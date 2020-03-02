Честно говоря...об обуви и маркировке

И переносе сроков обязательности работы в системе Честный ЗНАК.

Пока бизнес в ожидании переноса сроков маркировки обуви, ЦРПТ запустил проект «Честно говоря», где участники системы Честный ЗНАК рассказывают о своем опыте и кейсах перехода на маркировку.

Тем временем, корреспонденты проекта «Маркировка. ЭДО. ОФД» публикуют вторую часть свода основных вопросов и ответов с Всероссийского практикума «Маркировка обуви — 2020», проходившего 18 февраля в Цифровом деловом пространстве (г.Москва).

Отвечают эксперты ЦРПТ — единого оператора национальной системы маркировки товаров. Часть 2:

1. Вопрос по остаткам комиссионного товара. Комитенту дали задачу описать товар, запросить коды, далее он вводит в оборот, должен создать УПД и отгрузить товар. Реализован ли такой функционал в Честном ЗНАКе для комиссионного товара?

— УПД с типом «Комиссия» на данный момент не реализован, должен появиться в ближайшем релизе. Сейчас это можно сделать путем отгрузки, подать сведения через личный кабинет без использования ЭДО.

2. Какими документами можно поставить на баланс обувь, если учет прошлогодних поставок обуви не велся в Честном ЗНАКе?

— Можно восстановить цепочку в личном кабинете и сказать поставщику, чтобы он указал старые документы, по которым отгружалась обувь. В качестве документа основания первичного. И в личном кабинете Честного ЗНАКа можно будет принять коды маркировки.

3. Как на данный момент идет взаимодействие системы Честный ЗНАК с поставщиками обуви из Беларуси и Казахстана?

— С Белорусью полноценное взаимодействие планируется примерно в марте, а на текущий момент можно ввести эти коды в оборот способом ввода в оборот «Ввоз с территории ЕАЭС», т.е. на данный момент можно ввести эти коды без интеграции.

4. Если отсутствуют документы на остатки обуви, может как-то повлиять на маркировку?

— Когда идет заказ кодов маркировки по упрощенной схеме, указывается минимальное количество информации, и это можно сделать без документов.

5. Не планируется ли у Честного ЗНАКа работа по формализованному торгу-2, чтобы можно было бы подписать УПД с расхождением позиций, если таких позиций, к примеру, в одном УПД больше 10 тысяч? И как ввести в оборот эти товары?

— Точно будет реализован УКД, который можно будет использовать в данной ситуации. По поводу торга-2 ведутся обсуждения. Возможно.

6. УКД можно будет использовать после описания этого УПД?

— Да.

7. Если аннулировать УПД, что произойдет? Уйдут ли сведения в ЦРПТ? Аннулируется ли эта сделка в ЦРПТ?

— Произойдет аннулирование отгрузки.

8. Как быть агентам в случае, если товар падает им на баланс, а собственник товара подает сведения через провайдеров ЭДО напрямую в ЦРПТ?

— Будет возможность указать вид товарооборота: комиссионная схема, агентская схема или продажа. Агенты являться собственником товара, а будете владельцем.

Это используется где-то в формате УПД?

— Для этого будут использованы инфополя. Будут методические рекомендации для того, чтобы заполнить инфополя и передать эту информацию.

9. Как быть, если при покупке товара у поставщика следующий собственник товара проводит с ним манипуляции и меняет его характеристики? Можно ли при продаже использовать тот же код поставщика?

— Согласно текущему законодательству, после 1 марта необходимо получать маркированный товар от поставщика. Если получили до 1 марта, то необходимо маркировать самостоятельно как остатки. Если вы меняете характеристики товара, приобретаете для собственных нужд, и как производитель, описать и промаркировать товар повторно самостоятельно.

10. Должна ли курьерская компания при пробитии чека указывать маркировку при передаче товара клиенту?

— На текущий момент в Постановлении № 174, которое обязывает указывать коды идентификации, как в теге 1162, нет никаких исключений, но ЦРПТ обсуждал этот вопрос с налоговой, и были достигнуты договоренности о том, что в постановление необходимо добавить исключения, и они на данный момент на согласовании и должны появиться, в том числе, в части дистанционной торговли. Кроме того, планируется в постановлении добавить исключения для авансовых платежей, предоплат, и для случаев, когда получен возврат от покупателя без кода идентификации, потому что сейчас в Постановлении № 174 нет никаких исключений.

