Эвотор и UCS подключают эквайринг дистанционно

Прием платежных карт можно настроить за пару минут

Экосистема технологий для малого и среднего бизнеса «Эвотор» и процессинговая компания UCS запускают совместный эквайринговый продукт для малого бизнеса. Теперь клиенты Эвотора могут дистанционно подключить эквайринг от UCS.

Эвотор развивает платформу платежных решений «Эвотор Pay» и запускает новый эквайринговый продукт совместно с United Card Services (UCS), одной из крупнейших в России независимых процессинговых компаний. Теперь клиенты Эвотора могут быстро подключить эквайринг от UCS в личном кабинете на сайте Эвотора. Процесс подключения занимает 2 рабочих дня, а деньги на счет любого банка, который обслуживает торговую точку, поступают уже на следующий рабочий день. Также компания UCS предоставляет клиентам Эвотора возможность пройти бесплатный тренинг в Учебном центре UCS. Этот курс, не имеющий аналогов на рынке, помогает получать все необходимые знания и практические навыки по проведению карточных платежей с учетом последних тенденций в сфере платежных технологий.

Все больше предпринимателей понимают ценность приема платежных карт для развития бизнеса. По оценкам Эвотора, подключение эквайринга позволяет увеличить выручку торговой точки до 70%. Многие предприниматели заинтересованы использовать два и более эквайринговых продукта, но не хотят тратить время на их подключение. Платформа «Эвотор Pay» позволяет подключать новые платежные продукты за пару минут дистанционно.

«Цифровая трансформация, охватившая промышленность и большой ритейл, постепенно проникает и в малый бизнес. Но чтобы технологии стали массовыми, они должны быть доступными, а выгода от их использования очевидна здесь и сейчас. Мы строим экосистему, в которой каждый предприниматель может найти простые решения под потребности своего дела. Платежные решения «Эвотор Pay» экономят время и помогают зарабатывать больше», — говорит сооснователь и генеральный директор Эвотора Андрей Романенко.

Компания UCS стала вторым партнером платформы «Эвотор Pay». В апреле 2019 года свой эквайринговый продукт предложил клиентам Эвотора Банк Русский Стандарт. В ближайшее время Эвотор подключит к платформе еще несколько банков.

Платформа платежных решений «Эвотор Pay» – часть экосистемы Эвотора. С помощью «Эвотор Pay» можно проводить любые виды платежей – банковскими картами, QR-кодами, платежными кольцами, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и другие.