;

  • Продуктивно работать без стресса.

Лариса Федоровна использовала только базовые настройки, которые не требуют специальных знаний, но уже они существенно улучшили ее рабочий процесс.

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