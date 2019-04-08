Когда не все в порядке с кассой

Уроки по мотивам закрытия Плеер.ру.

С приближением заключительного этапа перехода розницы и сферы услуг на онлайн-кассы и ОФД, стали строже наказывать за нарушения требований 54-ФЗ. В пятницу информационные ленты пестрели сообщениями о закрытии интернет-магазина Плеер.ру, работу которого остановили на 30 суток. Не так давно широкий резонанс получило дело главбуха из Биробиджана, которую оштрафовали на 1,2 млн. рублей за неприменение ККТ.

Проблемы с кассовой дисциплиной могут серьезно ударить по предпринимателям и компаниям, а в некоторых случаях и вовсе остановить бизнес. Что грозит нарушителям – в обзоре экспертов «Платформа ОФД».

Не пробили чек

Если покупка была проведена «мимо кассы» и об этом узнала налоговая служба, штраф за нарушение для должностных лиц стартует с отметки в 10 тыс. рублей. Сумма взыскания зависит от размера теневой продажи: сам штраф может быть в размере от ? до ? от этой суммы сделки. С юридических лиц минимальный спрос втрое выше, а сумма штрафа может достигать от 75 до 100% от размера теневой сделки.

Миллион ценою в бизнес

Если инспекторы ИФНС во второй раз поймали за руку, да еще и выяснили, что размер теневых сделок превысил миллион рублей, руководителю организации придется на 1-2 года сменить сферу деятельности, его дисквалифицируют. Если же будет определено, что всему виной злой умысел предпринимателя или руководителей организации, деятельность будет принудительно приостановлена на срок до 90 дней, объект придется на этот период закрыть, как это недавно приключилось с Плеер.ру. Особенно болезненно это отразится на предприятиях, применяющих ЕНВД, которые на время приостановления деятельности не освобождаются от уплаты налогов.

Неправильная касса

В данном случае наказание предусмотрено за несоответствие работы кассы установленным требованиям. Примером нарушения может быть работа с кассой на ЭКЛЗ, с просроченным фискальным накопителем, передача данных в неработающем формате фискальных данных ФФД 1.0, отсутствие передачи чеков в ОФД и др.. В случае, если требования закона не соблюдаются, должностные лица получат штраф от 1,5 до 3 тыс. рублей, а юридические обязаны будут уплатить от 5 до 10 тыс. рублей. В ряде случаев можно отделаться предупреждением.

Проигнорировали запросы налоговой

Для ряда предпринимателей и организаций, работающих без штатных бухгалтеров, составление отчетности и ответов на запросы налоговой службы по данным касс довольно длительный процесс. Сейчас эти вопросы зачастую решаются с помощью сервисов ОФД по выгрузке данных касс и их интеграции с бухгалтерскими программами, однако в случае просрочки сдачи отчетов и ответов на запросы налоговой, - штраф никто не отменял. Можно отделаться предупреждением, но могут последовать и санкции - на должностных лиц от 1,5 до 3 тыс. рублей, на юридических 5-10 тыс. рублей. При этом нельзя забывать, что оштрафовать могут и в течение года со дня, когда совершено нарушение.