Маркировка обуви обязательна с июля 2020

Как ее внедрял владелец магазина обуви в обычном ТЦ.

С 1 июля 2020 года в России официально запрещается продажа немаркированной обуви. У предпринимателей осталось 4 месяца на подготовку, но многие ожидали вступление закона в силу уже с 1 марта. И уже успели как следует подготовиться. И правильно сделали: с марта заказ кодов Честный ЗНАК стал платным.

Как реформа отразилась на работе розничных продавцов и к чему готовиться, выяснил корреспондент проекта «Маркировка. ЭДО. ОФД», побывавший в ТЦ «Июнь» в г.Мытищи Московской области.

Виталий, владелец обувного магазина в торговом центре (собеседник попросил не указывать название магазина), продает обувь уже 6 лет. Его, как и всех розничных продавцов обуви, затронула обязательная маркировка товаров. По признанию Виталия, готовиться к новым правилам торговли пришлось в оперативном режиме:

— Как по мне, маркировка обуви произошла достаточно резко — нам дали немного времени на подготовку к изменениям. Еще больше вопросов возникло у импортеров, с которыми я работаю уже не первый год — оказывается, чтобы продать товар в Россию и мне в частности, им нужно покупать дополнительное оборудование для нанесения кодов идентификации. Хорошо, что не подняли цену оптовой закупки. Мои импортеры работают с большими объемами обуви, и на цену товара внедрение маркировки не сильно повлияло.

Чтобы импортная обувь соответствовала новым правилам и попала на российский рынок, зарубежные производители обязаны маркировать свою продукцию у себя, до пересечения границы РФ.

— В процессе подготовки к торговле маркированными товарами легко запутаться и упустить простые, но важные моменты. Поэтому в свободное время пришлось изучать законодательство и ликбезы от экспертов по маркировке.

С чем пришлось столкнуться вам, как розничному продавцу обуви, при переходе к торговле маркированными товарами?

— В первую очередь, пришлось оформить УКЭП. Еще летом прошлого года мне сказали, что для работы с маркировкой потребуется внедрить ЭДО. Раньше я работал с импортерами по бумажным накладным, теперь получаю все документы электронно. Оказалось, что это удобная вещь, к тому же арендодатель помещения сам работает давно с электронным документооборотом. Работая раньше, не хотел что-то менять в привычных для себя процессах. ЭДО я внедрил не так давно, а перед этим еще обновил товароучетную систему.

— Потом я зарегистрировался в Честном ЗНАКе. Процедура не сложная — выбрал свою товарную категорию, ввел общие данные и система меня внесла в базу как участника оборота маркированных товаров.

— Далее понадобилось купить 2D-сканер. Я в них совсем не разбирался, благо мой сосед является совладельцем алкомаркета. Оказывается, он уже давно работает с такой техникой, и подсказал мне, где недорого можно купить девайс.

Для отправки данных о выбытии алкогольной продукции из оборота в систему ЕГАИС используются те же 2D-сканеры, работающие с маркированными товарами.

— Поскольку онлайн-кассу и ОФД я подключил еще весной прошлого года, осталось лишь объединить все бизнес-процессы для корректной работы магазина — получения товара от поставщика и правильной продажи с передачей сведений в ИС мониторинга.

Какие значительные для себя минусы при переходе к маркировке могли бы отметить?

— Самый большой для себя минус — это пришлось уйти от ЕНВД на ОСН. Это требование обязательно, кто реализует маркированные товары. Также у меня были большие вопросы, что делать с товаром, который залежался на витрине и не маркировался. Пришлось разбираться. Как оказалось, маркировать такой товар нужно мне, а иначе его либо из-под прилавка продавать, либо выбрасывать или носить самому. В итоге я отправлял в Честный ЗНАК данные о количестве товара и его описание.

Поскольку для остатков получение кодов маркировки происходит по упрощенной схеме, я отправлял в систему мониторинга свой ИНН, код ТНВЭД, пол для обуви и вид ввода товара, в моем случае, импортированный. Несмотря на то, что сроки перехода к обязательной реализации маркированной обуви продлены до 1 июля, у меня уже все готово. И более того, я успел заказать большое количество кодов Честный ЗНАК бесплатно, так как с марта каждый такой цифровой код стоит 60 копеек. Например, на партию из 1 тыс пар обуви — это уже 6 тыс руб.

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Опираясь на ваш опыт внедрения системы маркировки в ваши бизнес-процессы, что посоветуете другим предпринимателям?

— Первое — не откладывайте все на последний момент. Несмотря на то, что государство делает поблажки для предпринимателей и двигает сроки внедрения маркировки, расслабляться нельзя. Может наступить момент, когда наступит 1 июля, а к маркировке ничего не готово. 4 месяца могут пролететь незаметно, так что откладывать в «долгий ящик» я не рекомендую.

— Второе — пользуйтесь специальными сервисами по работе с маркировкой. Как правило, такие решения объединяют все процедуры работы с маркированными товарами в одной программе. Сейчас мне очень помогает сервис «Учет марок». Что-меня устраивает — все операции можно проводить в едином личном кабинете, а главное — у сервиса интуитивно понятный интерфейс. Мне не пришлось «вкатываться» в работу сервиса — все стало понятно с первого раза. Решение помогает мне спокойно заказывать коды маркировки для остатков, мониторить корректность отправки чеков с маркировкой в Честный ЗНАК и анализировать продажи.

— И третье — не пытайтесь обойти закон. Мое мнение — лучше провести процедуру маркировки остатков и торговать легально, нежели отдать товар бесплатно в качестве конфискации и еще сверху получить штраф.