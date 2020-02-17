Большой разбор: как торговать обувью после февраля 2020

Маркировка обуви для магазинов. Ответы на вопросы

С 1 марта 2020 года на прилавках магазинов останется только маркированная обувь, с цифровыми кодами Честный ЗНАК. Что делать с немаркированными остатками и каковы особенности оборота «оцифрованной» обуви? На эти и другие вопросы отвечают эксперты IT-компании «Платформа ОФД»

Какие виды обуви по закону можно продавать без маркировки?

- Первое, что следует запомнить - маркировать придется практически всю обувь, как кирзовые сапоги, так и домашние тапочки. Честный ЗНАК задал конкретное название товарной группе «Обувные товары», исключение составляет лишь ряд позиций, не включенных в список кодов ТН ВЭД и ОКПД2, которые указаны в постановлении Правительства №860 от 05.07.2019. Для того, чтобы точно знать, необходима ли маркировка конкретной обуви, нужно свериться со списком кодов ТН ВЭД.

Есть ли варианты, при которых продажа обуви конечному потребителю после 1 марта 2020 года может осуществляться без кодов маркировки?

- Есть. Например, при продаже обуви в Duty Free. Или в случае, если есть договор об оказании услуг по пошиву обуви. В этом случае в договоре прописаны и заказчик, и исполнитель, и дополнительного прослеживания со стороны системы Честный ЗНАК в данном случае не требуется. В отсутствии договора об оказании услуг товар должен быть промаркирован либо производителем, либо непосредственно магазином.

Что делать, если после 1 марта 2020 года на складе останутся немаркированные остатки обуви? Будут ли проверки с конфискацией такой продукции?

- В этом вопросе важно учитывать, что на данный момент маркировка остатков продлена до 1 мая 2020 года. Есть также проект постановления правительства, согласно которому Минпромторг планирует продлить сроки ввода в оборот маркированной обуви до 1 июня 2020 года. Таким образом, предположительно до этой даты санкций за хранение немаркированной обуви на складах ожидать не стоит. Другое дело, что продать такую обувь после 1 марта 2020 года уже по закону будет невозможно.

Как же продать такие остатки после 1 марта, не нарушив закон?

- В этой ситуации единственный выход – промаркировать товар, получив коды маркировки в системе Честный ЗНАК. Можно сделать это, самостоятельно занимаясь регистрацией, заказом и пользуясь разными интерфейсами необходимых систем, а можно воспользоваться специальным сервисом, который работает в режиме «одного окна», без головной боли и хлопот.

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Каким образом это работает и в чем преимущество такого решения?

- Ожидая востребованность такой процедуры среди «обувников», разработано и внедрено комплексное решение для магазинов по работе в системе маркировки «Учёт марок». Решение доступно в личном кабинете клиента «Платформа ОФД». В сервисе можно в считанные минуты заказать необходимое количество цифровых кодов, а также управлять вводом-выводом товаров из оборота. В личном кабинете также есть возможность получить международный идентификатор GTIN, который требуется для дальнейшего заказа марок. Это удобно, благодаря интеграции со всеми необходимыми системами – ОФД, ЭДО, СУЗ, личным кабинетом Честный ЗНАК.

До 1 марта остаются считанные дни. Успеют ли предприниматели ознакомиться и разобраться в работе сервиса «Учет марок»?

- Особенностью сервиса является его интуитивно понятный интерфейс. Задача нашей команды состояла в том, чтобы сделать комплексное решение по маркировке «под ключ», которое не будет требовать от клиентов дополнительного обучения и способное решать свои задачи уже с первых минут пользования. Все автоматически настроено и полностью соответствует законодательству о маркировке.

Есть ли ограничения по типу налогообложения в соответствии с введением обязательной маркировки товаров и в частности, обуви?

- Предприниматель, торгующий обувью, не сможет вести свой бизнес на ЕНВД и ПСН. Для таких предприятий с 1 января 2020 года спецрежимы упраздняются в соответствии с новой редакцией ст. 346.27 и 346.43 НК РФ. Это относится не только к обуви: под ограничения также попали обязательные к маркировке лекарства и изделия из натурального меха.

Какую информацию о товаре необходимо указать в системе мониторинга для запроса кодов маркировки?

- При запросе кода нужно указать, произведена ли обувь в России или импортирована из-за рубежа, ИНН заявителя, первые две цифры кода ТН ВЭД, а также для кого эта обувь предназначена - для мужчин, женщин или детей.

По поводу возврата. Если покупатель вернул товар с поврежденным кодом маркировки, как его ввести в оборот обратно?

- После возврата обуви обратно в магазин, предпринимателю нужно в течение 20 дней обратиться в Честный ЗНАК - для получения нового кода маркировки и ввода товара в оборот.

Как государство будет наказывать предпринимателей, нарушивших правила оборота маркированной обувью?

- Ориентируясь на текущий КоАП РФ, если был совершен факт продажи немаркированного товара, в нарушение требований закона (например, продажа обуви в магазине после 1 марта), то физлицо может быть оштрафовано на 2-4 тыс. рублей. Должностному лицу придется выплатить государству от 5 до 10 тыс. рублей, а юридическое лицо рискует лишиться от 50 до 300 тыс. рублей.

Требует ли Честный ЗНАК регистрации в системе тех предприятий, которые закупают обувь для собственных нужд, без цели перепродажи?

- В случае, если предприятие совершило оптовую или розничную покупку обуви, но не ставит перед собой цели ее перепродажи, регистрироваться в системе мониторинга не нужно. То же относится к физическим лицам, которые приобретают обувь для личного пользования.