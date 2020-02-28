Обувная маркировка. Что будет с марта?

Будет ли перенос сроков и как готовиться сейчас.

По словам замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, ожидается перенос сроков вступления в силу обязательной маркировки обуви на лето. Однако на момент подготовки материала соответствующий проект постановления правительства РФ не подписан.

Пока весь обувной бизнес в ожидании, корреспонденты проекта «Маркировка. ЭДО. ОФД» подготовили свод актуальных вопросов и ответов с Всероссийского практикума «Маркировка обуви — 2020», который прошел 18 февраля в Цифровом деловом пространстве (г.Москва). Часть 1.

Отвечают эксперты ЦРПТ — единого оператора национальной системы маркировки товаров:

1. Сейчас актуален вопрос потенциального переноса сроков маркировки остатков обуви. Ваши комментарии. Каковы сейчас сроки реакции техподдержки Честного знака на вопросы, которые к ним поступают?

— Есть документ на сайте Regulation.gov, есть опубликованные правки к Постановлению № 860, которое находится на текущий момент на общественном обсуждении, но пока официально документ не подписан премьер-министром. Он может быть отредактирован, переработан , могут быть изменены формулировки, сроки. А может быть подписан в том виде, в котором есть. ЦРПТ может лишь оперировать сроками, которое есть в постановлении, подписанном 5 июля 2019 года. И до момента, пока не будет нового подписанного постановления Правительства и поправок к нему, ЦРПТ лишь может оперировать фактами — что с марта 2020 года начинается обязательная маркировка обуви и запрет хождения немаркированных товаров.

— По поводу техподдержки. Да, есть сложности, трудности, ЦРПТ их решает и сейчас предприняты все усилия для того, чтобы стабилизировать работу именно первой линии техподдержки по вопросам, которые идут. Третья линия техподдержки, которая занимается разработкой систем и поддержкой системы внутри ядра, работает 24/7. В последний месяц остатки маркируются очень активно, и ЦРПТ делает все для того, чтобы система работала.

2. По списанию Data Matrix в системе Честный ЗНАК при торговле через интернет-магазины. Они должны списывать товар в момент отгрузки через агентскую сеть. Момент отгрузки не является фактом реализации. Честный ЗНАК дает ответ, что можно списывать момент отгрузки, но при этом должна быть фискальная дисциплина. А согласно агентскому договору, фискальный чек печатает агент по доставке. Так кто в итоге должен списывать?

— Интернет-магазин может осуществить выбытие товара, а по требованию 54-ФЗ, в момент передачи товара агент должен пробить второй чек. Сведения, которые попадут от второго чека, не задублируются и прикрепятся к первому выводу. Если интернет-магазин не сделал вывод, то на основании второго чека, который сделает агент, отсканировав код маркировки, информация поступит также в онлайн-ККТ и отправится к ОФД, где произойдет выбытие. Чтобы не ждать, пока агент отсканирует чек, можно самостоятельно, в момент передачи товара курьеру, вывести товар из оборота 2D-сканером, а чек курьера позже автоматически прикрепится.

3. Если обувь возвращают через 14 дней по причине того, что есть брак, магазин должен делать перемаркировку, или действует тот же знак, который есть на коробке?

— Если его можно считать, то перемаркировывать товар не нужно. Можно ввести заново в оборот с тем же кодом, что и был ранее. Магазин его возвращает и списывает как брак или продает, по желанию. Если не считывается, то нужно оформить документы на возврат, отдать покупателю с возвратными документами, потом можно заказать перемаркировку и ввести повторно в оборот.

4. Если после 1 марта будут выявлены немаркированные остатки, какая остается возможность их все-таки ввести в оборот.

— Никакой.

5.Что делать с парой обуви, которая была куплена до 1 марта 2020 года, но возвращена покупателем обратно в магазин?

— Необходимо описать товар, чтобы получить GTIN, заказать на него код маркировки и подать сведения о перемаркировке этого товара. Это можно сделать без указания предыдущего кода маркировки, указав чек возврата. Описание товара будет производиться по полной схеме.

