Маркировка обуви - 2020 в деталях

Задайте вопрос экспертам ЦРПТ и Платформы ОФД.

С марта 2020 года запрещается оборот немаркированной обуви. Как подготовить магазин к торговле по требованиям системы Честный ЗНАК? Какие «подводные камни» ожидают? Можно ли получить все «в одном окне», на чем сэкономить?

Ответы — на совместном вебинаре от ЦРПТ и ПлатформаОФД.

Когда: 22 января, 10:00 часов (мск)

Регистрация уже открыта.

В программе: — Как подготовить магазин к торговле маркированной обувью — Где и как получить цифровые коды — Маркировка остатков — Подготовка оборудования и ПО — Когда и как используется ЭЦП, ЭДО — Регистрация и работа в системе Честный ЗНАК — Как избежать ошибок и штрафов — Решения и инструменты для работы с маркированными товарами — Ответы на актуальные вопросы

Спикеры:

— Александр Долгиев, ведущий бизнес-анализа, Оператор-ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий)

— Дмитрий Афанасьев, директор департамента по работе с партнерами, руководитель направления «Маркировка», компания «Платформа ОФД»

— Андрей Ананьев, эксперт направления ЭДО и маркировки, компания «Платформа ОФД»

Подключайтесь и приглашайте всех, кому интересна маркировка обуви.

Количество участников вебинара ограничено!