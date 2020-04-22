КОРУС и Платформа ОФД открыли роуминг ЭДО в рамках Маркировки

Клиенты «Платформа ОФД» теперь смогут обмениваться юридически значимыми документами и УПД с пользователями сервиса электронного документооборота от КОРУС Консалтинг СНГ.

Роуминговое соединение реализовано в интересах организаций, которые участвуют в обороте маркированного товара — парфюмерии, табачной продукции, обуви и одежды:

— крупные производители и дистрибьюторы, которые являются клиентами КОРУСа, получают возможность отправлять УПД с кодами маркировки по каналу ЭДО (сервис «Платформа ЭДО») напрямую множеству малоформатных розничных точек, которые, в свою очередь, используют сервисы ОФД для обмена документами.

— розничные точки через роуминговое соединение между КОРУСом и «Платформой ОФД» принимают УПД с кодами маркировки и подтверждают переход права собственности товара с кодом на себя.

«Соответствие формату РОСЭУ обоих операторов позволило нам выполнить тестирование обмена документами в считанные дни. Клиенты „Платформы ОФД“ или ЭДО КОРУС продолжают работать в привычных для каждого из них интерфейсах, но при этом могут взаимодействовать друг с другом, обмениваясь юридически значимыми документами, необходимыми для соответствия требованиям процесса маркировки» — отметил Дмитрий Афанасьев, директор по работе с партнерами IT-компании «Платформа ОФД».

На данном этапе проекта роуминговое соединение организовано в традиционном для рынка ручном формате, но в планах обеих компаний — создание автоматического роуминга, при котором контрагенты смогут обмениваться УПД с кодами и другими документами без необходимости дополнительного обращения к оператору.

«КОРУС видит своей задачей не просто выступить оператором по передаче документа как такового, а обеспечить бесперебойную подачу электронных документов для маркировки в максимально возможное количество розничных точек. Для наших клиентов, крупных дистрибьюторов и производителей, действительно важно отслеживать всю цепочку поставки маркированной продукции. Не секрет, что практически половина продаж осуществляется сегодня через каналы традиционной розницы, и наши партнеры — Платформа ОФД — являются одним из лидеров этого сегмента и играют важную роль проводника для клиентов КОРУСа. Мы рады началу плодотворного сотрудничества наших команд» — прокомментировал руководитель КОРУС Консалтинг СНГ Сергей Машурин.

В планах компаний — развитие партнерских отношений и совершенствование электронных каналов документооборота.