6. Кто должен перемаркировать возвращенный покупателем товар, если он был продан по агентскому договору?

— Если необходима перемаркировка, то перемаркировать товар должен собственник. Если товар лежит на складе у агента, то собственник может переслать вам коды маркировки. Как в формате PDF, так и в другом формате.

7. Пришла поставка 1000 единиц обуви, по факту не досчитались 10 единиц. Возможно ли продавать товар по поставке, которая еще не подтверждена поставщику как принятая. Например, находится на согласовании.

— Нет. К вам на баланс в системе ГИС МТ товар будет переведен только тогда, когда документ подписан с двух сторон.

То есть, вся поставка морозится до момента согласования с поставщиком товара?

— На текущий момент процесс корректировки через универсальный корректировочный документ не реализован. Сейчас можно использовать функцию отгрузки-приемки в личном кабинете или через АПИ, при этом можно подать сведения при приемке, что получили не весь товар. По ЭДО сейчас реализована прямая схема, т.е. УПД, а УКД будет реализовано в ближайшее время. Ориентировочно, в марте.

8. Касаемо комиссионного товара. Маркировка должна быть от комитента предоставлена? То есть если товар сейчас непосредственно находится на реализации, то его маркирует комитент именно маркой поставщика?

— Да, заказывает коды маркировки именно собственник. Физически осуществлять маркировку может только комиссионер.

9. По ЭДО. У Честного ЗНАКа есть ЭДО Лайт. Если документ поступает автоматически, он транслируется на все остальные ЭДО, например, к которому подключено данное юрлицо, или эти маршруты нужно будет настраивать? Либо надо будет выбрать одного кого-то, к кому будет приходить?

— Нужно будет настраивать, но с большинством крупных операторов ЭДО мы будем поддерживать отношения через роуминг.

10. Каким образом у Честного ЗНАКа происходит работа с импортерами и есть ли эта работа с ФТС по Data Matrix?

— На текущий момент реализована подача сведений в систему Честный ЗНАК без взаимодействия с ФТС. В ближайшее время появится взаимодействие и будет производится ввод в оборот при поступлении решения о положительном выпуске.

11. Можно ли считать по коду Data Matrix, относится ли обувь к импортному или российскому производителю, без использования приложения Честный ЗНАК?

— Внешне код абсолютно одинаков, как для импортных товаров, так и для российского производства, поэтому для того, чтобы понять, что туда зашито, надо именно считать.

12. Реализован ли у Честного ЗНАКа функционал перемаркировки в случае повреждения или утери кода для списания старого и запроса нового кода?

— Этот функционал реализован, есть такая кнопка. Вы можете зайти на сайт Честный ЗНАК, выбрать определенную товарную группу, например, обувь. Там нажимаете на кнопку «Инструкции», и выбираете инструкцию, которая называется «Перемаркировка». Там подробно рассказано, куда вам нажимать.

13. Как ввести в оборот промаркированную ранее обувь, если она была куплена до 1 марта 2020 года, а возвращена после этой даты?

— Если розничный покупатель возвращает обувь с тем же кодом маркировки, можно его ввести в оборот, не важно, был ли он промаркирован как остатки или нет. Если необходимо перемаркировать этот товар, то его следует описать по полной схеме. Перемаркировка по упрощенной схеме не предусмотрена.

14. По поводу ввода остатков. Получается, если обувь продавали без кодов маркировки, то как ее ввести в оборот при возврате покупателем после 1 марта 2020 года?

— Вы описываете этот товар, если вы не можете его идентифицировать, вы заказываете на него новый код маркировки, и с помощью кнопки перемаркировки вы вводите его в оборот.

15. Если маркированный товар шел до 1 марта, а марка из оборота не выведена, где она теперь висит и что с этим делать?

— Есть такой товар, он обязательно будет, по которому подана только часть сведений до 1 марта, и это не будет являться нарушением. Можно как подать сведения о выводе этого товара из оборота, так и не подавать, если он был продан до 1 марта. Это не будет являться нарушением.