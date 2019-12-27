Маркировка обуви - 2020 в деталях

Задайте вопрос экспертам ЦРПТ и Платформы ОФД.
С марта 2020 года запрещается оборот немаркированной обуви. Как подготовить магазин к торговле по требованиям системы Честный ЗНАК? Какие «подводные камни» ожидают? Можно ли получить все «в одном окне», на чем сэкономить?
Ответы — на совместном вебинаре от ЦРПТ и ПлатформаОФД.
Когда: 22 января, 10:00 часов (мск)
В программе:
— Как подготовить магазин к торговле маркированной обувью
— Где и как получить цифровые коды
— Маркировка остатков
— Подготовка оборудования и ПО
— Когда и как используется ЭЦП, ЭДО
— Регистрация и работа в системе Честный ЗНАК
— Как избежать ошибок и штрафов
— Решения и инструменты для работы с маркированными товарами
— Ответы на актуальные вопросы
Спикеры:
— Александр Долгиев, ведущий бизнес-анализа, Оператор-ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий)
— Дмитрий Афанасьев, директор департамента по работе с партнерами, руководитель направления «Маркировка», компания «Платформа ОФД»
— Андрей Ананьев, эксперт направления ЭДО и маркировки, компания «Платформа ОФД»
Подключайтесь и приглашайте всех, кому интересна маркировка обуви.
Количество участников вебинара ограничено!