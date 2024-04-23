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ПланФикс
Автоматизация учета

Как упростить работу бухгалтера с помощью шаблонов документов

Наверняка вам знакомо это незабываемое ощущение, когда столбцы с цифрами уже пляшут и расплываются перед глазами, а конца и края работе не видно. Как не утонуть в омуте чисел — рассказываем на примере Ларисы Федоровны, которая автоматически генерирует типовые документы в ПланФиксе. 
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Как упростить работу бухгалтера с помощью шаблонов документов
Иллюстрация: ПланФикс

Все начинается с шаблона

В ПланФиксе можно автоматически формировать типовые документы по заранее заданному шаблону:

На месте реквизитов — переменные. Каждая переменная в шаблоне документа соответствует определенному полю в ПланФиксе.

Это значит, что при формировании документа на место переменных автоматически будут добавлены нужные реквизиты, которые хранятся в карточке задачи или контакта. 

Например, так выглядят заполненные поля карточки контрагента, данные из которых будут попадать в документ:

Для запуска автоматического формирования документов можно настроить кнопки. Они привязываются к выбранному типу задачи или контакта: 

В настройках кнопки можно прописать дополнительные действия. Например, чтобы документ был не просто сформирован, а сразу же отправлен контрагенту вместе с комментарием:

Это удобно, так как счета можно отправлять клиентам сразу же из задачи, где вы общаетесь с клиентом.

В результате обязанности по подготовке простых типовых документов Лариса Федоровна легко делегирует менеджерам отдела продаж.

Отчеты в два клика

Автоформирование документов можно использовать для подготовки отчетности для ФНС, Росстата и других госструктур. Причем, ПланФикс способен взять на себя не только формирование документа, но и предварительный сбор данных для отчета.

Для накопления данных в ПланФиксе используются специальные Аналитики. Они прикрепляются к задачам или карточкам контактов.

При помощи Аналитик можно собирать информацию о проведенных сделках, выполненных работах или отработанном времени:

Накопленные с помощью аналитик данные можно отобразить в отчете в разных разрезах, группировках и сортировках.

Например, Лариса Федоровна формирует зарплатные ведомости. Сама зарплата сотрудников состоит из двух частей: фиксированного оклада и премии (процент от продаж). Подсчет размера премии у Ларисы Федоровны автоматизирован в специальном отчете: 

Данные из отчета можно экспортировать, используя разные шаблоны, в том числе формы отчетности: 

Это экономит Ларисе Федоровне несколько часов работы при подготовке каждого отчета. А еще ей больше не нужно напоминать руководителям подразделений предоставить данные по премиям сотрудников. Вся информация уже собрана в ПланФиксе.

Точно в срок

При подготовке отчетности для контролирующих органов важна своевременность. Чтобы не пропустить сроки подачи, можно настроить формирование отчетов по заранее заданному расписанию:

Ссылка на отчет «прилетит» к Ларисе Федоровне (другому сотруднику или клиенту) на почту в заданный день.

Генерация документов любого типа

Аналогичным образом настраивается автоформирование любых типовых документов. Один раз уделили время на подготовку шаблона и настройку полей в ПланФиксе и забыли о ручном труде в будущем.

При этом если текущие формы отчетности будут скорректированы или введены новые — бухгалтеру достаточно самостоятельно поправить или заполнить шаблон с нуля. Дополнительных знаний и программистов не требуется.

В конечном итоге использование ПланФикса для любого бухгалтера означает:

  • Экономию времени и сил. Чем чаще используется шаблон документа, тем больше в итоге сэкономлено рабочих часов, дней, недель.

  • Снижение вероятности ошибок. Реквизиты контрагента автоматически подтягиваются в документ. Бухгалтеру не нужно ничего набирать вручную.

  • Лучший учет и защита данных.

    Гибкая настройка прав доступа к проектам, задачам, контактам минимизирует риски потери данных.

В результате бухгалтер получает инструмент, позволяющий сэкономить часть рабочего времени и минимизировать рутину. 

Вы можете последовать примеру Ларисы Федоровны и   зарегистрироваться в ПланФиксе, чтобы попробовать самостоятельно настроить автогенерацию документов, или запишитесь на бесплатную консультацию.

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