То есть это обязанность курьерской службы сканировать коды маркировки?

— С точки зрения маркировки и Постановления № 860, которое содержит правила маркировки, допустимо подавать сведения о выводе из оборота по отгрузке со склада, но это не отменяет требования 54-ФЗ и Постановления № 174, поэтому Честный ЗНАК ожидает поправки.

11. Допустимо ли делать выбытие данных кодов непосредственно по факту передачи товара курьерской службой клиенту?

— Допустимо в течении 3-х дней с момента отгрузки вывести товар из оборота.

12. Что, если обувь была заказана за границей до 1 марта 2020 года, но товар еще в пути?

— Для таких товаров, как указано в постановлении, есть возможность промаркировать товары и после 1 марта. Если есть понимание, что сроки поджимают, лучше маркировать сразу как ввозимый товар.

13. Как быть в случае, если компания закупает импортную обувь для собственных нужд? Является ли компания участником оборота? И как правильно оформить вывод из оборота?

— Компания должна импортировать обувь и списать ее для собственных нужд. Оборот подразумевает и транспортировку, то есть пока обувь едет по территории РФ, это является оборотом. Компания должна принять обувь у себя на склад и оформить вывод из оборота для собственных нужд.

14. Где должна проходить повторная маркировка в случае обнаружения неправильной маркировки по приемке товара после таможенного оформления?

— Необходимо подавать корректировочную таможенную декларацию, иначе будет невозможно подтвердить, где этот товар был взят.

Как подать такую декларацию?

— Если совпадает количество, но они перепутаны местами, можно осуществить перемаркировку без корректировки декларации, но если в декларации, допустим, 80 пар, а должны были привезти 100, то необходимо корректировать декларацию. А функционал перемаркировки из-за ошибки в описании уже доступен в личном кабинете.

15. Есть такое понятие, как агрегационный таможенный код. Если он сейчас не работает, будет ли он работать через 10 дней, и есть ли у разработчиков программного продукта уже это приложение, чтобы они могли также сформировать его в своих товарных продуктах?

— Самый главный момент — не реализовать эту возможность, а дождаться, когда вступят изменения в инструкцию по заполнению таможенных деклараций. Сейчас она указывает в 31-й графе либо код идентификации каждого товара, либо ССТЦ, то есть можно использовать агрегацию, только она должна быть физически нанесена. В текущей версии инструкции не допускается использовать агрегированный таможенный код, поэтому Честный ЗНАК ожидает поправки в законодательство. При этом этот функционал реализуется, но сам по себе он не будет иметь значения до тех пор, пока нельзя указать этот агрегированный таможенный код в декларации.

Есть ли совместные пути для этого с ФТС?

— Да.

16. На сайте Честного ЗНАКа есть статус некой уполномоченной организации, которая имеет право проводить маркировку по гражданскому договору. Что это за организации?

— Планируются центры этикетирования и маркирования, когда организации, имеющие сертифицированное ПО, смогут оказывать такие услуги, но пока что это на стадии эксперимента.

17. На портале Правительства есть документ о переносе сроков маркировки обуви?

— Действительно, есть документ, пока что это проект, он инициирован Минпромторгом, будет ли он принят в том виде, в котором сейчас, неизвестно. Давайте дождемся подписания.

18. Помимо формата pdf, чтобы импортер передал на склад информацию, кто будет наносить коды маркировок? Каким образом их можно передать в электронном виде?

— PDF — это уже готовый вариант этикетки, который предоставляет оператор. Импортер может получать коды в виде буквенно-цифровой последовательности и преобразовывать в любой формат динамической этикетки, какой удобно, если pdf не устраивает. Если у импортера есть какая-либо учетная система, в которой формируются какие-то динамические этикетки, нужно забрать код в буквенно-цифровой последовательности, преобразовать в data matrix, внедрить в свои этикетки и в необходимом формате отправить своему поставщику.

19. По розничной торговле. Перемещение товара в рамках одного ИНН, но обособленные объекты, нужно проводить в ЭДО?

— Если перемещение в рамках одного ИНН, то не нужно.