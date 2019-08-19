Как продавцы обуви готовятся к маркировке

Кейс торговой точки с рынка.

Слово «маркировка» становится обыденным среди все большего числа бизнесменов. К системе прослеживания товаров «Честный знак» уже присоединились торговцы табаком и обувью. Подавляющему большинству предпринимателей розничной торговли только предстоит перестраивать бизнес-процессы под новые требования – к 2024 году планируется промаркировать товары самых разных групп, от молока до кресел-колясок.

Те, кто в числе первых обязан перейти на маркировку, делятся своим опытом с проектом «Маркировка. ЭДО. ОФД». Рассказывает Дмитрий, владелец небольшого бутика с обувью в ТЦ Лианозово в Москве (рынок «Лианозово»). Предприниматель начал активно готовиться к обязательной маркировке обуви в июле.

Рынок обуви приветствует здоровую конкуренцию

Смысл маркировки – вывести с легального рынка контрафакт, предотвратить оборот обуви неизвестного производства. Большинство розничных продавцов легальной обуви встретили новости о маркировке положительно, ожидая здоровой конкуренции и повышения продаж. Дмитрий – не исключение.

— Читал, что до маркировки доля всяких подделок на общем рынке составляла около 40%, то есть почти половину. Маркировка поможет избавиться от них, и от нелегального ввоза, что для нас, честных продавцов, — только к лучшему. Для потребителя — это тоже хорошо: при желании он проследит путь любой пары обуви от производства до попадания в магазин. Но будет ли это работать на самом деле и нет ли способа как-то обойти — вот в чем вопрос.

Что нужно сделать, чтобы не оказаться за бортом

С июля 2019 года для участников рынка обуви стартовала регистрация в системе «Честный знак». Эту процедуру обязаны выполнить все, кто собирается продавать обувь с октября. Но к самой регистрации тоже необходимо подготовиться.

— Во-первых, если у вас уже есть онлайн-касса, завести КЭП — усиленную квалифицированную электронную подпись, - рассказывает Дмитрий. Она нужна для того, чтобы подключиться к платформе «Честного знака» и участвовать в системе маркировке. Сходите в центр технической поддержки онлайн-кассы, заполните заявление на КЭП — и все. Процедура занимает не больше получаса. Главное не оставлять на последний момент, а то встретите таких же «дедлайнеров». КЭП получаете любым из трех способов: либо присылают на почту в виде программы, либо устанавливают на ноутбук в виде плагина, который подставит вашу подпись, когда зайдете на государственные сайты, либо в виде флешки, которую будете носить с собой и использовать на любом ноутбуке. Далее с того же ноутбука я зашел в личный кабинет ОФД и зарегистрировался в системе «Честный знак» – для этого в обязательном порядке нужно ввести КЭП, контакты и данные. Готово! Никаких танцев с бубном и шаманских песен вокруг костра. Третьим пунктом становится покупка 2D-сканнера. Он нужен для того, чтобы считывать коды маркировки Data matrix.

По словам Дмитрия, это не все нововведения, которые необходимо внедрить продавцу обуви. Окончательный переход произойдет с момента полноценного перехода к торговле с 1 марта 2020 года, когда немаркированная обувь будет приравнена к контрафакту и ее оборот будет вне закона. Однако позаботится об этом лучше уже сегодня, и для этого есть несколько причин.

- В будущем всем продавцам необходимо будет еще подключить ЭДО , - сообщил Дмитрий. Я не стал ждать и уже подключил его, это если возвращаться к вопросу о дедлайне – не оставлять на последний момент. Сейчас такие решения предлагают ОФД – я этим решением воспользовался, поскольку ОФД – тоже участники процесса работы с маркировкой. К тому же оказалось, что многие мои поставщики также работают по ЭДО. Это приятный бонус. С ними стало работать удобнее, да и единая техподдержка как по ЭДО, так и по ОФД помогает сразу же оперативно решать вопросы.

Каждый код Data matrix — уникальный. Несмотря на то, что маркированные табак и обувь используют идентичные коды Data matrix, оборудование и единую систему «Честный знак», даты перехода и механизм внедрения маркировки для последних кардинально отличается. — Что касается сканера, его можно купить в центре технической поддержки. Дальше необходимо обновить прошивку онлайн-кассы, проблема в том, что большинство производителей онлайн касс еще не успели создать приложение для маркировки обуви. Однако это вопрос времени. По факту же вы установите обновление или приложение на онлайн-кассу, что займет не больше получаса. Готово. После этого начинайте маркировать остатки своей обуви. Благо, пока это еще можно сделать по упрощенным кодам и продавать по ним в течение двух лет после вступления реформы в силу. Все это вы обязаны начать с 1 октября 2019 года.

«Подводные камни» маркировки обуви

Каждая товарная группа проходит самобытный процесс перехода к маркировке. Поскольку этот процесс был запущен 1 июля 2019 года, у бизнесменов возникают вопросы о тонкостях работы по новым правилам.

— Во-первых, с российскими производителями все понятно. Они зарегистрируются в GS1 Russia, которая выдает идентификаторы, принимающиеся в каждой торговой точке России. Но что делать, если я заказываю обувь у иностранного поставщика? Отправлять им готовые коды Data matrix или просить, объединившись с другими торговцами, чтобы они установили нужное оборудование? Потому что на таможню обувь должна прибыть с кодами на коробке — и никак иначе.

Во-вторых, что делать, когда остатки в реальности и остатки по в кассе разойдутся? Как показывает практика, этого не избежать. На эти вопросы у меня пока нет ответов и все, что остается делать, только ждать.